Новая структура собственности дает Castrol большую финансовую и операционную гибкость для поддержки следующего этапа роста компании.

Формируется новый совет директоров компании Castrol, который возглавит Бен ван Бёрден –председатель совета директоров Clariant AG и бывший генеральный директор Shell plc

Лондон и Нью-Йорк, 2 ноября 2026 г. — Stonepeak, ведущая компания по альтернативным инвестициям, специализирующаяся на инфраструктуре, сегодня объявила о завершении приобретения 65 % акций Castrol, мирового лидера в области смазочных материалов, у компании BP p.l.c. («bp») (NYSE: BP) (LON: BP). Компания bp сохранит за собой миноритарную долю в размере 35% в компании Castrol.

При поддержке Stonepeak и дальнейшем содействии со стороны bp компания Castrol укрепит свои позиции в качестве одного из крупнейших в мире поставщиков смазочных материалов и жидкостей терморегулирования, имеющих критически важное значение для автомобильного, коммерческого и промышленного секторов. Новая структура собственности обеспечивает Castrol большую финансовую и операционную гибкость, позволяя компании ускорить рост как на уже освоенных рынках, так и за счет расширения деятельности на смежные рынки, опираясь на технологические разработки бренда, отношения с клиентами и глобальное присутствие.

Это важная веха в 127-летней истории Castrol, и мы рады быть ее частью. В тесном взаимодействии с выдающейся командой руководителей и сотрудниками Castrol в ближайшей перспективе мы сосредоточим усилия на повышении операционной эффективности и обеспечении устойчивого роста. Мы убеждены, что Castrol ждет блестящее будущее и рассчитываем внести свой вклад в укрепление лидирующих позиций компании на рынке, дальнейшее удовлетворение потребностей её клиентов и обеспечение нового этапа роста. Энтони Боррека Старший управляющий директор Stonepeak

Castrol начинает новый этап своего развития с сильных позиций благодаря авторитетным брендам, прочным отношениям с клиентами, талантливым сотрудникам и четкой стратегии дальнейшего роста. Я горжусь тем, чего нам удалось достичь в составе bp. В то же время я с воодушевлением смотрю на перспективы сотрудничества со Stonepeak, которые позволят нам развить достигнутые успехи, в полной мере реализовать потенциал Castrol и обеспечить большую ценность для всех заинтересованных сторон. Мишель Джоу главный исполнительный директор Casrol

Как отмечалось в пресс-релизе, опубликованном по итогам объявления о сделке, Канадский совет по инвестициям пенсионного фонда («CPP Investments») также примет участие в финансировании сделки в качестве непрямого миноритарного акционера.

Одновременно с завершением сделки был сформирован новый совет директоров Castrol, который возглавит Бен ван Бёрден, председатель совета директоров Clariant AG и бывший генеральный директор Shell plc. В состав совета директоров войдут четыре независимых директора, включая председателя совета, три директора, представляющие Stonepeak, два представителя bp и один представитель CPP Investments. Каждый из директоров обладает значительным опытом и экспертными знаниями в соответствующих областях, которые будут способствовать дальнейшему развитию Castrol.