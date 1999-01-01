Wir sind gesetzlich verpflichtet, Sie unabhängig von unserer Teilnahme an einem alternativen Streitbeilegungsverfahren darüber zu informieren, dass die EU-Kommission eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Beilegung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmern eingerichtet hat, die über den nachfolgenden Link zugänglich ist: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Die Castrol Germany GmbH wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) teilnehmen und ist dazu auch nicht verpflichtet.
Unsere Email-Adresse lautet: kundenservice@castrol.com
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Information für Endverbraucher (in Deutschland) über die Rückgabemöglichkeit von Verpackungen nach § 15, Absatz 1, Satz 5 Verpackungsgesetz
Gemäß Verpackungsgesetz (VerpackG) sind wir zur unentgeltlichen Rücknahme von folgenden (nicht-systembeteiligungspflichtigen) Verpackungen verpflichtet:
Die vorgenannten Verpackungen werden durch uns unentgeltlich zurückgenommen, soweit es sich um gebrauchte restentleerte Verpackungen der gleichen Art, Form und Größe handelt, die wir in unserem Sortiment führen.
Nähere Informationen über den Ort der Rückgabe erhalten Sie in Ihrer Verkaufsstelle oder über unseren Castrol Kundenservice.
Ziel ist es, die Rückgabequoten zu erhöhen. Verpackungen gehören nicht in den Restmüll, sondern zurück in den Wirtschaftskreislauf. Mit der Rückgabe kann eine umweltgerechte Verwertung nach den Vorgaben des VerpackG sichergestellt und zudem eine Erfüllung der Verwertungsanforderungen erleichtert werden.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort ist Hamburg. Ausschließlicher Gerichtsstand aller Ansprüche im Zusammenhang mit diesen Bestimmungen ist ebenfalls Hamburg.
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen im übrigen hierdurch nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bedingung gilt diejenige Bedingung als maßgeblich, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bedingung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt bei Unvollständigkeit der Nutzungsbedingungen.
Castrol Germany GmbH, Mai 2021
Information für B2B-Kunden zur Rücknahme von elektronischen Altgeräten nach § 19 Elektro3G
Bezüglich einer kostenfreien Rücknahme von elektronischen Altgeräten wenden Sie sich bitte an Ihren bekannten Castrol Ansprechpartner oder unseren Vertriebsinnendienst unter kundenservice@castrol.com.
Ihr Ansprechpartner erläutert Ihnen gerne die Rücknahmemöglichkeiten.
Private Daten sind, sofern vorhanden, durch den Nutzer vor der Rücknahme eigenverantwortlich zu löschen.
Die kostenfreie Rücknahme von elektronischen Altgeräten ist auf Geräte beschränkt, die durch die Castrol Germany GmbH vertrieben werden.