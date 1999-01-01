بيان صحفي



٢٨ فبراير ٢٠٢٣



كاسترول تكشف عن علامة تجارية حديثة لتعكس الاحتياجات المتغيرة للعملاء



كاسترول، الشركة الرائدة عالميًا في مجال مواد التشحيم، وهي جزء من مجموعة بي بي، تكشف اليوم عن علامتها التجارية الحديثة، بما في ذلك الشكل والمظهر المحدثان للعلامة التجارية. يهدف تحديث العلامة التجارية إلى إظهار موقع الشركة الفريد في السوق بشكل أفضل وكذلك إبراز الفرص التي تراها الشركة في تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

تستكشف كاسترول الفرص المتاحة لتقديم الحلول والخدمات التي تتكامل مع أعمال الشركة الأساسية في مجال مواد التشحيم وبالتالي تقدم قيمة إضافية للعملاء. على سبيل المثال، تمتلك الشركة بالفعل مجموعة من سوائل المركبات الكهربائية المتقدمة بما في ذلك سوائل نقل الحركة للمركبات الكهربائية، والسوائل الحرارية للمركبات الكهربائية، وشحوم المركبات الكهربائية - كاسترول أون؛ وأعلنت عن خطط لاستثمار ٦٠ مليون دولار تقريبًا في مركز جديد ومتطور لاختبار بطاريات المركبات الكهربائية ومختبر تحليلي في المملكة المتحدة. وقد حصل الآن سائل التبريد الغاطس أون من كاسترول للاستخدام في مراكز البيانات على موافقة شركة صابمير بالكامل لاستخدامه عبر مجموعة منتجاتها.



هوية العلامة التجارية المُحدَثة هي ثمرة عملية استراتيجية شاملة للعلامة التجارية تضمنت بحثًا وتحليلاً وتقديم بيانات مكثفة من أصحاب المصلحة والعملاء وخبراء المجال. يتميز الشعار الجديد بتصميم أكثر حداثة وديناميكية وحيوية، مع التركيز على نقاط القوة الأساسية للشركة والميزات التي تميزها؛ حيث تهدف كاسترول إلى توسيع نطاق جذب العملاء ليغطي قاعدة عملاء أكثر تنوعًا في مجالات مواد التشحيم والخدمات والحلول. يحافظ الشعار المُحدَث على ألوان كاسترول الحمراء والخضراء والبيضاء الشهيرة، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعلامة التجارية وتهدف إلى تحسين تذكر العلامة التجارية في العالم الرقمي.

"نحن متحمسون لإطلاق علامتنا التجارية المُحدَثة، والتي تكتب فصلاً مثيرًا لشركتنا،" صرح بذلك نيكولا باك، الرئيس التنفيذي للتسويق في كاسترول. "تعكس هوية علامتنا التجارية المحدثة التزامنا بالاستثمار في المستقبل وتوفير فرص جديدة للنمو والنجاح."

“إن عالمي النقل والصناعة يشهدان تغيرات أسرع من أي وقت مضى مع تحول العالم واستهدافه لخفض الانبعاثات للمستوى صفر، وهذا يجعل العملاء يتطلعون للحصول على حلول أكثر استدامة. التغيير أمر حيوي لازدهار كاسترول. ونحن نرسل رسالة للعالم بأننا مستعدون للمستقبل”.

تضيف ميشيل جو، الرئيس التنفيذي لشركة كاسترول قائلة: "أؤمن بأن تحديث علامة تجارية تتميز بمكانة عالمية لا يقتصر فقط على تغيير مظهرها أو رسالتها". "بل إن ذلك يتمحور حول إعادة تنشيط جوهرها وأهميتها في عالمنا المعاصر. نحن بحاجة إلى الاستماع إلى آراء عملائنا، وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم التي تتغير مع الوقت، والاستفادة من نقاط قوتنا الأساسية لنكوّن علامة تجارية تقدم الإلهام لهم. من وجهة نظري لا ينبغي أن تكون العلامة التجارية الجديدة مجرد إجراء تجميلي؛ بل يجب أن تمثل ضرورة استراتيجية تدفع النمو والتميز والنجاح على المدى الطويل.”

يتضمن تحديث العلامة التجارية أيضًا تقديم هوية صوتية جديدة. لقد تم تصميم العلامة التجارية بشكل يعزز كلاً من الشكل والمظهر البصري، مع تصميم للموسيقى والصوت يثير بقوة مشاعر التسارع والزخم للانطلاق للأمام وكذلك الحركة الديناميكية. الهوية الصوتية الجديدة لشركة كاسترول هي أحد أصول العلامة التجارية المميزة والمستقبلية القوية التي من شأنها زيادة الوعي بالعلامة التجارية وترسيخها في الذاكرة.

ترى كاسترول أن هذه التغييرات ستوفر تجربة أكثر جاذبية وفعالية للعلامة التجارية لا تمحى من أذهان جمهورنا.

تعاونت كاسترول مع وكالة لاندورآند فيتش، التي تعد واحدة من أفضل وكالات إنشاء العلامات التجارية والتصميم، وكذلك مع الوكالة الرائدة ماسف ميوسك المتخصصة في صناعة العلامات التجارية الصوتية لتطوير هوية علامتها التجارية الجديدة التي أدت خبرتها وإبداعها دورًا أساسيًا في تشكيل العلامة التجارية المُحدَثة.