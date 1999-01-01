Personenbezogene Daten oder personenbezogene Informationen sind alle Informationen über eine natürliche Person, anhand derer diese Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Wir können die folgenden personenbezogenen Daten über Sie verarbeiten:

Gegebenenfalls stellen wir Ihnen ergänzende Datenschutzerklärungen oder länderspezifische Hinweise zur Verfügung, um Ihnen zusätzliche Informationen über unsere Verarbeitungsaktivitäten gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen und lokalen Gepflogenheiten zu geben.

Diese Erklärung erläutert, welche Arten von personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten, zu welchen Zwecken wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wie wir diese nutzen und schützen, wie lange wir sie aufbewahren und welche Rechte Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben.

Wenn Sie eine unserer Websites oder Apps („ digitale Angebote “) besuchen, an einem unserer Programme oder Veranstaltungen teilnehmen, Kontakt mit uns aufnehmen, unsere Produkte und Dienstleistungen erwerben und/oder auf sonstige Weise Geschäfte mit uns tätigen, kann ein Unternehmen oder eine verbundene Gesellschaft von Castrol („ Castrol “, „ wir “, „ uns “ oder „ unser “) Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten.

IP-Adresse, Browsertyp und -version, Zeitzoneneinstellung und Standort, Arten und Versionen von Browser-Plug-ins, Betriebssystem und Plattform sowie weitere Technologien auf den Geräten, die Sie für den Zugriff auf unsere digitalen Angebote nutzen (z. B. durch den Einsatz von Cookies und anderen Trackern).

In der Regel führen wir Aufzeichnungen über die Korrespondenz mit Ihnen. Dazu können auch Telefongespräche gehören, die wir aufzeichnen, um unsere Mitarbeiter zu schulen und Qualitätskontrollen durchzuführen.

Marketing- oder Nutzungspräferenzen, die Sie uns mitteilen oder die wir aus den anderen uns zur Verfügung gestellten Daten ableiten können.

Details zu Transaktionen, die Sie über unsere Kanäle durchführen, zur Erbringung der von uns angebotenen Dienstleistungen sowie Zahlungsdetails.

Die folgende Tabelle erläutert detaillierter, warum wir Ihre Daten erheben und wie wir sie verwenden, sowie unsere Rechtsgrundlagen gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen.

Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist, stellen wir sicher, dass wir über eine angemessene Rechtsgrundlage oder eine andere zulässige Rechtfertigung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den in dieser Erklärung beschriebenen Zwecken verfügen. Je nach Rechtsordnung und geltenden Anforderungen stützen wir uns möglicherweise auf eine oder mehrere der uns zur Verfügung stehenden Rechtsgrundlagen oder Gründe für die Verarbeitung, einschließlich der nachfolgend beschriebenen:

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke verwenden, stellen wir sicher, dass wir dafür eine rechtmäßige Grundlage haben.

Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und dazu, wie Sie Ihre Einstellungen verwalten können, finden Sie auf der Seite „Cookie-Einstellungen“, die auf allen unseren digitalen Angeboten verfügbar ist.

Sie können Ihre Cookie-Einstellungen über unsere Seite „Cookie-Einstellungen“ verwalten, die auf unseren digitalen Angeboten verfügbar sind. Sie können außerdem Ihre Browsereinstellungen so konfigurieren, dass alle oder bestimmte Cookies abgelehnt werden oder dass Sie benachrichtigt werden, wenn Cookies gesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung bestimmter Cookies die Funktionalität oder Verfügbarkeit einiger Funktionen unserer digitalen Angebote beeinträchtigen kann.

Wenn Sie unsere digitalen Angebote nutzen, können wir und unsere Dienstleister Cookies und ähnliche Technologien verwenden, um Informationen über Ihre Nutzung unserer digitalen Angebote zu erfassen.

Um geschäftliche Unterstützung (wie Beratungs-, Bank-, Rechts-, Versicherungs- und Buchhaltungsdienstleistungen) in Anspruch zu nehmen oder unser Unternehmen umzustrukturieren, einschließlich im Zusammenhang mit Verkäufen, Übertragungen, Fusionen und Übernahmen (sowie den Verhandlungen darüber).

Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen bzw. sich abmelden, indem Sie auf den Abmeldelink in jeder Mitteilung klicken.

Berechtigtes Interesse (Information unserer Kunden über die digitalen Angebote sowie unsere Produkte und Dienstleistungen), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.

• um Marktanalysen durchzuführen; und/oder um die digitalen Angebote, Dienstleistungen oder die Kommunikation auf der Grundlage der Profildaten, die wir Ihnen zugeordnet haben, zu personalisieren.

• um mit Ihnen zu kommunizieren und Ihnen per E-Mail, Telefon oder über soziale Medien Informationen über Dienstleistungen, Produkte und/oder Veranstaltungen zukommen zu lassen, die für Sie von Interesse sein könnten

• um Marktanalysen durchzuführen; und/oder um die digitalen Angebote, Dienste oder die Kommunikation auf der Grundlage der Profildaten, die wir auf Sie angewendet haben, zu personalisieren.

Einwilligung nur, sofern dies nach geltendem Datenschutzrecht erforderlich ist, z. B. in Bezug auf Informationen, die durch nicht unbedingt notwendige Cookies und ähnliche Technologien erhoben werden. Sie können diese Einwilligung jederzeit in Ihren Cookie-Einstellungen widerrufen.

• die statistische Überwachung und Analyse aktueller Angriffe auf Geräte und Systeme sowie die fortlaufende Anpassung der bereitgestellten Lösungen, um Geräte und Systeme vor aktuellen Angriffen zu schützen.

• die Durchführung von Fehlerbehebungs- und Analyseverfahren, die erforderlich sind, um bösartigen Code oder Akteure zu erkennen und zu verstehen, wie sich dies auf Ihr IT-System auswirken könnte; und/oder

• die fortlaufende Überprüfung und Verbesserung der auf unseren digitalen Angeboten bereitgestellten Informationen, um deren Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen und mögliche Störungen oder Cyberangriffe zu verhindern;

Berechtigte Interessen (zur effektiven Verwaltung und Bereitstellung von Dienstleistungen für Sie sowie zur Verbesserung unserer Dienstleistungen), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.

• zur Verbesserung der Qualität, des Inhalts und der Relevanz unserer Mitteilungen (sofern Sie den Erhalt unserer Mitteilungen abonniert haben), indem wir Ihre Interaktionen mit diesen Mitteilungen verfolgen, beispielsweise ob Sie eine E-Mail-Mitteilung erhalten, öffnen oder auf einen Link darin klicken.

Zum Zwecke der Kundenverwaltung sowie zur Abwicklung und Verbesserung unserer Geschäftstätigkeit (einschließlich unserer Dienstleistungen und Produkte) . Dazu gehören:

Es steht Ihnen frei, uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung zu stellen. Sollten Sie sich jedoch dagegen entscheiden, können wir Ihnen möglicherweise einige unserer Dienstleistungen nicht anbieten.

Profiling

Wir können auf der Grundlage der oben genannten personenbezogenen Daten Profile für Sie erstellen. Solche Profile können dazu verwendet werden, die digitalen Angebote oder Dienste zu personalisieren, zu entscheiden, welche Werbung Ihnen angezeigt wird, und/oder im Rahmen der Erkennung und Abwehr von Sicherheitsbedrohungen.

4. Weitergabe von Informationen

Konzerninterne Weitergabe

Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit können wir Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen innerhalb unserer Unternehmensgruppe weitergeben.

Externe Dienstleister

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an externe Dienstleister, Beauftragte und Auftragnehmer weitergeben, die Dienstleistungen für uns erbringen (z. B. unsere Wirtschaftsprüfer, Fachberater sowie IT- und Kommunikationsanbieter). Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an unsere Geschäftspartner weitergeben, die diese für ihre eigenen Zwecke nutzen dürfen (soweit dies nach geltendem Datenschutzrecht zulässig ist), beispielsweise zur Verwaltung und Vermarktung ihrer Produkte/Dienstleistungen. Jeder von uns beauftragte Drittanbieter muss Ihre personenbezogenen Daten gemäß den vertraglich vereinbarten Sicherheitsmaßnahmen schützen.

Social-Media-Plattformen

Soweit dies in begrenztem Umfang zutrifft, können wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um Werbekampagnen auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, Instagram und Facebook durchzuführen, um Informationen über bevorstehende Dienstleistungen oder neue Produkte bereitzustellen und sicherzustellen, dass Sie nur relevante Werbung zu unseren Produkten und Dienstleistungen erhalten. Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Social-Media-Plattformen weitergeben, damit Ihnen Werbung für unsere Produkte und Dienstleistungen oder die unserer Partner angezeigt wird, von der wir glauben, dass sie für Sie von Interesse ist, wenn Sie mit der jeweiligen Social-Media-Plattform interagieren. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an Social-Media-Plattformen weitergeben, um Personen, bei denen die Social-Media-Plattformen ähnliche Interessen wie bei Ihnen vermuten, relevante Werbung anzuzeigen.

Offenlegung aufgrund gesetzlicher und behördlicher Vorschriften

Wir können Ihre personenbezogenen Daten offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn wir der Ansicht sind, dass eine Offenlegung erforderlich ist, um unsere Rechte zu schützen und/oder einem Gerichtsverfahren, einem Gerichtsbeschluss, einer Aufforderung einer Aufsichtsbehörde oder einem anderen uns zugestellten Rechtsverfahren nachzukommen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren weitergeben. Diese Stellen können sich außerhalb Ihrer Gerichtsbarkeit befinden. In diesen Fällen gilt die Rechts- und/oder Aufsichtsbehörde als Verantwortlicher (der nicht auf unsere Anweisung hin handelt) und ist in erster Linie dafür verantwortlich, zu entscheiden, wie Ihre personenbezogenen Daten nach der Weitergabe durch uns gespeichert und verwendet werden.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an Kreditauskunfteien und Betrugsbekämpfungsstellen weitergeben, um die Kreditwürdigkeit und die Eignung von Produkten zu prüfen, Ihre Identität zu überprüfen, Ihr Konto zu verwalten und kriminelle Aktivitäten zu verhindern.

Empfänger im Rahmen von Umstrukturierungen

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte (und deren Berater) weitergeben, an die wir Teile unseres Unternehmens oder unserer Vermögenswerte verkaufen, übertragen oder mit denen wir fusionieren möchten.

5. Internationale Übermittlungen

Als internationales Unternehmen können wir Ihre personenbezogenen Daten bei anderen Konzerngesellschaften weltweit speichern oder an diese übermitteln. In diesem Fall stellen wir sicher, dass die Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau bieten, oder wir übermitteln die personenbezogenen Daten im Rahmen eines umfassenden, flexiblen und globalen Compliance-Rahmens, der geeignete Maßnahmen und Schutzvorkehrungen vorsieht (einschließlich des entsprechenden Moduls der EU-Standardvertragsklauseln und des britischen Nachtrags, sofern zutreffend), um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen geschützt sind.

Ebenso stellen wir bei der Übermittlung personenbezogener Daten an einen Dritten mit Sitz in einer anderen Rechtsordnung sicher, dass geeignete Maßnahmen getroffen werden, um ein angemessenes Schutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten zu gewährleisten, beispielsweise durch die Aufnahme entsprechender Klauseln in unsere Vereinbarungen mit Dritten.

Über die unten angegebenen Kontaktdaten können Sie weitere Informationen zu unseren internationalen Datenübermittlungen und den von uns umgesetzten vertraglichen Schutzmaßnahmen anfordern.

6. Aufbewahrung Ihrer Daten

Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren, hängt vom jeweiligen Verwendungszweck ab. Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie es für den jeweiligen Zweck im Einklang mit unseren geschäftlichen Erfordernissen erforderlich ist, wie in unseren internen Richtlinien dokumentiert. Diese können je nach Rechtsordnung variieren. Befinden Sie sich beispielsweise im Vereinigten Königreich und haben wir einen Vertrag mit Ihnen, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten in der Regel für 6 Jahre nach Beendigung dieses Vertrags, es sei denn, es ist mit Rechtsstreitigkeiten zu rechnen; in diesem Fall bewahren wir sie länger auf.

Wir berechnen die Aufbewahrungsfrist auf der Grundlage der Zeit, die die personenbezogenen Daten benötigt werden, um: (a) die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen, (b) die von Aufsichtsbehörden, Berufsverbänden oder Vereinigungen geforderten oder empfohlenen Fristen einzuhalten, (c) die geltenden Gesetze, Aufbewahrungspflichten und sonstigen rechtlichen Verpflichtungen (einschließlich vertraglicher Verpflichtungen) einzuhalten und (d) Ihren Anfragen nachzukommen.

Möglicherweise gibt es Gesetze oder Vorschriften, die eine Mindestaufbewahrungsfrist für Ihre personenbezogenen Daten vorschreiben. Wir bewahren Ihre Daten nur für die festgelegte Aufbewahrungsfrist auf, bevor wir sie anonymisieren oder löschen. Die Anonymisierung personenbezogener Daten bedeutet, dass sichergestellt wird, dass die Daten nicht mehr mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden können. Dies geschieht entweder durch die Aggregation der Daten (beispielsweise, um Aussagen über eine Personengruppe, statt über eine bestimmte Einzelperson zu treffen) oder durch das Entfernen aller personenbezogenen Identifikatoren (beispielsweise Kontaktdaten), sodass wir die Daten zwar weiterhin zur Ermittlung von Trends und Mustern nutzen können, diese Daten jedoch nicht mehr mit Ihnen in Verbindung bringen können.

Wenn Sie sich von einem Dienst abmelden, behalten wir möglicherweise eine „Sperrliste“ mit Ihren Daten, damit wir wissen, dass Sie sich abgemeldet haben, und um sicherzustellen, dass Sie nicht erneut kontaktiert werden. Ihre in einer Sperrliste gespeicherten personenbezogenen Daten werden für keinen anderen Zweck verwendet.

7. Ihre Rechte

Je nach Ihrem Aufenthaltsort gelten für Sie einige oder alle der unten aufgeführten Rechte. Befinden Sie sich beispielsweise im EWR oder im Vereinigten Königreich, stehen Ihnen alle unten aufgeführten Rechte zu, und wenn Sie sich in Australien befinden, haben Sie das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten und deren Berichtigung.

7.1 Datenschutzrechte

Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten. Sofern zutreffend, haben Sie das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir über Sie gespeichert haben.

Sofern zutreffend, haben Sie das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir über Sie gespeichert haben. Berichtigung der personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Sie können verlangen, dass wir unvollständige oder unrichtige Daten, die wir über Sie gespeichert haben, berichtigen, wobei wir jedoch möglicherweise die Richtigkeit der neuen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, überprüfen müssen. Es ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, korrekt und aktuell sind. Bitte kontaktieren Sie uns über die unten angegebenen Kontaktdaten, um uns über etwaige Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten zu informieren.

Sie können verlangen, dass wir unvollständige oder unrichtige Daten, die wir über Sie gespeichert haben, berichtigen, wobei wir jedoch möglicherweise die Richtigkeit der neuen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, überprüfen müssen. Es ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, korrekt und aktuell sind. Bitte kontaktieren Sie uns über die unten angegebenen Kontaktdaten, um uns über etwaige Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten zu informieren. Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können verlangen, dass wir personenbezogene Daten löschen oder entfernen, sofern kein zwingender Grund vorliegt, diese weiterhin zu verarbeiten. Sie haben außerdem das Recht, uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung erfolgreich ausgeübt haben (siehe unten), wenn wir Ihre Daten rechtswidrig verarbeitet haben oder wenn wir zur Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet sind, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Sie können verlangen, dass wir personenbezogene Daten löschen oder entfernen, sofern kein zwingender Grund vorliegt, diese weiterhin zu verarbeiten. Sie haben außerdem das Recht, uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung erfolgreich ausgeübt haben (siehe unten), wenn wir Ihre Daten rechtswidrig verarbeitet haben oder wenn wir zur Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet sind, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können in den folgenden Fällen verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausgesetzt wird:

Wenn Sie möchten, dass wir die Richtigkeit der Daten überprüfen; wenn die Nutzung Ihrer Daten rechtswidrig ist, Sie jedoch nicht möchten, dass wir sie löschen; wenn Sie verlangen, dass wir die Daten aufbewahren, auch wenn wir sie nicht mehr benötigen, da Sie sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen; oder wenn Sie der Nutzung Ihrer Daten widersprochen haben. Wir müssen jedoch prüfen, ob wir zwingende berechtigte Gründe haben, die Verarbeitung fortzusetzen.

Sie können in den folgenden Fällen verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausgesetzt wird: Übermittlung bestimmter Ihrer personenbezogenen Daten an Sie oder einen Dritten. Soweit dieses Recht gilt, stellen wir Ihnen oder einem von Ihnen ausgewählten Dritten Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass dieses Recht nur für Daten gilt, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben und die wir auf der Grundlage einer Einwilligung verarbeiten oder soweit dies zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist.

Soweit dieses Recht gilt, stellen wir Ihnen oder einem von Ihnen ausgewählten Dritten Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass dieses Recht nur für Daten gilt, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben und die wir auf der Grundlage einer Einwilligung verarbeiten oder soweit dies zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist. Widerruf der Einwilligung, sofern wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf eine Einwilligung stützen. Der Widerruf hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die vor dem Widerruf Ihrer Einwilligung erfolgt ist. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, können wir Ihnen möglicherweise bestimmte Produkte oder Dienstleistungen nicht mehr zur Verfügung stellen. Wir werden Sie darauf hinweisen, falls dies zum Zeitpunkt des Widerrufs der Fall sein sollte. Wenn wir Ihre Einwilligung einholen, kann diese über ein digitales Einwilligungsmanagement-Tool oder durch Senden einer E-Mail an die unten angegebenen Kontaktdaten widerrufen werden.

7.2 Widerspruchsrecht

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage berechtigter Interessen verarbeiten, haben Sie das Recht, dieser Verarbeitung – einschließlich der Profilerstellung – jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, zu widersprechen.

Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, werden wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang einstellen. In einigen Fällen können wir jedoch nachweisen, dass wir zwingende berechtigte Gründe für die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben; sollte dies der Fall sein, werden wir Sie darüber informieren.

7.3 Recht auf Beschwerde bei Ihrer Aufsichtsbehörde

Wir sind bestrebt, gemeinsam mit Ihnen eine faire Lösung für jede Beschwerde bezüglich unserer Nutzung Ihrer Daten zu finden. Wenn Sie Bedenken haben oder eine Beschwerde an unsere Datenschutzteams (einschließlich der zuständigen Datenschutzbeauftragten) richten möchten, nutzen Sie bitte die unten im Abschnitt „Kontakt“ angegebenen Kontaktdaten.

Möglicherweise haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

Bitte beachten Sie, dass die oben aufgeführten Rechte nicht uneingeschränkt gelten und es Situationen gibt, in denen sie nicht ausgeübt werden können oder nicht relevant sind.

8. Wer ist für Ihre personenbezogenen Daten verantwortlich?

Das für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche Castrol-Unternehmen ist entweder Castrol Group Holdings Limited, oder das jeweilige Castrol-Unternehmen, das in Ihrem Land oder Ihrer Region tätig ist. Weitere Informationen zum lokalen Castrol-Unternehmen finden Sie bei Bedarf in Ihrem länderspezifischen Nachtrag. Je nach Art der Verarbeitung können auch andere Unternehmen der Castrol-Gruppe Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

Wenn Sie Fragen zu dieser Erklärung, unseren Datenschutzpraktiken oder Ihren Datenschutzrechten haben, wenden Sie sich bitte an privacy.response@castrol.com, gegebenenfalls auch an Datenschutzbeauftragte oder andere Ansprechpartner für Datenschutzfragen.

Bitte geben Sie bei Ihrer Kontaktaufnahme das Land und – sofern relevant – das Bundesland an, in dem Sie wohnen, damit wir Ihnen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen und Ihre Anfrage gemäß den geltenden Gesetzen bearbeiten können.

Wenn Sie Ihre Rechte als betroffene Person ausüben, bitten wir Sie möglicherweise um die Angabe von Informationen, die zur Überprüfung Ihrer Identität erforderlich sind. Wenn Sie eine Anfrage über einen bevollmächtigten Dritten einreichen, benötigen wir möglicherweise einen Nachweis darüber, dass der Dritte befugt ist, in Ihrem Namen zu handeln, bevor wir Ihre Anfrage bearbeiten.

9. Websites Dritter, auf die wir verlinken

Unsere digitalen Angebote können Links zu externen Websites, Diensten oder Inhalten enthalten, die von Dritten bereitgestellt werden, außerhalb unserer Kontrolle liegen und nicht unter diese Datenschutzerklärung fallen. Durch die Interaktion mit diesen externen Inhalten können Dritte möglicherweise Informationen über Sie erheben oder weitergeben. Die Datenschutzpraktiken dieser Dritten unterliegen deren eigenen Datenschutzerklärungen. Wir empfehlen Ihnen, die Bedingungen dieser Dritten zu lesen, um deren Datenschutzpraktiken besser zu verstehen.

10. Änderungen an dieser Datenschutzerklärung

Diese Erklärung wurde zuletzt im Oktober 2026 aktualisiert. Wir werden sie bei Bedarf erneut aktualisieren, um Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen und unserer Praktiken Rechnung zu tragen. Sollten wir wesentliche Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, werden Sie gemäß den gesetzlichen Anforderungen durch eine entsprechende E-Mail-Benachrichtigung darüber informiert. Wir empfehlen Ihnen, diese Erklärung regelmäßig zu überprüfen, um über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns auf dem Laufenden zu bleiben.