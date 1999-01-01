Voici les 3 méthodes pour trouver le lubrifiant adapté à votre véhicule.

1. Le carnet d’entretien de votre véhicule

Le carnet d’entretien de votre véhicule doit normalement indiquer la viscosité et la spécification requises, et peut même recommander un produit spécifique. Vous pouvez rechercher ces informations sur les bidons Castrol en magasin ou sur notre site Web, et trouver ainsi le produit adapté.

2. L’outil sélecteur de lubrifiant



Si votre voiture a été construite après 1995, vous pouvez utiliser l’outil Sélecteur de lubrifiant. En indiquant votre numéro d’immatriculation, vous pouvez obtenir des informations et des recommandations sur les lubrifiants Castrol adaptés à votre véhicule**.

L’outil Sélecteur de lubrifiant vous permet également de trouver des lubrifiants Castrol pour les deux-roues, les engins de chantier, les véhicules utilitaires et les machines agricoles, en faisant une simple recherche sur la marque et le modèle.

Cliquez ici pour utiliser l’outil Sélecteur de lubrifiant.

** Si un produit adapté est disponible

3. Appelez-nous

Vous pouvez également appeler Castrol et échanger avec un expert technique au sujet des lubrifiants pour votre véhicule si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des exigences particulières.

Services client et questions techniques* : 0345 082 1719