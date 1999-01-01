Stonepeak je završio preuzimanje većinskog kontrolnog udela u kompaniji Castrol od kompanije bp
London i Njujork, 2. novembra 2026. Stonepeak, vodeća firma za alternativna ulaganja specijalizovana za infrastrukturu, objavila je danas da je okončala preuzimanje 65% udela u kompaniji Castrol, globalnom lideru na tržištu maziva, od kompanije BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP). Kompanija bp zadržava manjinski udeo od 35% u kompaniji Castrol.
Uz finansijsku podršku kompanije Stonepeak i kontinuiranu podršku kompanije bp, Castrol će dodatno učvrstiti poziciju jednog od najvećih svetskih dobavljača maziva i fluida za termičko upravljanje, ključnih za pouzdan rad vozila i opreme na krajnjim tržištima putničkih vozila, komercijalnih vozila i industrijskih krajnjih tržišta. Nova vlasnička struktura pruža kompaniji Castrol veću finansijsku i operativnu fleksibilnost, što kompaniji omogućava ubrzan rast na postojećim i srodnim tržištima, uz oslonac na tehnologiju, odnose sa kupcima i globalni domet brenda.
Kao što je navedeno u saopštenju za javnost kojim je transakcija najavljena, kanadski penzijski investicioni fond (Canada Pension Plan Investment Board, „CPP Investments“) takođe će uložiti sredstva u okviru transakcije, kao indirektni manjinski vlasnik.
Sa zaključenjem transakcije imenovan je novoformirani Upravni odbor kompanije Castrol, kojim će predsedavati Ben van Beurden, predsednik Upravnog odbora kompanije Clariant AG i bivši generalni direktor kompanije Shell plc. Upravni odbor činiće četiri nezavisna direktora, uključujući predsednika, tri direktora povezana sa kompanijom Stonepeak, dva direktora iz redova kompanije bp i jedan direktor iz redova kompanije CPP Investments. Svi direktori donose značajno i relevantno stručno iskustvo, koje će biti od velike koristi za kompaniju Castrol.
Castrol je jedan od vodećih svetskih brendova maziva, koji svoje proizvode i usluge nudi kupcima i potrošačima u automobilskom, pomorskom, industrijskom i energetskom sektoru. Brendovi kompanije Castrol prepoznati su širom sveta po vrhunskom kvalitetu i visokim performansama, koji proističu iz posvećenosti kompanije inovacijama i najsavremenijim tehnologijama. Proizvodi Castrola prodaju se u više od 150 zemalja, a kompanija već više od 127 godina doprinosi nesmetanom kretanju na putevima i trkačkim stazama, u vazduhu, na moru i u svemiru.
Castrol posluje uz podršku kompanije Stonepeak, vodeće firme za alternativna ulaganja koja poseduje većinski kontrolni udeo, i kompanije BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP). Sedište kompanije Castrola nalazi se u Velikoj Britaniji, a kompanija zapošljava više od 6000 ljudi širom sveta. Više informacija možete pronaći na: www.castrol.com
Stonepeak je vodeća firma za alternativna ulaganja specijalizovana za infrastrukturu, koja upravlja imovinom vrednom oko 98 milijardi dolara. Ulaganjem u preduzeća otporna na tržišne oscilacije i zasnovana na fizičkoj imovini širom sveta, Stonepeak nastoji da stvori vrednost za svoje investitore i portfolio kompanije, sa posebnim akcentom na zaštitu od rizika pada vrednosti i ostvarivanje visokih prinosa prilagođenih riziku. Kao sponzor fondova privatnog kapitala i kreditnih fondova, kompanija Stonepeak obezbeđuje kapital, operativnu podršku i posvećeno partnerstvo radi razvoja ulaganja u ciljnim sektorima, među kojima su digitalna infrastruktura, energetika i energetska tranzicija, transport i logistika, kao i nekretnine.
Sedište kompanije Stonepeak nalazi se u Njujorku, a kompanija ima kancelarije u Hjustonu, Vašingtonu, Londonu, Hongkongu, Seulu, Singapuru, Sidneju, Tokiju, Abu Dabiju i Rijadu. Više informacija možete pronaći na www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson