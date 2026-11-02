Stonepeak schließt Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Castrol von bp ab
London und New York, 2. November 2026 – Stonepeak, eine führende, auf Infrastruktur spezialisierte alternative Investmentgesellschaft, gab heute den Abschluss der Übernahme einer 65-prozentigen Beteiligung an Castrol, einem weltweit führenden Anbieter von Schmierstoffen, von BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP) bekannt. bp behält eine Minderheitsbeteiligung von 35 % an Castrol.
Mit der Unterstützung von Stonepeak und der fortgesetzten Beteiligung von bp wird Castrol seine Position als einer der weltweit führenden Anbieter unverzichtbarer Schmierstoffe und Wärmemanagement-Flüssigkeiten in den Bereichen Automobil, Nutzfahrzeuge und Industrie weiter stärken. Die neue Eigentümerstruktur verleiht Castrol größere finanzielle und operative Flexibilität. Dadurch kann das Unternehmen sein Wachstum sowohl in seinen bestehenden Märkten als auch in angrenzenden Geschäftsfeldern beschleunigen und dabei auf die technologische Kompetenz der Marke, langjährige Kundenbeziehungen und seine globale Präsenz aufbauen.
Wie bereits in der Pressemitteilung zur Transaktion bekannt gegeben, wird sich auch das Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments“) zur Unterstützung der Transaktion als indirekter Minderheitsinvestor beteiligen.
Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion wurde für Castrol ein neu gebildetes Board of Directors eingesetzt, dessen Vorsitz Ben van Beurden, Vorsitzender von Clariant AG und ehemaliger Chief Executive Officer von Shell plc, übernehmen wird. Dem Gremium gehören vier unabhängige Mitglieder einschließlich des Vorsitzenden, drei mit Stonepeak verbundene Mitglieder, zwei Mitglieder von bp und eins Mitglied von CPP Investments an. Alle Mitglieder bringen umfassende und für Castrol relevante Erfahrungen und Fachkenntnisse ein.
Castrol zählt zu den weltweit führenden Schmierstoffmarken und beliefert Kunden und Verbraucher in den Bereichen Automobil, Schifffahrt, Industrie und Energie. Die Marken von Castrol sind weltweit für ihre Premiumqualität und hohe Leistungsfähigkeit bekannt; geprägt durch das konsequente Engagement des Unternehmens für Innovation und modernste Technologien. Mit Produkten, die in mehr als 150 Ländern vertrieben werden, trägt Castrol seit über 127 Jahren dazu bei, die Welt in Bewegung zu halten - auf Straßen und Rennstrecken, in der Luft, auf See und im Weltraum.
Mehrheitseigentümer von Castrol ist Stonepeak, eine führende alternative Investmentgesellschaft. BP p.l.c. („bp“) (NYSE: BP) (LON: BP) hält weiterhin eine Minderheitsbeteiligung. Castrol hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und beschäftigt weltweit mehr als 6.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie unter www.castrol.com
Stonepeak ist eine führende, auf Infrastruktur spezialisierte alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund 98 Milliarden US-Dollar. Durch Investitionen in widerstandsfähige, substanzwertorientierte Unternehmen weltweit verfolgt Stonepeak das Ziel, Mehrwert für seine Investoren und Portfoliounternehmen zu schaffen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Begrenzung von Abwärtsrisiken und attraktiven risikobereinigten Renditen.
Als Sponsor von Private-Equity- und Kreditinvestmentvehikeln stellt Stonepeak Kapital, operative Unterstützung und eine langfristig ausgerichtete Partnerschaft zur Verfügung, um Investitionen in seinen Zielsektoren weiterzuentwickeln. Dazu zählen digitale Infrastruktur, Energie und Energiewende, Transport und Logistik sowie Immobilien.
Stonepeak hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Niederlassungen in Houston, Washington, D.C., London, Hongkong, Seoul, Singapur, Sydney, Tokio, Abu Dhabi und Riad. Weitere Informationen finden Sie unter www.stonepeak.com
Stonepeak:
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Castrol:
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