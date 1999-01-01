Lični podaci ili lične informacije znače sve informacije o pojedincu pomoću kojih se ta osoba može identifikovati, direktno ili indirektno. Može se desiti da obrađujemo vaše sledeće lične podatke:

Kada je to primenljivo, možemo vam dostaviti dodatne izjave o privatnosti ili obaveštenja specifična za određenu jurisdikciju kako bismo pružili dodatne informacije o našim aktivnostima obrade, u skladu sa važećim zakonskim zahtevima i lokalnim praksama.

Ova Izjava objašnjava vrste ličnih podataka koje obrađujemo o vama, svrhe u koje obrađujemo vaše lične podatke, kako ih koristimo i štitimo, koliko dugo ih čuvamo i vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima.

Ova izjava o privatnosti („Izjava o privatnosti ” ili ova „ Izjava ”) odnosi se na lične podatke sledećih fizičkih lica:

Kada posetite bilo koji od naših veb-sajtova ili aplikacija (" Digitalno sredstvo "), učestvujete u jednoj od naših šema ili događaja, obratite nam se, kupite naše proizvode i usluge i/ili poslujete sa nama na bilo koji drugi način, Castrol (" Castrol ", " mi ", " nas " ili " naša ") pravno lice ili povezano pravno lice može da prikuplja i obrađuje vaše lične podatke.

Tabela u nastavku detaljnije navodi zašto prikupljamo i kako koristimo vaše podatke i naše zakonske osnove prema važećim zakonima o zaštiti podataka.

Kada to zahteva važeći zakon, obezbeđujemo odgovarajuću pravnu osnovu ili drugo važeće opravdanje za obradu vaših ličnih podataka u svrhe opisane u ovoj Izjavi. U zavisnosti od nadležnosti i važećih zahteva, možemo se osloniti na jednu ili više zakonskih osnova ili osnova za obradu koja nam je na raspolaganju, uključujući one opisane u nastavku:

Kada koristimo vaše lične podatke u svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti, obavezno za to prethodno obezbedimo pravnu osnovu.

Više informacija o kolačićima koje koristimo i kako možete da upravljate svojim željenim postavkama pogledajte na stranici „Željene postavke kolačića“ koja je dostupna na svakom od naših Digitalnih sredstava.

Svojim željenim postavkama kolačića možete da upravljate preko naše stranice Željene postavke kolačića koja je dostupna na našim Digitalnim sredstvima. Takođe možete konfigurisati podešavanja pregledača tako da odbijaju sve ili neke kolačiće ili da vas obaveste kada se kolačići postavljaju. Imajte na umu da onemogućavanje određenih kolačića može uticati na funkcionalnost ili dostupnost nekih funkcija naših Digitalnih sredstava.

Kada posetite naša Digitalna sredstva, mi i naši pružaoci usluga možemo koristiti kolačiće i slične tehnologije za prikupljanje informacija o vašem korišćenju naših Digitalnih sredstava.

- da sprovedemo aktivnosti uvida u tržište; i/ili da personalizujemo digitalna sredstva ili usluge ili komunikaciju na osnovu podataka profila koje smo primenili na vas.

- da komuniciramo sa vama kako bismo vam pružili informacije o uslugama, proizvodima i/ili događajima koji mogu biti od interesa za vas putem imejla, telefona, društvenih mreža

- da sprovedemo aktivnosti uvida u tržište; i/ili da personalizujemo digitalna sredstva ili usluge ili komunikaciju na osnovu podataka profila koje smo primenili na vas.

Pristanak samo kada to zahteva važeći zakon o zaštiti podataka, npr. u vezi sa informacijama dobijenim od neesencijalnih kolačića i sličnih tehnologija. Ovaj pristanak možete da povučete u bilo kom trenutku u željenim postavkama kolačića.

Legitimni interes (obezbeđivanje neophodne funkcionalnosti našeg digitalnog sredstva), osim ako pristanak nije potreban u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka.

- za statističko praćenje i analizu trenutnih napada na uređaje i sisteme i za stalnu adaptaciju rešenja koja se pružaju za obezbeđivanje uređaja i sistema od aktuelnih napada.

- sprovođenje rešavanja problema/analize potrebne za otkrivanje zlonamernog koda/aktera i razumevanje načina na koji to može uticati na vaš IT sistem; i/ili

- kontinuirani pregled i unapređenje informacija koje se pružaju na našim digitalnim sredstvima kako bi se osiguralo da su one prikladne za korisnike i da bi se sprečile eventualne smetnje ili sajber-napadi;

- da bismo poboljšali kvalitet, sadržaj i relevantnost naših komunikacija (gde ste se pretplatili da primate naša obaveštenja) u toku praćenja vaše interakcije sa tim obaveštenjem, kao što je da li primate, otvarate ili kliknete na link prikazan u obaveštenju poslatom putem imejla.

Za svrhe upravljanja klijentima i upravljanje i poboljšanje našeg poslovanja (uključujući naše usluge i proizvode) . Ovo uključuje sledeće:

Možete doneti odluku da nam ne dostavite svoje lične podatke. Međutim, ako odlučite da nam iste ne dostavite, možda nećemo moći da vam ponudimo neke od naših usluga.

Profilisanje

Možemo da primenimo profile na osnovu gore navedenih ličnih podataka. Takvi profili se mogu koristiti za personalizaciju Digitalnog sredstva ili usluga, donošenje odluke o tipu sadržaja koji će se vama reklamirati i/ili kao deo otkrivanja i prevencije bezbednosnih pretnji.

4. Informacije koje delimo

Deljenje unutar grupe

Vaše lične podatke možemo deliti sa drugim subjektima u okviru naše grupe kompanija kao deo naših poslovnih aktivnosti.

Pružaoci usluga trećih strana

Vaše lične podatke možemo deliti sa nezavisnim pružaocima usluga, zastupnicima i izvođačima da bi nam pružali usluge (na primer, našim računovođama, profesionalnim savetnicima i pružaocima IT usluga i komunikacija). Vaše lične podatke takođe možemo da delimo sa našim poslovnim partnerima koji ih mogu koristiti u sopstvene svrhe (kao što je dozvoljeno važećim zakonom o zaštiti podataka), kao što je administriranje i promovisanje njihovih proizvoda/usluga. Svaka treća strana pružalac usluga kojeg imenujemo mora da zaštiti vaše lične podatke u skladu sa bezbednosnim merama koje se zahtevaju prema ugovoru.

Platforme društvenih mreža

U ograničenoj meri u kojoj je to primenljivo, možemo da koristimo vaše lične podatke za preduzimanje reklamnih kampanja na platformama društvenih mreža kao što su LinkedIn, Instagram i Facebook da bismo pružili informacije o predstojećim uslugama ili novim proizvodima i da bismo osigurali da primate samo relevantno oglašavanje o našim proizvodima i uslugama. Vaše lične podatke možemo da delimo sa platformama društvenih mreža tako da vidite reklame o našim proizvodima i uslugama naših partnera, za koje mislimo da će vas zanimati kada stupate u interakciju sa relevantnom platformom društvenih mreža. Takođe možemo da delimo vaše lične podatke sa platformama društvenih mreža kako bi nam pomogli da predstavimo relevantno oglašavanje pojedincima za koje platforme društvenih mreža utvrde da će verovatno imati slična interesovanja kao vi.

Pravna i regulatorna obelodanjivanja

Može se desiti da otkrijemo vaše lične podatke ako se to zakonski zahteva, ili ako mislimo da je otkrivanje neophodno kako bi se zaštitila naša prava, odnosno da bismo ispunili zahteve sudskog postupka, sudskog naloga, regulatornih organa ili bilo kojeg drugog pravnog postupka za koji nam je uručen nalog. Takođe možemo da delimo vaše lične podatke u vezi sa pravnim postupkom. Ova tela se mogu nalaziti izvan vaše nadležnosti. U ovim slučajevima, pravni i/ili regulatorni organ će se smatrati rukovaocem podataka (koji ne postupa po našim uputstvima) i biće prvenstveno odgovoran za odlučivanje o tome kako se vaši lični podaci čuvaju i koriste kada ih mi podelimo.

Takođe možemo da delimo vaše lične podatke sa kreditnim referentnim agencijama i agencijama za sprečavanje prevara u svrhu procene kreditne sposobnosti i pogodnosti proizvoda, provere vašeg identiteta, upravljanja vašim nalogom i sprečavanja kriminalnih aktivnosti.

Primaoci kod restrukturiranja

Vaše lične podatke možemo deliti sa trećim licima (i njihovim savetnicima) kojima možemo da izaberemo da prodamo, prenesemo ili spojimo delove našeg poslovanja ili našu imovinu.

5. Međunarodni transferi

Kao međunarodna kompanija, možemo da čuvamo ili prenosimo vaše lične podatke drugim subjektima grupe širom sveta. Kada je to slučaj, obezbedićemo da jurisdikcija u koju se uvoze podaci pruža adekvatan nivo zaštite podataka, ili ćemo lične podatke prenositi u skladu sa sveobuhvatnim, fleksibilnim i globalnim okvirom usaglašenosti koji primenjuje odgovarajuće mere i mehanizme zaštite (uključujući relevantni modul standardnih ugovornih klauzula EU i Dodatak Ujedinjenog Kraljevstva (UK dodatak), gde je to primenjivo), kako bismo osigurali da su vaši lični podaci zaštićeni u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Slično tome, kada prenosimo lične podatke trećoj strani koja se nalazi u drugoj jurisdikciji, obezbedićemo da se preduzmu odgovarajuće mere kako bi se obezbedio adekvatan nivo zaštite vaših ličnih podataka, kao što je uključivanje odgovarajućih klauzula u naše sporazume sa trećim licima.

Možete zatražiti dodatne informacije o našim međunarodnim transferima i ugovornim zaštitnim merama koje primenjujemo koristeći kontakt podatke u nastavku.

6. Čuvanje vaših podataka

Koliko dugo ćemo čuvati vaše lične podatke zavisiće od svrhe za koju ih koristimo. Moraćemo da čuvamo vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno za svaku svrhu u skladu sa našim poslovnim potrebama, kao što je dokumentovano u našim internim politikama. Oni mogu da se razlikuju u zavisnosti od jurisdikcije. Na primer, ako ste u Velikoj Britaniji i imamo ugovor sa vama, obično ćemo čuvati vaše lične podatke 6 godina nakon raskida tog ugovora, osim ako se ne očekuje parnica, kada ćemo iste čuvati duže.

Izračunavamo period čuvanja na osnovu vremena kada su lični podaci potrebni za: (a) ispunjavanje svrha opisanih u ovoj Izjavi o privatnosti, (b) ispunjavanje rokova koje zahtevaju ili preporučuju regulatorni organi, stručna tela ili udruženja, (c) poštovanje važećih zakona, obaveza čuvanja dokumenata zbog spora i drugih pravnih obaveza (uključujući ugovorne obaveze) i (d) poštovanje vaših zahteva.

Mogu postojati zakoni ili propisi koji određuju minimalni period tokom kojeg moramo čuvati vaše lične podatke. Vaše podatke ćemo čuvati samo tokom definisanog perioda čuvanja, pre anonimizacije podataka ili njihovog brisanja. Anonimizacija ličnih podataka znači da se ti podaci više ne mogu povezati sa vama lično i identifikovati vas. To radimo ili tako što skupljamo podatke (na primer, da bismo napravili nalaz o grupi ljudi za razliku od određene osobe) ili tako što uklanjamo lične identifikatore (na primer, kontakt podatke) tako da i dalje možemo da koristimo podatke da bismo identifikovali trendove i obrasce, ali ne možemo da povežemo ove podatke sa vama.

Ako odlučite da otkažete pretplatu na neku uslugu, možemo sačuvati „listu isključenih“ koja sadrži vaše podatke, kako bismo znali da ste otkazali pretplatu i osigurali da vas više ne kontaktiramo. Vaši lični podaci koji se čuvaju na listi isključenih neće se koristiti ni u jednu drugu svrhu.

7. Vaša prava

Neka ili sva prava navedena u nastavku primenjivaće se na vas u zavisnosti od toga gde se nalazite. Na primer, ako se nalazite u EEP ili Velikoj Britaniji, imate sva prava navedena u nastavku, a ako ste u Australiji, imate pravo da pristupite i ispravite svoje lične podatke.

7.1 Prava na zaštitu podataka

Pristup vašim ličnim podacima . Kada je to primenljivo, imate pravo da dobijete kopiju ličnih podataka koje imamo o vama.

. Kada je to primenljivo, imate pravo da dobijete kopiju ličnih podataka koje imamo o vama. Ispravka ličnih podataka koje imamo o vama. Možete zatražiti da ispravimo sve nepotpune ili netačne podatke koje imamo o vama, iako ćemo možda morati da proverimo tačnost novih podataka koje nam dostavite. Važno je da lični podaci koje imamo o vama budu tačni i aktuelni. Molimo vas da nas kontaktirate koristeći podatke za kontakt ispod da biste nas ažurirali u slučaju bilo kakvih promena u vašim ličnim podacima.

Možete zatražiti da ispravimo sve nepotpune ili netačne podatke koje imamo o vama, iako ćemo možda morati da proverimo tačnost novih podataka koje nam dostavite. Važno je da lični podaci koje imamo o vama budu tačni i aktuelni. Molimo vas da nas kontaktirate koristeći podatke za kontakt ispod da biste nas ažurirali u slučaju bilo kakvih promena u vašim ličnim podacima. Brisanje vaših ličnih podataka. Možete zatražiti da izbrišemo ili uklonimo lične podatke tamo gde ne postoji glavni razlog da nastavimo da ih obrađujemo. Takođe imate pravo da zatražite od nas da izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke kada ste uspešno iskoristili svoje pravo na prigovor na obradu (vidite u nastavku), kada smo nezakonito obradili vaše podatke ili kada se od nas zahteva da izbrišemo vaše lične podatke kako bismo ispunili naše zakonske obaveze.

Možete zatražiti da izbrišemo ili uklonimo lične podatke tamo gde ne postoji glavni razlog da nastavimo da ih obrađujemo. Takođe imate pravo da zatražite od nas da izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke kada ste uspešno iskoristili svoje pravo na prigovor na obradu (vidite u nastavku), kada smo nezakonito obradili vaše podatke ili kada se od nas zahteva da izbrišemo vaše lične podatke kako bismo ispunili naše zakonske obaveze. Ograničenje obrade vaših ličnih podataka. Možete zatražiti da obustavite obradu vaših ličnih podataka u sledećim slučajevima:

ako želite da utvrdimo tačnost podataka; kada je naša upotreba podataka nezakonita, ali ne želite da ih izbrišemo; kada vam je potrebno da čuvamo podatke čak i ako to više ne zahtevamo, jer vam je potrebno da uspostavite, ostvarite ili branite pravne zahteve; ili Uložili ste prigovor na našu upotrebu vaših informacija, ali moramo da proverimo da li imamo prevashodne legitimne osnove da nastavimo da ih obrađujemo.

Možete zatražiti da obustavite obradu vaših ličnih podataka u sledećim slučajevima: Prenos nekih vaših ličnih podataka vama ili trećoj strani. Kada se ovo pravo primenjuje, mi ćemo vama ili trećoj strani koju ste izabrali dostaviti vaše lične podatke u strukturisanom, uobičajenom, mašinski čitljivom formatu. Imajte na umu da se ovo pravo odnosi samo na informacije koje ste nam dali i koje obrađujemo na osnovu pristanka ili kada je neophodno da se ispuni ugovor sa vama.

Povlačenje pristanka kada se oslanjamo na njega za obradu vaših ličnih podataka. Povlačenje neće uticati na zakonitost bilo koje obrade izvršene pre nego što povučete svoj pristanak. Ako povučete svoj pristanak, možda nećemo moći da vam obezbedimo određene proizvode ili usluge. Obavestićemo vas da li je to slučaj u trenutku kada povučete svoj pristanak. Kada tražimo pristanak, on se može povući pomoću alata za upravljanje digitalnim pristankom ili slanjem imejla na kontakt podatke navedene u nastavku.

7.2 Pravo na prigovor

Kada obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnih interesa, imate pravo da se usprotivite takvoj obradi, uključujući profilisanje na osnovu vaše konkretne situacije, u bilo kom trenutku.

Ako iskoristite svoje pravo na prigovor, prestaćemo da obrađujemo vaše lične podatke u tom kontekstu. U nekim slučajevima, međutim, možemo pokazati da imamo ubedljive legitimne razloge da nastavimo da obrađujemo vaše lične podatke i ako je to slučaj, obavestićemo vas.

7.3 Pravo da se žalite svom nadzornom organu.

Posvećeni smo saradnji sa vama kako bismo dobili pravično rešenje svake žalbe u vezi sa našim korišćenjem vaših podataka. Ako imate bilo kakvih nedoumica ili želite da uložite žalbu našim timovima za privatnost (uključujući relevantne službenike za zaštitu podataka), molimo vas da koristite detalje navedene u nastavku u odeljku Kontaktirajte nas.

Možda imate pravo da se žalite nadležnom nadzornom organu.

Imajte na umu da sva gore navedena prava nisu apsolutna i da postoje situacije u kojima se ne mogu ostvariti ili nisu relevantna.

8. Ko je odgovoran za vaše lične podatke

Pravno lice kompanije Castrol odgovorno za obradu vaših ličnih podataka je Castrol Group Holdings Limited, ili relevantna kompanija Castrol koja posluje u vašoj zemlji ili regionu. Kada je to potrebno, više informacija o lokalnoj kompaniji Castrol potražite u Dodatku za određenu zemlju. U zavisnosti od aktivnosti obrade, druge kompanije Castrol grupe mogu takođe da obrađuju vaše lične podatke.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Izjavom, našim praksama u vezi sa privatnošću ili vašim pravima na zaštitu podataka, obratite nam se na privacy.response@castrol.com, uključujući službenike za zaštitu podataka ili druge kontakte za privatnost, gde je to primenljivo.

Kada nam se obratite, molimo vas da navedete zemlju i/ili državu u kojoj živite kako bismo vam pružili odgovarajuće informacije i obradili vaš zahtev u skladu sa važećim zakonima.

Kada ostvarujete svoja prava na privatnost, možemo od vas tražiti da pružite informacije neophodne za proveru vašeg identiteta. Ako podnesete zahtev preko ovlašćenog trećeg lica, možemo zahtevati dokaze da je treće lice ovlašćeno da postupa u vaše ime pre obrade vašeg zahteva.

9. Nezavisne veb lokacije sa kojima smo povezani

Naša Digitalna sredstva mogu da sadrže linkove ka spoljnim veb lokacijama, uslugama ili sadržaju koji pružaju treće strane, van naše kontrole i nisu obuhvaćene ovom Izjavom. Interakcija sa ovim spoljnim sadržajem može omogućiti trećim stranama da prikupljaju ili dele informacije o vama. Prakse zaštite privatnosti ovih trećih lica regulisane su njihovim izjavama o privatnosti. Preporučujemo vam da pročitate uslove ove treće strane, da bolje razumete njihove prakse zaštite privatnosti.

10. Izmene ove izjave o privatnosti

Ova izjava je poslednji put ažurirana u oktobru 2026. godine. Ponovo ćemo je ažurirati kada se ukaže potreba za to kako bismo obuhvatili promene u zakonu i našim praksama. Ako izvršimo materijalnu izmenu ove Izjave o privatnosti, dobićete odgovarajuće obaveštenje putem imejla u skladu sa zakonskim zahtevima. Preporučujemo vam da povremeno pregledate ovu Izjavu kako biste bili informisani o našoj obradi vaših ličnih podataka.