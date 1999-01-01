平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。



BPカストロール株式会社 代表取締役社長 平川雅規でございます。

我々を取り巻く環境は、長引く新型コロナウィルス感染症拡大が及ぼす経済への影響、ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済活動の再開とそれに伴うエネルギー需要の回復や原材料価格の変動、脱炭素社会の実現に向けた自動車業界の取り組みなど、急速かつ大規模な変化に直面しており、まさに変革の時を迎えています。

そこで当社は、2022年から2026年の5年間を「変革と飛躍」の期間と位置づけ、新たに策定した中期経営計画のもと、

・ 収益基盤の更なる強化

・ 事業ポートフォリオの再構築・拡大

・ サステナビリティへの貢献

・ 持続的な企業価値の向上

・ 更なる成長への礎づくり

に社員一丸となって取り組んでいきたいと考えています。