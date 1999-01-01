أتمّت شركة ستون بيك الاستحواذ على حصة أغلبية تمنحها السيطرة في كاسترول على bp
لندن ونيويورك، 2 نوفمبر 2026 – أعلنت شركة ستون بيك اليوم، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار البديل ومتخصصة في البنية التحتية، إتمامها الاستحواذ على حصة بنسبة 65% في شركة كاسترول، الرائدة عالمياً في مجال زيوت التشحيم، من شركة BP p.l.c. ("bp") (المُدرجة في بورصة نيويورك باسم: BP) (المُدرجة في بورصة لندن باسم: BP). وستحتفظ شركة bp بحصة أقلية بنسبة 35% في شركة كاسترول.
بدعم من شركة ستون بيك ومواصلة مساندة شركة bp، ستعزز كاسترول مكانتها بوصفها إحدى أكبر الشركات العالمية المورّدة لزيوت التشحيم وسوائل التحكم الحرارية الحيوية لضمان استمرار العمليات، والتي تخدم أسواق السيارات الاستهلاكية والمركبات التجارية والقطاعات الصناعية. يمنح هيكل الملكية الجديد كاسترول مرونة مالية وتشغيلية أكبر، تتيح لها تسريع وتيرة نمو أعمالها في أسواقها الحالية والتوسع إلى أسواق مجاورة، مستفيدةً من قوة علامتها التجارية وتطورها التقني، وعلاقاتها الراسخة مع العملاء، وانتشارها العالمي.
كما ورد في البيان الصحفي للإعلان عن الصفقة، سيساهم مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية ("CPP Investments") أيضاً من خلال احتفاظه بحصة أقلية غير مباشرة.
بالتزامن مع إتمام الصفقة، تم تعيين مجلس إدارة جديد لشركة كاسترول يرأسه بن فان بيردن، رئيس مجلس إدارة Clariant AG والرئيس التنفيذي السابق لشركة شل بي إل سي. سيتألف مجلس الإدارة من أربعة أعضاء مستقلين بمن فيهم رئيس المجلس، وثلاثة أعضاء مجلس إدارة تابعين لشركة ستون بيك واثنين من أعضاء مجلس إدارة شركة bp وعضو مجلس إدارة واحد من CPP Investments. يتمتع كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بخبرة واسعة وذات صلة ستعود بالنفع على شركة كاسترول.
تُعدّ كاسترول إحدى العلامات التجارية الرائدة عالمياً في مجال زيوت التشحيم، إذ تقدم منتجاتها للعملاء والمستهلكين في قطاعات السيارات والنقل البحري والصناعة والطاقة. تحظى علامات كاسترول التجارية بتقدير واسع في مختلف أنحاء العالم، لما تتميز به من جودة فائقة وأداء متميز، بفضل التزام الشركة بالابتكار وتبنّي أحدث التقنيات. تُباع منتجات كاسترول في أكثر من 150 دولة حول العالم، وعلى مدى أكثر من 127 عاماً، أسهمت الشركة في دفع عجلة الحركة على الطرق وحلبات السباق، في الجو والبحر والفضاء.
تحظى شركة كاسترول بدعم شركة ستون بيك، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار البديل تمتلك حصة أغلبية تمنحها السيطرة، وشركة BP p.l.c. ("شركة BP") (المُدرجة في بورصة نيويورك باسم: BP) (المُدرجة في بورصة لندن باسم: BP). يقع المقر الرئيسي لشركة كاسترول في المملكة المتحدة ويعمل لديها أكثر من 6000 موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.castrol.com
تُعد ستون بيك شركة رائدة في مجال الاستثمار البديل، متخصصة في البنية التحتية، وتدير أصولاً بقيمة 98 مليار دولار تقريباً. من خلال الاستثمار في شركات عالمية تعمل في قطاعات الأصول المادية الدفاعية، تسعى شركة ستون بيك إلى تحقيق قيمة مضافة لمستثمريها والشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية، مع التركيز على الحماية من مخاطر الخسائر وتحقيق عوائد تتناسب مع مستويات المخاطر. تعمل شركة ستون بيك بصفتها الجهة الراعية لصناديق الاستثمار في الملكية الخاصة والائتمان، وتوفر رأس المال والدعم التشغيلي والشراكة طويلة الأمد اللازمة لتنمية استثماراتها في القطاعات المستهدفة، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية، والطاقة والتحول في قطاع الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والعقارات.
يقع المقر الرئيسي لشركة ستون بيك في نيويورك ولديها مكاتب في هيوستن وواشنطن العاصمة ولندن وهونج كونج وسيول وسنغافورة وسيدني وطوكيو وأبوظبي والرياض. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.stonepeak.com
ستون بيك:
مايا برونشتاين
publicaffairs@stonepeak.com
كاسترول:
فيكتوريا جونسون