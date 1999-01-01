Les données personnelles, ou informations personnelles, désignent toute information concernant un individu à partir de laquelle cette personne peut être identifiée directement ou indirectement. Nous pouvons traiter les données personnelles suivantes vous concernant :

Le cas échéant, nous pouvons vous fournir des déclarations de confidentialité supplémentaires ou des avis spécifiques à une juridiction pour apporter des informations supplémentaires sur nos activités de traitement, conformément aux exigences légales applicables et aux pratiques locales.

La présente déclaration explique les types de données personnelles que nous traitons à votre sujet, les finalités pour lesquelles nous traitons vos données personnelles, comment nous les utilisons et les protégeons, combien de temps nous les conservons et vos droits concernant vos données personnelles.

Lorsque vous visitez l'un de nos sites Web ou l’une de nos applications (l’" Actif Numérique "), participez à l'un de nos programmes ou événements, nous contactez, achetez nos produits et services, et/ou faites affaire avec nous d'une autre manière, une entité ou affiliée de Castrol (" Castrol ", " nous ", " notre " ou " nos ") peut collecter et traiter vos données personnelles.

Le tableau ci-dessous décrit plus en détail pourquoi nous collectons vos données, comment nous les utilisons et nos bases juridiques en vertu des lois applicables sur la protection des données.

Lorsque la loi applicable l'exige, nous veillons à disposer d'une base juridique appropriée ou d'une autre justification valide pour traiter vos données personnelles aux fins décrites dans la présente Déclaration. En fonction de la juridiction et des exigences applicables, nous pouvons nous appuyer sur une ou plusieurs des bases ou motifs légaux de traitement disponibles pour nous, y compris ceux décrits ci-dessous :

Lorsque nous utilisons vos données personnelles aux fins décrites dans la présente Déclaration de Confidentialité, nous nous assurons que nous avons un fondement juridique pour le faire.

Pour plus d'informations sur les cookies que nous utilisons et comment vous pouvez gérer vos préférences, veuillez vous référer à la page des Préférences en matière de cookies, disponible sur chacun de nos actifs numériques.

Vous pouvez gérer vos préférences en matière de cookies via notre page Préférences en matière de cookies, disponible sur notre actif numérique. Vous pouvez également configurer les paramètres de votre navigateur pour refuser tous les cookies ou certains d'entre eux, ou pour vous avertir lorsqu'un cookie est placé. Veuillez noter que la désactivation de certains cookies peut affecter la fonctionnalité ou la disponibilité de certaines fonctionnalités de nos actifs numériques.

Lorsque vous visitez notre Actif Numérique, nous et nos prestataires de services pouvons utiliser des cookies et des technologies similaires pour collecter des informations sur votre utilisation de nos actifs numériques.

- se conformer aux lois, règles et réglementations applicables, ainsi qu'aux politiques et procédures internes, et évaluer le respect de celles-ci :

- mener des activités d'analyse de marché ; et/ou personnaliser les actifs numériques, les services ou la communication en fonction des données de profil que nous vous avons appliquées.

- communiquer avec vous pour vous fournir des informations sur les services, produits et/ou événements qui pourraient vous intéresser par e-mail, téléphone, réseaux sociaux

- mener des activités d'analyse de marché ; et/ou personnaliser les actifs numériques, les services ou la communication en fonction des données de profil que nous vous avons appliquées.

Consentement uniquement lorsqu’il est requis par la loi applicable sur la protection des données, par exemple en ce qui concerne les informations obtenues à partir de cookies non essentiels et de technologies similaires. Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment dans vos préférences de cookies.

Intérêt légitime (fournir la fonctionnalité nécessaire de notre actif numérique), sauf si le consentement est requis par la loi applicable sur la protection des données.

- pour le suivi statistique et l'analyse des attaques actuelles sur les appareils et les systèmes, ainsi que pour l'adaptation continue des solutions fournies afin de sécuriser les appareils et les systèmes contre les attaques actuelles.

- examen et optimisation continus des informations fournies sur nos actifs numériques pour s'assurer qu'elles sont conviviales et pour prévenir toute interruption potentielle ou cyberattaque ;

- pour améliorer la qualité, du contenu et de la pertinence de nos communications (si vous vous êtes inscrit(e) pour recevoir nos communications), en suivant vos interactions avec ces communications, comme le fait que vous les receviez, les ouvriez ou cliquiez sur un lien dans une communication par e-mail.

- pour améliorer et développer notre activité (y compris par la formation de systèmes d'intelligence artificielle) ; et/ou

- pour la gestion et l'administration de nos clients et de notre entreprise ;

Pour des fins de gestion de la clientèle et pour administrer et améliorer notre entreprise (y compris nos services et produits) . Celle-ci comprend les produits suivants :

Vous pouvez choisir de ne pas nous fournir vos données personnelles. Cependant, si vous choisissez de ne pas les fournir, nous pourrions ne pas être en mesure de vous offrir certains de nos services.

Profilage

Nous pouvons vous appliquer des profils basés sur les données personnelles énoncées ci-dessus. Ces profils peuvent être utilisés pour personnaliser l'actif numérique ou les services, décider de ce qui doit vous être annoncé et/ou dans le cadre de la détection et de la prévention des menaces de sécurité.

4. Informations que nous partageons

Partage au sein du groupe

Nous pouvons partager vos données personnelles avec d'autres entités de notre groupe d'entreprises dans le cadre de nos opérations commerciales.

Fournisseurs de services tiers

Nous pouvons partager vos données personnelles avec des prestataires de services tiers, agents et sous-traitants pour nous fournir des services (par exemple, nos comptables, conseillers professionnels et fournisseurs de services informatiques et de communication). Nous pouvons également partager vos données personnelles avec nos partenaires commerciaux qui peuvent les utiliser à leurs propres fins (comme le permet la loi applicable sur la protection des données), par exemple pour administrer et promouvoir leurs produits/services. Tous les fournisseurs tiers que nous recrutons doivent protéger vos données personnelles conformément aux mesures de sécurité exigées dans le cadre de leur contrat.

Plateformes de médias sociaux

Dans la mesure limitée où cela est applicable, nous pouvons utiliser vos données personnelles pour mener des campagnes publicitaires sur des plateformes de médias sociaux telles que LinkedIn, Instagram et Facebook afin de fournir des informations sur les services à venir ou les nouveaux produits, et pour nous assurer que vous ne recevez que des publicités pertinentes concernant nos produits et services. Nous pouvons partager vos données personnelles avec les plateformes de médias sociaux afin que vous voyiez des publicités sur nos produits et services, ou ceux de nos partenaires, qui, selon nous, vous intéresseront lorsque vous interagissez avec la plateforme de médias sociaux concernée. Nous pouvons également partager vos données personnelles avec des plateformes de médias sociaux pour nous aider à présenter des publicités pertinentes aux personnes que les plateformes de médias sociaux considèrent comme susceptibles d'avoir des intérêts similaires aux vôtres.

Divulgations légales et réglementaires

Nous pouvons communiquer vos données personnelles si la loi l’exige ou lorsque nous pensons que cela est nécessaire afin de protéger nos droits et/ou de nous conformer à une instance ou ordonnance judiciaire, à la demande d’un organisme de réglementation ou à toute autre procédure judiciaire qui nous est imposée. Nous pouvons également partager vos données personnelles dans le cadre de procédures judiciaires. Ces organismes peuvent être situés en dehors de votre juridiction. Dans ces cas, l'autorité légale et/ou réglementaire sera considérée comme un responsable du traitement des données (n'agissant pas sur nos instructions) et sera principalement chargée de décider comment vos données personnelles sont détenues et utilisées une fois que nous les partageons.

Nous pouvons également partager vos données personnelles avec des agences de référence de crédit et des agences de prévention de la fraude dans le but d'évaluer la solvabilité et la pertinence des produits, de vérifier votre identité, de gérer votre compte et de prévenir toute activité criminelle.

Bénéficiaires de la restructuration

Nous pouvons partager vos données personnelles avec des tiers (et leurs conseillers) auxquels nous pourrions choisir de vendre, transférer ou fusionner des parties de notre entreprise ou de nos actifs.

5. Transferts internationaux

En tant que multinationale, nous sommes susceptibles de conserver vos données personnelles ou de les transférer vers d’autres entités du groupe dans le monde. Dans ce cas, nous nous assurerons que la juridiction importatrice offre un niveau de protection des données adéquat, ou nous fournirons les données personnelles dans le cadre d'un programme de conformité global, flexible et complet qui met en œuvre des mesures et garanties appropriées (y compris le module pertinent des clauses contractuelles types de l'UE et l'addendum britannique, le cas échéant) pour garantir que vos données personnelles sont protégées conformément aux lois applicables en matière de protection des données.

De même, lorsque nous transférons des données personnelles à un tiers situé dans une juridiction différente, nous veillerons à ce que des mesures appropriées soient en place pour garantir un niveau de protection adéquat de vos données personnelles, par exemple en incluant des clauses appropriées dans nos accords avec des tiers.

Vous pouvez demander des informations complémentaires sur nos transferts internationaux et sur les garanties contractuelles que nous mettons en œuvre en utilisant les coordonnées ci-dessous.

6. Conservation de vos données

La durée de conservation de vos données personnelles varie en fonction de la finalité pour laquelle nous les utilisons. Nous devrons conserver vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour chaque objectif, conformément à nos besoins commerciaux, comme documenté dans nos politiques internes. Cela peut varier selon les juridictions. Par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni et que nous avons conclu un contrat avec vous, nous conserverons généralement vos données personnelles pendant 6 ans à compter de la résiliation de ce contrat, sauf en cas de litige anticipé, auquel cas nous les conserverons plus longtemps.

Nous calculons la période de conservation en fonction du temps pendant lequel les données personnelles sont nécessaires pour : (a) atteindre les objectifs décrits dans la présente Déclaration de confidentialité, (b) respecter les délais requis ou recommandés par les autorités réglementaires, les organismes professionnels ou les associations, (c) respecter les lois applicables, les obligations légales et autres obligations légales (y compris les obligations contractuelles) et (d) répondre à vos demandes.

Il peut exister des lois ou des règlements qui fixent une période minimale pendant laquelle nous devons conserver vos données personnelles. Nous ne conservons vos données que pendant la période de rétention définie, avant de les anonymiser ou de les supprimer. Anonymiser les données personnelles signifie s'assurer que les données ne sont plus identifiables pour vous personnellement. Nous le faisons soit en agrégeant les données (par exemple, pour tirer une conclusion sur un groupe de personnes plutôt qu'un individu spécifique) ou en supprimant tout identifiant personnel (par exemple, les coordonnées) afin que nous puissions toujours utiliser les données pour identifier des tendances et des modèles, mais sans pouvoir lier ces données à vous.

Si vous choisissez de vous désabonner d’un service, nous pouvons conserver une « liste de suppression » contenant vos données, afin de savoir que vous vous êtes désabonné(e) et pour nous assurer que vous n’êtes pas à nouveau contacté. Vos données personnelles figurant sur une liste de suppression ne seront pas utilisées à d'autres fins.

7. Vos droits

Tout ou partie des droits énoncés ci-dessous s'appliqueront à votre cas en fonction de votre localisation. Par exemple, si vous vous trouvez dans l'EEE ou au Royaume-Uni, vous bénéficiez de tous les droits énoncés ci-dessous, et si vous êtes en Australie, vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles et de les rectifier.

7.1 Droits en matière de protection des données

Accès à vos données personnelles . Le cas échéant, vous avez le droit de recevoir une copie des données personnelles que nous détenons à votre sujet.

. Le cas échéant, vous avez le droit de recevoir une copie des données personnelles que nous détenons à votre sujet. Correction des données personnelles que nous détenons à votre sujet. Vous pouvez nous demander de corriger toutes les données incomplètes ou inexactes que nous détenons à votre sujet, bien que nous puissions avoir besoin de vérifier l’exactitude des nouvelles données que vous nous fournissez. Il est important que les données personnelles que nous détenons à votre sujet soient exactes et à jour. Veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous pour nous informer de tout changement concernant vos données personnelles.

Vous pouvez nous demander de corriger toutes les données incomplètes ou inexactes que nous détenons à votre sujet, bien que nous puissions avoir besoin de vérifier l’exactitude des nouvelles données que vous nous fournissez. Il est important que les données personnelles que nous détenons à votre sujet soient exactes et à jour. Veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous pour nous informer de tout changement concernant vos données personnelles. Effacement de vos données personnelles. Vous pouvez demander de supprimer ou de retirer des données personnelles lorsqu’il n’y a pas de raison impérieuse pour que nous continuions à les traiter. Vous avez également le droit de nous demander de supprimer vos données personnelles lorsque vous avez exercé avec succès votre droit de vous opposer au traitement (voir ci-dessous), lorsque nous avons traité vos informations de façon illégale ou lorsque nous sommes tenus d’effacer vos données personnelles pour respecter nos obligations légales.

Vous pouvez demander de supprimer ou de retirer des données personnelles lorsqu’il n’y a pas de raison impérieuse pour que nous continuions à les traiter. Vous avez également le droit de nous demander de supprimer vos données personnelles lorsque vous avez exercé avec succès votre droit de vous opposer au traitement (voir ci-dessous), lorsque nous avons traité vos informations de façon illégale ou lorsque nous sommes tenus d’effacer vos données personnelles pour respecter nos obligations légales. Limitation du traitement de vos données personnelles. Vous pouvez demander de suspendre le traitement de vos données personnelles dans les scénarios suivants :

Si vous voulez que nous établissions l'exactitude des données ; - Lorsque notre utilisation des données est illégale mais que vous ne voulez pas que nous les effacions ; Lorsque vous exigez que nous conservions les données même si nous n'en avons plus besoin car vous devez les établir, exercer ou défendre des réclamations légales ; ou Vous vous êtes opposé à notre utilisation de vos informations, mais nous devons vérifier si nous avons des raisons légitimes impérieuses de continuer à les traiter.

Vous pouvez demander de suspendre le traitement de vos données personnelles dans les scénarios suivants : Transfert de certaines de vos données personnelles à vous ou à un tiers. Lorsque ce droit s’applique, nous vous fournirons, à vous ou à un tiers que vous avez choisi, vos données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Veuillez noter que ce droit s'applique uniquement aux informations que vous nous avez fournies et que nous traitons sur la base de votre consentement ou lorsqu'il est nécessaire d'exécuter un contrat avec vous.

Retirer le consentement lorsque nous nous appuyons sur le consentement pour traiter vos données personnelles. Le retrait n’affectera pas la légalité de tout traitement effectué avant le retrait de votre consentement. Si vous retirez votre consentement, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de vous fournir certains produits ou services. Nous vous informerons si c’est le cas au moment où vous retirez votre consentement. Lorsque nous demandons votre consentement, il peut être retiré par un outil de gestion du consentement numérique, ou en envoyant un e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

7.2 Droit d'opposition

Lorsque nous traitons vos données personnelles sur la base d'intérêts légitimes, vous avez le droit de vous opposer à un tel traitement, y compris au profilage pour des raisons liées à votre situation particulière, à tout moment.

Si vous exercez votre droit d'opposition, nous cesserons de traiter vos données personnelles dans ce contexte. Dans certains cas, cependant, nous pouvons démontrer que nous avons des motifs légitimes impérieux pour continuer à traiter vos données personnelles et si tel est le cas, nous vous en informerons.

7.3 Droit de déposer une plainte auprès de votre autorité de contrôle.

Nous nous engageons à travailler avec vous pour obtenir une résolution équitable de toute plainte concernant notre utilisation de vos informations. Si vous avez des préoccupations ou souhaitez déposer une plainte auprès de nos équipes en charge de la confidentialité (y compris les délégués à la protection des données pertinents), veuillez utiliser les coordonnées fournies ci-dessous dans la section Contactez-nous.

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance compétente.

Veuillez noter que tous les droits énumérés ci-dessus ne sont pas absolus et qu'il existe des situations où ils ne peuvent pas être exercés ou ne sont pas pertinents.

8. Qui est responsable de vos données personnelles

L'entité Castrol responsable du traitement de vos données personnelles est soit Castrol Group Holdings Limited, soit la société Castrol pertinente opérant dans votre pays ou région. Le cas échéant, veuillez trouver plus d'informations sur la société Castrol locale dans votre addendum spécifique au pays. Selon l'activité de traitement, d'autres sociétés du groupe Castrol peuvent également traiter vos données personnelles.

Si vous avez des questions concernant la présente déclaration, nos pratiques en matière de confidentialité ou vos droits en matière de protection des données, veuillez nous contacter à privacy.response@castrol.com, y compris les délégués à la protection des données ou autres contacts pour la confidentialité, le cas échéant.

Lorsque vous nous contactez, veuillez indiquer le pays et/ou l'État dans lequel vous résidez afin que nous puissions vous fournir les informations appropriées et traiter votre demande conformément aux lois applicables.

Lorsque vous exercez vos droits à la confidentialité, nous pouvons vous demander de fournir les informations nécessaires pour vérifier votre identité. Si vous soumettez une demande par l'intermédiaire d'un tiers autorisé, nous pouvons exiger une preuve que ce tiers est autorisé à agir en votre nom avant de traiter votre demande.

9. Sites Web tiers accessibles via des hyperliens

Nos actifs numériques peuvent contenir des liens vers des sites Web, services ou contenu externes, fournis par des tiers, qui sont en dehors de notre contrôle et ne sont pas couverts par la présente déclaration. Interagir avec ce contenu externe peut permettre à des tiers de collecter ou partager des informations vous concernant. Les pratiques en matière de confidentialité de ces tiers sont régies par leurs propres déclarations de confidentialité. Nous vous encourageons à lire les conditions de ces tiers, afin de mieux comprendre leurs pratiques en matière de confidentialité.

10. Modification de la présente Déclaration de confidentialité

La dernière mise à jour de la présente politique de confidentialité a été effectuée en octobre 2026. Nous la mettrons à jour à nouveau si nécessaire pour refléter les changements dans la loi et nos pratiques. Si nous apportons une modification substantielle à la présente Déclaration de confidentialité, vous recevrez un avis approprié par e-mail conformément aux exigences légales. Nous vous encourageons à consulter régulièrement la présente Déclaration pour rester informé de notre traitement de vos données personnelles.