Kada posetite bilo koji od naših veb-sajtova ili aplikacija ("Digitalno sredstvo"), učestvujete u jednoj od naših šema ili događaja, obratite nam se, kupite naše proizvode i usluge i/ili poslujete sa nama na bilo koji drugi način, Castrol ("Castrol", "mi", "nas" ili "naša") pravno lice ili povezano pravno lice može da prikuplja i obrađuje vaše lične podatke.
Ova izjava o privatnosti („Izjava o privatnosti” ili ova „Izjava”) odnosi se na lične podatke sledećih fizičkih lica:
Ova Izjava objašnjava vrste ličnih podataka koje obrađujemo o vama, svrhe u koje obrađujemo vaše lične podatke, kako ih koristimo i štitimo, koliko dugo ih čuvamo i vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima.
Kada je to primenljivo, možemo vam dostaviti dodatne izjave o privatnosti ili obaveštenja specifična za određenu jurisdikciju kako bismo pružili dodatne informacije o našim aktivnostima obrade, u skladu sa važećim zakonskim zahtevima i lokalnim praksama.
Lični podaci ili lične informacije znače sve informacije o pojedincu pomoću kojih se ta osoba može identifikovati, direktno ili indirektno. Može se desiti da obrađujemo vaše sledeće lične podatke:
|Kategorija
|Tipične tačke podataka
|Tipični izvori
|Biografski i kontakt podaci
|Broj telefona i poštanska ili imejl adresa.
|Vi/interfejs koji ste pokrenuli
|Akreditivi za nalog
|Korisnička imena, lozinke.
|Vi/generisano od strane nas
|Podaci o transakciji
|Detalji o transakcijama koje obavljate preko naših kanala, o izvršenju usluga koje pružamo i o detaljima plaćanja.
|Vi/generisano od strane nas
|Profesionalni podaci
|Naziv radnog mesta, naziv kompanije, imejl adresa kompanije, broj poslovnog telefona, poslovna adresa.
|Vi/treća strana
|Podaci o željenim postavkama
|Željene postavke marketinškog sadržaja ili korišćenja koje nam dajete ili koje možemo zaključiti iz drugih podataka koji su nam dostavljeni.
|Generisano od strane nas/treća strana
|Korespondencija
|Obično ćemo voditi evidenciju o korespondenciji sa vama. To može uključivati telefonske pozive, koje beležimo kako bi nam pomogli u obuci našeg osoblja i preduzimanju provera kvaliteta.
|Vi/Transkripti koje smo generisali
|Podaci o korišćenju digitalnih sredstava
|IP adresa, tip i verzija pregledača, podešavanje vremenske zone i lokacija, tipovi i verzije dodataka pregledača, operativni sistem i platforma i druga tehnologija na uređajima koje koristite za pristup našim Digitalnim sredstvima (npr. korišćenje kolačića i drugih alata za praćenje).
|Generisano od strane nas ili treće strane
Kada posetite naša Digitalna sredstva, mi i naši pružaoci usluga možemo koristiti kolačiće i slične tehnologije za prikupljanje informacija o vašem korišćenju naših Digitalnih sredstava.
Svojim željenim postavkama kolačića možete da upravljate preko naše stranice Željene postavke kolačića koja je dostupna na našim Digitalnim sredstvima. Takođe možete konfigurisati podešavanja pregledača tako da odbijaju sve ili neke kolačiće ili da vas obaveste kada se kolačići postavljaju. Imajte na umu da onemogućavanje određenih kolačića može uticati na funkcionalnost ili dostupnost nekih funkcija naših Digitalnih sredstava.
Više informacija o kolačićima koje koristimo i kako možete da upravljate svojim željenim postavkama pogledajte na stranici „Željene postavke kolačića“ koja je dostupna na svakom od naših Digitalnih sredstava.
Kada koristimo vaše lične podatke u svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti, obavezno za to prethodno obezbedimo pravnu osnovu.
Pravne osnove
Kada to zahteva važeći zakon, obezbeđujemo odgovarajuću pravnu osnovu ili drugo važeće opravdanje za obradu vaših ličnih podataka u svrhe opisane u ovoj Izjavi. U zavisnosti od nadležnosti i važećih zahteva, možemo se osloniti na jednu ili više zakonskih osnova ili osnova za obradu koja nam je na raspolaganju, uključujući one opisane u nastavku:
Tabela u nastavku detaljnije navodi zašto prikupljamo i kako koristimo vaše podatke i naše zakonske osnove prema važećim zakonima o zaštiti podataka.
|Aktivnost obrade
|Informacije koje koristimo
|Relevantne pravne osnove
Za svrhe upravljanja klijentima i upravljanje i poboljšanje našeg poslovanja (uključujući naše usluge i proizvode). Ovo uključuje sledeće:
- u toku našeg postupka registracije korisnika;
- u komunikaciji s vama;
- za upravljanje i administraciju naših klijenata i poslovanja;
- da unapredimo i razvijemo naše poslovanje (uključujući obuku sistema veštačke inteligencije); i/ili
- da bismo poboljšali kvalitet, sadržaj i relevantnost naših komunikacija (gde ste se pretplatili da primate naša obaveštenja) u toku praćenja vaše interakcije sa tim obaveštenjem, kao što je da li primate, otvarate ili kliknete na link prikazan u obaveštenju poslatom putem imejla.
- Biografski i kontakt podaci
- Akreditivi za nalog
- Profesionalni podaci
- Podaci o željenim postavkama
- Podaci o korišćenju digitalnih sredstava
- Korespondencija
|Legitimni interesi (da efikasno upravljamo i pružamo naše usluge vama, kao i da te usluge unapredimo), osim ako pristanak nije potreban prema važećem zakonu o zaštiti podataka.
Za održavanje i upravljanje Digitalnim sredstvom. Ovo uključuje sledeće:
- kontinuirani pregled i unapređenje informacija koje se pružaju na našim digitalnim sredstvima kako bi se osiguralo da su one prikladne za korisnike i da bi se sprečile eventualne smetnje ili sajber-napadi;
- sprovođenje rešavanja problema/analize potrebne za otkrivanje zlonamernog koda/aktera i razumevanje načina na koji to može uticati na vaš IT sistem; i/ili
- za statističko praćenje i analizu trenutnih napada na uređaje i sisteme i za stalnu adaptaciju rešenja koja se pružaju za obezbeđivanje uređaja i sistema od aktuelnih napada.
Takođe možemo da anonimizujemo vaše lične podatke za ovu svrhu.
- Biografski i kontakt podaci
- Akreditivi za nalog
- Profesionalni podaci
- Podaci o željenim postavkama
- Podaci o korišćenju digitalnih sredstava
- Korespondencija
|Legitimni interesi (održavanje i upravljanje uslugama informacione tehnologije, bezbednost mreže i podataka i sprečavanje prevara), osim ako pristanak nije potreban u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka.
|U svrhu navedenu u našoj izjavi o kolačićima
- Akreditivi za nalog
- Podaci o željenim postavkama
- Podaci o korišćenju digitalnih sredstava
Legitimni interes (obezbeđivanje neophodne funkcionalnosti našeg digitalnog sredstva), osim ako pristanak nije potreban u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka.
Pristanak samo kada to zahteva važeći zakon o zaštiti podataka, npr. u vezi sa informacijama dobijenim od neesencijalnih kolačića i sličnih tehnologija. Ovaj pristanak možete da povučete u bilo kom trenutku u željenim postavkama kolačića.
Za svrhe analitike, statistike, profilisanja i uvida. Ovo uključuje:
- da bismo razumeli potrebe i interese naših klijenata
- da preduzmemo segmentaciju tržišta (uključujući i marketinške svrhe);
- da sprovedemo aktivnosti uvida u tržište; i/ili da personalizujemo digitalna sredstva ili usluge ili komunikaciju na osnovu podataka profila koje smo primenili na vas.
Takođe možemo da anonimizujemo vaše lične podatke za ovu svrhu.
- Biografski i kontakt podaci
- Akreditivi za nalog
- Profesionalni podaci
- Podaci o željenim postavkama
- Podaci o korišćenju digitalnih sredstava
- Korespondencija
|Legitimni interesi (poboljšanje i unapređenje našeg poslovnog modela i usluga, bolje razumevanje naših klijenata), osim ako pristanak nije potreban u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka.
U marketinške i promotivne svrhe, što uključuje sledeće:
- da komuniciramo sa vama kako bismo vam pružili informacije o uslugama, proizvodima i/ili događajima koji mogu biti od interesa za vas putem imejla, telefona, društvenih mreža
- da preduzmemo segmentaciju tržišta (uključujući i marketinške svrhe);
- da sprovedemo aktivnosti uvida u tržište; i/ili da personalizujemo digitalna sredstva ili usluge ili komunikaciju na osnovu podataka profila koje smo primenili na vas.
Takođe možemo da anonimizujemo vaše lične podatke u ovu svrhu.
- Biografski i kontakt podaci
- Akreditivi za nalog
- Profesionalni podaci
- Podaci o željenim postavkama
- Podaci o korišćenju digitalnih sredstava
- Korespondencija
|Legitimni interes (obaveštavanje klijenata o Digitalnom sredstvu i našim proizvodima i uslugama), osim ako pristanak nije potreban u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka.
Ovaj pristanak/otkazivanje pretplate možete povući u bilo kom trenutku klikom na link za odjavljivanje koji je dat u svakom obaveštenju.
U zakonske i regulatorne svrhe, što uključuje sledeće:
- pridržavanje i procena usklađenosti sa važećim zakonima, pravilima i propisima i internim politikama i procedurama;
- sprovođenje provera identiteta klijenta (KYC), provera sprečavanja pranja novca i drugih provera dubinske analize;
- sprečavanje i otkrivanje prevare i/ili drugih kriminalnih aktivnosti ili pogrešnog postupanja; i/ili
- uspostavljanje i rešavanje pravnih zahteva
- Biografski i kontakt podaci
- Profesionalni podaci
- Podaci o korišćenju digitalnih sredstava
- Korespondencija
- identifikacija/podaci o identitetu klijenta (KYC)
- podaci o sprečavanju pranja novca
- Podaci o transakciji
|Pravne obaveze, u slučajevima kada je postupak obrade obavezan zakonom ili propisom.
U svim ostalim slučajevima, legitimni interesi (da se pridržavamo naših obaveza i ostvarimo naša zakonska prava).
|Da bismo dobili poslovnu podršku (kao što su konsalting, bankarstvo, pravne usluge, usluge osiguranja i računovodstvene usluge) ili da bismo restrukturirali naše poslovanje, uključujući i u kontekstu prodaje, transfera, spajanja i akvizicija (i pregovora o gore navedenom).
- Biografski i kontakt podaci
- Akreditivi za nalog
- Profesionalni podaci
- Podaci o željenim postavkama
- Podaci o korišćenju digitalnih sredstava
- Korespondencija
|Legitimni interes (restrukturiranje našeg poslovanja), osim ako pristanak nije potreban u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka.
Možete doneti odluku da nam ne dostavite svoje lične podatke. Međutim, ako odlučite da nam iste ne dostavite, možda nećemo moći da vam ponudimo neke od naših usluga.
Možemo da primenimo profile na osnovu gore navedenih ličnih podataka. Takvi profili se mogu koristiti za personalizaciju Digitalnog sredstva ili usluga, donošenje odluke o tipu sadržaja koji će se vama reklamirati i/ili kao deo otkrivanja i prevencije bezbednosnih pretnji.
Deljenje unutar grupe
Vaše lične podatke možemo deliti sa drugim subjektima u okviru naše grupe kompanija kao deo naših poslovnih aktivnosti.
Pružaoci usluga trećih strana
Vaše lične podatke možemo deliti sa nezavisnim pružaocima usluga, zastupnicima i izvođačima da bi nam pružali usluge (na primer, našim računovođama, profesionalnim savetnicima i pružaocima IT usluga i komunikacija). Vaše lične podatke takođe možemo da delimo sa našim poslovnim partnerima koji ih mogu koristiti u sopstvene svrhe (kao što je dozvoljeno važećim zakonom o zaštiti podataka), kao što je administriranje i promovisanje njihovih proizvoda/usluga. Svaka treća strana pružalac usluga kojeg imenujemo mora da zaštiti vaše lične podatke u skladu sa bezbednosnim merama koje se zahtevaju prema ugovoru.
Platforme društvenih mreža
U ograničenoj meri u kojoj je to primenljivo, možemo da koristimo vaše lične podatke za preduzimanje reklamnih kampanja na platformama društvenih mreža kao što su LinkedIn, Instagram i Facebook da bismo pružili informacije o predstojećim uslugama ili novim proizvodima i da bismo osigurali da primate samo relevantno oglašavanje o našim proizvodima i uslugama. Vaše lične podatke možemo da delimo sa platformama društvenih mreža tako da vidite reklame o našim proizvodima i uslugama naših partnera, za koje mislimo da će vas zanimati kada stupate u interakciju sa relevantnom platformom društvenih mreža. Takođe možemo da delimo vaše lične podatke sa platformama društvenih mreža kako bi nam pomogli da predstavimo relevantno oglašavanje pojedincima za koje platforme društvenih mreža utvrde da će verovatno imati slična interesovanja kao vi.
Pravna i regulatorna obelodanjivanja
Može se desiti da otkrijemo vaše lične podatke ako se to zakonski zahteva, ili ako mislimo da je otkrivanje neophodno kako bi se zaštitila naša prava, odnosno da bismo ispunili zahteve sudskog postupka, sudskog naloga, regulatornih organa ili bilo kojeg drugog pravnog postupka za koji nam je uručen nalog. Takođe možemo da delimo vaše lične podatke u vezi sa pravnim postupkom. Ova tela se mogu nalaziti izvan vaše nadležnosti. U ovim slučajevima, pravni i/ili regulatorni organ će se smatrati rukovaocem podataka (koji ne postupa po našim uputstvima) i biće prvenstveno odgovoran za odlučivanje o tome kako se vaši lični podaci čuvaju i koriste kada ih mi podelimo.
Takođe možemo da delimo vaše lične podatke sa kreditnim referentnim agencijama i agencijama za sprečavanje prevara u svrhu procene kreditne sposobnosti i pogodnosti proizvoda, provere vašeg identiteta, upravljanja vašim nalogom i sprečavanja kriminalnih aktivnosti.
Primaoci kod restrukturiranja
Vaše lične podatke možemo deliti sa trećim licima (i njihovim savetnicima) kojima možemo da izaberemo da prodamo, prenesemo ili spojimo delove našeg poslovanja ili našu imovinu.
Kao međunarodna kompanija, možemo da čuvamo ili prenosimo vaše lične podatke drugim subjektima grupe širom sveta. Kada je to slučaj, obezbedićemo da jurisdikcija u koju se uvoze podaci pruža adekvatan nivo zaštite podataka, ili ćemo lične podatke prenositi u skladu sa sveobuhvatnim, fleksibilnim i globalnim okvirom usaglašenosti koji primenjuje odgovarajuće mere i mehanizme zaštite (uključujući relevantni modul standardnih ugovornih klauzula EU i Dodatak Ujedinjenog Kraljevstva (UK dodatak), gde je to primenjivo), kako bismo osigurali da su vaši lični podaci zaštićeni u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.
Slično tome, kada prenosimo lične podatke trećoj strani koja se nalazi u drugoj jurisdikciji, obezbedićemo da se preduzmu odgovarajuće mere kako bi se obezbedio adekvatan nivo zaštite vaših ličnih podataka, kao što je uključivanje odgovarajućih klauzula u naše sporazume sa trećim licima.
Možete zatražiti dodatne informacije o našim međunarodnim transferima i ugovornim zaštitnim merama koje primenjujemo koristeći kontakt podatke u nastavku.
Koliko dugo ćemo čuvati vaše lične podatke zavisiće od svrhe za koju ih koristimo. Moraćemo da čuvamo vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno za svaku svrhu u skladu sa našim poslovnim potrebama, kao što je dokumentovano u našim internim politikama. Oni mogu da se razlikuju u zavisnosti od jurisdikcije. Na primer, ako ste u Velikoj Britaniji i imamo ugovor sa vama, obično ćemo čuvati vaše lične podatke 6 godina nakon raskida tog ugovora, osim ako se ne očekuje parnica, kada ćemo iste čuvati duže.
Izračunavamo period čuvanja na osnovu vremena kada su lični podaci potrebni za: (a) ispunjavanje svrha opisanih u ovoj Izjavi o privatnosti, (b) ispunjavanje rokova koje zahtevaju ili preporučuju regulatorni organi, stručna tela ili udruženja, (c) poštovanje važećih zakona, obaveza čuvanja dokumenata zbog spora i drugih pravnih obaveza (uključujući ugovorne obaveze) i (d) poštovanje vaših zahteva.
Mogu postojati zakoni ili propisi koji određuju minimalni period tokom kojeg moramo čuvati vaše lične podatke. Vaše podatke ćemo čuvati samo tokom definisanog perioda čuvanja, pre anonimizacije podataka ili njihovog brisanja. Anonimizacija ličnih podataka znači da se ti podaci više ne mogu povezati sa vama lično i identifikovati vas. To radimo ili tako što skupljamo podatke (na primer, da bismo napravili nalaz o grupi ljudi za razliku od određene osobe) ili tako što uklanjamo lične identifikatore (na primer, kontakt podatke) tako da i dalje možemo da koristimo podatke da bismo identifikovali trendove i obrasce, ali ne možemo da povežemo ove podatke sa vama.
Ako odlučite da otkažete pretplatu na neku uslugu, možemo sačuvati „listu isključenih“ koja sadrži vaše podatke, kako bismo znali da ste otkazali pretplatu i osigurali da vas više ne kontaktiramo. Vaši lični podaci koji se čuvaju na listi isključenih neće se koristiti ni u jednu drugu svrhu.
Neka ili sva prava navedena u nastavku primenjivaće se na vas u zavisnosti od toga gde se nalazite. Na primer, ako se nalazite u EEP ili Velikoj Britaniji, imate sva prava navedena u nastavku, a ako ste u Australiji, imate pravo da pristupite i ispravite svoje lične podatke.
Kada obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnih interesa, imate pravo da se usprotivite takvoj obradi, uključujući profilisanje na osnovu vaše konkretne situacije, u bilo kom trenutku.
Ako iskoristite svoje pravo na prigovor, prestaćemo da obrađujemo vaše lične podatke u tom kontekstu. U nekim slučajevima, međutim, možemo pokazati da imamo ubedljive legitimne razloge da nastavimo da obrađujemo vaše lične podatke i ako je to slučaj, obavestićemo vas.
Posvećeni smo saradnji sa vama kako bismo dobili pravično rešenje svake žalbe u vezi sa našim korišćenjem vaših podataka. Ako imate bilo kakvih nedoumica ili želite da uložite žalbu našim timovima za privatnost (uključujući relevantne službenike za zaštitu podataka), molimo vas da koristite detalje navedene u nastavku u odeljku Kontaktirajte nas.
Možda imate pravo da se žalite nadležnom nadzornom organu.
Imajte na umu da sva gore navedena prava nisu apsolutna i da postoje situacije u kojima se ne mogu ostvariti ili nisu relevantna.
Pravno lice kompanije Castrol odgovorno za obradu vaših ličnih podataka je Castrol Group Holdings Limited, ili relevantna kompanija Castrol koja posluje u vašoj zemlji ili regionu. Kada je to potrebno, više informacija o lokalnoj kompaniji Castrol potražite u Dodatku za određenu zemlju. U zavisnosti od aktivnosti obrade, druge kompanije Castrol grupe mogu takođe da obrađuju vaše lične podatke.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Izjavom, našim praksama u vezi sa privatnošću ili vašim pravima na zaštitu podataka, obratite nam se na privacy.response@castrol.com, uključujući službenike za zaštitu podataka ili druge kontakte za privatnost, gde je to primenljivo.
Kada nam se obratite, molimo vas da navedete zemlju i/ili državu u kojoj živite kako bismo vam pružili odgovarajuće informacije i obradili vaš zahtev u skladu sa važećim zakonima.
Kada ostvarujete svoja prava na privatnost, možemo od vas tražiti da pružite informacije neophodne za proveru vašeg identiteta. Ako podnesete zahtev preko ovlašćenog trećeg lica, možemo zahtevati dokaze da je treće lice ovlašćeno da postupa u vaše ime pre obrade vašeg zahteva.
Naša Digitalna sredstva mogu da sadrže linkove ka spoljnim veb lokacijama, uslugama ili sadržaju koji pružaju treće strane, van naše kontrole i nisu obuhvaćene ovom Izjavom. Interakcija sa ovim spoljnim sadržajem može omogućiti trećim stranama da prikupljaju ili dele informacije o vama. Prakse zaštite privatnosti ovih trećih lica regulisane su njihovim izjavama o privatnosti. Preporučujemo vam da pročitate uslove ove treće strane, da bolje razumete njihove prakse zaštite privatnosti.
Ova izjava je poslednji put ažurirana u oktobru 2026. godine. Ponovo ćemo je ažurirati kada se ukaže potreba za to kako bismo obuhvatili promene u zakonu i našim praksama. Ako izvršimo materijalnu izmenu ove Izjave o privatnosti, dobićete odgovarajuće obaveštenje putem imejla u skladu sa zakonskim zahtevima. Preporučujemo vam da povremeno pregledate ovu Izjavu kako biste bili informisani o našoj obradi vaših ličnih podataka.