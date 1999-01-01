توجه كاسترول الدعوة لمشجعي نادي أرسنال لتوزيع جائزة اللاعب الأكثر تأثيرًا في تغيير مجريات المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم ٢٠٢٢/٢٣

أعطت كاسترول أحد مشجعي أرسنال الفرصة لتسليم جائزة اللاعب الأكثر تأثيرًا في تغيير مجريات المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى اللاعب ريس نيلسون.

تُمنح جائزة اللاعب الأكثر تأثيرًا في تغيير مجريات المباريات من كاسترول للاعب صاحب الأداء الأكثر تغييرًا لمجريات المباريات على مدار الموسم؛ حيث فاز اللاعب نيلسون بهذه الجائزة بفضل هدفه المذهل في الدقيقة ٩٧ ضد نادي بورنموث في خضم سعي أرسنال للفوز باللقب.

وكان فريق أرسنال متأخرًا بنتيجة ٠-٢ في المباراة أمام بورنموث، لكنه تمكن من استكمال التحول الدراماتيكي وعاد بفضل هدف رائع من نيلسون.

أثناء عملية التصويت على جائزة اللاعب الأكثر تأثيرًا في تغيير مجريات المباريات للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، تم إدخال المشجعين الذين صوتوا في السحب مع منح الفائز الفرصة لتسليم الجائزة إلى اللاعب الذي حصل عليها.

كان محمد من أبو ظبي هو سعيد الحظ الذي فاز بالقرعة، وأرسلت كاسترول مشجع أرسنال المتحمّس إلى مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب الإمارات من أجل منح الجائزة لنيلسون.