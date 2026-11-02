De nieuwe eigendomsstructuur biedt Castrol meer financiële en operationele flexibiliteit om zijn volgende groeifase te ondersteunen

Er wordt een nieuwe raad van bestuur voor Castrol ingesteld, onder voorzitterschap van Ben van Beurden, voorzitter van Clariant AG en voormalig CEO van Shell plc

Londen en New York, 2 november 2026 – Stonepeak, een toonaangevende firma voor alternatieve beleggingen gespecialiseerd in infrastructuur, heeft vandaag bekendgemaakt dat het de overname van een belang van 65% in Castrol, een wereldwijde marktleider op het gebied van smeermiddelen, van BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP) heeft afgerond. bp behoudt een minderheidsbelang van 35% in Castrol.

Met de steun van Stonepeak en de voortdurende ondersteuning van bp zal Castrol voortbouwen op zijn positie als een van ’s werelds grootste leveranciers van essentiële smeermiddelen en vloeistoffen voor thermisch beheer, bestemd voor de consumentenautomarkt en voor commerciële en industriële eindmarkten. De nieuwe eigendomsstructuur biedt Castrol meer financiële en operationele flexibiliteit, waardoor het bedrijf de groei binnen zijn huidige markten en in aangrenzende markten kan versnellen, gesteund door de technologie, de klantrelaties en het wereldwijde bereik van het merk.

Dit is een bijzondere mijlpaal in de 127-jarige geschiedenis van Castrol, en we zijn verheugd dat we er deel van mogen uitmaken. In nauwe samenwerking met het voortreffelijke managementteam en de medewerkers van Castrol zullen onze inspanningen op korte termijn gericht zijn op operationele verbeteringen en duurzame groei. We zijn ervan overtuigd dat Castrol een buitengewoon veelbelovende toekomst tegemoet gaat en we kijken ernaar uit om Castrol te helpen om zijn marktleidende positie verder uit te bouwen, van grote waarde te blijven voor zijn klanten en de volgende groeifase van het bedrijf in te luiden. Anthony Borreca Senior Managing Director bij Stonepeak

Castrol begint het volgende hoofdstuk van zijn reis vanuit een zeer sterke uitgangspositie, met vertrouwde merken, hechte klantrelaties, getalenteerde medewerkers en een duidelijke groeistrategie. Ik ben trots op wat we hebben bereikt als onderdeel van bp. Ik kijk er ook naar uit om samen met Stonepeak voort te bouwen op dat momentum, het volledige potentieel van Castrol te benutten en nog meer waarde te creëren voor onze stakeholders. Michelle Jou CEO van Castrol

Zoals vermeld in het persbericht over de aankondiging, zal ook Canada Pension Plan Investment Board (‘CPP Investments’) de transactie ondersteunen met een investering, in de hoedanigheid van indirecte minderheidsaandeelhouder.

Na de afronding van de transactie is er een nieuwe raad van bestuur voor Castrol benoemd, onder voorzitterschap van Ben van Beurden, voorzitter van Clariant AG en voormalig CEO van Shell plc. De raad van bestuur zal bestaan uit vier onafhankelijke bestuurders, waaronder de voorzitter, drie bestuurders die gelieerd zijn aan Stonepeak, twee bestuurders van bp en één bestuurder van CPP Investments. Elk van deze bestuurders brengt aanzienlijke en relevante expertise in, die Castrol ongetwijfeld ten goede zal komen.