Neue Eigentümerstruktur verschafft Castrol größere finanzielle und operative Flexibilität und unterstützt damit die nächste Wachstumsphase des Unternehmens

Neues Board of Directors von Castrol unter dem Vorsitz von Ben van Beurden, Vorsitzender von Clariant AG und ehemaliger Chief Executive Officer von Shell plc, eingesetzt

London und New York, 2. November 2026 – Stonepeak, eine führende, auf Infrastruktur spezialisierte alternative Investmentgesellschaft, gab heute den Abschluss der Übernahme einer 65-prozentigen Beteiligung an Castrol, einem weltweit führenden Anbieter von Schmierstoffen, von BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP) bekannt. bp behält eine Minderheitsbeteiligung von 35 % an Castrol.

Mit der Unterstützung von Stonepeak und der fortgesetzten Beteiligung von bp wird Castrol seine Position als einer der weltweit führenden Anbieter unverzichtbarer Schmierstoffe und Wärmemanagement-Flüssigkeiten in den Bereichen Automobil, Nutzfahrzeuge und Industrie weiter stärken. Die neue Eigentümerstruktur verleiht Castrol größere finanzielle und operative Flexibilität. Dadurch kann das Unternehmen sein Wachstum sowohl in seinen bestehenden Märkten als auch in angrenzenden Geschäftsfeldern beschleunigen und dabei auf die technologische Kompetenz der Marke, langjährige Kundenbeziehungen und seine globale Präsenz aufbauen.

Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der 127-jährigen Geschichte von Castrol, und wir freuen uns sehr, Teil dieses neuen Kapitels zu sein. Gemeinsam mit dem starken Führungsteam und den Mitarbeitenden von Castrol werden wir uns zunächst darauf konzentrieren, die operative Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben. Wir sind überzeugt, dass Castrol eine sehr erfolgreiche Zukunft vor sich hat. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine führende Marktposition weiter auszubauen, seinen Kunden auch künftig erstklassige Leistungen zu bieten und die nächste Wachstumsphase voranzutreiben. Anthony Borreca Senior Managing Director bei Stonepeak

Castrol startet aus einer Position echter Stärke in das nächste Kapitel seiner Unternehmensgeschichte: mit etablierten und vertrauenswürdigen Marken, starken Kundenbeziehungen, talentierten Mitarbeitenden und einer klaren Wachstumsstrategie. Ich bin stolz auf das, was wir als Teil von bp erreicht haben. Nun freue ich mich darauf, gemeinsam mit Stonepeak auf diesen Erfolgen aufzubauen, das volle Potenzial von Castrol auszuschöpfen und einen noch größeren Mehrwert für unsere Stakeholder zu schaffen. Michelle Jou Chief Executive Officer von Castrol

Wie bereits in der Pressemitteilung zur Transaktion bekannt gegeben, wird sich auch das Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments“) zur Unterstützung der Transaktion als indirekter Minderheitsinvestor beteiligen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion wurde für Castrol ein neu gebildetes Board of Directors eingesetzt, dessen Vorsitz Ben van Beurden, Vorsitzender von Clariant AG und ehemaliger Chief Executive Officer von Shell plc, übernehmen wird. Dem Gremium gehören vier unabhängige Mitglieder einschließlich des Vorsitzenden, drei mit Stonepeak verbundene Mitglieder, zwei Mitglieder von bp und eins Mitglied von CPP Investments an. Alle Mitglieder bringen umfassende und für Castrol relevante Erfahrungen und Fachkenntnisse ein.