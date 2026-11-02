Stonepeak rondt de overname van een meerderheidsbelang in Castrol van bp af
Londen en New York, 2 november 2026 – Stonepeak, een toonaangevende firma voor alternatieve beleggingen gespecialiseerd in infrastructuur, heeft vandaag bekendgemaakt dat het de overname van een belang van 65% in Castrol, een wereldwijde marktleider op het gebied van smeermiddelen, van BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP) heeft afgerond. bp behoudt een minderheidsbelang van 35% in Castrol.
Met de steun van Stonepeak en de voortdurende ondersteuning van bp zal Castrol voortbouwen op zijn positie als een van ’s werelds grootste leveranciers van essentiële smeermiddelen en vloeistoffen voor thermisch beheer, bestemd voor de consumentenautomarkt en voor commerciële en industriële eindmarkten. De nieuwe eigendomsstructuur biedt Castrol meer financiële en operationele flexibiliteit, waardoor het bedrijf de groei binnen zijn huidige markten en in aangrenzende markten kan versnellen, gesteund door de technologie, de klantrelaties en het wereldwijde bereik van het merk.
Zoals vermeld in het persbericht over de aankondiging, zal ook Canada Pension Plan Investment Board (‘CPP Investments’) de transactie ondersteunen met een investering, in de hoedanigheid van indirecte minderheidsaandeelhouder.
Na de afronding van de transactie is er een nieuwe raad van bestuur voor Castrol benoemd, onder voorzitterschap van Ben van Beurden, voorzitter van Clariant AG en voormalig CEO van Shell plc. De raad van bestuur zal bestaan uit vier onafhankelijke bestuurders, waaronder de voorzitter, drie bestuurders die gelieerd zijn aan Stonepeak, twee bestuurders van bp en één bestuurder van CPP Investments. Elk van deze bestuurders brengt aanzienlijke en relevante expertise in, die Castrol ongetwijfeld ten goede zal komen.
Castrol is een van 's werelds toonaangevende merken voor smeermiddelen en richt zich op klanten en consumenten in de automobiel-, scheepvaart-, industriële en energiesector. De merken van Castrol staan wereldwijd bekend om hun topkwaliteit en uitstekende prestaties, die voortkomen uit de toewijding van het bedrijf aan innovatie en geavanceerde technologie. Met producten die in meer dan 150 landen worden verkocht, houdt Castrol de wereld al meer dan 127 jaar in beweging; op de weg en op het circuit, in de lucht, op zee en in de ruimte.
Castrol wordt ondersteund door Stonepeak, een toonaangevende firma voor alternatieve beleggingen die een meerderheidsbelang bezit, en door BP p.l.c. (‘bp’) (NYSE: BP) (LON: BP). Castrol heeft zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en telt wereldwijd meer dan 6.000 medewerkers. Ga voor meer informatie naar: www.castrol.com
Stonepeak is een toonaangevende firma voor alternatieve beleggingen, gespecialiseerd in infrastructuur, met een beheerd vermogen van ongeveer 98 miljard dollar. Door wereldwijd te investeren in defensieve bedrijven met materiële activa, streeft Stonepeak ernaar om waarde creëren voor zijn beleggers en portefeuillebedrijven, met de nadruk op bescherming tegen neerwaartse risico’s en sterke risico-gecorrigeerde rendementen. Als sponsor van private-equity- en kredietbeleggingsvehikels biedt Stonepeak kapitaal, operationele ondersteuning en een toegewijd partnerschap om investeringen in zijn doelsectoren te laten groeien. Tot deze sectoren behoren digitale infrastructuur, energie en energietransitie, transport en logistiek, en vastgoed.
Stonepeak heeft zijn hoofdkantoor in New York en beschikt daarnaast over kantoren in Houston, Washington D.C., Londen, Hongkong, Seoel, Singapore, Sydney, Tokio, Abu Dhabi en Riyad. Ga voor meer informatie naar www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson