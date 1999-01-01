トップメッセージ、会社沿革、組織・取締役会、会社概要など、BPカストロール株式会社に関する情報をご紹介します。企業理念のもと、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
BPカストロール株式会社 代表取締役社長 平川雅規でございます。
我々を取り巻く環境は、長引く新型コロナウィルス感染症拡大が及ぼす経済への影響、ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済活動の再開とそれに伴うエネルギー需要の回復や原材料価格の変動、脱炭素社会の実現に向けた自動車業界の取り組みなど、急速かつ大規模な変化に直面しており、まさに変革の時を迎えています。
そこで当社は、2022年から2026年の5年間を「変革と飛躍」の期間と位置づけ、新たに策定した中期経営計画のもと、
・ 収益基盤の更なる強化
・ 事業ポートフォリオの再構築・拡大
・ サステナビリティへの貢献
・ 持続的な企業価値の向上
・ 更なる成長への礎づくり
に社員一丸となって取り組んでいきたいと考えています。
そして、我々のミッションとして掲げている
・ 消費者・カスタマーのニーズを第一に、長期的な信頼と価値を築く
・ 高品質・高付加価値で差別化された製品・サービスの提供
・ 安全で、多様かつ活気のある職場環境
・ サステイナブルかつマテリアルなビジネスの実現
これらの実現を通して、株主様、取引先様、消費者様、関係先様各位から信頼され、そして永続的に発展ができる企業を目指してまいります。
今後とも、何卒変わらぬご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
BPカストロール株式会社 代表取締役社長
平川 雅規
|2005年 1月 1日
|ペトロルブ・インターナショナル株式会社とビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式会社が合併し、商号を「ビーピー・カストロール株式会社」として設立
|2005年 8月29日
|品川区大崎1－11－2 ゲートシティ大崎 イーストタワー20F に事務所移転
|2022年 4月 4日
|東京証券取引所の市場再編に伴いスタンダード市場に移行
|2026年11月
|親会社がモーション・ジェーブイコ・リミテッドへ異動
|1971年
|日本支社設立
|1982年
|自動車用潤滑油の拡販
|1984年
|カストロール株式会社設立
|1994年
|研究開発拠点として名古屋にテクノロジーセンター設立
|2000年
|BPアモコがバーマカストロール社の全株式を買収、統合
|2001年
|BPジャパン（株）と合併
|2004年
|ビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式会社に名称変更
|1978年
|日本英潤（株）を設立
|1978年
|商号をペトロルブ・インターナショナル株式会社に変更
|BPとの間に「商標および製造許諾契約」
並びに「販売契約」を正式に締結
|1984年
|BPが当社に資本参加
|1990年
|ダッカムスオイルの販売を開始
|1995年
|日本証券業協会に店頭登録
|2000年
|東京証券取引所市場二部に上場
|2003年
|東京証券取引所市場一部に上場
|商号
|ビーピー・カストロール株式会社
（英訳名：BP Castrol K.K.)
|本社
|〒141-0032
東京都品川区大崎一丁目11番2号
ゲートシティ大崎 イーストタワー20階
|事業内容
|日本における自動車用潤滑油の
企画・開発・製造・輸入・販売
|資本金
|14億91百万円
|決算期
|12月31日
代表取締役社長
（カストロール株式会社代表取締役社長兼務）
（カストロールルブリカンツ株式会社代表取締役社長兼務）
|平 川 雅 規
|取締役副社長
|阿 部 宏 憲
|取締役
|田 中 正 子
|取締役（社外、監査等委員）
|粟 井 佐 知 子
|取締役（社外、監査等委員）
|望 月 文 夫
|取締役（社外、監査等委員）
|福 山 靖 子
|子会社：
| カストロール株式会社
カストロールルブリカンツ株式会社
|関連会社：