สโตนพีคเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในคาสตรอลจาก บีพีเสร็จสิ้นแล้ว
ลอนดอนและนิวยอร์ก 2 พฤศจิกายน 2569 – สโตนพีค บริษัทชั้นนำด้านการลงทุนทางเลือกที่ เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกาศในวันนี้ว่าได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้น 65% ในบริษัทคาสตรอล ผู้นำระดับโลกด้านน้ำมันหล่อลื่น จากบริษัท BP p.l.c. (“บีพี”) (NYSE: BP) (LON: BP) บีพีจะยังคงถือหุ้นส่วนน้อย 35% ในคาสตรอล
ด้วยการสนับสนุนจากสโตนพีค และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก บีพี จะทำให้คาสตรอล เสริมสร้างความแข็งแกร่งในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของโลก สำหรับสารหล่อลื่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานและของเหลวควบคุมความร้อนที่ แก่ตลาดยานยนต์ ผู้บริโภค ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ และอุตสาหกรรม โครงสร้างการเป็นเจ้าของใหม่นี้ทำให้ คาสตรอลมีความยืดหยุ่นทางการเงินและการดำเนินงานมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถเร่งการเติบโตในพื้นที่ที่มีอยู่แล้วและขยายไปยังตลาดใกล้เคียง สนับสนุนโดยเทคโนโลยีของแบรนด์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และเครือข่ายที่มีทั่วโลก
ตามที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการการลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญแคนาดา (“CPP Investments”) จะลงทุนสนับสนุนธุรกรรมนี้ในฐานะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทางอ้อมด้วย
ในการปิดดีลครั้งนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้กับบริษัทคาสตรอลโดยมี Ben van Beurdenประธานบริษัท Clariant AG และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Shell plc คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน สี่ คน รวมถึงประธานกรรมการ กรรมการในเครือสโตนพีคจำนวน สาม คน กรรมการจากบีพีจำนวน สอง คน และกรรมการจากกองทุนบำเหน็จบำนาญแคนาดา จำนวน หนึ่ง คน กรรมการแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคาสตรอลอย่างมาก
คาสตรอลเป็นหนึ่งในแบรนด์น้ำมันหล่อลื่นชั้นนำของโลก ให้บริการลูกค้าและผู้บริโภคในภาคยานยนต์ การเดินเรือ อุตสาหกรรม และพลังงาน แบรนด์คาสตรอล เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้านคุณภาพระดับพรีเมียมและประสิทธิภาพสูง ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในกว่า 150 ประเทศ คาสตรอลได้ช่วยขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ บนท้องถนนและสนามแข่งรถ ทางอากาศ ทางทะเล และในอวกาศมานานกว่า 127 ปี
คาสตรอลได้รับการสนับสนุนจากสโตนพีค ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนทางเลือกชั้นนำที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ และ BP plc (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP) คาสตรอลมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร และมีพนักงานมากกว่า 6,000 คนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่: www.castrol.com
สโตนพีค เป็นบริษัทการลงทุนทางเลือกชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการประมาณ 98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สโตนพีค มีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุนและบริษัทในพอร์ตโฟลิโอด้วยการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ถาวรที่มีเสถียรภาพทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันความเสี่ยงขาลงและผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงอย่างแข็งแกร่ง สโตนพีค ในฐานะผู้สนับสนุนกองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นเอกชนและสินเชื่อ ให้เงินทุน การสนับสนุนด้านการดำเนินงาน และความร่วมมือที่มุ่งมั่น เพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคส่วนเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน การขนส่งและโลจิสติกส์ และอสังหาริมทรัพย์
บริษัทสโตนพีค มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นิวยอร์ก และมีสำนักงานสาขาในฮิวสตัน วอชิงตัน ดี.ซี. ลอนดอน ฮ่องกง โซล สิงคโปร์ ซิดนีย์ โตเกียว อาบูดาบี และริยาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.stonepeak.com
สโตนพีค:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
คาสตรอล:
Victoria Johnson