أعطت كاسترول أحد مشجعي أرسنال الفرصة لتسليم جائزة اللاعب الأكثر تأثيرًا في تغيير مجريات المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى اللاعب ريس نيلسون.
تُمنح جائزة اللاعب الأكثر تأثيرًا في تغيير مجريات المباريات من كاسترول للاعب صاحب الأداء الأكثر تغييرًا لمجريات المباريات على مدار الموسم؛ حيث فاز اللاعب نيلسون بهذه الجائزة بفضل هدفه المذهل في الدقيقة ٩٧ ضد نادي بورنموث في خضم سعي أرسنال للفوز باللقب.
وكان فريق أرسنال متأخرًا بنتيجة ٠-٢ في المباراة أمام بورنموث، لكنه تمكن من استكمال التحول الدراماتيكي وعاد بفضل هدف رائع من نيلسون.
أثناء عملية التصويت على جائزة اللاعب الأكثر تأثيرًا في تغيير مجريات المباريات للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، تم إدخال المشجعين الذين صوتوا في السحب مع منح الفائز الفرصة لتسليم الجائزة إلى اللاعب الذي حصل عليها.
كان محمد من أبو ظبي هو سعيد الحظ الذي فاز بالقرعة، وأرسلت كاسترول مشجع أرسنال المتحمّس إلى مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب الإمارات من أجل منح الجائزة لنيلسون.
وفي حديثه عن هذه التجربة قال محمد: "لقد قرأت تغريدة من حساب أرسنال للتصويت لجائزة اللاعب الأكثر تأثيرًا في تغيير مجريات المباريات من كاسترول للموسم. لقد رأيت ذلك وقلت، حسنًا، يجب أن أصوت لصالح اللاعب نيلسون ريس. لقد كانت لحظة حماسية".
"عندما تصوت لشيء ما، ترى دائمًا أن لديك الفرصة للفوز بالجائزة، لكنك لا تعتقد أبدًا أنك ستكون الشخص الذي يفوز. ولذلك عندما تلقيت المكالمة التي تفيد بفوزي بالمسابقة، لم أستوعب ماذا يحدث من كثرة الإثارة. لم أصدق الشخص الذي كان يهاتفني ولكني كنت متحمسًا جدًا."
"قمة الحماس تكمن في كون الرحلة مجانية بالكامل، مع توفير فرصة لمشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد مع أخي في لندن في باقة الضيافة، ثم أيضًا حقيقة أنني سأسلم الكأس لريس.
"لقد كانت تجربة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، ويجب أن أشكر كاسترول حقًا على إتاحة هذه الفرصة الرائعة. إنها حقًا تجربة مثالية من البداية حتى النهاية."