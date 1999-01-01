Data pribadi, atau informasi pribadi, berarti setiap informasi tentang seseorang yang memungkinkan orang tersebut diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung. Kami dapat memproses data pribadi berikut ini tentang Anda:

Jika berlaku, kami dapat memberikan Anda pernyataan privasi tambahan atau pemberitahuan khusus yurisdiksi untuk memberikan informasi tambahan tentang aktivitas pemrosesan kami, sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku dan praktik lokal.

Pernyataan ini menjelaskan jenis data pribadi yang kami proses tentang Anda, tujuan kami memproses data pribadi Anda, bagaimana kami menggunakan dan melindunginya, berapa lama kami menyimpannya, dan hak-hak Anda terkait data pribadi Anda.

Saat Anda mengunjungi salah satu situs web atau aplikasi kami (" Aset Digital "), berpartisipasi dalam salah satu program atau acara kami, menghubungi kami, membeli produk dan layanan kami, dan/atau melakukan bisnis dengan kami dengan cara lain apa pun, entitas atau afiliasi Castrol (" Castrol ", " kami ") dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda.

Tabel di bawah ini menjelaskan secara lebih rinci mengapa kami mengumpulkan dan bagaimana kami menggunakan data Anda, serta dasar hukum kami berdasarkan undang-undang perlindungan data yang berlaku.

Jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku, kami memastikan bahwa kami memiliki dasar hukum yang tepat atau pembenaran sah lainnya untuk memproses data pribadi Anda untuk tujuan yang dijelaskan dalam Pernyataan ini. Tergantung pada yurisdiksi dan persyaratan yang berlaku, kami dapat mengandalkan satu atau lebih dasar hukum atau alasan pemrosesan yang tersedia bagi kami, termasuk yang dijelaskan di bawah ini:

Saat kami menggunakan data pribadi Anda untuk tujuan yang diuraikan dalam Pernyataan Privasi ini, kami memastikan bahwa kami memiliki dasar hukum untuk melakukannya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai cookie yang kami gunakan dan cara Anda mengelola preferensi Anda, silakan lihat halaman Preferensi Cookie yang tersedia di setiap Aset Digital kami.

Anda dapat mengelola preferensi cookie Anda melalui halaman Preferensi Cookie kami yang tersedia di Aset Digital kami. Anda juga dapat mengkonfigurasi pengaturan browser Anda untuk menolak semua atau sebagian cookie atau untuk memberi tahu Anda saat cookie ditempatkan. Harap diperhatikan bahwa menonaktifkan cookie tertentu dapat memengaruhi fungsionalitas atau ketersediaan beberapa fitur Aset Digital kami.

Saat Anda mengunjungi Aset Digital kami, kami dan penyedia layanan kami dapat menggunakan cookie dan teknologi serupa untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan Anda atas Aset Digital kami.

- untuk melakukan aktivitas wawasan pasar; dan/atau untuk mempersonalisasi aset digital atau layanan atau komunikasi berdasarkan data profil yang telah kami terapkan pada Anda.

- untuk berkomunikasi dengan Anda guna memberikan informasi tentang layanan, produk, dan/atau acara yang mungkin menarik bagi Anda melalui email, telepon, dan media sosial

- untuk melakukan aktivitas wawasan pasar; dan/atau untuk mempersonalisasi aset digital atau layanan atau komunikasi berdasarkan data profil yang telah kami terapkan pada Anda.

Izin hanya jika diwajibkan oleh hukum perlindungan data yang berlaku, misalnya terkait informasi yang diperoleh dari cookie non-esensial dan teknologi serupa. Anda dapat mencabut persetujuan ini kapan saja di pengaturan preferensi cookie Anda.

Kepentingan yang sah (menyediakan fungsionalitas yang diperlukan dari aset digital kami), kecuali jika Persetujuan diperlukan oleh hukum perlindungan data yang berlaku.

- untuk pemantauan dan analisis statistik terhadap serangan terkini pada perangkat dan sistem, serta untuk adaptasi berkelanjutan dari solusi yang diberikan untuk mengamankan perangkat dan sistem dari serangan terkini.

- untuk melakukan pemecahan masalah/analisis yang diperlukan untuk mendeteksi kode/pelaku berbahaya dan memahami bagaimana hal ini dapat memengaruhi sistem TI Anda; dan/atau

- Peninjauan dan peningkatan berkelanjutan terhadap informasi yang diberikan pada aset digital kami untuk memastikan informasi tersebut mudah digunakan pengguna dan untuk mencegah potensi gangguan atau serangan siber;

- untuk meningkatkan kualitas, isi, dan relevansi komunikasi kami (jika Anda telah berlangganan untuk menerima komunikasi kami) dengan melacak interaksi Anda dengan komunikasi tersebut, seperti apakah Anda menerima, membuka, atau mengklik tautan dalam komunikasi email.

Untuk tujuan pengelolaan pelanggan dan untuk mengelola serta meningkatkan bisnis kami (termasuk layanan dan produk kami) . Ini termasuk:

Anda dapat memilih untuk tidak memberikan data pribadi Anda kepada kami. Namun, jika Anda memilih untuk tidak memberikannya, kami mungkin tidak dapat menawarkan beberapa layanan kami kepada Anda.

Pembuatan profil

Kami dapat membuat profil untuk Anda berdasarkan data pribadi yang telah disebutkan di atas. Profil tersebut dapat digunakan untuk mempersonalisasi Aset Digital atau layanan, menentukan iklan apa yang akan ditampilkan kepada Anda dan/atau sebagai bagian dari deteksi dan pencegahan ancaman keamanan.

4. Informasi yang kami bagikan

Pembagian di antara kalangan grup

Kami dapat membagikan data pribadi Anda dengan entitas lain dalam grup perusahaan kami sebagai bagian dari operasional bisnis kami.

Penyedia layanan pihak ketiga

Kami dapat membagikan data pribadi Anda dengan penyedia layanan, agen, dan kontraktor pihak ketiga untuk menyediakan layanan kepada kami (misalnya, akuntan kami, penasihat profesional, dan penyedia TI dan komunikasi). Kami juga dapat membagikan data pribadi Anda dengan mitra bisnis kami yang mungkin menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri (sebagaimana diizinkan oleh hukum perlindungan data yang berlaku), seperti untuk mengelola dan mempromosikan produk/layanan mereka. Setiap penyedia pihak ketiga yang kami tunjuk wajib melindungi data pribadi Anda sesuai dengan langkah-langkah keamanan yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Platform media sosial

Sejauh yang diizinkan, kami dapat menggunakan data pribadi Anda untuk melakukan kampanye iklan di platform media sosial seperti LinkedIn, Instagram, dan Facebook untuk memberikan informasi tentang layanan yang akan datang atau produk baru, serta untuk memastikan Anda hanya menerima iklan yang relevan tentang produk dan layanan kami. Kami dapat membagikan data pribadi Anda dengan platform media sosial agar Anda dapat melihat iklan tentang produk dan layanan kami, atau mitra kami, yang menurut kami akan menarik minat Anda saat Anda berinteraksi dengan platform media sosial yang relevan. Kami juga dapat membagikan data pribadi Anda dengan platform media sosial untuk membantu kami menampilkan iklan yang relevan kepada individu yang menurut platform media sosial kemungkinan memiliki minat yang sama dengan Anda.

Pengungkapan hukum dan peraturan

Kami dapat mengungkapkan data pribadi Anda sebagaimana diwajibkan oleh hukum, atau ketika kami meyakini bahwa pengungkapan tersebut diperlukan untuk melindungi hak kami dan/atau mematuhi proses peradilan, perintah pengadilan, permintaan dari regulator, atau proses hukum lainnya yang disampaikan kepada kami. Kami juga dapat membagikan data pribadi Anda sehubungan dengan proses hukum. Lembaga-lembaga ini mungkin berlokasi di luar yurisdiksi Anda. Dalam kasus-kasus ini, otoritas hukum dan/atau peraturan akan dianggap sebagai pengendali data (tidak bertindak atas instruksi kami) dan akan bertanggung jawab utama untuk memutuskan cara data pribadi Anda disimpan dan digunakan setelah dibagikan oleh kami.

Kami juga dapat membagikan data pribadi Anda dengan lembaga referensi kredit dan lembaga pencegahan penipuan untuk tujuan menilai kelayakan kredit dan kesesuaian produk, memeriksa identitas Anda, mengelola akun Anda, dan mencegah aktivitas kriminal.

Penerima restrukturisasi

Kami dapat membagikan data pribadi Anda dengan pihak ketiga (dan penasihat mereka) yang mungkin kami pilih untuk menjual, mentransfer, atau melakukan merger terhadap sebagian dari bisnis atau aset kami.

5. Transfer internasional

Sebagai perusahaan internasional, kami dapat menyimpan atau mentransfer data pribadi Anda ke entitas grup lain di seluruh dunia. Jika demikian, kami akan memastikan bahwa yurisdiksi pengimpor menawarkan tingkat perlindungan data yang memadai, atau kami akan menyediakan data pribadi di bawah kerangka kepatuhan yang komprehensif, fleksibel, dan global yang menerapkan langkah-langkah dan perlindungan yang tepat (termasuk modul yang relevan dari klausul kontrak standar Uni Eropa dan Adendum Inggris, jika berlaku) untuk memastikan bahwa data pribadi Anda dilindungi sesuai dengan hukum perlindungan data yang berlaku.

Demikian pula, jika kami mentransfer data pribadi kepada pihak ketiga yang berlokasi di yurisdiksi yang berbeda, kami akan memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat telah diterapkan untuk menjamin tingkat perlindungan yang memadai bagi data pribadi Anda, misalnya dengan menyertakan klausul yang sesuai dalam perjanjian kami dengan pihak ketiga.

Anda dapat meminta informasi lebih lanjut mengenai transfer internasional kami dan perlindungan kontraktual yang kami terapkan menggunakan detail kontak di bawah ini.

6. Penyimpanan data Anda

Lamanya kami menyimpan data pribadi Anda akan bervariasi tergantung pada tujuan penggunaan data tersebut. Kami perlu menyimpan data pribadi Anda selama diperlukan untuk setiap tujuan sesuai dengan kebutuhan bisnis kami, sebagaimana tercantum dalam kebijakan internal kami. Hal ini dapat berbeda-beda antaryurisdiksi. Sebagai contoh, jika Anda berada di Inggris Raya dan kami memiliki kontrak dengan Anda, kami biasanya akan menyimpan data pribadi Anda selama 6 tahun setelah berakhirnya kontrak tersebut, kecuali jika diperkirakan akan terjadi litigasi, dalam hal ini kami akan menyimpannya lebih lama.

Kami menghitung periode penyimpanan berdasarkan waktu yang dibutuhkan data pribadi untuk: (a) memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Pernyataan Privasi ini, (b) memenuhi tenggat waktu yang diwajibkan atau direkomendasikan oleh otoritas pengatur, badan profesional, atau asosiasi, (c) mematuhi hukum yang berlaku, penangguhan hukum, dan kewajiban hukum lainnya (termasuk kewajiban kontraktual), dan (d) memenuhi permintaan Anda.

Mungkin ada undang-undang atau peraturan yang menetapkan jangka waktu minimum di mana kami harus menyimpan data pribadi Anda. Kami hanya akan menyimpan data Anda selama periode penyimpanan yang telah ditentukan, sebelum menganonimkan data atau menghapusnya. Anonimisasi data pribadi berarti memastikan bahwa data tersebut tidak lagi dapat diidentifikasi secara pribadi kepada Anda. Kami melakukan ini dengan menggabungkan data (misalnya, untuk membuat temuan tentang sekelompok orang dan bukan individu tertentu) atau dengan menghapus identitas pribadi apa pun (misalnya, informasi kontak) sehingga kami masih dapat menggunakan data untuk mengidentifikasi tren dan pola tetapi tidak dapat menghubungkan data ini kembali kepada Anda.

Jika Anda memilih untuk berhenti berlangganan suatu layanan, kami mungkin akan menyimpan 'daftar penolakan' yang berisi detail Anda agar kami tahu bahwa Anda telah berhenti berlangganan dan untuk memastikan Anda tidak dihubungi lagi. Data pribadi Anda yang tercantum dalam daftar penolakan tidak akan digunakan untuk tujuan lain apa pun.

7. Hak Anda

Sebagian atau seluruh hak yang tercantum di bawah ini akan berlaku bagi Anda tergantung pada lokasi Anda. Sebagai contoh, jika Anda berada di EEA atau Inggris Raya, Anda berhak atas semua hak yang tercantum di bawah ini, dan jika Anda berada di Australia, Anda berhak untuk mengakses dan memperbaiki data pribadi Anda.

7.1 Hak Perlindungan Data

Akses ke data pribadi Anda . Jika berlaku, Anda berhak menerima salinan data pribadi yang kami simpan tentang Anda.

. Jika berlaku, Anda berhak menerima salinan data pribadi yang kami simpan tentang Anda. Koreksi data pribadi yang kami miliki tentang Anda. Anda dapat meminta kami untuk memperbaiki data yang tidak lengkap atau tidak akurat yang kami miliki tentang Anda, meskipun kami mungkin perlu memverifikasi keakuratan data baru yang Anda berikan kepada kami. Penting bagi kami untuk memastikan bahwa data pribadi yang kami simpan tentang Anda akurat dan terkini. Silakan hubungi kami menggunakan detail kontak di bawah ini untuk memberi tahu kami jika ada perubahan pada data pribadi Anda.

Anda dapat meminta kami untuk memperbaiki data yang tidak lengkap atau tidak akurat yang kami miliki tentang Anda, meskipun kami mungkin perlu memverifikasi keakuratan data baru yang Anda berikan kepada kami. Penting bagi kami untuk memastikan bahwa data pribadi yang kami simpan tentang Anda akurat dan terkini. Silakan hubungi kami menggunakan detail kontak di bawah ini untuk memberi tahu kami jika ada perubahan pada data pribadi Anda. Penghapusan data pribadi Anda. Anda dapat meminta agar kami menghapus atau menghilangkan data pribadi jika tidak ada alasan mendesak bagi kami untuk terus memprosesnya. Anda juga berhak meminta kami untuk menghapus atau menghilangkan data pribadi Anda jika Anda telah berhasil menggunakan hak Anda untuk menolak pemrosesan (lihat di bawah), jika kami telah memproses informasi Anda secara tidak sah, atau jika kami diharuskan untuk menghapus data pribadi Anda untuk mematuhi kewajiban hukum kami.

Anda dapat meminta agar kami menghapus atau menghilangkan data pribadi jika tidak ada alasan mendesak bagi kami untuk terus memprosesnya. Anda juga berhak meminta kami untuk menghapus atau menghilangkan data pribadi Anda jika Anda telah berhasil menggunakan hak Anda untuk menolak pemrosesan (lihat di bawah), jika kami telah memproses informasi Anda secara tidak sah, atau jika kami diharuskan untuk menghapus data pribadi Anda untuk mematuhi kewajiban hukum kami. Pembatasan pemrosesan data pribadi Anda. Anda dapat meminta penangguhan pemrosesan data pribadi Anda dalam skenario berikut:

Jika Anda ingin kami memastikan keakuratan data; - Apabila penggunaan data oleh kami melanggar hukum tetapi Anda tidak ingin kami menghapusnya; Apabila Anda meminta kami untuk menyimpan data tersebut meskipun kami tidak lagi membutuhkannya, karena Anda memerlukannya untuk menetapkan, melaksanakan, atau membela klaim hukum; atau Anda telah keberatan dengan penggunaan informasi Anda oleh kami, tetapi kami perlu memverifikasi apakah kami memiliki alasan sah yang lebih kuat untuk terus memprosesnya.

Anda dapat meminta penangguhan pemrosesan data pribadi Anda dalam skenario berikut: Pengalihan sebagian data pribadi Anda kepada Anda atau pihak ketiga. Apabila hak ini berlaku, kami akan memberikan data pribadi Anda, atau pihak ketiga yang Anda pilih, dalam format terstruktur, umum digunakan, dan dapat dibaca mesin. Harap dicatat bahwa hak ini hanya berlaku untuk informasi yang Anda berikan kepada kami dan yang kami proses berdasarkan persetujuan atau jika diperlukan untuk memenuhi kontrak dengan Anda.

Mencabut persetujuan Anda jika kami mengandalkan persetujuan Anda untuk memproses data pribadi Anda. Pencabutan persetujuan tidak akan memengaruhi keabsahan pemrosesan data apa pun yang dilakukan sebelum Anda mencabut persetujuan Anda. Jika Anda mencabut persetujuan Anda, kami mungkin tidak dapat menyediakan produk atau layanan tertentu kepada Anda. Kami akan memberi tahu Anda jika hal ini terjadi pada saat Anda mencabut persetujuan Anda. Jika kami meminta persetujuan, persetujuan tersebut dapat ditarik kembali melalui alat manajemen persetujuan digital, atau dengan mengirimkan email ke detail kontak yang tercantum di bawah ini.

7.2 Hak untuk mengajukan keberatan

Apabila kami memproses data pribadi Anda berdasarkan kepentingan yang sah, Anda berhak untuk menolak pemrosesan tersebut, termasuk pembuatan profil berdasarkan alasan yang berkaitan dengan situasi khusus Anda, kapan saja.

Jika Anda menggunakan hak Anda untuk mengajukan keberatan, kami akan berhenti memproses data pribadi Anda dalam konteks tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, kami mungkin dapat menunjukkan bahwa kami memiliki alasan sah yang kuat untuk terus memproses data pribadi Anda, dan jika demikian, kami akan memberi tahu Anda.

7.3 Hak untuk mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas Anda

Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Anda guna mendapatkan penyelesaian yang adil atas setiap keluhan mengenai penggunaan informasi Anda oleh kami. Jika Anda memiliki kekhawatiran atau ingin menyampaikan keluhan kepada tim privasi kami (termasuk petugas perlindungan data yang relevan), silakan gunakan detail yang tertera di bawah ini pada bagian Hubungi Kami.

Anda mungkin berhak untuk mengajukan pengaduan kepada otoritas pengawas yang berwenang.

Harap diperhatikan bahwa semua hak yang tercantum di atas bukanlah hak mutlak dan ada situasi di mana hak-hak tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak relevan.

8. Siapa yang bertanggung jawab atas data pribadi Anda

Entitas Castrol yang bertanggung jawab untuk memproses data pribadi Anda adalah antara Castrol Group Holdings Limited atau perusahaan Castrol terkait yang beroperasi di negara atau wilayah Anda. Jika diperlukan, silakan temukan informasi lebih lanjut tentang perusahaan Castrol setempat di Lampiran khusus negara Anda. Tergantung pada aktivitas pemrosesan, perusahaan grup Castrol lainnya mungkin juga memproses data pribadi Anda.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Pernyataan ini, praktik privasi kami, atau hak perlindungan data Anda, silakan hubungi kami di privacy.response@castrol.com, termasuk Petugas Perlindungan Data atau kontak privasi lainnya, jika berlaku.

Saat menghubungi kami, mohon sebutkan negara dan/atau provinsi tempat Anda tinggal agar kami dapat memberikan informasi yang tepat dan menangani permintaan Anda sesuai dengan hukum yang berlaku.

Saat Anda menggunakan hak privasi Anda, kami mungkin meminta Anda untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk memverifikasi identitas Anda. Jika Anda mengirimkan permintaan melalui pihak ketiga yang berwenang, kami mungkin memerlukan bukti bahwa pihak ketiga tersebut berwenang untuk bertindak atas nama Anda sebelum memproses permintaan Anda.

9. Situs web pihak ketiga yang kami tautkan

Aset Digital kami dapat berisi tautan ke situs web, layanan, atau konten eksternal yang disediakan oleh pihak ketiga, yang berada di luar kendali kami dan tidak tercakup dalam Pernyataan ini. Berinteraksi dengan konten eksternal ini dapat memungkinkan pihak ketiga untuk mengumpulkan atau membagikan informasi tentang Anda. Praktik privasi pihak ketiga ini diatur oleh pernyataan privasi mereka sendiri. Kami mendorong Anda untuk membaca ketentuan pihak ketiga ini, agar lebih memahami praktik privasi mereka.

10. Perubahan pada Pernyataan Privasi ini

Pernyataan ini terakhir diperbarui pada Oktober 2026. Kami akan memperbaruinya lagi bila perlu untuk mencerminkan perubahan dalam hukum dan praktik kami. Jika kami melakukan perubahan material pada Pernyataan Privasi ini, Anda akan diberikan pemberitahuan melalui email yang sesuai dengan persyaratan hukum. Kami mendorong Anda untuk meninjau Pernyataan ini secara berkala agar tetap mendapatkan informasi tentang pengolahan data pribadi Anda oleh kami.