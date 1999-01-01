Information für Endverbraucher (in Deutschland) über die Rückgabemöglichkeit von Verpackungen nach § 15, Absatz 1, Satz 5 Verpackungsgesetz



Gemäß Verpackungsgesetz (VerpackG) sind wir zur unentgeltlichen Rücknahme von folgenden (nicht-systembeteiligungspflichtigen) Verpackungen verpflichtet:

Transportverpackungen,

Verkaufs- und Umverpackungen, die nach Gebrauch typischerweise nicht bei privaten Endverbrauchern als Abfall anfallen,

Systemunverträgliche Verkaufs- und Umverpackungen,

Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter oder

Mehrwegverpackungen

Die vorgenannten Verpackungen werden durch uns unentgeltlich zurückgenommen, soweit es sich um gebrauchte restentleerte Verpackungen der gleichen Art, Form und Größe handelt, die wir in unserem Sortiment führen.

Nähere Informationen über den Ort der Rückgabe erhalten Sie in Ihrer Verkaufsstelle oder über unseren Castrol Kundenservice.

Ziel ist es, die Rückgabequoten zu erhöhen. Verpackungen gehören nicht in den Restmüll, sondern zurück in den Wirtschaftskreislauf. Mit der Rückgabe kann eine umweltgerechte Verwertung nach den Vorgaben des VerpackG sichergestellt und zudem eine Erfüllung der Verwertungsanforderungen erleichtert werden.