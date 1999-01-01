Wenn Sie eine unserer Websites oder Apps („digitale Angebote“) besuchen, an einem unserer Programme oder Veranstaltungen teilnehmen, Kontakt mit uns aufnehmen, unsere Produkte und Dienstleistungen erwerben und/oder auf sonstige Weise Geschäfte mit uns tätigen, kann ein Unternehmen oder eine verbundene Gesellschaft von Castrol („Castrol“, „wir“, „uns“ oder „unser“) Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten.
Diese Datenschutzerklärung („Datenschutzerklärung“ oder diese „Erklärung“) gilt für personenbezogene Daten der folgenden Personen:
Diese Erklärung erläutert, welche Arten von personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten, zu welchen Zwecken wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wie wir diese nutzen und schützen, wie lange wir sie aufbewahren und welche Rechte Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben.
Gegebenenfalls stellen wir Ihnen ergänzende Datenschutzerklärungen oder länderspezifische Hinweise zur Verfügung, um Ihnen zusätzliche Informationen über unsere Verarbeitungsaktivitäten gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen und lokalen Gepflogenheiten zu geben.
Personenbezogene Daten oder personenbezogene Informationen sind alle Informationen über eine natürliche Person, anhand derer diese Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Wir können die folgenden personenbezogenen Daten über Sie verarbeiten:
|Kategorie
|Typische Datenelemente
|Typische Quellen
Biografische Daten und Kontaktdaten
Telefonnummer sowie Postanschrift oder E-Mail-Adresse.
Von Ihnen oder über eine von Ihnen ausgelöste Schnittstelle
Anmeldedaten
Benutzernamen, Passwörter.
Von Ihnen/von uns generiert
Transaktionsdaten
Details zu Transaktionen, die Sie über unsere Kanäle durchführen, zur Erbringung der von uns angebotenen Dienstleistungen sowie Zahlungsdetails.
Von Ihnen/von uns generiert
Berufliche Daten
Berufsbezeichnung, Firmenname, geschäftliche E-Mail-Adresse, geschäftliche Telefonnummer, Geschäftsadresse.
Von Ihnen/von Drittanbietern
Präferenzdaten
Marketing- oder Nutzungspräferenzen, die Sie uns mitteilen oder die wir aus den anderen uns zur Verfügung gestellten Daten ableiten können.
|Von uns generiert/von Drittanbietern
Korrespondenz
In der Regel führen wir Aufzeichnungen über die Korrespondenz mit Ihnen. Dazu können auch Telefongespräche gehören, die wir aufzeichnen, um unsere Mitarbeiter zu schulen und Qualitätskontrollen durchzuführen.
Von Ihnen/von uns erstellte Mitschriften
Nutzungsdaten zu digitalen Angeboten
IP-Adresse, Browsertyp und -version, Zeitzoneneinstellung und Standort, Arten und Versionen von Browser-Plug-ins, Betriebssystem und Plattform sowie weitere Technologien auf den Geräten, die Sie für den Zugriff auf unsere digitalen Angebote nutzen (z. B. durch den Einsatz von Cookies und anderen Trackern).
Von uns generiert/von Drittanbietern
Wenn Sie unsere digitalen Angebote nutzen, können wir und unsere Dienstleister Cookies und ähnliche Technologien verwenden, um Informationen über Ihre Nutzung unserer digitalen Angebote zu erfassen.
Sie können Ihre Cookie-Einstellungen über unsere Seite „Cookie-Einstellungen“ verwalten, die auf unseren digitalen Angeboten verfügbar sind. Sie können außerdem Ihre Browsereinstellungen so konfigurieren, dass alle oder bestimmte Cookies abgelehnt werden oder dass Sie benachrichtigt werden, wenn Cookies gesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung bestimmter Cookies die Funktionalität oder Verfügbarkeit einiger Funktionen unserer digitalen Angebote beeinträchtigen kann.
Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und dazu, wie Sie Ihre Einstellungen verwalten können, finden Sie auf der Seite „Cookie-Einstellungen“, die auf allen unseren digitalen Angeboten verfügbar ist.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke verwenden, stellen wir sicher, dass wir dafür eine rechtmäßige Grundlage haben.
Rechtsgrundlagen
Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist, stellen wir sicher, dass wir über eine angemessene Rechtsgrundlage oder eine andere zulässige Rechtfertigung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den in dieser Erklärung beschriebenen Zwecken verfügen. Je nach Rechtsordnung und geltenden Anforderungen stützen wir uns möglicherweise auf eine oder mehrere der uns zur Verfügung stehenden Rechtsgrundlagen oder Gründe für die Verarbeitung, einschließlich der nachfolgend beschriebenen:
Die folgende Tabelle erläutert detaillierter, warum wir Ihre Daten erheben und wie wir sie verwenden, sowie unsere Rechtsgrundlagen gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen.
|Verarbeitungsvorgang
|Von uns verwendete Informationen
|Relevante Rechtsgrundlagen
Zum Zwecke der Kundenverwaltung sowie zur Abwicklung und Verbesserung unserer Geschäftstätigkeit (einschließlich unserer Dienstleistungen und Produkte). Dazu gehören:
• im Rahmen unseres Nutzerregistrierungsprozesses;
• die Korrespondenz mit Ihnen;
• zur Verwaltung und Betreuung unserer Kunden und unseres Geschäfts;
• zur Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Geschäfts (unter anderem durch das Training von Systemen der künstlichen Intelligenz); und/oder
• zur Verbesserung der Qualität, des Inhalts und der Relevanz unserer Mitteilungen (sofern Sie den Erhalt unserer Mitteilungen abonniert haben), indem wir Ihre Interaktionen mit diesen Mitteilungen verfolgen, beispielsweise ob Sie eine E-Mail-Mitteilung erhalten, öffnen oder auf einen Link darin klicken.
• Biografische Daten und Kontaktdaten
• Anmeldedaten
• Berufliche Daten
• Präferenzdaten
• Nutzungsdaten zu digitalen Angeboten
• Korrespondenz
Berechtigte Interessen (zur effektiven Verwaltung und Bereitstellung von Dienstleistungen für Sie sowie zur Verbesserung unserer Dienstleistungen), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Zur Wartung und Verwaltung der digitalen Angebote. Dazu gehören:
• die Durchführung von Fehlerbehebungs- und Analyseverfahren, die erforderlich sind, um bösartigen Code oder Akteure zu erkennen und zu verstehen, wie sich dies auf Ihr IT-System auswirken könnte; und/oder
• die statistische Überwachung und Analyse aktueller Angriffe auf Geräte und Systeme sowie die fortlaufende Anpassung der bereitgestellten Lösungen, um Geräte und Systeme vor aktuellen Angriffen zu schützen.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten für diesen Zweck anonymisieren.
• Biografische Daten und Kontaktdaten
• Anmeldedaten
• Berufliche Daten
• Präferenzdaten
• Nutzungsdaten digitaler Angebote
• Korrespondenz
Berechtigte Interessen (Aufrechterhaltung und Verwaltung von IT-Diensten, Netzwerk- und Datensicherheit sowie Betrugsbekämpfung), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Für die in unserer Cookie-Erklärung beschriebenen Zwecke
• Anmeldedaten
• Präferenzdaten
• Nutzungsdaten für digitale Angebote
Berechtigtes Interesse (Bereitstellung der erforderlichen Funktionen unserer digitalen Angebote), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Einwilligung nur, sofern dies nach geltendem Datenschutzrecht erforderlich ist, z. B. in Bezug auf Informationen, die durch nicht unbedingt notwendige Cookies und ähnliche Technologien erhoben werden. Sie können diese Einwilligung jederzeit in Ihren Cookie-Einstellungen widerrufen.
Zu Analyse-, statistischen, Profiling- und Auswertungszwecken. Dazu gehören:
• das Verständnis der Bedürfnisse und Interessen unserer Kunden
• zur Durchführung von Marktsegmentierungen (auch zu Marketingzwecken);
• um Marktanalysen durchzuführen; und/oder um die digitalen Angebote, Dienste oder die Kommunikation auf der Grundlage der Profildaten, die wir auf Sie angewendet haben, zu personalisieren.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten zu diesem Zweck anonymisieren.
• Biografische Daten und Kontaktdaten
• Anmeldedaten
• Berufliche Daten
• Präferenzdaten
• Nutzungsdaten digitaler Angebote
• Korrespondenz
Berechtigte Interessen (Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells und unserer Dienstleistungen, besseres Verständnis unserer Kunden), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Zu Marketing- und Werbezwecken umfasst dies:
• um mit Ihnen zu kommunizieren und Ihnen per E-Mail, Telefon oder über soziale Medien Informationen über Dienstleistungen, Produkte und/oder Veranstaltungen zukommen zu lassen, die für Sie von Interesse sein könnten
• zur Durchführung von Marktsegmentierungen (auch zu Marketingzwecken);
• um Marktanalysen durchzuführen; und/oder um die digitalen Angebote, Dienstleistungen oder die Kommunikation auf der Grundlage der Profildaten, die wir Ihnen zugeordnet haben, zu personalisieren.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten für diesen Zweck anonymisieren.
• Biografische Daten und Kontaktdaten
• Anmeldedaten
• Berufliche Daten
• Präferenzdaten
• Nutzungsdaten zu digitalen Angeboten
• Korrespondenz
Berechtigtes Interesse (Information unserer Kunden über die digitalen Angebote sowie unsere Produkte und Dienstleistungen), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen bzw. sich abmelden, indem Sie auf den Abmeldelink in jeder Mitteilung klicken.
Zu rechtlichen und regulatorischen Zwecken umfasst dies:
• die Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und Regelungen sowie interner Richtlinien und Verfahren sowie die Überprüfung dieser Einhaltung;
• die Durchführung von KYC-Prüfungen, Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen und anderen Sorgfaltsprüfungen;
• zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und/oder anderen kriminellen Handlungen oder Fehlverhalten; und/oder
• die Geltendmachung und Bearbeitung von Rechtsansprüchen
• Biografische Daten und Kontaktdaten
• Berufliche Daten
• Nutzungsdaten zu digitalen Angeboten
• Korrespondenz
• Identifikationsdaten/Kundenidentifizierungsdaten
• Daten zur Bekämpfung der Geldwäsche
• Transaktionsdaten
Gesetzliche Verpflichtungen, sofern die Verarbeitung aufgrund von Gesetzen oder Vorschriften erforderlich ist.
In allen anderen Fällen berechtigte Interessen (zur Erfüllung unserer Verpflichtungen und zur Ausübung unserer gesetzlichen Rechte).
Um geschäftliche Unterstützung (wie Beratungs-, Bank-, Rechts-, Versicherungs- und Buchhaltungsdienstleistungen) in Anspruch zu nehmen oder unser Unternehmen umzustrukturieren, einschließlich im Zusammenhang mit Verkäufen, Übertragungen, Fusionen und Übernahmen (sowie den Verhandlungen darüber).
• Biografische Daten und Kontaktdaten
• Anmeldedaten
• Berufliche Daten
• Präferenzdaten
• Nutzungsdaten digitaler Angebote
• Korrespondenz
|Berechtigtes Interesse (Umstrukturierung unseres Unternehmens), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Es steht Ihnen frei, uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung zu stellen. Sollten Sie sich jedoch dagegen entscheiden, können wir Ihnen möglicherweise einige unserer Dienstleistungen nicht anbieten.
Wir können auf der Grundlage der oben genannten personenbezogenen Daten Profile für Sie erstellen. Solche Profile können dazu verwendet werden, die digitalen Angebote oder Dienste zu personalisieren, zu entscheiden, welche Werbung Ihnen angezeigt wird, und/oder im Rahmen der Erkennung und Abwehr von Sicherheitsbedrohungen.
Konzerninterne Weitergabe
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit können wir Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen innerhalb unserer Unternehmensgruppe weitergeben.
Externe Dienstleister
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an externe Dienstleister, Beauftragte und Auftragnehmer weitergeben, die Dienstleistungen für uns erbringen (z. B. unsere Wirtschaftsprüfer, Fachberater sowie IT- und Kommunikationsanbieter). Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an unsere Geschäftspartner weitergeben, die diese für ihre eigenen Zwecke nutzen dürfen (soweit dies nach geltendem Datenschutzrecht zulässig ist), beispielsweise zur Verwaltung und Vermarktung ihrer Produkte/Dienstleistungen. Jeder von uns beauftragte Drittanbieter muss Ihre personenbezogenen Daten gemäß den vertraglich vereinbarten Sicherheitsmaßnahmen schützen.
Social-Media-Plattformen
Soweit dies in begrenztem Umfang zutrifft, können wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um Werbekampagnen auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, Instagram und Facebook durchzuführen, um Informationen über bevorstehende Dienstleistungen oder neue Produkte bereitzustellen und sicherzustellen, dass Sie nur relevante Werbung zu unseren Produkten und Dienstleistungen erhalten. Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Social-Media-Plattformen weitergeben, damit Ihnen Werbung für unsere Produkte und Dienstleistungen oder die unserer Partner angezeigt wird, von der wir glauben, dass sie für Sie von Interesse ist, wenn Sie mit der jeweiligen Social-Media-Plattform interagieren. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an Social-Media-Plattformen weitergeben, um Personen, bei denen die Social-Media-Plattformen ähnliche Interessen wie bei Ihnen vermuten, relevante Werbung anzuzeigen.
Offenlegung aufgrund gesetzlicher und behördlicher Vorschriften
Wir können Ihre personenbezogenen Daten offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn wir der Ansicht sind, dass eine Offenlegung erforderlich ist, um unsere Rechte zu schützen und/oder einem Gerichtsverfahren, einem Gerichtsbeschluss, einer Aufforderung einer Aufsichtsbehörde oder einem anderen uns zugestellten Rechtsverfahren nachzukommen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren weitergeben. Diese Stellen können sich außerhalb Ihrer Gerichtsbarkeit befinden. In diesen Fällen gilt die Rechts- und/oder Aufsichtsbehörde als Verantwortlicher (der nicht auf unsere Anweisung hin handelt) und ist in erster Linie dafür verantwortlich, zu entscheiden, wie Ihre personenbezogenen Daten nach der Weitergabe durch uns gespeichert und verwendet werden.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an Kreditauskunfteien und Betrugsbekämpfungsstellen weitergeben, um die Kreditwürdigkeit und die Eignung von Produkten zu prüfen, Ihre Identität zu überprüfen, Ihr Konto zu verwalten und kriminelle Aktivitäten zu verhindern.
Empfänger im Rahmen von Umstrukturierungen
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte (und deren Berater) weitergeben, an die wir Teile unseres Unternehmens oder unserer Vermögenswerte verkaufen, übertragen oder mit denen wir fusionieren möchten.
Als internationales Unternehmen können wir Ihre personenbezogenen Daten bei anderen Konzerngesellschaften weltweit speichern oder an diese übermitteln. In diesem Fall stellen wir sicher, dass die Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau bieten, oder wir übermitteln die personenbezogenen Daten im Rahmen eines umfassenden, flexiblen und globalen Compliance-Rahmens, der geeignete Maßnahmen und Schutzvorkehrungen vorsieht (einschließlich des entsprechenden Moduls der EU-Standardvertragsklauseln und des britischen Nachtrags, sofern zutreffend), um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen geschützt sind.
Ebenso stellen wir bei der Übermittlung personenbezogener Daten an einen Dritten mit Sitz in einer anderen Rechtsordnung sicher, dass geeignete Maßnahmen getroffen werden, um ein angemessenes Schutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten zu gewährleisten, beispielsweise durch die Aufnahme entsprechender Klauseln in unsere Vereinbarungen mit Dritten.
Über die unten angegebenen Kontaktdaten können Sie weitere Informationen zu unseren internationalen Datenübermittlungen und den von uns umgesetzten vertraglichen Schutzmaßnahmen anfordern.
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren, hängt vom jeweiligen Verwendungszweck ab. Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie es für den jeweiligen Zweck im Einklang mit unseren geschäftlichen Erfordernissen erforderlich ist, wie in unseren internen Richtlinien dokumentiert. Diese können je nach Rechtsordnung variieren. Befinden Sie sich beispielsweise im Vereinigten Königreich und haben wir einen Vertrag mit Ihnen, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten in der Regel für 6 Jahre nach Beendigung dieses Vertrags, es sei denn, es ist mit Rechtsstreitigkeiten zu rechnen; in diesem Fall bewahren wir sie länger auf.
Wir berechnen die Aufbewahrungsfrist auf der Grundlage der Zeit, die die personenbezogenen Daten benötigt werden, um: (a) die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen, (b) die von Aufsichtsbehörden, Berufsverbänden oder Vereinigungen geforderten oder empfohlenen Fristen einzuhalten, (c) die geltenden Gesetze, Aufbewahrungspflichten und sonstigen rechtlichen Verpflichtungen (einschließlich vertraglicher Verpflichtungen) einzuhalten und (d) Ihren Anfragen nachzukommen.
Möglicherweise gibt es Gesetze oder Vorschriften, die eine Mindestaufbewahrungsfrist für Ihre personenbezogenen Daten vorschreiben. Wir bewahren Ihre Daten nur für die festgelegte Aufbewahrungsfrist auf, bevor wir sie anonymisieren oder löschen. Die Anonymisierung personenbezogener Daten bedeutet, dass sichergestellt wird, dass die Daten nicht mehr mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden können. Dies geschieht entweder durch die Aggregation der Daten (beispielsweise, um Aussagen über eine Personengruppe, statt über eine bestimmte Einzelperson zu treffen) oder durch das Entfernen aller personenbezogenen Identifikatoren (beispielsweise Kontaktdaten), sodass wir die Daten zwar weiterhin zur Ermittlung von Trends und Mustern nutzen können, diese Daten jedoch nicht mehr mit Ihnen in Verbindung bringen können.
Wenn Sie sich von einem Dienst abmelden, behalten wir möglicherweise eine „Sperrliste“ mit Ihren Daten, damit wir wissen, dass Sie sich abgemeldet haben, und um sicherzustellen, dass Sie nicht erneut kontaktiert werden. Ihre in einer Sperrliste gespeicherten personenbezogenen Daten werden für keinen anderen Zweck verwendet.
Je nach Ihrem Aufenthaltsort gelten für Sie einige oder alle der unten aufgeführten Rechte. Befinden Sie sich beispielsweise im EWR oder im Vereinigten Königreich, stehen Ihnen alle unten aufgeführten Rechte zu, und wenn Sie sich in Australien befinden, haben Sie das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten und deren Berichtigung.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage berechtigter Interessen verarbeiten, haben Sie das Recht, dieser Verarbeitung – einschließlich der Profilerstellung – jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, zu widersprechen.
Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, werden wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang einstellen. In einigen Fällen können wir jedoch nachweisen, dass wir zwingende berechtigte Gründe für die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben; sollte dies der Fall sein, werden wir Sie darüber informieren.
Wir sind bestrebt, gemeinsam mit Ihnen eine faire Lösung für jede Beschwerde bezüglich unserer Nutzung Ihrer Daten zu finden. Wenn Sie Bedenken haben oder eine Beschwerde an unsere Datenschutzteams (einschließlich der zuständigen Datenschutzbeauftragten) richten möchten, nutzen Sie bitte die unten im Abschnitt „Kontakt“ angegebenen Kontaktdaten.
Möglicherweise haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.
Bitte beachten Sie, dass die oben aufgeführten Rechte nicht uneingeschränkt gelten und es Situationen gibt, in denen sie nicht ausgeübt werden können oder nicht relevant sind.
Das für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche Castrol-Unternehmen ist entweder Castrol Group Holdings Limited, oder das jeweilige Castrol-Unternehmen, das in Ihrem Land oder Ihrer Region tätig ist. Weitere Informationen zum lokalen Castrol-Unternehmen finden Sie bei Bedarf in Ihrem länderspezifischen Nachtrag. Je nach Art der Verarbeitung können auch andere Unternehmen der Castrol-Gruppe Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.
Wenn Sie Fragen zu dieser Erklärung, unseren Datenschutzpraktiken oder Ihren Datenschutzrechten haben, wenden Sie sich bitte an privacy.response@castrol.com, gegebenenfalls auch an Datenschutzbeauftragte oder andere Ansprechpartner für Datenschutzfragen.
Bitte geben Sie bei Ihrer Kontaktaufnahme das Land und – sofern relevant – das Bundesland an, in dem Sie wohnen, damit wir Ihnen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen und Ihre Anfrage gemäß den geltenden Gesetzen bearbeiten können.
Wenn Sie Ihre Rechte als betroffene Person ausüben, bitten wir Sie möglicherweise um die Angabe von Informationen, die zur Überprüfung Ihrer Identität erforderlich sind. Wenn Sie eine Anfrage über einen bevollmächtigten Dritten einreichen, benötigen wir möglicherweise einen Nachweis darüber, dass der Dritte befugt ist, in Ihrem Namen zu handeln, bevor wir Ihre Anfrage bearbeiten.
Unsere digitalen Angebote können Links zu externen Websites, Diensten oder Inhalten enthalten, die von Dritten bereitgestellt werden, außerhalb unserer Kontrolle liegen und nicht unter diese Datenschutzerklärung fallen. Durch die Interaktion mit diesen externen Inhalten können Dritte möglicherweise Informationen über Sie erheben oder weitergeben. Die Datenschutzpraktiken dieser Dritten unterliegen deren eigenen Datenschutzerklärungen. Wir empfehlen Ihnen, die Bedingungen dieser Dritten zu lesen, um deren Datenschutzpraktiken besser zu verstehen.
Diese Erklärung wurde zuletzt im Oktober 2026 aktualisiert. Wir werden sie bei Bedarf erneut aktualisieren, um Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen und unserer Praktiken Rechnung zu tragen. Sollten wir wesentliche Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, werden Sie gemäß den gesetzlichen Anforderungen durch eine entsprechende E-Mail-Benachrichtigung darüber informiert. Wir empfehlen Ihnen, diese Erklärung regelmäßig zu überprüfen, um über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns auf dem Laufenden zu bleiben.
Dieser länderspezifische Zusatz für Deutschland („Zusatz“) ergänzt die globale Datenschutzerklärung von Castrol („Globale Datenschutzerklärung“). Zusammen bilden beide die Datenschutzerklärung für Castrol in Deutschland.
Soweit zwischen diesem Zusatz und der Globalen Datenschutzerklärung ein Widerspruch oder eine Unvereinbarkeit besteht, hat dieser Zusatz im Umfang des Widerspruchs oder der Unvereinbarkeit Vorrang.
Bezugnahmen auf den „Data Controller“ sind in diesem Zusatz als Bezugnahmen auf den „Verantwortlichen“ im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) zu verstehen.
Castrol ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, die direkt mit Verbrauchern in den Bereichen Automotive, Marine, Industrie und Energie interagieren. Weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen finden Sie in unseren digitalen Angeboten.
Für bestimmte Produkte, Dienstleistungen oder digitale Angebote können eigene Datenschutzhinweise gelten. Diese können unmittelbar über das jeweilige Angebot abgerufen werden.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten auf unterschiedliche Weise erheben. Beispielsweise erheben wir personenbezogene Daten:
In den meisten Fällen weist ein Sternchen (*) darauf hin, dass die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist, damit Sie unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen können, beispielsweise bei der Registrierung für ein Kundenbindungsprogramm oder bei der Nutzung unserer digitalen Angebote. Wir können Sie auch um zusätzliche Angaben bitten, damit Sie unsere Produkte oder Dienstleistungen bestmöglich nutzen können.
In bestimmten Fällen erstellen wir Daten, die als Ihre personenbezogenen Daten gelten, beispielsweise wenn wir Ihnen eine eindeutige Nutzerkennung zuweisen.Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und zur Verwaltung Ihrer Einstellungen finden Sie auf der Cookie-Präferenzseite des jeweiligen digitalen Angebots.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten abhängig von Ihrer Beziehung zu uns, dem jeweiligen Produkt, der Dienstleistung, dem digitalen Angebot oder der sonstigen Interaktion mit uns insbesondere für folgende Zwecke:
Soweit wir personenbezogene Daten für einen anderen Zweck weiterverarbeiten möchten als denjenigen, für den sie erhoben wurden, informieren wir Sie zuvor entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies für die oben genannten Zwecke erforderlich und rechtlich zulässig ist, an die folgenden Kategorien von Empfängern weitergeben:
Empfänger, die personenbezogene Daten für eigene Zwecke verarbeiten, sind für ihre Verarbeitung eigenständig verantwortlich. Dies kann insbesondere für Behörden, Gerichte, Regulierungsstellen, Geschäftspartner und Social-Media-Plattformen gelten.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit hierfür eine Rechtsgrundlage besteht. Abhängig vom jeweiligen Zweck stützen wir die Verarbeitung auf:
Soweit wir Informationen in Ihrer Endeinrichtung speichern oder auf solche Informationen zugreifen, holen wir – sofern erforderlich – zuvor Ihre Einwilligung nach § 25 Absatz 1 Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz („TDDDG“) ein. Für unbedingt erforderliche Cookies und vergleichbare Technologien kann die Ausnahme nach § 25 Absatz 2 TDDDG gelten. Die weitere Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf einer geeigneten Rechtsgrundlage nach Artikel 6 DSGVO.
Die jeweils verarbeiteten Daten können – abhängig vom Zweck – insbesondere folgende Kategorien umfassen:
|Datenkategorie
|Typische Daten
Stammdaten und Kontaktdaten
Name, Telefonnummer, Postanschrift, E-Mail-Adresse
Zugangsdaten
Benutzername, Passwort
Transaktionsdaten
Angaben zu Transaktionen, zur Leistungserbringung und zu Zahlungen
Berufliche Daten
Berufsbezeichnung, Firmenname, geschäftliche E-Mail-Adresse, geschäftliche Telefonnummer und Geschäftsanschrift
Präferenzdaten
Von Ihnen angegebene oder aus anderen Daten abgeleitete Marketing- und Nutzungspräferenzen
Korrespondenzdaten
Aufzeichnungen der Kommunikation mit Ihnen, einschließlich – sofern eingewilligt – Aufzeichnungen von Telefonaten für Schulungs- und Qualitätszwecke
Nutzungsdaten digitaler Angebote
IP-Adresse, Browsertyp und -version, Zeitzoneneinstellung, Standort, Browser-Plug-ins, Betriebssystem, Plattform sowie weitere technische Informationen über die von Ihnen verwendeten Geräte
Identifikations-, KYC- und Geldwäschepräventionsdaten
Daten, die für Identitäts-, KYC-, Geldwäschepräventions- oder sonstige Due-Diligence-Prüfungen erforderlich sind
Für Analyse-, Statistik-, Marktanalyse-, Personalisierungs-, Marketing- und Sicherheitszwecke können wir diese Datenkategorien – soweit jeweils erforderlich – auswerten und Profile erstellen. Die Rechtsgrundlage richtet sich nach dem konkreten Verarbeitungsvorgang; soweit rechtlich erforderlich, holen wir zuvor Ihre Einwilligung ein.
Soweit wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung erhalten haben, können wir sie unter den Voraussetzungen des § 7 Absatz 3 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG“) für Werbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden. Sie können dieser Verwendung jederzeit über den Abmeldelink in einer Marketing-E-Mail oder über die unten genannten Kontaktdaten widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
Wir setzen administrative, technische und physische Schutzmaßnahmen ein, die dazu bestimmt sind, sicherzustellen, dass Ihre Daten nur von hierzu berechtigten Personen abgerufen werden und nicht unangemessen verarbeitet werden.
Es wird empfohlen, dass Sie ebenfalls geeignete Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ergreifen. Insbesondere sollten Sie Ihr Passwort, Antworten auf Sicherheitsfragen und sonstige Authentifizierungsinformationen vertraulich behandeln und regelmäßig aktualisieren.
Als international tätiges Unternehmen können wir Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen unserer Unternehmensgruppe weltweit speichern oder übermitteln.Soweit dies erfolgt, stellen wir sicher, dass das Empfängerland ein angemessenes Datenschutzniveau bietet oder dass wir die personenbezogenen Daten auf Grundlage eines umfassenden, flexiblen und globalen Compliance-Rahmens übermitteln, der angemessene Maßnahmen und Garantien vorsieht. Dies kann die jeweils einschlägigen EU-Standardvertragsklauseln umfassen, um den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nach den anwendbaren Datenschutzgesetzen zu gewährleisten.
Wenn wir personenbezogene Daten an Dritte in einem anderen Land übermitteln, stellen wir ebenfalls sicher, dass geeignete Maßnahmen bestehen, um ein angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, beispielsweise durch die Aufnahme geeigneter Klauseln in unsere Vereinbarungen mit Dritten.
Weitere Informationen über unsere internationalen Datenübermittlungen und die von uns eingesetzten vertraglichen Garantien können Sie unter den unten genannten Kontaktdaten anfordern.
Die Dauer, für die wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren, hängt von dem Zweck ab, für den wir sie verwenden. Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie dies für den jeweiligen Zweck und im Einklang mit unseren internen Richtlinien erforderlich ist. Diese Zeiträume können je nach Rechtsordnung unterschiedlich sein.
Bei der Festlegung der Aufbewahrungsdauer berücksichtigen wir insbesondere, wie lange die personenbezogenen Daten benötigt werden, um:
Wenn für personenbezogene Daten gesetzliche oder regulatorische Mindestaufbewahrungsfristen gelten, bewahren wir die Daten für die jeweils festgelegte Dauer auf. Anschließend anonymisieren oder löschen wir die Daten. Durch Anonymisierung stellen wir sicher, dass die Daten nicht mehr Ihrer Person zugeordnet werden können. Dies kann durch Aggregation oder durch die Entfernung personenbezogener Identifikatoren erfolgen.
Wenn Sie sich von einem Dienst abmelden, können wir eine Sperrliste mit Ihren Angaben führen, damit wir Ihre Abmeldung berücksichtigen und Sie nicht erneut kontaktieren. Personenbezogene Daten auf einer Sperrliste werden nicht für andere Zwecke verwendet.
Die nachstehend aufgeführten Rechte gelten für Sie, soweit die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Abhängig von den Umständen können einzelne Rechte nicht anwendbar sein oder gesetzlichen Einschränkungen unterliegen.
Zur Ausübung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns bitte unter den unten genannten Kontaktdaten. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre und zur Wahrung der Sicherheit können wir Informationen anfordern, die erforderlich sind, um Ihre Identität zu überprüfen. Wenn Sie einen Antrag über einen bevollmächtigten Dritten stellen, können wir vor der Bearbeitung einen Nachweis verlangen, dass dieser Dritte berechtigt ist, in Ihrem Namen zu handeln.
Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten. Soweit anwendbar, haben Sie das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir über Sie gespeichert haben.
Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können verlangen, dass wir unvollständige oder unrichtige personenbezogene Daten berichtigen. Wir können die Richtigkeit der von Ihnen bereitgestellten neuen Daten überprüfen müssen. Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten mit, damit die von uns gespeicherten Daten richtig und aktuell bleiben.
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können verlangen, dass wir personenbezogene Daten löschen oder entfernen, wenn kein vorrangiger Grund für eine weitere Verarbeitung besteht. Sie können die Löschung oder Entfernung auch verlangen, wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht erfolgreich ausgeübt haben, wir Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet haben oder wir zur Löschung verpflichtet sind, um rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können unter anderem in folgenden Fällen verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aussetzen:
Übertragung bestimmter personenbezogener Daten an Sie oder an Dritte. Soweit dieses Recht anwendbar ist, stellen wir Ihnen oder einem von Ihnen bestimmten Dritten Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung. Dieses Recht gilt nur für Daten, die Sie uns bereitgestellt haben und die wir automatisiert auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen verarbeiten.
Widerruf Ihrer Einwilligung. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage einer Einwilligung verarbeiten, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, können wir Ihnen möglicherweise bestimmte Produkte oder Dienstleistungen nicht mehr zur Verfügung stellen. Soweit dies der Fall ist, informieren wir Sie zum Zeitpunkt des Widerrufs. Einwilligungen können über ein digitales Einwilligungsmanagement-Tool oder per E-Mail an die unten genannten Kontaktdaten widerrufen werden.
Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage berechtigter Interessen verarbeiten, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen diese Verarbeitung einschließlich eines darauf beruhenden Profilings einzulegen.
Wenn Sie Widerspruch einlegen, stellen wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang ein. In bestimmten Fällen können wir jedoch zwingende schutzwürdige Gründe für eine Fortsetzung der Verarbeitung nachweisen. Wenn dies der Fall ist, informieren wir Sie darüber.
Wir sind bestrebt, gemeinsam mit Ihnen eine angemessene Lösung für Beschwerden über die Nutzung Ihrer Daten zu finden. Bei Bedenken oder Beschwerden über unsere Verarbeitung personenbezogener Daten kontaktieren Sie bitte zunächst unsere Datenschutzteams oder unseren Datenschutzbeauftragten über die unten genannten Kontaktdaten.
Sie haben außerdem das Recht, sich bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Bitte beachten Sie, dass die oben aufgeführten Rechte nicht uneingeschränkt gelten und es Situationen geben kann, in denen sie nicht ausgeübt werden können oder nicht einschlägig sind.
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung der Website castrol.com/de im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 DSGVO ist:
Castrol Germany GmbH
Überseeallee 1
20457 Hamburg
Deutschland
Soweit in diesem Zusatz, in der Globalen Datenschutzerklärung oder in ergänzenden Datenschutzhinweisen zu einem bestimmten Produkt, einer Dienstleistung, einer Kampagne oder einem digitalen Angebot nichts anderes angegeben ist, ist Castrol Germany GmbH für die in diesem Zusatz beschriebenen Verarbeitungstätigkeiten verantwortlich.
Wenn Sie Fragen zu diesem Zusatz, unseren Datenschutzpraktiken oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie unseren Datenschutzbeauftragten wie folgt kontaktieren:
E-Mail:
datenschutzcastrol@castrol.com
Postanschrift:
Castrol Germany GmbH
– Persönlich/Vertraulich –
zu Händen des Datenschutzbeauftragten
Überseeallee 1
20457 Hamburg
Deutschland
Bitte geben Sie bei der Kontaktaufnahme möglichst das Land, die Website, das Produkt oder die Dienstleistung an, auf die sich Ihre Anfrage bezieht. Dies unterstützt uns bei der effizienten Bearbeitung und dabei, Ihnen die passenden Informationen zur Verfügung zu stellen.
Dieser Zusatz wurde zuletzt im Oktober 2026 aktualisiert.