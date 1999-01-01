新的股權結構讓嘉實多在財務與營運上更具彈性，有助於推動下一階段的成長

嘉實多成立新董事會，由現任 Clariant AG 董事長、曾任 Shell plc 執行長的 Ben van Beurden 擔任董事長

倫敦與紐約，2026 年 11 月 2 日──專注於基礎建設的領先另類投資公司 Stonepeak 今日宣布，已完成向 BP p.l.c.（「bp」）（NYSE：BP）（LON：BP）收購全球領先潤滑油業者嘉實多 65% 股權的交易；bp 將保留嘉實多 35% 的少數股權。

在 Stonepeak 的支持及 bp 的持續協助下，嘉實多將鞏固其作為全球最大供應商之一的地位，繼續為消費性汽車、商用及工業終端市場提供對運作極為重要的潤滑油與熱管理流體。新的股權結構讓嘉實多在財務與營運上更具彈性，使公司能憑藉品牌的技術、客戶關係及全球業務網絡，加速現有市場的成長，並拓展至相關市場。

這是嘉實多 127 年歷史上令人振奮的里程碑，我們很高興能參與其中。我們將與嘉實多出色的經營團隊和員工密切合作，近期將著重於改善營運及推動永續成長。我們相信嘉實多前景一片光明，也期待協助嘉實多進一步鞏固市場領先地位，持續滿足客戶需求，並推動下一階段的成長。 Anthony Borreca Stonepeak 資深董事總經理

嘉實多以雄厚的實力邁入下一個階段，擁有備受信賴的品牌、穩固的客戶關係、優秀的同仁，以及明確的成長策略。我為嘉實多隸屬 bp 期間所取得的成就感到驕傲。我也期待與 Stonepeak 合作，延續這股成長動能，充分發揮嘉實多的潛力，為利害關係人創造更大的價值。 Michelle Jou 嘉實多執行長

如先前發布的新聞稿所述，加拿大退休金計畫投資委員會（「CPP Investments」）也將出資支持這項交易，成為間接持有少數股權的股東。

嘉實多於交易完成之際任命新一屆董事會成員，並由現任 Clariant AG 董事長、曾任 Shell plc 執行長的 Ben van Beurden 擔任董事長。董事會將由 包括董事長在內的四位獨立董事、 三位與 Stonepeak 有關聯的董事、 兩位來自 bp 的董事，以及 一位來自 CPP Investments 的董事組成。每位董事都具備豐富的相關專業經驗，將有助於嘉實多的發展。