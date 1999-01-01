Nova vlasnička struktura donosi kompaniji Castrol veću finansijsku i operativnu fleksibilnost za narednu fazu rasta

Castrol dobija novi Upravni odbor, kojim predsedava Ben van Beurden, predsednik Upravnog odbora kompanije Clariant AG i bivši generalni direktor kompanije Shell plc

London i Njujork, 2. novembra 2026. Stonepeak, vodeća firma za alternativna ulaganja specijalizovana za infrastrukturu, objavila je danas da je okončala preuzimanje 65% udela u kompaniji Castrol, globalnom lideru na tržištu maziva, od kompanije BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP). Kompanija bp zadržava manjinski udeo od 35% u kompaniji Castrol.

Uz finansijsku podršku kompanije Stonepeak i kontinuiranu podršku kompanije bp, Castrol će dodatno učvrstiti poziciju jednog od najvećih svetskih dobavljača maziva i fluida za termičko upravljanje, ključnih za pouzdan rad vozila i opreme na krajnjim tržištima putničkih vozila, komercijalnih vozila i industrijskih krajnjih tržišta. Nova vlasnička struktura pruža kompaniji Castrol veću finansijsku i operativnu fleksibilnost, što kompaniji omogućava ubrzan rast na postojećim i srodnim tržištima, uz oslonac na tehnologiju, odnose sa kupcima i globalni domet brenda.

Ovo je značajna prekretnica u 127-godišnjoj istoriji kompanije Castrol i zadovoljstvo nam je što smo njen deo. U bliskoj saradnji sa izuzetnim rukovodstvom i zaposlenima kompanije Castrol, u narednom periodu fokusiraćemo se na operativna unapređenja i održivi rast. Uvereni smo da je pred kompanijom Castrol izuzetno svetla budućnost i radujemo se što ćemo pomoći kompaniji da dodatno učvrsti vodeću poziciju na tržištu, nastavi da ispunjava očekivanja kupaca i uđe u narednu fazu rasta. Anthony Borreca Viši izvršni direktor u kompaniji Stonepeak

Castrol ulazi u narednu etapu svog razvoja iz pozicije istinske snage, sa brendovima od poverenja, čvrstim odnosima sa kupcima, talentovanim kolegama i jasnom strategijom rasta. Ponosna sam na sve što smo postigli kao deo kompanije bp. Istovremeno se radujem saradnji sa kompanijom Stonepeak kako bismo iskoristili ovaj zamah, oslobodili pun potencijal kompanije Castrol i ostvarili veću vrednost za sve naše zainteresovane strane. Michelle Jou Generalna direktorka kompanije Castrol

Kao što je navedeno u saopštenju za javnost kojim je transakcija najavljena, kanadski penzijski investicioni fond (Canada Pension Plan Investment Board, „CPP Investments“) takođe će uložiti sredstva u okviru transakcije, kao indirektni manjinski vlasnik.

Sa zaključenjem transakcije imenovan je novoformirani Upravni odbor kompanije Castrol, kojim će predsedavati Ben van Beurden, predsednik Upravnog odbora kompanije Clariant AG i bivši generalni direktor kompanije Shell plc. Upravni odbor činiće četiri nezavisna direktora, uključujući predsednika, tri direktora povezana sa kompanijom Stonepeak, dva direktora iz redova kompanije bp i jedan direktor iz redova kompanije CPP Investments. Svi direktori donose značajno i relevantno stručno iskustvo, koje će biti od velike koristi za kompaniju Castrol.