Struktur kepemilikan baru memberikan Castrol fleksibilitas finansial dan operasional yang lebih besar untuk mendukung fase pertumbuhan selanjutnya

Membentuk Dewan Direksi baru untuk Castrol yang diketuai olehBen van Beurden, Ketua Clariant AG dan mantan Chief Executive Officer Shell plc

London dan New York, 2 November 2026 – Stonepeak, sebuah perusahaan investasi alternatif terkemuka yang memiliki spesialisasi dalam infrastruktur, hari ini mengumumkan telah menyelesaikan akuisisi 65% saham di Castrol, pemimpin global dalam pelumas, dari BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). BP akan mempertahankan kepemilikan minoritas sebesar 35% di Castrol.

Dengan dukungan Stonepeak serta dukungan berkelanjutan dari bp, Castrol akan terus memperkuat posisinya sebagai salah satu penyedia pelumas dan cairan pendingin terkemuka di dunia untuk sektor otomotif, komersial, dan industri. Struktur kepemilikan baru ini memberikan Castrol fleksibilitas finansial dan operasional yang lebih besar untuk mempercepat pertumbuhan, baik di pasar yang telah ada maupun melalui ekspansi ke pasar-pasar baru. Langkah ini didukung oleh kekuatan teknologi, hubungan yang kuat dengan pelanggan, serta jangkauan global merek Castrol.

Ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan Castrol selama 127 tahun, dan kami bangga dapat menjadi bagian dari babak berikutnya. Bersama tim kepemimpinan dan seluruh karyawan Castrol, fokus awal kami adalah memperkuat kinerja operasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Kami melihat potensi yang sangat besar bagi Castrol ke depan. Melalui kemitraan ini, kami ingin mendukung Castrol untuk semakin memperkuat kepemimpinannya di pasar, terus memberikan yang terbaik bagi pelanggan, serta membuka peluang pertumbuhan baru di masa depan. Anthony Borreca Direktur Pelaksana Senior di Stonepeak

Castrol memasuki babak baru dari posisi yang kuat. Kami memiliki merek yang dipercaya, hubungan yang kokoh dengan pelanggan, tim yang luar biasa, serta arah pertumbuhan yang jelas. Saya bangga dengan apa yang telah kami capai bersama bp, dan antusias menyambut perjalanan berikutnya bersama Stonepeak. Kemitraan ini akan menjadi landasan untuk memperkuat momentum pertumbuhan, membuka potensi Castrol lebih jauh, dan menciptakan nilai yang lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan. Michelle Jou Chief Executive Officer Castrol

Sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers pengumuman tersebut, Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”) juga akan berinvestasi untuk mendukung transaksi ini sebagai pemegang saham minoritas tidak langsung.

Sehubungan dengan penutupan akuisisi, Dewan Direksi yang baru telah dibentuk dan ditunjuk untuk Castrol yang akan diketuai oleh Ben van Beurden, Ketua Clariant AG dan mantan Chief Executive Officer Shell plc. Dewan Direksi akan terdiri dari empat direktur independen termasuk Ketua, tiga direktur yang berafiliasi dengan Stonepeak, dua direktur dari bp, dan satu direktur dari CPP Investments. Masing-masing direktur membawa keahlian yang signifikan dan relevan yang akan bermanfaat bagi Castrol.