เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปใดๆ ของเรา ( "สินทรัพย์ดิจิทัล"), เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ของเรา, ติดต่อเรา, ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา, และ/หรือทำธุรกิจกับเราในรูปแบบอื่นๆ นิติบุคคลหรือบริษัทในเครือของ Castrol ("Castrol", "พวกเรา", "เรา" หรือ"ของเรา") อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ (“คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว“ หรือ “คำชี้แจง นี้”) ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังต่อไปนี้:
คำชี้แจงฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วิธีที่เราใช้และปกป้องข้อมูลดังกล่าว ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูล และสิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ในกรณีที่เกี่ยวข้อง เราอาจจัดส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมหรือประกาศเฉพาะเขตอำนาจศาลเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลของเรา โดยเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติในท้องถิ่น
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้:
|หมวดหมู่
|ข้อมูลทั่วไป
|แหล่งข้อมูลทั่วไป
|ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อ
|หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ทางไปรษณีย์หรืออีเมล
|ตัวคุณ/อินเทอร์เฟซที่คุณเป็นผู้ดำเนินการ
|ข้อมูลประจำตัวสำหรับบัญชี
|ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน
|ตัวคุณ/สร้างขึ้นโดยเรา
|ข้อมูลธุรกรรม
|รายละเอียดการทำธุรกรรมที่คุณดำเนินการผ่านช่องทางของเรา รายละเอียดการให้บริการที่เราจัดให้ และรายละเอียดการชำระเงิน
|ตัวคุณ/สร้างขึ้นโดยเรา
|ข้อมูลด้านอาชีพ
|ตำแหน่งงาน, ชื่อบริษัท, ที่อยู่อีเมลบริษัท, หมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจ, ที่อยู่ธุรกิจ
|ตัวคุณ/บุคคลที่สาม
|ข้อมูลการตั้งค่า
|การตั้งค่าความชอบด้านการตลาดหรือการใช้งานที่คุณแจ้งให้เราทราบ หรือที่เราอาจอนุมานได้จากข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา
|สร้างโดยเรา/บุคคลที่สาม
|ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
|โดยปกติแล้วเราจะเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับคุณไว้ ซึ่งอาจรวมถึงการสนทนาทางโทรศัพท์ที่เราบันทึกไว้เพื่อช่วยในการฝึกอบรมพนักงานและตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
|ตัวคุณ/บันทึกการถอดเสียงที่สร้างขึ้นโดยเรา
|ข้อมูลการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล
|ที่อยู่ IP, ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์, การตั้งค่าเขตเวลาและตำแหน่งที่ตั้ง, ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม, และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา (เช่น การใช้คุกกี้และตัวติดตามอื่นๆ)
|สร้างโดยเราหรือบุคคลที่สาม
เมื่อคุณเข้าชมสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา เราและผู้ให้บริการของเราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ
คุณสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้ผ่านหน้าการตั้งค่าคุกกี้ที่มีอยู่ในส่วน "สินทรัพย์ดิจิทัล" ของเรา นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ โปรดทราบว่าการปิดใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลต่อการทำงานหรือความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์บางอย่างในสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และวิธีจัดการการตั้งค่าของคุณ โปรดดูที่หน้าการตั้งค่าคุกกี้ที่มีอยู่ในแต่ละสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา
เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีฐานทางกฎหมายที่รองรับในการดำเนินการดังกล่าว
ฐานทางกฎหมาย
ในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมหรือเหตุผลอันชอบธรรมอื่นใดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เราอาจอาศัยฐานหรือเหตุผลทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่มีอยู่ในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งรวมถึงฐานที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้:
ตารางด้านล่างนี้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลของคุณ รวมถึงฐานทางกฎหมายที่เราใช้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
|กิจกรรมการประมวลผลข้อมูล
|ข้อมูลที่เราใช้
|ฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการลูกค้า และเพื่อบริหารจัดการและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของเรา (รวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา) ซึ่งรวมถึง:
- การเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนผู้ใช้ของเรา
- ติดต่อประสานงานกับคุณ;
- เพื่อการบริหารและจัดการลูกค้าและธุรกิจของเรา;
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของเรา (รวมถึงผ่านการฝึกอบรมระบบปัญญาประดิษฐ์) และ/หรือ
- เพื่อปรับปรุงคุณภาพ เนื้อหา และความเกี่ยวข้องของการสื่อสารของเรา (ในกรณีที่คุณสมัครรับการสื่อสารจากเรา) โดยติดตามการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับการสื่อสารดังกล่าว เช่น คุณได้รับอีเมล, เปิดอีเมล หรือคลิกลิงก์ภายในอีเมลหรือไม่
- ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อ
- ข้อมูลประจำตัวสำหรับบัญชี
- ข้อมูลด้านอาชีพ
- ข้อมูลการตั้งค่า
- ข้อมูลการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล
- ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
|ประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อบริหารจัดการและให้บริการแก่คุณอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อปรับปรุงบริการของเรา) เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจะกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม
เพื่อการบำรุงรักษาและการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึง:
- ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่ให้ไว้ในสินทรัพย์ดิจิทัลของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานง่ายและป้องกันการหยุดชะงักหรือการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น
- เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา/วิเคราะห์ที่จำเป็นในการตรวจจับโค้ดที่เป็นอันตราย/ผู้กระทำการที่เป็นอันตราย และทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อระบบไอทีของคุณอย่างไร และ/หรือ
- เพื่อการติดตามและวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการโจมตีอุปกรณ์และระบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อการปรับปรุงโซลูชันที่ใช้ในการปกป้องอุปกรณ์และระบบจากการโจมตีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
เราอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
- ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อ
- ข้อมูลประจำตัวสำหรับบัญชี
- ข้อมูลด้านอาชีพ
- ข้อมูลการตั้งค่า
- ข้อมูลการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล
- ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
|ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (การบำรุงรักษาและการบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล และการป้องกันการฉ้อโกง) เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม
|เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา
- ข้อมูลประจำตัวสำหรับบัญชี
- ข้อมูลการตั้งค่า
- ข้อมูลการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล
ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้สินทรัพย์ดิจิทัลของเราสามารถให้บริการฟังก์ชันที่จำเป็นได้) เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจะกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม
ความยินยอม เฉพาะในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ที่ไม่จำเป็นและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ การจัดทำสถิติ การจัดทำโปรไฟล์ และการหาข้อมูลเชิงลึก ซึ่งรวมถึง:
- เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความสนใจของลูกค้าของเรา
- เพื่อดำเนินการแบ่งกลุ่มตลาด (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด)
- เพื่อดำเนินกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของตลาด และ/หรือ เพื่อปรับแต่งสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบริการ หรือการสื่อสาร โดยอิงตามข้อมูลโปรไฟล์ที่เราได้กำหนดให้กับคุณ
เราอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
- ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อ
- ข้อมูลประจำตัวสำหรับบัญชี
- ข้อมูลด้านอาชีพ
- ข้อมูลการตั้งค่า
- ข้อมูลการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล
- ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
|ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและบริการของเรา รวมถึงเพื่อให้เข้าใจลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น) เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจะกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด/การส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึง:
- เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือกิจกรรมต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อคุณ ผ่านทางอีเมล, โทรศัพท์, และโซเชียลมีเดีย
- เพื่อดำเนินการแบ่งกลุ่มตลาด (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด)
- เพื่อดำเนินกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของตลาด และ/หรือ เพื่อปรับแต่งสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบริการ หรือการสื่อสาร โดยอิงตามข้อมูลโปรไฟล์ที่เราได้กำหนดให้กับคุณ
เราอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
- ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อ
- ข้อมูลประจำตัวสำหรับบัญชี
- ข้อมูลด้านอาชีพ
- ข้อมูลการตั้งค่า
- ข้อมูลการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล
- ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
|ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา) เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจะกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม
คุณสามารถเพิกถอนความยินยอม/ยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารได้ตลอดเวลาโดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารที่อยู่ในแต่ละข้อความ
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ซึ่งรวมถึง:
- เพื่อปฏิบัติตามและประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน
- เพื่อดำเนินการตรวจสอบ KYC, การป้องกันการฟอกเงิน และการตรวจสอบสถานะที่จำเป็นอื่นๆ
- เพื่อป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง และ/หรือกิจกรรมทางอาญาหรือการประพฤติมิชอบอื่นๆ และ/หรือ
- การจัดตั้งและการจัดการข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
- ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อ
- ข้อมูลด้านอาชีพ
- ข้อมูลการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล
- ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
- ข้อมูลการระบุตัวตน/การยืนยันตัวตนลูกค้า
- ข้อมูลการป้องกันการฟอกเงิน
- ข้อมูลธุรกรรม
|ข้อผูกพันทางกฎหมาย, ในกรณีที่กิจกรรมการประมวลผลเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้
ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด ให้ใช้ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันและใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของเรา)
|เพื่อรับ การสนับสนุนธุรกิจ (เช่น บริการให้คำปรึกษา ด้านการธนาคาร ด้านกฎหมาย การประกันภัย และด้านบัญชี) หรือเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของเรา รวมถึงในบริบทของการขาย การโอนกิจการ การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการ (และการเจรจาตกลงในเรื่องดังกล่าว)
- ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อ
- ข้อมูลประจำตัวสำหรับบัญชี
- ข้อมูลด้านอาชีพ
- ข้อมูลการตั้งค่า
- ข้อมูลการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล
- ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
|ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (การปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของเรา) เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจะกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม
คุณอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการบางอย่างแก่คุณได้
เราอาจสร้างโปรไฟล์ให้กับคุณโดยอิงจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้น โปรไฟล์ดังกล่าวอาจถูกนำมาใช้เพื่อปรับแต่งสินทรัพย์ดิจิทัลหรือบริการให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล กำหนดโฆษณาที่จะแสดงให้คุณเห็น และ/หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัย
การแบ่งปันภายในกลุ่มบริษัท
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทของเราซึ่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของเรา
ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตัวแทน และผู้ รับจ้าง เพื่อให้บริการแก่เรา (ตัวอย่างเช่น นักบัญชี ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ และผู้ให้บริการด้านไอทีและการสื่อสาร ของเรา) นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง (ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องอนุญาต) เช่น เพื่อบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการของตน ผู้ให้บริการบุคคลที่สามทุกรายที่เราแต่งตั้งจะต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้ในสัญญา
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
ในขอบเขตที่จำกัดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินแคมเปญโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn, Instagram และ Facebook เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการที่กำลังจะเปิดตัว และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเฉพาะโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราเท่านั้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อให้คุณเห็นโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือของพันธมิตรของเรา ซึ่งเราคิดว่าคุณจะสนใจเมื่อคุณใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยเรานำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพิจารณาแล้วว่าอาจมีความสนใจคล้ายคลึงกับคุณ
การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและข้อบังคับ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา และ/หรือดำเนินการในชั้นศาล ปฏิบัติตามคำสั่งของศาล คำสั่งของเจ้าหน้าที่กำกับกฎระเบียบ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้กับเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หน่วยงานเหล่านี้อาจตั้งอยู่นอกเขตอำนาจศาลของคุณ ในกรณีเหล่านี้ หน่วยงานทางกฎหมายและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลจะถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูล (โดยไม่ได้กระทำการตามคำสั่งของเรา) และจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจว่าจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร หลังจากที่เราได้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแล้ว
นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานตรวจสอบเครดิตและหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์, ตรวจสอบตัวตนของคุณ, บริหารจัดการบัญชีของคุณ, และป้องกันการกระทำผิดทางอาญา
ผู้รับข้อมูลในการปรับโครงสร้าง
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม (และที่ปรึกษาของพวกเขา) ซึ่งเราอาจเลือกที่จะขาย, โอน, หรือควบรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราให้แก่บุคคลเหล่านั้น
ในฐานะบริษัทระดับนานาชาติ เราอาจจัดเก็บหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังนิติบุคคลในเครือบริษัทอื่นๆ ทั่วโลก ในกรณีดังกล่าว เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขตอำนาจศาลที่นำเข้าข้อมูลมีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ, หรือเราจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ครอบคลุม, ยืดหยุ่น, และเป็นสากล ซึ่งนำมาตรการและการคุ้มครองที่เหมาะสมมาใช้ (รวมถึงข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปในส่วนที่เกี่ยวข้องและภาคผนวกของสหราชอาณาจักร หากมี) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้
ในทำนองเดียวกัน หากเราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ เช่น การกำหนดข้อสัญญาที่เหมาะสมไว้ในข้อตกลงของเรากับบุคคลที่สามดังกล่าว
คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศและการคุ้มครองตามสัญญาที่เรานำมาใช้ได้ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านล่าง
ระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลนั้นๆ เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องกับความจำเป็นทางธุรกิจของเรา ดังที่ระบุไว้ในนโยบายภายในของเรา ข้อกำหนดเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาล ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักรและเรามีสัญญากับคุณ โดยทั่วไปแล้วเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นเวลา 6 ปีหลังจากสัญญาสิ้นสุดลง เว้นแต่คาดว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านั้น
เราคำนวณระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ: (ก) บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ (ข) ปฏิบัติตามกรอบเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรวิชาชีพ หรือสมาคมต่างๆ กำหนดหรือแนะนำ (ค) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งศาล และภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ (รวมถึงภาระผูกพันตามสัญญา) และ (ง) ดำเนินการตามตามคำขอของคุณ
อาจมีกฎหมายหรือข้อบังคับที่กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำที่เราต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ก่อนที่จะทำการแปลงข้อมูลให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้หรือลบข้อมูลนั้นทิ้ง การแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หมายถึงการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้อีกต่อไป เราดำเนินการดังกล่าวโดยการรวบรวมข้อมูล (ตัวอย่างเช่น เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคน แทนที่จะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ) หรือโดยการลบข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลออก (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลติดต่อ) เพื่อให้เรายังคงสามารถใช้ข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบต่างๆ ได้ แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลนี้กลับไปยังตัวคุณได้
หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการสมัครรับบริการ เราอาจเก็บ “รายชื่อผู้ระงับการติดต่อ” ที่มีรายละเอียดของคุณไว้ เพื่อให้เรารู้ว่าคุณได้ยกเลิกการสมัครรับบริการแล้ว และเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่ติดต่อคุณอีกในอนาคต ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในรายชื่อผู้ระงับการติดต่อ จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอีก
สิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้จะมีผลบังคับใช้กับคุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณพำนักอยู่ที่ใด ตัวอย่างเช่น หากคุณพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสหราชอาณาจักร คุณจะได้รับสิทธิ์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ทั้งหมด และหากคุณพำนักอยู่ในออสเตรเลีย คุณจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวได้ตลอดเวลา รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ โดยอ้างเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ
หากคุณใช้สิทธิ์ในการคัดค้าน เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริบทนั้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เราอาจแสดงให้เห็นว่าเรามีเหตุผลอันชอบธรรมที่มีน้ำหนักเพียงพอในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป และหากเป็นเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบ
เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับคุณเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นธรรมสำหรับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ หากคุณมีข้อกังวลใดๆ หรือต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อทีมงานด้านความเป็นส่วนตัวของเรา (รวมถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) โปรดใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างในส่วน "ติดต่อเรา"
คุณอาจมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ
โปรดทราบว่าสิทธิ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นไม่ใช่สิทธิ์ที่มีผลเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และมีบางสถานการณ์ที่สิทธิ์เหล่านั้นไม่สามารถใช้ได้หรือไม่มีความเกี่ยวข้อง
นิติบุคคลของ Castrol ที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือ Castrol Group Holdings Limited หรือบริษัท Castrol ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินงานอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Castrol ในพื้นที่ของคุณได้ในเอกสารแนบท้ายเฉพาะประเทศของคุณ บริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม Castrol อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเช่นกัน โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมการประมวลผลนั้นๆ
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงนี้ แนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือสิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy.response@castrol.com รวมถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ติดต่อด้านความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ตามแต่กรณี
เมื่อติดต่อเรา โปรดระบุประเทศและ/หรือรัฐที่คุณพำนักอาศัยอยู่ เพื่อให้เราสามารถจัดหาข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่คุณและดำเนินการตามคำขอของคุณให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อคุณใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนของคุณ หากคุณส่งคำขอผ่านบุคคลที่สามที่ได้รับมอบอำนาจ เราอาจต้องการหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่สามนั้นได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ
ทรัพย์สินดิจิทัลของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาภายนอกที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและไม่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองของคำชี้แจงนี้ การใช้งานเนื้อหาภายนอกนี้อาจทำให้บุคคลที่สามสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้ แนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้อยู่ภายใต้คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดของบุคคลที่สามเหล่านี้ เพื่อให้เข้าใจแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น
คำชี้แจงนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคม 2026 เราจะปรับปรุงแก้ไขคำชี้แจงนี้อีกครั้งเมื่อจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและแนวปฏิบัติของเรา หากเรามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่อคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ คุณจะได้รับการแจ้งทางอีเมลอย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคำชี้แจงนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่เสมอ