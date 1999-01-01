Onder persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, wordt alle informatie over een persoon verstaan waarmee die persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. We kunnen de volgende persoonsgegevens over u verwerken:

Indien van toepassing kunnen we u aanvullende privacyverklaringen of rechtsgebiedspecifieke meldingen verstrekken om u aanvullende informatie te geven over onze verwerkingsactiviteiten, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke vereisten en lokale praktijken.

Deze Verklaring legt uit welke soorten persoonsgegevens wij over u verwerken, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, hoe we deze gebruiken en beschermen, hoe lang we deze bewaren en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wanneer u een van onze websites of apps (het " Digitale bedrijfsmiddel ") bezoekt, deelneemt aan een van onze regelingen of evenementen, contact met ons opneemt, onze producten en diensten koopt en/of op een andere manier zaken met ons doet, kan een entiteit of gelieerde onderneming van Castrol (" Castrol ", " wij ", " ons " of " onze ") uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

In de onderstaande tabel wordt nader toegelicht waarom wij uw gegevens verzamelen en hoe wij deze gebruiken, evenals onze wettelijke grondslagen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, zorgen wij ervoor dat wij beschikken over een passende rechtsgrondslag of een andere geldige rechtvaardiging voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Verklaring beschreven doeleinden. Afhankelijk van het rechtsgebied en de toepasselijke vereisten, kunnen wij een beroep doen op een of meer van de rechtsgrondslagen of verwerkingsgronden die ons ter beschikking staan, waaronder de hieronder beschreven:

Wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven, zorgen we ervoor dat we een wettelijke grondslag hebben om dit te doen.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en hoe u uw voorkeuren kunt beheren, verwijzen we u naar de pagina Cookievoorkeuren die beschikbaar is op elk van onze Digitale bedrijfsmiddelen.

U kunt uw cookievoorkeuren beheren via onze pagina Cookievoorkeuren die beschikbaar is op ons digitale bedrijfsmiddel. U kunt uw browserinstellingen ook zo configureren dat alle of bepaalde cookies worden geweigerd, of dat u een melding ontvangt wanneer er cookies worden geplaatst. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van bepaalde cookies de functionaliteit of beschikbaarheid van sommige functies van onze Digitale bedrijfsmiddelen kan beïnvloeden.

Wanneer u ons digitale bedrijfsmiddelen bezoekt, kunnen wij en onze dienstverleners cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze digitale bedrijfsmiddelen.

- om te voldoen aan de toepasselijke wetten, regels en voorschriften, alsmede aan interne beleidsregels en procedures, en om de naleving daarvan te beoordelen;

- om marktonderzoek uit te voeren; en/of om de digitale bedrijfsmiddelen of diensten of communicatie te personaliseren op basis van de profielgegevens die wij aan u hebben gekoppeld.

- om met u te communiceren om u informatie te verstrekken over diensten, producten en/of evenementen die voor u van belang kunnen zijn via e-mail, telefoon, sociale media;

- om marktonderzoek uit te voeren; en/of om de digitale bedrijfsmiddelen of diensten of communicatie te personaliseren op basis van de profielgegevens die wij aan u hebben gekoppeld.

Ten behoeve van analyses, statistieken, profilering en het verkrijgen van inzichten. Dit omvat:

Toestemming alleen indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, bijv. met betrekking tot informatie verkregen van niet-essentiële cookies en soortgelijke technologieën. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken in uw cookievoorkeuren.

Legitiem belang (het bieden van de noodzakelijke functionaliteit van ons digitale bedrijfsmiddel), tenzij toestemming is vereist op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

- voor statistische monitoring en analyse van actuele aanvallen op apparaten en systemen en voor de voortdurende aanpassing van de aangeboden oplossingen om apparaten en systemen te beveiligen tegen actuele aanvallen.

- het uitvoeren van de nodige probleemopsporing/analyse om kwaadaardige code/personen op te sporen en inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen hiervan voor uw IT-systeem; en/of

- Voortdurende evaluatie en verbetering van de informatie die op onze digitale bedrijfsmiddelen wordt aangeboden om ervoor te zorgen dat deze gebruiksvriendelijk is en om eventuele verstoringen of cyberaanvallen te voorkomen;

- om de kwaliteit, inhoud en relevantie van onze berichten te verbeteren (voor zover u zich heeft aangemeld om onze berichten te ontvangen) door uw interacties met die berichten te volgen, bijvoorbeeld of u een e-mailbericht ontvangt, opent of op een link daarin klikt.

- om onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren en verder te ontwikkelen (onder meer door het trainen van kunstmatige intelligentiesystemen); en/of

Voor klantbeheer en ter ondersteuning en verbetering van onze bedrijfsactiviteiten (met inbegrip van onze diensten en producten) . Dit omvat:

U kunt ervoor kiezen om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Mocht u er echter voor kiezen deze gegevens niet te verstrekken, dan is het mogelijk dat wij u bepaalde diensten niet kunnen aanbieden.

Profilering

We kunnen profielen op u toepassen op basis van de hierboven uiteengezette persoonsgegevens. Dergelijke profielen kunnen worden gebruikt om het digitale bedrijfsmiddel of de diensten te personaliseren, te bepalen welke advertenties aan u worden getoond en/of in het kader van het opsporen en voorkomen van beveiligingsrisico’s.

4. Informatie die we delen

Delen binnen de groep

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen onze bedrijvengroep in het kader van onze bedrijfsvoering.

Externe dienstverleners

We kunnen uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners, agenten en aannemers om diensten aan ons te leveren (bijvoorbeeld onze accountants, professionele adviseurs en IT- en communicatieleveranciers). We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met onze zakenpartners die deze gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken (voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming), zoals voor het beheren en promoten van hun producten/diensten. Elke door ons aangewezen externe dienstverlener moet uw persoonsgegevens beschermen in overeenstemming met de contractueel vereiste beveiligingsmaatregelen.

Platforms voor sociale media

Voor zover dit van toepassing is, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om reclamecampagnes te voeren op sociale mediaplatforms zoals LinkedIn, Instagram en Facebook, teneinde informatie te verstrekken over toekomstige diensten of nieuwe producten, en om ervoor te zorgen dat u uitsluitend relevante reclame over onze producten en diensten ontvangt. We kunnen uw persoonsgegevens delen met socialemediaplatforms, zodat u advertenties te zien krijgt over onze producten en diensten of die van onze partners, waarvan we denken dat deze voor u interessant zijn wanneer u actief bent op het relevante socialemediaplatform. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met socialemediaplatforms om ons te helpen relevante advertenties te tonen aan personen waarvan de socialemediaplatforms vaststellen dat zij waarschijnlijk vergelijkbare interesses hebben als u.

Wettelijke en regelgevende openbaarmakingen

Wij kunnen uw persoonsgegevens zoals vereist door de wet openbaar maken, of als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, op verzoek van een toezichthouder of een ander juridisch proces. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen in verband met gerechtelijke procedures. Deze instanties kunnen zich buiten uw rechtsgebied bevinden. In deze gevallen wordt de wettelijke en/of regelgevende instantie beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke (die niet in opdracht van ons handelt) en is deze in de eerste plaats verantwoordelijk voor het bepalen hoe uw persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt nadat wij deze hebben gedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens tevens delen met kredietinformatiebureaus en instanties voor fraudebestrijding voor het beoordelen van uw kredietwaardigheid en de geschiktheid van producten, het controleren van uw identiteit, het beheren van uw account en het voorkomen van criminele activiteiten.

Ontvangers in het kader van een herstructurering

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden (en hun adviseurs) aan wie wij delen van ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen zouden kunnen verkopen, overdragen of waarmee wij zouden kunnen fuseren.

5. Internationale overdrachten

Als internationaal bedrijf kunnen we uw persoonsgegevens bewaren of overdragen aan andere groepsentiteiten over de hele wereld. Wanneer dit het geval is, zullen wij ervoor zorgen dat het land van bestemming een passend niveau van gegevensbescherming biedt, of zullen wij de persoonsgegevens verstrekken binnen een uitgebreid, flexibel en wereldwijd nalevingskader waarin passende maatregelen en waarborgen zijn geïmplementeerd (waaronder, indien van toepassing, de relevante module van de standaardcontractbepalingen van de EU en het Britse addendum) om te waarborgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Evenzo zullen wij, wanneer wij persoonsgegevens overdragen aan een derde partij die in een ander rechtsgebied is gevestigd, ervoor zorgen dat er passende maatregelen zijn getroffen om een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te waarborgen, bijvoorbeeld door passende bepalingen op te nemen in onze overeenkomsten met derde partijen.

U kunt via onderstaande contactgegevens meer informatie opvragen over onze internationale overdrachten en de contractuele waarborgen die we implementeren.

6. Bewaren van uw gegevens

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, varieert afhankelijk van het doel waarvoor we ze gebruiken. We moeten uw persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is voor elk doel in overeenstemming met onze zakelijke behoeften, zoals gedocumenteerd in ons interne beleid. Deze kunnen per rechtsgebied verschillen. Als u zich bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk bevindt en we een contract met u hebben, bewaren we uw persoonsgegevens doorgaans gedurende 6 jaar na de beëindiging van dat contract, tenzij een gerechtelijke procedure wordt verwacht; in dat geval zullen we de gegevens langer bewaren.

We berekenen de bewaartermijn op basis van de periode waarin de persoonsgegevens nodig zijn om: (a) te voldoen aan de doeleinden die zijn beschreven in deze Privacyverklaring, (b) te voldoen aan de tijdlijnen die zijn vereist of aanbevolen door regelgevende instanties, professionele instanties of verenigingen, (c) te voldoen aan de toepasselijke wetten, wettelijke bewaarplichten en andere wettelijke verplichtingen (inclusief contractuele verplichtingen), en (d) te voldoen aan uw verzoeken.

Er kunnen wetten of voorschriften van kracht zijn die een minimumtermijn vaststellen gedurende welke wij uw persoonsgegevens moeten bewaren. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gedurende de vastgestelde bewaartermijn bewaren. Daarna zullen wij de gegevens anonimiseren of verwijderen. Het anonimiseren van persoonsgegevens houdt in dat ervoor wordt gezorgd dat de gegevens niet langer aan u persoonlijk kunnen worden gekoppeld. We doen dit door de gegevens samen te voegen (bijvoorbeeld om conclusies te trekken over een groep mensen in plaats van over een specifieke persoon) of door alle persoonlijke identificatiegegevens (zoals contactgegevens) te verwijderen, zodat wij de gegevens nog steeds kunnen gebruiken om trends en patronen te identificeren, maar deze gegevens niet meer aan u kunnen koppelen.

Als u zich wilt afmelden voor een dienst, kunnen wij een ‘uitsluitingslijst’ bijhouden met uw gegevens, zodat wij weten dat u zich heeft afgemeld en ervoor kunnen zorgen dat er geen contact meer met u wordt opgenomen. Uw persoonsgegevens die op een uitsluitingslijst staan, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

7. Uw rechten

Afhankelijk van waar u zich bevindt, zijn sommige of alle hieronder vermelde rechten op u van toepassing. Als u zich bijvoorbeeld in de EER of het Verenigd Koninkrijk bevindt, geniet u alle hieronder vermelde rechten, en als u zich in Australië bevindt, heeft u het recht op inzage in en correctie van uw persoonsgegevens.

7.1 Rechten inzake gegevensbescherming

Toegang tot uw persoonsgegevens . Indien van toepassing heeft u het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

. Indien van toepassing heeft u het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt ons verzoeken om onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we over u bewaren te corrigeren, hoewel het kan zijn dat we de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren. Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om ons te informeren over wijzigingen in uw persoonsgegevens.

U kunt ons verzoeken om onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we over u bewaren te corrigeren, hoewel het kan zijn dat we de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren. Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om ons te informeren over wijzigingen in uw persoonsgegevens. Verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen doorslaggevende reden voor ons is om deze te blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking heeft uitgeoefend (zie hieronder), wanneer we uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

U kunt ons verzoeken om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen doorslaggevende reden voor ons is om deze te blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking heeft uitgeoefend (zie hieronder), wanneer we uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt in de volgende gevallen verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten:

Als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; Als ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen; Als u wilt dat wij de gegevens bewaren, ook al hebben wij ze niet meer nodig, omdat u ze nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of U heeft bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij dwingende legitieme gronden hebben om de verwerking voort te zetten.

U kunt in de volgende gevallen verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten: Overdracht van bepaalde persoonsgegevens van u aan uzelf of aan een derde partij. Indien dit recht van toepassing is, zullen wij uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat verstrekken aan u, of een derde naar uw keuze. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op gegevens die u aan ons heeft verstrekt en die we verwerken op basis van toestemming of wanneer dit noodzakelijk is om een contract met u na te komen.

Uw toestemming intrekken wanneer wij ons baseren op toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we mogelijk bepaalde producten of diensten niet aan u leveren. We zullen u hieromtrent informeren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt. Wanneer wij om toestemming vragen, kunt u deze intrekken via een digitale tool voor toestemmingsbeheer of door een e-mail te sturen naar de hieronder vermelde contactgegevens.

7.2 Recht van bezwaar

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitieme belangen, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, met inbegrip van profilering, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

Als u uw recht op bezwaar uitoefent, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens in dat verband staken. In sommige gevallen kunnen we echter aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en als dit het geval is, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

We zetten ons in om met u samen te werken om een eerlijke oplossing te verkrijgen voor elke klacht over ons gebruik van uw informatie. Als u vragen of opmerkingen heeft of een klacht wilt indienen bij onze privacyteams (met inbegrip van de relevante functionarissen voor gegevensbescherming), verzoeken wij u gebruik te maken van de hieronder in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’ vermelde gegevens.

U heeft mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Houd er rekening mee dat alle hierboven vermelde rechten niet absoluut zijn en dat er situaties zijn waarin ze niet kunnen worden uitgeoefend of niet van toepassing zijn.

8. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

De Castrol-entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ofwel Castrol Group Holdings Limited, of de desbetreffende Castrol-onderneming die in uw land of regio actief is. Indien nodig kunt u meer informatie over de lokale Castrol-onderneming vinden in uw landspecifieke bijlage. Afhankelijk van de verwerkingsactiviteit kunnen ook andere bedrijven van de Castrol-groep uw persoonsgegevens verwerken.

Als u vragen heeft over deze Verklaring, onze privacypraktijken of uw rechten inzake gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via privacy.response@castrol.com, met inbegrip van functionarissen voor gegevensbescherming of andere contactpersonen voor privacyzaken, indien van toepassing.

Wanneer u contact met ons opneemt, geef dan het land en/of de provincie aan waarin u woont, zodat we u de juiste informatie kunnen verstrekken en uw verzoek kunnen afhandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wanneer u uw privacyrechten uitoefent, kunnen wij u vragen om de informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te verifiëren. Als u een verzoek indient via een geautoriseerde derde partij, kunnen wij bewijs verlangen dat de derde partij bevoegd is om namens u op te treden, alvorens uw verzoek in behandeling te nemen.

9. Websites van derden waarnaar we verwijzen

Onze Digitale bedrijfsmiddelen kunnen links bevatten naar externe websites, diensten of inhoud die door derden worden aangeboden, waarover wij geen controle hebben en die niet onder deze Verklaring vallen. Door interactie met deze externe inhoud kunnen derden mogelijk informatie over u verzamelen of delen. De privacypraktijken van deze derden worden beheerst door hun eigen privacyverklaringen. We raden u aan om de voorwaarden van deze derden te lezen om meer inzicht te krijgen in hun privacypraktijken.

10. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2026. Wij zullen deze verklaring indien nodig opnieuw bijwerken om wijzigingen in de wetgeving en onze werkwijzen door te voeren. Indien wij een wezenlijke wijziging aanbrengen in deze Privacyverklaring, zult u hiervan een passende kennisgeving per e-mail ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. We raden u aan om deze Verklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van onze verwerking van uw persoonsgegevens.