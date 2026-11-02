Stonepeak menyelesaikan akuisisi saham mayoritas pengendali di Castrol dari bp
London dan New York, 2 November 2026 – Stonepeak, sebuah perusahaan investasi alternatif terkemuka yang memiliki spesialisasi dalam infrastruktur, hari ini mengumumkan telah menyelesaikan akuisisi 65% saham di Castrol, pemimpin global dalam pelumas, dari BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). BP akan mempertahankan kepemilikan minoritas sebesar 35% di Castrol.
Dengan dukungan Stonepeak serta dukungan berkelanjutan dari bp, Castrol akan terus memperkuat posisinya sebagai salah satu penyedia pelumas dan cairan pendingin terkemuka di dunia untuk sektor otomotif, komersial, dan industri. Struktur kepemilikan baru ini memberikan Castrol fleksibilitas finansial dan operasional yang lebih besar untuk mempercepat pertumbuhan, baik di pasar yang telah ada maupun melalui ekspansi ke pasar-pasar baru. Langkah ini didukung oleh kekuatan teknologi, hubungan yang kuat dengan pelanggan, serta jangkauan global merek Castrol.
Sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers pengumuman tersebut, Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”) juga akan berinvestasi untuk mendukung transaksi ini sebagai pemegang saham minoritas tidak langsung.
Sehubungan dengan penutupan akuisisi, Dewan Direksi yang baru telah dibentuk dan ditunjuk untuk Castrol yang akan diketuai oleh Ben van Beurden, Ketua Clariant AG dan mantan Chief Executive Officer Shell plc. Dewan Direksi akan terdiri dari empat direktur independen termasuk Ketua, tiga direktur yang berafiliasi dengan Stonepeak, dua direktur dari bp, dan satu direktur dari CPP Investments. Masing-masing direktur membawa keahlian yang signifikan dan relevan yang akan bermanfaat bagi Castrol.
Castrol merupakan salah satu merek pelumas terkemuka di dunia yang melayani pelanggan dan konsumen di berbagai sektor, termasuk otomotif, kelautan, industri, dan energi. Selama lebih dari 127 tahun, Castrol telah membangun reputasi global melalui produk berkualitas premium dan berperforma tinggi, yang didukung oleh komitmen terhadap inovasi dan pengembangan teknologi. Dengan produk yang dipasarkan di lebih dari 150 negara, Castrol terus menghadirkan solusi yang mendukung mobilitas dan kinerja di berbagai bidang, mulai dari jalan raya dan lintasan balap hingga sektor penerbangan, kelautan, dan luar angkasa.
Castrol didukung oleh Stonepeak sebagai pemegang saham mayoritas pengendali, bersama dengan BP plc (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). Berkantor pusat di Inggris, Castrol memiliki lebih dari 6.000 karyawan di seluruh dunia.
Informasi lebih lanjut tersedia di www.castrol.com
Stonepeak merupakan perusahaan investasi alternatif terkemuka yang berfokus pada sektor infrastruktur, dengan aset kelolaan sekitar US$98 miliar. Stonepeak berinvestasi pada bisnis dan aset riil di berbagai negara dengan tujuan menciptakan nilai jangka panjang bagi investor dan perusahaan dalam portofolionya.
Melalui investasi ekuitas swasta dan kredit, Stonepeak menyediakan dukungan modal, kapabilitas operasional, serta kemitraan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan bisnis di sektor-sektor strategis. Fokus investasinya mencakup infrastruktur digital, energi dan transisi energi, transportasi dan logistik, serta real estat.
Stonepeak berkantor pusat di New York dan memiliki jaringan kantor global yang mencakup Houston, Washington, D.C., London, Hong Kong, Seoul, Singapura, Sydney, Tokyo, Abu Dhabi, dan Riyadh.
Informasi lebih lanjut tersedia di www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson