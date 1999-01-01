個人資料或個人資訊是指可以直接或間接識別個人身分的任何相關資訊。我們可能會處理以下關於您的個人資料：

在適用情況下，我們可能會根據適用法律要求和當地慣例，向您提供補充隱私權聲明或特定司法管轄區的通知，以釐清有關我們處理活動的額外資訊。

本聲明說明了我們處理與您相關的個人資料類型、我們處理您個人資料的目的、我們如何使用和保護個人資料、我們保留個人資料的時間長度，以及您對於個人資料的權利。

當您造訪我們的任何網站或應用程式（數位 資產 ）時，若參與我們的計畫或活動、與我們聯絡、購買我們的產品和服務，和/或以任何其他方式與我們開展業務時，Castrol（（ Castrol ）、我們 或 我們的 ）實體或關係企業可能會收集和處理您的個人資料。

下表詳列我們收集您資料的原因，以及根據適用資料保護法律我們如何使用您的資料和我們的合法依據。

在適用法律要求的情況下，我們確保有適當的法律依據或其他有效的正當理由，可基於本聲明所述目的處理您的個人資料。視司法管轄區和適用要求而定，我們可能會仰賴一或多個法律依據或理由來處理我們可取得的事項，包括以下所述事項：

當我們將您的個人資料用於本隱私權聲明中概述的目的時，我們會確保我們擁有合法的基礎。

有關我們使用的 Cookie 及如何管理偏好設定的詳情，請參閱我們各個數位資產上的 Cookie 偏好設定頁面。

您可以透過我們的數位資產上的 Cookie 偏好設定頁面管理您的 Cookie 偏好設定。您也可以設定瀏覽器設定，以拒絕所有或部分 Cookie，或在置入 Cookie 時通知您。請注意，停用某些 Cookie 可能會影響我們數位資產某些功能的效能或可用性。

當您造訪我們的數位資產時，我們和我們的服務供應商可能會使用 Cookie 和類似技術來收集您使用我們數位資產的相關資訊。

- 防止和偵測詐欺和/或其他犯罪活動或不當行為；和/或

我們也可能為此 目的匿名化您的個人資訊 。

- 進行市場洞見活動；和/或根據我們套用於您的個人資料，提供個人化的數位資產、服務或通訊內容。

- 透過電子郵件、電話、社交媒體與您溝通，以向您提供您可能感興趣的服務、產品和/或活動的資訊

- 進行市場洞見活動；和/或根據我們套用於您的個人資料，提供個人化的數位資產、服務或通訊內容。

僅在適用資料保護法律要求時同意 ，例如關於從非必要性 Cookie 和類似技術獲得的資訊。您可以隨時在您的 Cookie 偏好設定中撤銷此同意。

- 用於對裝置和系統的當前攻擊進行統計監控和分析，並持續調整解決方案，以保護裝置和系統免受當前攻擊。

- 進行必要的疑難排解/分析，以偵測惡意程式碼/發動者，並瞭解這會如何影響您的 IT 系統；和/或

- 持續審查和改進我們數位資產上提供的資訊，以確保其對使用者友善，並防止任何潛在的干擾或網路攻擊；

- 追蹤您與通訊的互動，例如您是否接收、開啟或點選電子郵件通訊中的連結，以改善我們通訊（您訂閱接收我們通訊的地方）的品質、內容和相關性。

用於 客戶管理目的，以及管理和改善我們的業務（包括我們的服務和產品） 。這包括：

您可以選擇不向我們提供您的個人資料。然而，如果您選擇不提供，我們可能無法為您提供我們的部分服務。

剖析

我們可能會根據上述的個人資料，將個人資料套用至您。此類設定檔可用於個人化數位資產或服務，決定要向您廣告的內容和/或作為安全威脅偵測和預防的一部分。

4. 我們分享的資訊

集團內部分享

作為我們業務營運的一部分，我們可能會與我們集團公司內的其他實體分享您的個人資料。

第三方服務供應商

我們可能會與第三方服務提供者、代理商和承包商分享您的個人資料，以向我們提供服務（例如我們的會計師、專業顧問，以及 IT 和通訊供應商）。我們也可能與我們的業務合作夥伴分享您的個人資料，其可能將其用於其自身目的（在適用資料保護法允許的情況下），例如用於管理和推廣其產品/服務。我們委任的任何第三方提供商必須按照合約規定的安全措施保護您的個人資料。

社群媒體平台

在適用範圍內，我們可能會使用您的個人資料在 LinkedIn、Instagram 和 Facebook 等社群媒體平台上進行廣告活動，以提供關於即將推出的服務或新產品的資訊，並確保您只收到有關我們產品和服務的相關廣告。我們可能會將您的個人資料分享給社群媒體平台，以便您看到有關我們或合作夥伴的產品和服務的廣告；我們認為您在與相關社群媒體平台互動時，會有興趣。我們也可能將您的個人資料分享給社群媒體平台，以協助我們向社群媒體平台認定與您有類似興趣的個人展示相關廣告。

法律和法規揭露

我們可能會根據法律要求揭露您的個人資料，或者當我們認為有必要揭露以保護我們的權利和/或遵守司法程序、法院命令、監管機構的要求或提供給我們的任何其他法律程序時。我們也可能在法律訴訟中分享您的個人資料。這些機構可能位於您的司法管轄區之外。在這些情況下，法律和/或主管機關將被視為資料控制者（不依據我們的指示行事），且主要負責決定我們分享後如何保存和使用您的個人資料。

我們也可能與信用參考機構和詐騙預防機構分享您的個人資料，以評估信用和產品適用性、檢查您的身分、管理您的帳戶，以及預防犯罪活動。

重組收件人

我們可能會與第三方（及其顧問）分享您的個人資料，而我們可以選擇這些第三方出售、轉移或合併部分業務或資產。

5. 國際傳輸

作為一家國際公司，我們可能會將您的個人資料儲存或傳輸到世界各地的其他集團實體。在這種情況下，我們將確保傳入方之司法管轄區提供充分的資料保護，或者我們將在全面、靈活和全球合規框架下提供個人資料，該框架實施適當的措施和保障（包括歐盟標準合約條款和英國附錄的相關模組，如適用），以確保您的個人資料根據適用的資料保護法律受到保護。

同樣地，如果我們將個人資料傳輸給位於不同司法管轄區的第三方，我們將確實採取適當措施來確保您的個人資料獲得適當保護，例如在與第三方的協議中納入適當條款。

您可以使用以下聯絡方式，索取有關我們的國際傳輸和我們實施的合約保障措施的進一步資訊。

6. 保留您的資料

我們保存您個人資料的時間長短，將根據我們使用資料的目的而有所不同。如我們的內部政策所記錄，我們將需要根據業務需求，在每種目的所需的時間內保留您的個人資料。這些可能因司法管轄區而異。例如，如果您在英國，並且我們與您簽訂了合約，我們通常會在合約終止後保留您的個人資料 6 年，除非預期會進行訴訟，否則我們將保留更長時間。

我們基於以下目的需要個人資料的時間計算保留期：（a）實現本隱私權聲明中所述的目的，（b）滿足監管機構、專業機構或協會要求或建議的時間表，（c）遵守適用法律、法律保留和其他法律義務（包括合約義務），以及（d）遵守您的請求。

相關法律或法規可能會規定我們必須保存您個人資料的最短期限。在匿名化或刪除資料之前，我們只會在定義的保留期內保留您的資料。匿名化個人資料意味著確保資料不再被您個人識別。我們會透過彙整資料（例如，針對一群人而非特定個人得出分析結果），或移除任何可識別個人身分的資訊（例如聯絡資訊）來達成此目的。如此一來，我們仍可利用資料辨識趨勢與模式，但無法再將這些資料與您連結。

若您選擇取消訂閱某項服務，我們可能會保留一份包含您資料的「拒絕聯絡名單」，以記錄您已取消訂閱，並確保日後不再與您聯絡。您在「拒絕聯絡名單」上持有的個人資料將不會用於任何其他目的。

7. 您的權利

視您所在的位置而定，以下列出的部分或全部權利將適用於您。例如，如果您位於 EEA 或英國，您將享有以下所有權利；若您位於澳洲，您有權存取和更正您的個人資料。

7.1 資料保護權利

存取您的個人資料 。在適用的情況下，您有權取得一份我們所持有之您的個人資料副本。

。在適用的情況下，您有權取得一份我們所持有之您的個人資料副本。 更正我們所持有的您的個人資料。 您可以要求我們更正所持有之關於您的任何不完整或不正確資料，但我們可能需要驗證您所提供新資料的正確性。我們持有的關於您的個人資料必須準確且最新。若您的個人資料有任何變更，請使用下方的聯絡方式與我們聯繫，以便更新相關資訊。

您可以要求我們更正所持有之關於您的任何不完整或不正確資料，但我們可能需要驗證您所提供新資料的正確性。我們持有的關於您的個人資料必須準確且最新。若您的個人資料有任何變更，請使用下方的聯絡方式與我們聯繫，以便更新相關資訊。 刪除您的個人資料。 您可以要求我們刪除或移除沒有主要理由讓我們繼續處理的個人資料。若您已成功行使反對處理個人資料的權利（請見下文）、我們曾違法處理您的資訊，或我們依法有義務刪除您的個人資料，您也有權要求我們刪除或移除您的個人資料。

您可以要求我們刪除或移除沒有主要理由讓我們繼續處理的個人資料。若您已成功行使反對處理個人資料的權利（請見下文）、我們曾違法處理您的資訊，或我們依法有義務刪除您的個人資料，您也有權要求我們刪除或移除您的個人資料。 限制處理您的個人資料。 在下列情況下，您可以要求暫停處理您的個人資料：

如果您希望我們確定資料的準確性； - 當我們使用資料是非法的，但您不希望我們清除資料； 當您需要我們保留資料時，即使我們不再需要這些資料，以建立、行使或辯護法律索賠；或 您已反對我們使用您的資訊，但我們仍需確認是否具備優先適用的正當理由，以繼續處理該等資訊。

在下列情況下，您可以要求暫停處理您的個人資料： 將某些您的個人資料轉移給您或第三方。 在此項權利適用的情況下，我們會以結構化、常用且機器可讀的格式，向您或您指定的第三方提供您的個人資料。請注意，此權利僅適用於您提供給我們的資訊，以及我們根據同意或需要履行與您簽訂的合約而處理的資訊。

若我們依據您的同意處理個人資料，您有權隨時撤回該同意。撤回將不會影響在您撤回同意之前進行的任何處理的合法性。如果您撤銷同意，我們可能無法為您提供某些產品或服務。在您撤銷同意時，我們會告知您是否發生這種情況。若我們尋求同意，可透過數位同意管理工具撤回，或寄送電子郵件至下列聯絡方式。

7.2 反對權

如果我們基於合法利益處理您的個人資料，您有權隨時反對此類處理，包括基於與您特定情況相關的理由進行剖析。

如果您行使反對權，我們將停止在該情況下處理您的個人資料。然而，在某些情況下，我們可能會證明我們有令人信服的合法理由繼續處理您的個人資料，如果發生這種情況，我們會通知您。

7.3 向您的監管機構投訴的權利

我們致力於與您合作，就我們使用您資訊的任何投訴獲得公平的解決。如果您有任何疑慮或希望向我們的隱私團隊（包括相關的資料保護專員）投訴，請使用下方聯絡我們部分中提供的詳細資料。

您可能有權向主管機關投訴。

請注意，上述所有權利並非絕對，而且在某些情況下無法行使或無關。

8. 誰對您的個人資料負責

負責處理您的個人資料的 Castrol 實體為 Castrol Group Holdings Limited，或在您的國家或地區營運的相關 Castrol 公司。如有需要，請在您所在國家/地區特定的附錄中找到有關當地 Castrol 公司的更多資訊。視處理活動而定，其他 Castrol 集團公司也可能處理您的個人資料。

如果您對本聲明、我們的隱私慣例或您的資料保護權利有任何疑問，請透過 privacy.response@castrol.com 與我們聯絡，包括資料保護官或其他適用的隱私聯絡人。

聯絡我們時，請指明您居住的國家和/或州，以便我們為您提供適當的資訊，並根據適用法律處理您的請求。

當您行使您的隱私權時，我們可能會要求您提供必要的資訊以驗證您的身分。如果您透過授權的第三方提交請求，我們可能會要求在處理您的請求之前，證明該第三方已獲授權代表您行事。

9. 我們連結的第三方網站

我們的數位資產可能包含由第三方提供的外部網站、服務或內容的連結，這些連結不在我們控制範圍，且不在本聲明的涵蓋範圍內。與外部內容互動可能允許第三方收集或分享您的資訊。這些第三方的隱私慣例受其自身的隱私權聲明管轄。建議您詳閱這些第三方條款，以妥善瞭解其隱私慣例。

10. 本隱私權聲明之變更

本聲明最後更新於 2026 年 10 月。我們會在必要時再次更新，以反映法律和我們慣例的變更。如果我們對本隱私權聲明進行重大變更，我們將根據法律要求向您送出適當的電子郵件通知。建議您定期檢閱本聲明，隨時瞭解我們如何處理您的個人資料。