Stonepeak dovršio preuzimanje većinskog kontrolnog udjela u Castrolu od bp-a
London i New York, 2. studenoga 2026. – Stonepeak, vodeća tvrtka za alternativna ulaganja specijalizirana za infrastrukturu, objavilaje danas da je zaključila preuzimanje 65 % udjela u Castrolu, svjetskom predvodniku na tržištu maziva, od društva BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP). Manjinski udio od 35 % u Castrolu zadržava bp.
Uz potporu Stonepeaka i daljnju podršku bp-a, Castrol će dodatno ojačati svoj položaj jednog od najvećih svjetskih dobavljača maziva i tekućina za toplinsko upravljanje, neophodnih za pouzdan rad, na krajnjim tržištima osobnih vozila, gospodarskih vozila i industrije. Nova vlasnička struktura Castrolu donosi veću financijsku i operativnu fleksibilnost, što će mu omogućiti brži rast u okviru postojećeg poslovanja i širenje na srodna tržišta, pri čemu se može osloniti na tehnologiju, odnose s kupcima i globalnu prisutnost marke.
Kao što je navedeno u priopćenju za medije kojim je transakcija najavljena, transakciju će kao neizravni manjinski vlasnik financijski poduprijeti i kanadski mirovinski fond (Canada Pension Plan Investment Board, „CPP Investments“).
Istodobno sa zaključenjem transakcije imenovan je novi Upravni odbor Castrola, kojim će predsjedati Ben van Beurden, predsjednik Upravnog odbora društva Clariant AG i bivši glavni izvršni direktor društva Shell plc. Upravni odbor činit će četiri neovisna člana, uključujući predsjednika, tri člana povezana sa Stonepeakom, dva predstavnika bp-a i jedan predstavnik društva CPP Investments. Svaki od članova donosi bogato i relevantno stručno znanje koje će biti od koristi Castrolu.
Castrol je jedna od vodećih svjetskih marki maziva, a njegovi kupci i potrošači dolaze iz automobilskog, pomorskog, industrijskog i energetskog sektora. Castrolove marke prepoznate su diljem svijeta po vrhunskoj kvaliteti i visokim radnim svojstvima, što je rezultat predanosti tvrtke inovacijama i najnaprednijoj tehnologiji. Castrol, čiji se proizvodi prodaju u više od 150 zemalja, već dulje od 127 godina pomaže da sve ostane u pokretu na cestama i trkaćim stazama, u zraku, na moru i u svemiru.
Iza Castrola stoje Stonepeak, vodeća tvrtka za alternativna ulaganja koja drži većinski kontrolni udio, i društvo BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP). Sjedište Castrola nalazi se u Ujedinjenom Kraljevstvu, a tvrtka zapošljava više od 6.000 ljudi diljem svijeta. Više informacija potražite na www.castrol.com
Stonepeak je vodeća tvrtka za alternativna ulaganja specijalizirana za infrastrukturu, koja upravlja imovinom vrijednom oko 98 milijardi USD. Ulaganjem u defenzivne tvrtke utemeljene na materijalnoj imovini diljem svijeta Stonepeak nastoji stvarati vrijednost za svoje ulagatelje i društva u svojem portfelju, s naglaskom na zaštitu od rizika gubitka i snažne prinose prilagođene riziku. Kao sponzor fondova privatnog kapitala i privatnog kreditiranja, Stonepeak osigurava kapital, operativnu potporu i predano partnerstvo kako bi potaknuo rast ulaganja u ciljnim sektorima, među kojima su digitalna infrastruktura, energetika i energetska tranzicija, promet i logistika te nekretnine.
Stonepeak ima sjedište u New Yorku i urede u Houstonu, Washingtonu, D.C., Londonu, Hong kongu, Seulu, Singapuru, Sydneyju, Tokiju, Abu Dhabiju i Rijadu. Više informacija potražite na www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson