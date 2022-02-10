Health ＜健康＞

社員の健康増進のために、様々な講演会を開催（例えば、ストレス・マネージメント、ストレッチ、マッサージ、栄養学など）し、また、いろいろなスポーツ活動（野球、ゴルフ、フットサル、卓球など）を支援しています。本社では各部門から衛生委員を任命し、オフィス内での安全・健康問題を議論・提案しています。また、AED操作を含む救急訓練も受講しています。

Safety ＜安全＞

私たちは、安全をすべての事業活動の基盤と考え、事故や災害のない職場環境づくりに取り組んでいます。特に交通安全の確保を重要課題の一つと位置付け、定期的な安全教育や安全会議を通じて、事故やヒヤリハット事例の共有を行い、安全意識の向上に努めています。また、営業車両にはドライブレコーダーを設置し、その記録を安全活動に活用することで、事故防止への取り組みを継続しています。さらに、製品の輸送に関わる協力会社とも連携し、安全に関する情報共有や啓発活動を行うことで、輸送を含む事業活動全体の安全確保に努めています。