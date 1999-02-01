Персональные данные или персональная информация — это любая информация о физическом лице, по которой это лицо может быть прямо или косвенно идентифицировано. Мы можем обрабатывать следующие персональные данные о вас:

Там, где это применимо, мы можем предоставить вам дополнительные заявления о конфиденциальности или уведомления для конкретной юрисдикции, чтобы предоставить дополнительную информацию о нашей деятельности по обработке данных в соответствии с применимыми правовыми требованиями и местными практиками.

В настоящем Положении разъясняются типы ваших персональных данных, которые мы обрабатываем, цели, для которых мы обрабатываем ваши персональные данные, как мы их используем и защищаем, как долго мы их храним, а также ваши права в отношении ваших персональных данных.

Когда вы посещаете любой из наших веб-сайтов или используете любое из наших приложений (« Цифровой актив »), участвуете в одной из наших програм или мероприятиях, связываетесь с нами, покупаете наши продукты и услуги и/или ведете бизнес с нами любым другим способом, компания Castrol (« Castrol », « мы », « нас » или « наш ») или аффилированная компания могут собирать и обрабатывать ваши персональные данные.

В таблице ниже более подробно изложены причины, по которым мы собираем и как мы используем ваши данные, а также наши законные основания в соответствии с применимыми законами о защите данных.

В тех случаях, когда это требуется применимым законодательством, мы гарантируем, что у нас есть соответствующая правовая основа или другое действительное обоснование для обработки ваших персональных данных в целях, описанных в настоящем Заявлении. В зависимости от юрисдикции и применимых требований мы можем полагаться на одну или несколько правовых основ или оснований для обработки, доступных нам, включая описанные ниже:

Когда мы используем ваши персональные данные в целях, изложенных в настоящем Заявлении о конфиденциальности, мы гарантируем, что у нас есть законное основание для этого.

Для получения дополнительной информации о файлах cookie, которые мы используем, и о том, как вы можете управлять своими предпочтениями, пожалуйста, обратитесь к странице «Настройки файлов cookie», доступной на каждом из наших Цифровых активов.

Вы можете управлять своими предпочтениями в отношении файлов cookie на нашей странице «Настройки файлов cookie», доступной на нашем цифровом ресурсе. Вы также можете настроить параметры своего браузера таким образом, чтобы они отклоняли все или некоторые файлы cookie или уведомляли вас о размещении файлов cookie. Обратите внимание, что отключение определенных файлов cookie может повлиять на функциональность или доступность некоторых функций наших Цифровых активов.

Когда вы посещаете наш Цифровой актив, мы и наши поставщики услуг можем использовать файлы cookie и аналогичные технологии для сбора информации об использовании вами наших Цифровых активов.

- для проведения мероприятий по анализу рынка; и/или для персонализации цифровых активов или услуг или коммуникации на основе данных профиля, которые мы применили к вам.

для связи с вами для предоставления вам информации об услугах, продуктах и/или событиях, которые могут представлять для вас интерес, по электронной почте, телефону, социальным сетям;

- для проведения мероприятий по анализу рынка; и/или для персонализации Цифровых активов или услуг или коммуникации на основе данных профиля, которые мы применили к вам.

Согласие только в тех случаях, когда это требуется применимым законодательством о защите данных, например, в отношении информации, полученной из несущественных файлов cookie и аналогичных технологий. Вы можете отозвать это согласие в любое время в настройках файлов cookie.

Законный интерес (обеспечивающий необходимую функциональность нашего Цифрового актива), если только в соответствии с применимым законодательством о защите данных не требуется согласие.

- для статистического мониторинга и анализа текущих атак на устройства и системы, а также для непрерывной адаптации решений, предоставляемых для защиты устройств и систем от текущих атак.

- для устранения неполадок / анализа, необходимого для обнаружения вредоносного кода / злоумышленников, и понимания того, как это может повлиять на вашу цифровую-систему; и/или

- постоянное изучение и совершенствование информации, предоставляемой на наших цифровых активах, чтобы обеспечить их удобство для пользователя и предотвратить любые потенциальные сбои или кибератаки;

- для улучшения качества, содержания и актуальности наших сообщений (если вы подписались на получение наших сообщений) путем отслеживания вашего взаимодействия с этим сообщением, например, получаете ли вы, открываете ли или переходите ли вы по ссылке в сообщении электронной почты.

Для целей управления клиентами, а также для администрирования и улучшения нашего бизнеса (включая наши услуги и продукты ). В том числе:

Вы можете не предоставлять нам свои персональные данные. Однако, если вы решите не предоставлять их, мы не сможем предложить вам некоторые из наших услуг.

Профилирование

Мы можем применять профили к вам на основе персональных данных, указанных выше. Такие профили могут использоваться для персонализации Цифрового актива или услуг, для принятия решения о том, что рекламировать вам, и/или для обнаружения и предотвращения угроз безопасности.

4. Информация, которой мы делимся

Внутригрупповое совместное использование

Мы можем передавать ваши персональные данные другим организациям в рамках нашей группы компаний в рамках нашей коммерческой деятельности.

Сторонние поставщики услуг

Мы можем передавать ваши персональные данные сторонним поставщикам услуг, агентам и подрядчикам для предоставления нам услуг (например, нашим бухгалтерам, профессиональным консультантам, поставщикам информационных технологий и услуг связи). Мы также можем передавать ваши персональные данные нашим деловым партнерам, которые могут использовать их в своих целях (в соответствии с действующим законодательством о защите данных), например, для администрирования и продвижения своих продуктов/услуг. Любой сторонний поставщик, которого мы определяем, должен защищать ваши персональные данные в соответствии с предусмотренными договором мерами безопасности.

Платформы социальных сетей

В ограниченном объеме, в котором это применимо, мы можем использовать ваши персональные данные для проведения рекламных кампаний на платформах социальных сетей, таких как LinkedIn, Instagram и Facebook, для предоставления информации о новых услугах или продуктах, а также для обеспечения того, чтобы вы получали только актуальную рекламу о наших продуктах и услугах. Мы можем передавать ваши персональные данные платформам социальных сетей, чтобы вы видели рекламу о наших продуктах и услугах или продуктах наших партнеров, которые, по нашему мнению, будут вам интересны при взаимодействии с соответствующей платформой социальных сетей. Мы также можем передавать ваши персональные данные платформам социальных сетей, чтобы помочь нам представлять соответствующую рекламу лицам, которые, по мнению платформ социальных сетей, могут иметь схожие с вами интересы.

Юридическая и нормативная информация

Мы можем раскрывать ваши персональные данные в соответствии с требованиями законодательства или когда мы считаем, что раскрытие необходимо для защиты наших прав и/или соблюдения требований в рамках судебного разбирательства, исполнения судебного решения, выполнения запроса регулирующего органа или иного правового процесса, касающегося нас. Мы также можем передавать ваши персональные данные в связи с судебными разбирательствами. Эти организации могут находиться за пределами вашей юрисдикции. В этих случаях юридический и/или регулирующий орган будет считаться контролером данных (не действуя по нашим инструкциям) и будет нести основную ответственность за принятие решения о том, как будут храниться и использоваться ваши персональные данные после их передачи нами.

Мы также можем передавать ваши персональные данные кредитным агентствам и агентствам по предотвращению мошенничества в целях оценки кредитоспособности и пригодности продукта, проверки вашей личности, управления вашей учетной записью и предотвращения преступной деятельности.

Реструктуризация получателей

Мы можем передавать ваши персональные данные третьим лицам (и их консультантам), которым мы можем продать, передать или объединить часть нашего бизнеса или наших активов.

5. Международные передачи

Как международная компания, мы можем хранить или передавать ваши персональные данные другим организациям группы по всему миру. В этом случае мы гарантируем, что принимающая юрисдикция предлагает адекватный уровень защиты данных, или мы предоставим персональные данные в рамках комплексной, гибкой и глобальной системы соблюдения нормативных требований, которая реализует соответствующие меры и гарантии (включая соответствующий модуль стандартных договорных положений ЕС и Дополнение для Великобритании, где это применимо) для обеспечения защиты ваших персональных данных в соответствии с применимыми законами о защите данных.

Аналогичным образом, когда мы передаем персональные данные третьей стороне, расположенной в другой юрисдикции, мы обеспечим принятие соответствующих мер для обеспечения надлежащего уровня защиты ваших персональных данных, например, путем включения соответствующих положений в наши соглашения с третьими сторонами.

Вы можете запросить дополнительную информацию о наших международных передачах и договорных гарантиях, которые мы применяем, используя контактную информацию ниже.

6. Хранение ваших данных

Как долго мы будем хранить ваши персональные данные, зависит от цели, для которой мы их используем. Мы будем хранить ваши персональные данные до тех пор, пока это необходимо для каждой цели в соответствии с нашими деловыми потребностями, как указано в наших внутренних политиках. Они могут варьироваться в зависимости от юрисдикции. Например, если вы находитесь в Великобритании и у нас есть договор с вами, мы обычно храним ваши персональные данные в течение 6 лет после прекращения действия этого договора, если не ожидается судебное разбирательство, когда мы будем хранить их дольше.

Мы рассчитываем период хранения на основании времени, в течение которого персональные данные необходимы для: (a) выполнения целей, описанных в настоящем Заявлении о конфиденциальности, (b) соблюдения сроков, требуемых или рекомендованных регулирующими органами, профессиональными организациями или ассоциациями, (c) соблюдения применимых законов, требований о хранении в юридических целях и других юридических обязательств (включая договорные обязательства) и (d) выполнения ваших запросов.

Могут существовать законы или нормативные акты, устанавливающие минимальный период, в течение которого мы должны хранить ваши персональные данные. Мы будем хранить ваши данные только в течение определенного периода хранения, прежде чем анонимизировать данные или удалить их. Анонимизация персональных данных означает обеспечение того, что по этим данным вас больше невозможно идентифицировать. Мы делаем это либо путем агрегирования данных (например, чтобы сделать вывод о группе людей, а не о конкретном человеке), либо путем удаления любых персональных идентификаторов (например, контактной информации), чтобы мы могли по-прежнему использовать данные для выявления тенденций и закономерностей, но не могли связать эти данные с вами.

Если вы решите отказаться от подписки на услугу, мы можем сохранить «список запрета», содержащий ваши данные, чтобы мы знали, что вы отказались от подписки, и чтобы с вами больше не связывались. Ваши персональные данные, хранящиеся в списке запрета, не будут использоваться для каких-либо других целей.

7. Ваши права

Некоторые или все права, изложенные ниже, будут доступны вам в зависимости от того, где вы находитесь. Например, если вы находитесь в ЕЭЗ или Великобритании, вам предоставляются все права, изложенные ниже, а если вы находитесь в Австралии, вы имеете право на доступ и исправление ваших персональных данных.

7.1 Права на защиту данных

Доступ к вашим персональным данным . В соответствующих случаях вы имеете право получить копию ваших персональных данных, которые мы храним.

. В соответствующих случаях вы имеете право получить копию ваших персональных данных, которые мы храним. Исправление ваших персональных данных, которые мы храним. Вы можете потребовать, чтобы мы исправили любые неполные или неточные данные, которые мы храним о вас, хотя нам может потребоваться проверить точность новых данных, которые вы нам предоставляете. Важно, чтобы ваши персональные данные, которые мы храним, были точными и актуальными. Пожалуйста, свяжитесь с нами, используя указанные ниже контактные данные, чтобы сообщить об изменениях ваших персональных данных.

Вы можете потребовать, чтобы мы исправили любые неполные или неточные данные, которые мы храним о вас, хотя нам может потребоваться проверить точность новых данных, которые вы нам предоставляете. Важно, чтобы ваши персональные данные, которые мы храним, были точными и актуальными. Пожалуйста, свяжитесь с нами, используя указанные ниже контактные данные, чтобы сообщить об изменениях ваших персональных данных. Удаление ваших персональных данных. Вы можете потребовать, чтобы мы удалили персональные данные, если у нас нет веских основания продолжать их обработку. Вы также имеете право попросить нас удалить ваши персональные данные, если вы успешно воспользовались своим правом возражать против обработки (см. ниже), если мы обработали вашу информацию незаконно или если мы обязаны удалить ваши персональные данные для выполнения наших юридических обязательств.

Вы можете потребовать, чтобы мы удалили персональные данные, если у нас нет веских основания продолжать их обработку. Вы также имеете право попросить нас удалить ваши персональные данные, если вы успешно воспользовались своим правом возражать против обработки (см. ниже), если мы обработали вашу информацию незаконно или если мы обязаны удалить ваши персональные данные для выполнения наших юридических обязательств. Ограничение обработки ваших персональных данных. Вы можете попросить приостановить обработку ваших персональных данных в следующих случаях:

если вы хотите, чтобы мы установили точность данных; если использование нами данных незаконно, но вы не хотите, чтобы мы их удаляли; если вам необходимо, чтобы мы хранили данные, даже если они больше не требуются нам, поскольку они необходимы вам для предъявления, осуществления или защиты правовых требований; или вы возразили против использования нами вашей информации, но нам необходимо проверить, есть ли у нас законные основания для ее дальнейшей обработки.

Вы можете попросить приостановить обработку ваших персональных данных в следующих случаях: Передача некоторых ваших персональных данных вам или третьей стороне. В тех случаях, когда это право применяется, мы предоставим вам или выбранной вами третьей стороне ваши персональные данные в структурированном, широко используемом, машиночитаемом формате. Обратите внимание, что это право распространяется только на информацию, которую вы нам предоставили, и которую мы обрабатываем на основании согласия или если это необходимо для выполнения договора с вами.

Отзыв согласия, если мы полагаемся на согласие на обработку ваших персональных данных. Отзыв согласия не повлияет на правомерность обработки, выполненной до отзыва вами согласия. Если вы отзовете свое согласие, мы не сможем предоставить вам определенные продукты или услуги. Мы сообщим вам, если это так, на момент отзыва вашего согласия. Если мы запрашиваем согласие, оно может быть отозвано с помощью инструмента управления согласием в цифровом формате или путем отправки электронного письма с использованием контактных данных, указанных ниже.

7.2 Право на возражение

Если мы обрабатываем ваши персональные данные на основании законных интересов, вы имеете право в любое время возразить против такой обработки, включая профилирование на основании вашей конкретной ситуации.

Если вы воспользуетесь своим правом на возражение, мы прекратим обработку ваших персональных данных в этом контексте. Однако в некоторых случаях мы можем продемонстрировать, что у нас есть веские законные основания для продолжения обработки ваших персональных данных, и если это так, мы сообщим вам об этом.

7.3 Право подать жалобу в надзорный орган

Мы обязуемся работать с вами, чтобы получить справедливое разрешение любой жалобы на использование нами вашей информации. Если у вас есть какие-либо опасения или вы хотите подать жалобу в наши отделы по обеспечению конфиденциальности (включая соответствующих специалистов по защите данных), воспользуйтесь контактными данными, приведенными ниже в разделе «Связаться с нами».

Вы имеете право подать жалобу в компетентный надзорный орган.

Обратите внимание, что все права, перечисленные выше, не являются абсолютными, и бывают ситуации, когда они не могут быть реализованы или не имеют отношения к делу.

8. Кто несет ответственность за ваши персональные данные

Подразделением Castrol, ответственным за обработку ваших персональных данных, является либо Castrol Group Holdings Limited, либо соответствующая компания Castrol, работающая в вашей стране или регионе. В случае необходимости, дополнительную информацию о местной компании Castrol можно найти в Приложении для конкретной страны. В зависимости от процесса обработки ваши персональные данные также могут обрабатывать другие компании группы Castrol.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом Заявлении, наших методах обеспечения конфиденциальности или ваших правах на защиту данных, свяжитесь с нами по адресу privacy.response@castrol.com, включая специалистов по защите данных или других контактных лиц по вопросам конфиденциальности, где это применимо.

При обращении к нам укажите страну и/или штат, в котором вы проживаете, чтобы мы могли предоставить вам соответствующую информацию и обработать ваш запрос в соответствии с действующим законодательством.

Когда вы пользуетесь своими правами на конфиденциальность, мы можем попросить вас предоставить информацию, необходимую для проверки вашей личности. Если вы отправляете запрос через уполномоченную третью сторону, мы можем потребовать доказательства того, что третья сторона уполномочена действовать от вашего имени, прежде чем обрабатывать ваш запрос.

9. Сторонние веб-сайты, на которые мы ссылаемся

Наши Цифровые активы могут содержать ссылки на внешние веб-сайты, услуги или контент, предоставляемые третьими лицами, которые находятся вне нашего контроля и не подпадают под действие настоящего Заявления. Взаимодействие с этим внешним контентом может позволить третьим лицам собирать или делиться информацией о вас. Политика конфиденциальности этих третьих сторон регулируется их собственными заявлениями о конфиденциальности. Мы рекомендуем вам ознакомиться с условиями этих третьих лиц, чтобы лучше понять их политику конфиденциальности.

10. Изменение настоящего Заявления о конфиденциальности

Последнее обновление данного заявления было выполнено в октябре 2026 г. Мы будем обновлять его снова, когда это необходимо, чтобы отразить изменения в законодательстве и нашей практике. Если мы внесем существенные изменения в настоящее Заявление о конфиденциальности, вам будет отправлено соответствующее уведомление по электронной почте в соответствии с требованиями законодательства. Мы рекомендуем вам периодически просматривать это Положение, чтобы быть в курсе нашей обработки ваших персональных данных.