Unser Unternehmen misst dem Schutz personenbezogener Daten einen hohen Stellenwert bei und respektiert Ihren Wunsch nach Privatsphäre. Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung personenbezogener Daten bei Teilnahme an der Castrol Motorgarantie. Sollten darüber hinaus noch Fragen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten offenbleiben, wenden Sie sich gerne an unsere Datenschutzbeauftragte.

1 Verantwortlicher

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung der Website castrol.com/de im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 DSGVO ist:

Castrol Germany GmbH

Überseeallee 1

20457 Hamburg

Deutschland

Soweit in diesem Zusatz, in der Globalen Datenschutzerklärung oder in ergänzenden Datenschutzhinweisen zu einem bestimmten Produkt, einer Dienstleistung, einer Kampagne oder einem digitalen Angebot nichts anderes angegeben ist, ist Castrol Germany GmbH für die in diesem Zusatz beschriebenen Verarbeitungstätigkeiten verantwortlich.

Wenn Sie Fragen zu diesem Zusatz, unseren Datenschutzpraktiken oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie unseren Datenschutzbeauftragten wie folgt kontaktieren:

E-Mail:

datenschutzcastrol@castrol.com

Postanschrift:

Castrol Germany GmbH

– Persönlich/Vertraulich –

zu Händen des Datenschutzbeauftragten

Überseeallee 1

20457 Hamburg

Deutschland

Bitte geben Sie bei der Kontaktaufnahme möglichst das Land, die Website, das Produkt oder die Dienstleistung an, auf die sich Ihre Anfrage bezieht. Dies unterstützt uns bei der effizienten Bearbeitung und dabei, Ihnen die passenden Informationen zur Verfügung zu stellen.

2 Datenverarbeitungen bei Webseiten-Aufruf

Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also, wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln (z.B. über ein Kontaktformular), erheben wir folgende technischen Informationen (Logfile-Daten):

Betriebssystem des Endgerätes, mit dem Sie unsere Website besuchen

Browser (Typ, Version & Spracheinstellungen)

die abgerufene Datenmenge

die aktuelle IP-Adresse des Endgerätes, mit dem Sie unsere Webseite besuchen

Datum und Uhrzeit des Zugriffs

die URL der zuvor besuchten Webseite (Referrer)

die URL der (Unter-)Seite, die Sie auf der Website abrufen

der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems

Die Erhebung dieser Daten ist technisch erforderlich, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Die Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.



3 Website-Traffic-Informationen und Cookies

Bei Ihrem ersten Besuch dieser Seite bitten wir Sie in einem Benachrichtigungsbanner um Ihr Einverständnis mit der Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien.

Cookies sind Daten, die von einer Website, die Sie besuchen, auf Ihrem Rechner hinterlegt werden und eine erneute Zuordnung Ihres Browsers ermöglichen. Durch Cookies werden der Stelle, die den Cookie einsetzt, Informationen übermittelt. Cookies können verschiedene Informationen speichern, wie beispielsweise Ihre Spracheinstellung, die Besuchsdauer auf unserer Website oder Ihre dort getroffenen Eingaben. Dadurch wird z.B. vermieden, dass Sie bei jeder Nutzung erforderliche Formulardaten erneut eingegeben müssen. Die in Cookies gespeicherten Informationen können auch dazu genutzt werden, Präferenzen zu erkennen und Inhalte nach Interessengebieten auszurichten.

Es gibt verschiedene Arten von Cookies: Session-Cookies sind Datenmengen, die nur vorübergehend im Arbeitsspeicher vorgehalten und gelöscht werden, wenn Sie Ihren Browser schließen. Dauerhafte oder persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Die Informationen können bei dieser Art Cookies auch in Textdateien auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Sie können jedoch auch diese Cookies über die Einstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.

Erstanbieter-Cookies werden von der Webseite gesetzt, die Sie gerade besuchen. Nur diese Webseite darf Informationen aus diesen Cookies lesen. Drittanbieter-Cookies werden von Organisationen gesetzt, die nicht Betreiber der Webseite sind, die Sie besuchen. Diese Cookies werden zum Beispiel von Marketing-Unternehmen verwendet.

Die Rechtsgrundlagen für mögliche Verarbeitungen personenbezogener Daten mittels Cookies und deren Speicherdauer können variieren. Soweit Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, ist Rechtsgrundlage Art.6 Abs.1 S.1 lit. a) DSGVO. Soweit die Datenverarbeitung auf der Grundlage unserer überwiegenden berechtigten Interessen erfolgt, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs.1 S.1 lit. f) DSGVO. Der angegebene Zweck entspricht dann unserem berechtigten Interesse.Wir verwenden Cookies um den ordnungsgemäßen Betrieb der Website sicherzustellen, zur Bereitstellung grundlegender Funktionalitäten, zur Reichweitenmessung und - mit Ihrer Einwilligung - um unsere Services auf bevorzugte Interessengebiete zuzuschneiden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung der Hauptseite.

4 Registrierung Motorgarantie

Wenn Sie sich für die Teilnahme an der Castrol Motorgarantie registrieren, erheben wir Daten, die zur Durchführung der Registrierung erforderlich sind. Dies sind Ihr Vor- und Nachname, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mailadresse, Fahrzeugmarke, Fahrzeugmodell, Zulassungsjahr Fahrzeug, Kfz-Kennzeichen, verwendetes Castrol Öl, Viskosität, Datum Castrol Öl-Wechsel, Name Castrol Service Werkstatt, E-Mailadresse Castrol Service Werkstatt und Ort/Stadt der Castrol Service Werkstatt Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist die Anbahnung bzw. Durchführung des Vertrags nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach Beendigung des Vertrages und etwaig bestehenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht.

5 Versendung von zusätzlichen Informationen

Sie können im Rahmen der Registrierung für die Castrol Motorgarantie zusätzliche Informationen über Produkte oder Dienstleistungen von Castrol und der bp Gruppe abonnieren, mit dem wir Sie über die Tätigkeit unseres Unternehmens, aktuelle Informationen rund um unsere Services, besondere Angebote, Aktionen, Veranstaltungen und Gewinnspiele informieren. Rechtsgrundlage für die Übersendung des jeweiligen E-Mail ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO i.V.m. § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG bzw. die gesetzliche Erlaubnis nach § 7 Abs. 3 UWG.

Für die Anmeldung zu unseren E-Mails verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Empfang des Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht bestätigen, werden Ihre Informationen automatisch nach 3 Tagen gelöscht.

Pflichtangabe für die Übersendung der E-Mails ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung der E-Mails und bis auf Widerruf. Wir speichern zudem Ihre im Zeitpunkt der Anmeldung aktuelle IP-Adresse, den Zeitpunkt der Anmeldung und die Bestätigung bis zu drei Jahre nach Anmeldung (Verjährungsfrist). Zweck dieses Verfahrens ist, Ihre Anmeldung im Zweifelsfall nachweisen und ggf. einen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können. Rechtsgrundlage für die Protokollierung der Anmeldung ist unser berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO am Nachweis einer ehemals gegebenen Einwilligung, siehe auch Art. 7 Abs. 1 DSGVO.

Ihre Einwilligung in die Übersendung der E-Mails können Sie jederzeit widerrufen und abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder E-Mail bereitgestellten Link oder per E-Mail an Datenschutzcastrol@castrol.com erklären.

6 Ihre Rechte

Gerne geben wir Ihnen Auskunft darüber, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Informationen. Darüber hinaus steht Ihnen unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) und das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu.

Sie haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Recht Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen (Art. 21 DSGVO).

Zur Wahrnehmung Ihrer vorstehenden Rechte wenden Sie sich bitte per E-Mail an Datenschutzcastrol@castrol.com oder postalisch an Anschrift Unternehmen. Die Inanspruchnahme Ihrer vorstehenden Rechte ist für Sie kostenlos.

Sie haben unbeschadet dieser Rechte und der Möglichkeit einer Geltendmachung eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs, jederzeit die Möglichkeit, Ihr Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, geltend zu machen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstößt (Art. 77 DSGVO).

7 Datensicherheit

Wir haben umfangreiche technische und betriebliche Schutzvorkehrungen getroffen, um Ihre Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsverfahren werden regelmäßig überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst.

8 Datenübermittlung

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, oder die Datenweitergabe ist zur Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich oder Sie haben zuvor ausdrücklich in die Weitergabe Ihrer Daten eingewilligt.