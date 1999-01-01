Stonepeak 完成向 bp 收購嘉實多具控制權的多數股權
倫敦與紐約，2026 年 11 月 2 日──專注於基礎建設的領先另類投資公司 Stonepeak 今日宣布，已完成向 BP p.l.c.（「bp」）（NYSE：BP）（LON：BP）收購全球領先潤滑油業者嘉實多 65% 股權的交易；bp 將保留嘉實多 35% 的少數股權。
在 Stonepeak 的支持及 bp 的持續協助下，嘉實多將鞏固其作為全球最大供應商之一的地位，繼續為消費性汽車、商用及工業終端市場提供對運作極為重要的潤滑油與熱管理流體。新的股權結構讓嘉實多在財務與營運上更具彈性，使公司能憑藉品牌的技術、客戶關係及全球業務網絡，加速現有市場的成長，並拓展至相關市場。
如先前發布的新聞稿所述，加拿大退休金計畫投資委員會（「CPP Investments」）也將出資支持這項交易，成為間接持有少數股權的股東。
嘉實多於交易完成之際任命新一屆董事會成員，並由現任 Clariant AG 董事長、曾任 Shell plc 執行長的 Ben van Beurden 擔任董事長。董事會將由 包括董事長在內的四位獨立董事、 三位與 Stonepeak 有關聯的董事、 兩位來自 bp 的董事，以及 一位來自 CPP Investments 的董事組成。每位董事都具備豐富的相關專業經驗，將有助於嘉實多的發展。
嘉實多是全球領先的潤滑油品牌之一，服務汽車、船舶、工業及能源領域的客戶與消費者。嘉實多致力於創新與發展尖端技術，旗下品牌也因此以卓越品質和優異效能聞名全球。嘉實多的產品銷往 150 多個國家及地區。127 年來，從公路、賽道到空中、海上及太空，嘉實多始終助力各種交通工具順暢運行。
嘉實多獲得領先的另類投資公司 Stonepeak 與 BP p.l.c.（「bp」）（NYSE：BP）（LON：BP）的支持，其中 Stonepeak 持有具控制權的多數股權。嘉實多總部位於英國，在全球擁有超過 6,000 名員工。如需更多資訊，請造訪：www.castrol.com
Stonepeak 是一家專注於基礎建設的領先另類投資公司，管理的資產規模約為 980 億美元。Stonepeak 投資全球具防禦性、以實體資產為基礎的企業，著重降低下行風險並追求優異的風險調整後報酬，藉此為投資人及投資組合中的企業創造價值。Stonepeak 發起私募股權與信貸投資工具，提供資金與營運支援，並致力於與投資對象合作，推動目標領域的投資成長。這些領域包括數位基礎建設、能源與能源轉型、運輸與物流，以及不動產。
Stonepeak 總部位於紐約，並在休士頓、華盛頓特區、倫敦、香港、首爾、新加坡、雪梨、東京、阿布達比及利雅德設有辦事處。如需更多資訊，請造訪：www.stonepeak.com
Stonepeak：
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
嘉實多：
Victoria Johnson