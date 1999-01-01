Stonepeak приключи придобиването на мажоритарния контролен дял в Castrol от bp
Лондон и Ню Йорк, 2 ноември 2026 г. – Stonepeak, водеща компания за алтернативни инвестиции, специализирана в инфраструктурата, обяви днес, че е приключила придобиването на 65% дял в Castrol, световен лидер в производството на смазочни материали, от BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP). bp ще запази 35% миноритарен дял в Castrol.
С подкрепата на Stonepeak и продължаващото съдействие от страна на bp, Castrol ще надгради позицията си на един от най-големите доставчици в света на критично важни смазочни материали и флуиди за термично управление за потребителския автомобилен сектор, както и за търговските и промишлените пазари. Новата структура на собственост дава на Castrol по-голяма финансова и оперативна гъвкавост, което позволява на бизнеса да ускори растежа както в съществуващата си мрежа, така и на съседни пазари, подкрепен от технологиите на марката, клиентските взаимоотношения и глобалния ѝ обхват.
Както се посочва в прес съобщението , Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments“) също ще инвестира в подкрепа на сделката в качеството си на непряк миноритарен акционер.
Във връзка с приключването на сделката бе назначен новосъздаден съвет на директорите на Castrol, който ще бъде ръководен от Бен ван Беурден, председател на Clariant AG и бивш главен изпълнителен директор на Shell plc. Съветът ще се състои от четирима независими директори, включително председателя, трима директори, свързани със Stonepeak, двама директори от bp и един директор от CPP Investments. Всеки един от директорите притежава значителен и подходящ професионален опит, който ще бъде от полза за Castrol.
Castrol е една от водещите марки смазочни материали в света, обслужваща клиенти и потребители в автомобилния, морския, индустриалния и енергийния сектори. Марките на Castrol са признати в световен мащаб с високото си качество и отлични експлоатационни характеристики, които се дължат на ангажимента на компанията към иновациите и най-съвременните технологии. С продукти, продавани в над 150 държави, Castrol допринася за безпрепятственото движение по пътищата и състезателните писти, във въздуха, по море и в космоса вече над 127 години.
Castrol се подпомага от Stonepeak, водеща алтернативна инвестиционна компания, която държи мажоритарния дял, и BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP). Castrol е със седалище в Обединеното кралство и има над 6000 служители по целия свят. За повече информация, моля посетете: www.castrol.com
Stonepeak е водеща фирма за алтернативни инвестиции, специализирана в инфраструктура, с приблизително 98 милиарда долара активи. Чрез своите инвестиции в дефанзивни бизнеси с реални активи в глобален мащаб, Stonepeak се стреми да създава стойност за своите инвеститори и портфолио компании, с фокус върху защитата от рискове при спад и силна възвръщаемост, съобразена с риска. Stonepeak, в качеството си на спонсор на фондове за дялово инвестиране и кредитиране, осигурява капитал, оперативна подкрепа и ангажирано партньорство за разширяване на инвестициите в своите целеви сектори, които включват дигитална инфраструктура, енергетика и енергиен преход, транспорт и логистика, и недвижими имоти.
Централата на Stonepeak се намира в Ню Йорк с офиси в Хюстън, Вашингтон, Д. С., Лондон, Хонконг, Сеул, Сингапур, Сидни, Токио, Абу Даби и Рияд. За повече информация посетете www.stonepeak.com
Stonepeak:
Мая Броунстейн
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Виктория Джонсън