Saat Anda mengunjungi salah satu situs web atau aplikasi kami ("Aset Digital"), berpartisipasi dalam salah satu program atau acara kami, menghubungi kami, membeli produk dan layanan kami, dan/atau melakukan bisnis dengan kami dengan cara lain apa pun, entitas atau afiliasi Castrol ("Castrol", "kami") dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda.
Pernyataan privasi ini (“Pernyataan Privasi”, atau “Penyataan” ini) mencakup data pribadi individu-individu berikut:
Pernyataan ini menjelaskan jenis data pribadi yang kami proses tentang Anda, tujuan kami memproses data pribadi Anda, bagaimana kami menggunakan dan melindunginya, berapa lama kami menyimpannya, dan hak-hak Anda terkait data pribadi Anda.
Jika berlaku, kami dapat memberikan Anda pernyataan privasi tambahan atau pemberitahuan khusus yurisdiksi untuk memberikan informasi tambahan tentang aktivitas pemrosesan kami, sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku dan praktik lokal.
Data pribadi, atau informasi pribadi, berarti setiap informasi tentang seseorang yang memungkinkan orang tersebut diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung. Kami dapat memproses data pribadi berikut ini tentang Anda:
|Kategori
|Titik data umum
|Sumber umum
|Data Biografi dan Kontak
|Nomor telepon dan alamat pos atau email.
|Anda/antarmuka yang diaktifkan oleh Anda
|Kredensial Akun
|Nama pengguna, kata sandi.
|Anda/dihasilkan oleh kami
|Data Transaksi
|Rincian transaksi yang Anda lakukan melalui saluran kami, rincian pemenuhan layanan yang kami berikan, dan rincian pembayaran.
|Anda/dihasilkan oleh kami
|Data Profesional
|Jabatan, nama perusahaan, alamat email perusahaan, nomor telepon perusahaan, alamat perusahaan.
|Anda/Pihak ketiga
|Data Preferensi
|Preferensi pemasaran atau penggunaan yang Anda berikan kepada kami atau yang dapat kami simpulkan dari data lain yang diberikan kepada kami.
|Dihasilkan oleh kami/Pihak ketiga
|Korespondensi
|Kami biasanya akan menyimpan catatan korespondensi dengan Anda. Hal ini mungkin termasuk panggilan telepon, yang kami rekam untuk membantu kami dalam melatih staf dan melakukan pengecekan kualitas.
|Anda/Transkrip yang dibuat oleh kami
|Data Penggunaan Aset Digital
|Alamat IP, jenis dan versi peramban, pengaturan zona waktu dan lokasi, jenis dan versi plug-in peramban, sistem operasi dan platform, serta teknologi lain pada perangkat yang Anda gunakan untuk mengakses Aset Digital kami (misalnya menggunakan cookie dan pelacak lainnya).
|Dihasilkan oleh kami atau pihak ketiga
Saat Anda mengunjungi Aset Digital kami, kami dan penyedia layanan kami dapat menggunakan cookie dan teknologi serupa untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan Anda atas Aset Digital kami.
Anda dapat mengelola preferensi cookie Anda melalui halaman Preferensi Cookie kami yang tersedia di Aset Digital kami. Anda juga dapat mengkonfigurasi pengaturan browser Anda untuk menolak semua atau sebagian cookie atau untuk memberi tahu Anda saat cookie ditempatkan. Harap diperhatikan bahwa menonaktifkan cookie tertentu dapat memengaruhi fungsionalitas atau ketersediaan beberapa fitur Aset Digital kami.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai cookie yang kami gunakan dan cara Anda mengelola preferensi Anda, silakan lihat halaman Preferensi Cookie yang tersedia di setiap Aset Digital kami.
Saat kami menggunakan data pribadi Anda untuk tujuan yang diuraikan dalam Pernyataan Privasi ini, kami memastikan bahwa kami memiliki dasar hukum untuk melakukannya.
Dasar hukum
Jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku, kami memastikan bahwa kami memiliki dasar hukum yang tepat atau pembenaran sah lainnya untuk memproses data pribadi Anda untuk tujuan yang dijelaskan dalam Pernyataan ini. Tergantung pada yurisdiksi dan persyaratan yang berlaku, kami dapat mengandalkan satu atau lebih dasar hukum atau alasan pemrosesan yang tersedia bagi kami, termasuk yang dijelaskan di bawah ini:
Tabel di bawah ini menjelaskan secara lebih rinci mengapa kami mengumpulkan dan bagaimana kami menggunakan data Anda, serta dasar hukum kami berdasarkan undang-undang perlindungan data yang berlaku.
|Aktivitas Pemrosesan
|Informasi yang kami gunakan
|Dasar Hukum yang Relevan
Untuk tujuan pengelolaan pelanggan dan untuk mengelola serta meningkatkan bisnis kami (termasuk layanan dan produk kami). Ini termasuk:
- sebagai bagian dari proses pendaftaran pengguna kami;
- berkorespondensi dengan Anda;
- untuk pengelolaan dan administrasi pelanggan dan bisnis kami;
- untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis kami (termasuk melalui pelatihan sistem kecerdasan buatan); dan/atau
- untuk meningkatkan kualitas, isi, dan relevansi komunikasi kami (jika Anda telah berlangganan untuk menerima komunikasi kami) dengan melacak interaksi Anda dengan komunikasi tersebut, seperti apakah Anda menerima, membuka, atau mengklik tautan dalam komunikasi email.
- Data Biografi dan Kontak
- Kredensial Akun
- Data Profesional
- Data Preferensi
- Data Penggunaan Aset Digital
- Korespondensi
|Kepentingan yang sah (untuk mengelola dan menyediakan layanan kepada Anda secara efektif dan untuk meningkatkan layanan kami), kecuali jika Persetujuan diperlukan oleh hukum perlindungan data yang berlaku.
Untuk pemeliharaan dan pengelolaan Aset Digital. Ini termasuk:
- Peninjauan dan peningkatan berkelanjutan terhadap informasi yang diberikan pada aset digital kami untuk memastikan informasi tersebut mudah digunakan pengguna dan untuk mencegah potensi gangguan atau serangan siber;
- untuk melakukan pemecahan masalah/analisis yang diperlukan untuk mendeteksi kode/pelaku berbahaya dan memahami bagaimana hal ini dapat memengaruhi sistem TI Anda; dan/atau
- untuk pemantauan dan analisis statistik terhadap serangan terkini pada perangkat dan sistem, serta untuk adaptasi berkelanjutan dari solusi yang diberikan untuk mengamankan perangkat dan sistem dari serangan terkini.
Kami juga dapat merahasiakan data pribadi Anda untuk tujuan ini.
- Data Biografi dan Kontak
- Kredensial Akun
- Data Profesional
- Data Preferensi
- Data Penggunaan Aset Digital
- Korespondensi
|Kepentingan yang sah (pemeliharaan dan pengelolaan layanan teknologi informasi, keamanan jaringan dan data, serta pencegahan penipuan), kecuali jika Persetujuan diperlukan oleh hukum perlindungan data yang berlaku.
|Untuk tujuan yang diuraikan dalam pernyataan cookie kami
- Kredensial akun
- Data preferensi
- Data penggunaan Aset Digital
Kepentingan yang sah (menyediakan fungsionalitas yang diperlukan dari aset digital kami), kecuali jika Persetujuan diperlukan oleh hukum perlindungan data yang berlaku.
Izin hanya jika diwajibkan oleh hukum perlindungan data yang berlaku, misalnya terkait informasi yang diperoleh dari cookie non-esensial dan teknologi serupa. Anda dapat mencabut persetujuan ini kapan saja di pengaturan preferensi cookie Anda.
Untuk keperluan analitik, statistik, pembuatan profil, dan wawasan. Ini termasuk:
- untuk memahami kebutuhan dan minat pelanggan kami
- untuk melakukan segmentasi pasar (termasuk untuk tujuan pemasaran);
- untuk melakukan aktivitas wawasan pasar; dan/atau untuk mempersonalisasi aset digital atau layanan atau komunikasi berdasarkan data profil yang telah kami terapkan pada Anda.
Kami juga dapat merahasiakan informasi pribadi Anda untuk tujuan ini.
- Data Biografi dan Kontak
- Kredensial Akun
- Data Profesional
- Data Preferensi
- Data Penggunaan Aset Digital
- Korespondensi
|Kepentingan yang sah (meningkatkan dan menyempurnakan model bisnis dan layanan kami, serta lebih memahami pelanggan kami), kecuali jika Persetujuan diperlukan berdasarkan hukum perlindungan data yang berlaku.
Untuk tujuan pemasaran/promosi, ini termasuk:
- untuk berkomunikasi dengan Anda guna memberikan informasi tentang layanan, produk, dan/atau acara yang mungkin menarik bagi Anda melalui email, telepon, dan media sosial
- untuk melakukan segmentasi pasar (termasuk untuk tujuan pemasaran);
- untuk melakukan aktivitas wawasan pasar; dan/atau untuk mempersonalisasi aset digital atau layanan atau komunikasi berdasarkan data profil yang telah kami terapkan pada Anda.
Kami juga dapat menganonimkan informasi pribadi Anda untuk tujuan ini.
- Data Biografi dan Kontak
- Kredensial Akun
- Data Profesional
- Data Preferensi
- Data Penggunaan Aset Digital
- Korespondensi
|Kepentingan yang sah (memberi tahu pelanggan kami tentang Aset Digital serta produk dan layanan kami), kecuali jika Persetujuan diperlukan oleh hukum perlindungan data yang berlaku.
Anda dapat mencabut persetujuan ini/berhenti berlangganan kapan saja dengan mengklik tautan berhenti berlangganan di setiap komunikasi.
Untuk tujuan hukum dan peraturan, ini termasuk:
- untuk mematuhi dan menilai kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan ketentuan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur internal;
- untuk melakukan pemeriksaan KYC, pemeriksaan anti pencucian uang, dan pemeriksaan uji tuntas lainnya;
- untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dan/atau aktivitas kriminal atau pelanggaran lainnya; dan/atau
- Pembentukan dan penanganan klaim hukum
- Data Biografi dan Kontak
- Data Profesional
- Data Penggunaan Aset Digital
- Korespondensi
- Identifikasi/Data Kenali Klien Anda
- Data Anti Pencucian Uang
- Data Transaksi
|Kewajiban hukum, di mana aktivitas pemrosesan tersebut diwajibkan oleh hukum atau peraturan.
Dalam semua kasus lainnya, kepentingan yang sah (untuk mematuhi kewajiban kami dan menjalankan hak hukum kami).
|Untuk menerima dukungan bisnis (seperti jasa konsultasi, perbankan, hukum, asuransi, dan akuntansi) atau untuk merestrukturisasi bisnis kami, termasuk dalam konteks penjualan, pengalihan, merger, dan akuisisi (dan negosiasi terkait hal tersebut).
- Data Biografi dan Kontak
- Kredensial Akun
- Data Profesional
- Data Preferensi
- Data Penggunaan Aset Digital
- Korespondensi
|Kepentingan yang sah (merestrukturisasi bisnis kami), kecuali jika Persetujuan diperlukan oleh hukum perlindungan data yang berlaku.
Anda dapat memilih untuk tidak memberikan data pribadi Anda kepada kami. Namun, jika Anda memilih untuk tidak memberikannya, kami mungkin tidak dapat menawarkan beberapa layanan kami kepada Anda.
Kami dapat membuat profil untuk Anda berdasarkan data pribadi yang telah disebutkan di atas. Profil tersebut dapat digunakan untuk mempersonalisasi Aset Digital atau layanan, menentukan iklan apa yang akan ditampilkan kepada Anda dan/atau sebagai bagian dari deteksi dan pencegahan ancaman keamanan.
Pembagian di antara kalangan grup
Kami dapat membagikan data pribadi Anda dengan entitas lain dalam grup perusahaan kami sebagai bagian dari operasional bisnis kami.
Penyedia layanan pihak ketiga
Kami dapat membagikan data pribadi Anda dengan penyedia layanan, agen, dan kontraktor pihak ketiga untuk menyediakan layanan kepada kami (misalnya, akuntan kami, penasihat profesional, dan penyedia TI dan komunikasi). Kami juga dapat membagikan data pribadi Anda dengan mitra bisnis kami yang mungkin menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri (sebagaimana diizinkan oleh hukum perlindungan data yang berlaku), seperti untuk mengelola dan mempromosikan produk/layanan mereka. Setiap penyedia pihak ketiga yang kami tunjuk wajib melindungi data pribadi Anda sesuai dengan langkah-langkah keamanan yang dipersyaratkan dalam kontrak.
Platform media sosial
Sejauh yang diizinkan, kami dapat menggunakan data pribadi Anda untuk melakukan kampanye iklan di platform media sosial seperti LinkedIn, Instagram, dan Facebook untuk memberikan informasi tentang layanan yang akan datang atau produk baru, serta untuk memastikan Anda hanya menerima iklan yang relevan tentang produk dan layanan kami. Kami dapat membagikan data pribadi Anda dengan platform media sosial agar Anda dapat melihat iklan tentang produk dan layanan kami, atau mitra kami, yang menurut kami akan menarik minat Anda saat Anda berinteraksi dengan platform media sosial yang relevan. Kami juga dapat membagikan data pribadi Anda dengan platform media sosial untuk membantu kami menampilkan iklan yang relevan kepada individu yang menurut platform media sosial kemungkinan memiliki minat yang sama dengan Anda.
Pengungkapan hukum dan peraturan
Kami dapat mengungkapkan data pribadi Anda sebagaimana diwajibkan oleh hukum, atau ketika kami meyakini bahwa pengungkapan tersebut diperlukan untuk melindungi hak kami dan/atau mematuhi proses peradilan, perintah pengadilan, permintaan dari regulator, atau proses hukum lainnya yang disampaikan kepada kami. Kami juga dapat membagikan data pribadi Anda sehubungan dengan proses hukum. Lembaga-lembaga ini mungkin berlokasi di luar yurisdiksi Anda. Dalam kasus-kasus ini, otoritas hukum dan/atau peraturan akan dianggap sebagai pengendali data (tidak bertindak atas instruksi kami) dan akan bertanggung jawab utama untuk memutuskan cara data pribadi Anda disimpan dan digunakan setelah dibagikan oleh kami.
Kami juga dapat membagikan data pribadi Anda dengan lembaga referensi kredit dan lembaga pencegahan penipuan untuk tujuan menilai kelayakan kredit dan kesesuaian produk, memeriksa identitas Anda, mengelola akun Anda, dan mencegah aktivitas kriminal.
Penerima restrukturisasi
Kami dapat membagikan data pribadi Anda dengan pihak ketiga (dan penasihat mereka) yang mungkin kami pilih untuk menjual, mentransfer, atau melakukan merger terhadap sebagian dari bisnis atau aset kami.
Sebagai perusahaan internasional, kami dapat menyimpan atau mentransfer data pribadi Anda ke entitas grup lain di seluruh dunia. Jika demikian, kami akan memastikan bahwa yurisdiksi pengimpor menawarkan tingkat perlindungan data yang memadai, atau kami akan menyediakan data pribadi di bawah kerangka kepatuhan yang komprehensif, fleksibel, dan global yang menerapkan langkah-langkah dan perlindungan yang tepat (termasuk modul yang relevan dari klausul kontrak standar Uni Eropa dan Adendum Inggris, jika berlaku) untuk memastikan bahwa data pribadi Anda dilindungi sesuai dengan hukum perlindungan data yang berlaku.
Demikian pula, jika kami mentransfer data pribadi kepada pihak ketiga yang berlokasi di yurisdiksi yang berbeda, kami akan memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat telah diterapkan untuk menjamin tingkat perlindungan yang memadai bagi data pribadi Anda, misalnya dengan menyertakan klausul yang sesuai dalam perjanjian kami dengan pihak ketiga.
Anda dapat meminta informasi lebih lanjut mengenai transfer internasional kami dan perlindungan kontraktual yang kami terapkan menggunakan detail kontak di bawah ini.
Lamanya kami menyimpan data pribadi Anda akan bervariasi tergantung pada tujuan penggunaan data tersebut. Kami perlu menyimpan data pribadi Anda selama diperlukan untuk setiap tujuan sesuai dengan kebutuhan bisnis kami, sebagaimana tercantum dalam kebijakan internal kami. Hal ini dapat berbeda-beda antaryurisdiksi. Sebagai contoh, jika Anda berada di Inggris Raya dan kami memiliki kontrak dengan Anda, kami biasanya akan menyimpan data pribadi Anda selama 6 tahun setelah berakhirnya kontrak tersebut, kecuali jika diperkirakan akan terjadi litigasi, dalam hal ini kami akan menyimpannya lebih lama.
Kami menghitung periode penyimpanan berdasarkan waktu yang dibutuhkan data pribadi untuk: (a) memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam Pernyataan Privasi ini, (b) memenuhi tenggat waktu yang diwajibkan atau direkomendasikan oleh otoritas pengatur, badan profesional, atau asosiasi, (c) mematuhi hukum yang berlaku, penangguhan hukum, dan kewajiban hukum lainnya (termasuk kewajiban kontraktual), dan (d) memenuhi permintaan Anda.
Mungkin ada undang-undang atau peraturan yang menetapkan jangka waktu minimum di mana kami harus menyimpan data pribadi Anda. Kami hanya akan menyimpan data Anda selama periode penyimpanan yang telah ditentukan, sebelum menganonimkan data atau menghapusnya. Anonimisasi data pribadi berarti memastikan bahwa data tersebut tidak lagi dapat diidentifikasi secara pribadi kepada Anda. Kami melakukan ini dengan menggabungkan data (misalnya, untuk membuat temuan tentang sekelompok orang dan bukan individu tertentu) atau dengan menghapus identitas pribadi apa pun (misalnya, informasi kontak) sehingga kami masih dapat menggunakan data untuk mengidentifikasi tren dan pola tetapi tidak dapat menghubungkan data ini kembali kepada Anda.
Jika Anda memilih untuk berhenti berlangganan suatu layanan, kami mungkin akan menyimpan 'daftar penolakan' yang berisi detail Anda agar kami tahu bahwa Anda telah berhenti berlangganan dan untuk memastikan Anda tidak dihubungi lagi. Data pribadi Anda yang tercantum dalam daftar penolakan tidak akan digunakan untuk tujuan lain apa pun.
Sebagian atau seluruh hak yang tercantum di bawah ini akan berlaku bagi Anda tergantung pada lokasi Anda. Sebagai contoh, jika Anda berada di EEA atau Inggris Raya, Anda berhak atas semua hak yang tercantum di bawah ini, dan jika Anda berada di Australia, Anda berhak untuk mengakses dan memperbaiki data pribadi Anda.
Apabila kami memproses data pribadi Anda berdasarkan kepentingan yang sah, Anda berhak untuk menolak pemrosesan tersebut, termasuk pembuatan profil berdasarkan alasan yang berkaitan dengan situasi khusus Anda, kapan saja.
Jika Anda menggunakan hak Anda untuk mengajukan keberatan, kami akan berhenti memproses data pribadi Anda dalam konteks tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, kami mungkin dapat menunjukkan bahwa kami memiliki alasan sah yang kuat untuk terus memproses data pribadi Anda, dan jika demikian, kami akan memberi tahu Anda.
Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Anda guna mendapatkan penyelesaian yang adil atas setiap keluhan mengenai penggunaan informasi Anda oleh kami. Jika Anda memiliki kekhawatiran atau ingin menyampaikan keluhan kepada tim privasi kami (termasuk petugas perlindungan data yang relevan), silakan gunakan detail yang tertera di bawah ini pada bagian Hubungi Kami.
Anda mungkin berhak untuk mengajukan pengaduan kepada otoritas pengawas yang berwenang.
Harap diperhatikan bahwa semua hak yang tercantum di atas bukanlah hak mutlak dan ada situasi di mana hak-hak tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak relevan.
Entitas Castrol yang bertanggung jawab untuk memproses data pribadi Anda adalah antara Castrol Group Holdings Limited atau perusahaan Castrol terkait yang beroperasi di negara atau wilayah Anda. Jika diperlukan, silakan temukan informasi lebih lanjut tentang perusahaan Castrol setempat di Lampiran khusus negara Anda. Tergantung pada aktivitas pemrosesan, perusahaan grup Castrol lainnya mungkin juga memproses data pribadi Anda.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Pernyataan ini, praktik privasi kami, atau hak perlindungan data Anda, silakan hubungi kami di privacy.response@castrol.com, termasuk Petugas Perlindungan Data atau kontak privasi lainnya, jika berlaku.
Saat menghubungi kami, mohon sebutkan negara dan/atau provinsi tempat Anda tinggal agar kami dapat memberikan informasi yang tepat dan menangani permintaan Anda sesuai dengan hukum yang berlaku.
Saat Anda menggunakan hak privasi Anda, kami mungkin meminta Anda untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk memverifikasi identitas Anda. Jika Anda mengirimkan permintaan melalui pihak ketiga yang berwenang, kami mungkin memerlukan bukti bahwa pihak ketiga tersebut berwenang untuk bertindak atas nama Anda sebelum memproses permintaan Anda.
Aset Digital kami dapat berisi tautan ke situs web, layanan, atau konten eksternal yang disediakan oleh pihak ketiga, yang berada di luar kendali kami dan tidak tercakup dalam Pernyataan ini. Berinteraksi dengan konten eksternal ini dapat memungkinkan pihak ketiga untuk mengumpulkan atau membagikan informasi tentang Anda. Praktik privasi pihak ketiga ini diatur oleh pernyataan privasi mereka sendiri. Kami mendorong Anda untuk membaca ketentuan pihak ketiga ini, agar lebih memahami praktik privasi mereka.
Pernyataan ini terakhir diperbarui pada Oktober 2026. Kami akan memperbaruinya lagi bila perlu untuk mencerminkan perubahan dalam hukum dan praktik kami. Jika kami melakukan perubahan material pada Pernyataan Privasi ini, Anda akan diberikan pemberitahuan melalui email yang sesuai dengan persyaratan hukum. Kami mendorong Anda untuk meninjau Pernyataan ini secara berkala agar tetap mendapatkan informasi tentang pengolahan data pribadi Anda oleh kami.