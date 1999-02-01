Stonepeak завершает сделку по приобретению контрольного пакета акций Castrol у компании bp
Лондон и Нью-Йорк, 2 ноября 2026 г. — Stonepeak, ведущая компания по альтернативным инвестициям, специализирующаяся на инфраструктуре, сегодня объявила о завершении приобретения 65 % акций Castrol, мирового лидера в области смазочных материалов, у компании BP p.l.c. («bp») (NYSE: BP) (LON: BP). Компания bp сохранит за собой миноритарную долю в размере 35% в компании Castrol.
При поддержке Stonepeak и дальнейшем содействии со стороны bp компания Castrol укрепит свои позиции в качестве одного из крупнейших в мире поставщиков смазочных материалов и жидкостей терморегулирования, имеющих критически важное значение для автомобильного, коммерческого и промышленного секторов. Новая структура собственности обеспечивает Castrol большую финансовую и операционную гибкость, позволяя компании ускорить рост как на уже освоенных рынках, так и за счет расширения деятельности на смежные рынки, опираясь на технологические разработки бренда, отношения с клиентами и глобальное присутствие.
Как отмечалось в пресс-релизе, опубликованном по итогам объявления о сделке, Канадский совет по инвестициям пенсионного фонда («CPP Investments») также примет участие в финансировании сделки в качестве непрямого миноритарного акционера.
Одновременно с завершением сделки был сформирован новый совет директоров Castrol, который возглавит Бен ван Бёрден, председатель совета директоров Clariant AG и бывший генеральный директор Shell plc. В состав совета директоров войдут четыре независимых директора, включая председателя совета, три директора, представляющие Stonepeak, два представителя bp и один представитель CPP Investments. Каждый из директоров обладает значительным опытом и экспертными знаниями в соответствующих областях, которые будут способствовать дальнейшему развитию Castrol.
Castrol — один из ведущих мировых брендов смазочных материалов, продукция которого предназначена для автомобильной, морской и энергетической отраслей, а также промышленности. Продукция компании Castrol заслужила мировое признание благодаря высокому качеству, превосходным эксплуатационным характеристикам, а также постоянному внедрению инновационных решений и передовых технологий. Продавая продукцию в более чем 150 странах мира, Castrol помогает поддерживать движение на дорогах и гоночных трассах, в воздухе, на море и в космосе на протяжении более 127 лет.
Контрольный пакет акций Castrol принадлежит компании Stonepeak – ведущей инвестиционной компании, специализирующейся на альтернативных инвестициях. При этом bp p.l.c. («bp») (NYSE: BP; LON: BP) также сохраняет долю в компании. Штаб-квартира Castrol находится в Великобритании. Численность персонала компании по всему миру превышает 6000 человек. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.castrol.com
Stonepeak — одна из ведущих инвестиционных компаний, специализирующихся на альтернативных инвестициях. Под управлением компании находятся активы общей стоимостью около 93 млрд долларов США. Инвестируя в устойчивые к экономическим колебаниям компании, владеющие материальными активами, по всему миру, Stonepeak стремится создавать дополнительную стоимость для своих инвесторов и портфельных компаний, уделяя особое внимание защите от рисков и обеспечению высокой доходности с их учетом. В качестве управляющей компании фондов прямых инвестиций и кредитных фондов Stonepeak предоставляет капитал, оказывает операционную поддержку и выстраивает долгосрочные партнерские отношения, способствуя развитию компаний в целевых секторах экономики. К ним относятся цифровая инфраструктура, энергетика и энергетическая трансформация, транспорт и логистика, а также недвижимость.
Штаб-квартира Stonepeak находится в Нью-Йорке. Компания также имеет офисы в Хьюстоне, Вашингтоне (округ Колумбия), Лондоне, Гонконге, Сеуле, Сингапуре, Сиднее, Токио, Абу-Даби и Эр-Рияде. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.stonepeak.com
Stonepeak:
Майя Броунштейн (Maya Brounstein)
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Виктория Джонсон (Victoria Johnson)