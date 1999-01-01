Nova vlasnička struktura Castrolu donosi veću financijsku i operativnu fleksibilnost potrebnu za sljedeću fazu rasta

Imenovan novi Upravni odbor Castrola na čelu s Benom van Beurdenom, predsjednikom Upravnog odbora društva Clariant AG i bivšim glavnim izvršnim direktorom društva Shell plc

London i New York, 2. studenoga 2026. – Stonepeak, vodeća tvrtka za alternativna ulaganja specijalizirana za infrastrukturu, objavilaje danas da je zaključila preuzimanje 65 % udjela u Castrolu, svjetskom predvodniku na tržištu maziva, od društva BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP). Manjinski udio od 35 % u Castrolu zadržava bp.

Uz potporu Stonepeaka i daljnju podršku bp-a, Castrol će dodatno ojačati svoj položaj jednog od najvećih svjetskih dobavljača maziva i tekućina za toplinsko upravljanje, neophodnih za pouzdan rad, na krajnjim tržištima osobnih vozila, gospodarskih vozila i industrije. Nova vlasnička struktura Castrolu donosi veću financijsku i operativnu fleksibilnost, što će mu omogućiti brži rast u okviru postojećeg poslovanja i širenje na srodna tržišta, pri čemu se može osloniti na tehnologiju, odnose s kupcima i globalnu prisutnost marke.

Ovo je uzbudljiva prekretnica u 127-godišnjoj povijesti Castrola i veliko nam je zadovoljstvo što smo njezin dio. U idućem razdoblju, u bliskoj suradnji s izvrsnim rukovodstvom i zaposlenicima Castrola, usredotočit ćemo se na operativna poboljšanja i održivi rast. Vjerujemo da je pred Castrolom iznimno svijetla budućnost i radujemo se što ćemo mu pomoći da dodatno učvrsti vodeći položaj na tržištu, nastavi ispunjavati očekivanja kupaca i potakne sljedeću fazu rasta. Anthony Borreca Viši izvršni direktor u Stonepeaku

Castrol u novo poglavlje svojeg razvoja ulazi uistinu snažan, s pouzdanim markama, čvrstim odnosima s kupcima, talentiranim kolegama i jasnom strategijom rasta. Ponosna sam na sve što smo postigli kao dio bp-a. Raduje me i suradnja sa Stonepeakom, s kojim ćemo iskoristiti taj zamah, ostvariti puni potencijal Castrola i stvoriti veću vrijednost za naše dionike. Michelle Jou Glavna izvršna direktorica Castrola

Kao što je navedeno u priopćenju za medije kojim je transakcija najavljena, transakciju će kao neizravni manjinski vlasnik financijski poduprijeti i kanadski mirovinski fond (Canada Pension Plan Investment Board, „CPP Investments“).

Istodobno sa zaključenjem transakcije imenovan je novi Upravni odbor Castrola, kojim će predsjedati Ben van Beurden, predsjednik Upravnog odbora društva Clariant AG i bivši glavni izvršni direktor društva Shell plc. Upravni odbor činit će četiri neovisna člana, uključujući predsjednika, tri člana povezana sa Stonepeakom, dva predstavnika bp-a i jedan predstavnik društva CPP Investments. Svaki od članova donosi bogato i relevantno stručno znanje koje će biti od koristi Castrolu.