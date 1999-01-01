Новата структура на собствеността осигурява на Castrol по-голяма финансова и оперативна гъвкавост в подкрепа на следващия етап от растежа ѝ

Създава нов Съвет на директорите за Castrol, ръководен от Бен ван Берден, председател на Clariant AG и бивш главен изпълнителен директор на Shell plc

Лондон и Ню Йорк, 2 ноември 2026 г. – Stonepeak, водеща компания за алтернативни инвестиции, специализирана в инфраструктурата, обяви днес, че е приключила придобиването на 65% дял в Castrol, световен лидер в производството на смазочни материали, от BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP). bp ще запази 35% миноритарен дял в Castrol.

С подкрепата на Stonepeak и продължаващото съдействие от страна на bp, Castrol ще надгради позицията си на един от най-големите доставчици в света на критично важни смазочни материали и флуиди за термично управление за потребителския автомобилен сектор, както и за търговските и промишлените пазари. Новата структура на собственост дава на Castrol по-голяма финансова и оперативна гъвкавост, което позволява на бизнеса да ускори растежа както в съществуващата си мрежа, така и на съседни пазари, подкрепен от технологиите на марката, клиентските взаимоотношения и глобалния ѝ обхват.

Това е вълнуващ етап в 127-годишната история на Castrol и ние сме развълнувани да бъдем част от него. В тясно сътрудничество с изключителния ръководен екип и служителите на Castrol, нашите краткосрочни усилия ще бъдат фокусирани върху оперативни подобрения и устойчив растеж. Ние вярваме, че Castrol има невероятно светло бъдеще пред себе си, и с нетърпение очакваме да помогнем на компанията да разшири своята водеща позиция на пазара, да продължи да постига резултати за своите клиенти и да даде тласък на следващата си фаза на растеж. Антъни Борека Старши управляващ директор в Stonepeak

Castrol започва следващата част от своя път от позиция на истинска сила – с утвърдени марки, силни връзки с клиентите, талантливи колеги и ясна стратегия за растеж. Гордея се с това, което сме постигнали като част от bp. Също така се вълнувам да работя съвместно със Stonepeak, да надградим тази инерция, да отключим пълния потенциал на Castrol и да осигурим по-голяма стойност за нашите акционери. Мишел Жу Главен изпълнителен директор на Castrol

Както се посочва в прес съобщението , Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments“) също ще инвестира в подкрепа на сделката в качеството си на непряк миноритарен акционер.

Във връзка с приключването на сделката бе назначен новосъздаден съвет на директорите на Castrol, който ще бъде ръководен от Бен ван Беурден, председател на Clariant AG и бивш главен изпълнителен директор на Shell plc. Съветът ще се състои от четирима независими директори, включително председателя, трима директори, свързани със Stonepeak, двама директори от bp и един директор от CPP Investments. Всеки един от директорите притежава значителен и подходящ професионален опит, който ще бъде от полза за Castrol.