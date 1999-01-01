개인 데이터 또는 개인정보는 해당 개인이 직간접적으로 식별될 수 있는 개인에 관한 모든 정보를 의미합니다. 당사는 귀하에 대해 다음과 같은 개인 데이터를 처리할 수 있습니다:

관련 법적 요구 사항 및 지역 관행에 따라, 적용 가능한 경우 당사는 처리 활동에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 보충적인 개인정보 처리방침 또는 관할 구역별 공지를 제공할 수 있습니다.

본 처리방침은 당사가 귀하에 대해 처리하는 개인 데이터의 유형, 개인 데이터를 처리하는 목적, 사용 및 보호 방법, 보관 기간, 그리고 귀하의 개인 데이터와 관련된 권리에 대해 설명합니다.

당사 웹사이트 또는 앱(" 디지털 자산 ")을 방문하거나, 당사의 프로그램 또는 이벤트에 참여하거나, 당사에 연락하거나, 당사 제품 및 서비스를 구매하거나, 기타 다른 방식으로 당사와의 거래를 수행할 때, Castrol(" Castrol ", " 당사 ", " 당사를 " 또는 " 당사의 ") 법인 또는 계열사가 귀하의 개인 데이터를 수집하고 처리할 수 있습니다.

아래 표는 당사가 데이터를 수집하는 사유와 이를 사용하는 방법, 그리고 적용 가능한 데이터 보호법에 따른 당사의 합법적 근거에 대해 자세히 설명합니다.

적용 가능한 법률에 따라 요구되는 경우, 당사는 본 처리방침에 설명된 목적을 위해 귀하의 개인 데이터를 처리하는 데 적절한 법적 근거 또는 기타 유효한 정당성을 확보합니다. 관할권 및 적용 요건에 따라, 당사는 아래에 설명된 사항을 포함하여 이용 가능한 하나 이상의 법적 근거나 처리 근거에 의존할 수 있습니다:

당사가 본 개인정보 처리방침에 명시된 목적으로 귀하의 개인 데이터를 사용할 때, 당사는 이를 위한 합법적인 근거가 있는지 확인합니다.

당사가 사용하는 쿠키와 환경설정을 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 각 디지털 자산에서 제공되는 쿠키 환경설정 페이지를 참조하십시오.

당사의 디지털 자산에서 제공되는 쿠키 환경설정 페이지를 통해 쿠키 환경설정을 관리할 수 있습니다. 브라우저 설정을 변경하여 모든 또는 특정 쿠키를 거부하거나 쿠키가 설치될 때 알림을 받도록 설정할 수도 있습니다. 일부 쿠키를 비활성화할 경우, 당사 디지털 자산의 일부 기능이나 이용 가능성에 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

당사의 디지털 자산을 방문할 때, 당사와 서비스 제공업체는 쿠키 및 유사 기술을 사용하여 귀하의 디지털 자산 사용에 관한 정보를 수집할 수 있습니다.

- 사기 및/또는 기타 범죄 활동이나 부정을 방지하고 감지하기 위해. 그리고/또는

- 시장 조사 활동을 수행하기 위해. 그리고/또는 귀하에게 적용한 프로필 데이터를 기반으로 디지털 자산, 서비스 또는 소통을 개인화하기 위해.

- 이메일, 전화, 소셜 미디어를 통해 귀하에게 관심을 가질 만한 서비스, 제품 및/또는 이벤트에 관한 정보를 제공하기 위해 귀하와 의사소통하기 위함입니다.

- 시장 조사 활동을 수행하기 위해. 그리고/또는 귀하에게 적용한 프로필 데이터를 기반으로 디지털 자산, 서비스 또는 소통을 개인화하기 위해.

동의 는 해당 데이터 보호법에 의해 요구되는 경우에만 적용됩니다(예: 비필수 쿠키 및 유사 기술로부터 얻은 정보와 관련하여). 귀하는 쿠키 환경설정에서 언제든지 이 동의를 철회할 수 있습니다.

- 기기에 대한 현재 공격의 통계적 모니터링 및 분석, 그리고 현재의 공격으로부터 기기 및 시스템을 보호하기 위해 제공된 솔루션의 지속적인 적응을 위함.

- 악성 코드/행위자를 탐지하기 위한 문제 해결/분석을 수행하고 이로 인해 귀하의 IT 시스템에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해하기 위함. 및/또는

- 당사 디지털 자산에서 제공되는 정보가 사용자 친화적인지 확인하고 잠재적인 중단이나 사이버 공격을 방지하기 위해 해당 정보를 지속적으로 검토하고 개선함.

- 귀하가 당사의 통신물을 수신하도록 구독한 경우, 이메일 통신 내 링크의 수신, 열람 또는 클릭 여부와 같은 통신물과의 상호작용을 추적함으로써 당사 통신물의 품질, 내용 및 관련성을 개선하기 위해.

고객 관리 목적 및 당사 비즈니스를 관리하고 개선하기 위해(서비스 및 제품 포함) . 여기에는 다음이 포함됩니다:

귀하는 당사에 개인 데이터를 제공하지 않기로 선택할 수 있습니다. 그러나 이를 제공하지 않기로 선택하는 경우, 당사가 귀하에게 일부 서비스를 제공하지 못할 수 있습니다.

프로파일링

위에 명시된 개인 데이터를 기반으로 귀하에게 프로파일을 적용할 수 있습니다. 이러한 프로필은 디지털 자산 또는 서비스를 개인화하거나, 광고할 내용을 결정하거나, 보안 위협 감지 및 예방의 일환으로 사용될 수 있습니다.

4. 당사가 공유하는 정보

그룹 내 공유

당사는 비즈니스 운영의 일환으로 당사 그룹 내 다른 법인과 귀하의 개인 데이터를 공유할 수 있습니다.

제3자 서비스 제공업체

당사는 당사에 서비스를 제공하는 제3자 서비스 제공업체, 대리인 및 계약자(예: 당사의 회계사, 전문 고문, IT 및 통신 제공업체)와 귀하의 개인 데이터를 공유할 수 있습니다. 당사는 또한 귀하의 개인 데이터를 비즈니스 파트너와 공유할 수 있으며, 해당 파트너는 (적용 가능한 데이터 보호법이 허용하는 범위 내에서) 제품/서비스의 관리 및 홍보와 같은 자체 목적으로 이를 사용할 수 있습니다. 당사가 지정하는 모든 제3자 제공업체는 계약상 요구되는 보안 조치에 따라 귀하의 개인 데이터를 보호해야 합니다.

소셜 미디어 플랫폼

적용 가능한 한도 내에서 당사는 다가오는 서비스나 신제품에 대한 정보를 제공하고 귀하가 당사 제품 및 서비스에 대한 관련 광고만 받도록 보장하기 위해 LinkedIn, Instagram, Facebook과 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 광고 캠페인을 수행할 목적으로 귀하의 개인 데이터를 사용할 수 있습니다. 당사는 귀하가 관련 소셜 미디어 플랫폼과 상호작용할 때 당사가 귀하의 관심사라고 생각하는 당사 또는 당사 파트너의 제품 및 서비스에 대한 광고를 귀하에게 표시하기 위해 소셜 미디어 플랫폼과 귀하의 개인 데이터를 공유할 수 있습니다. 또한 당사는 소셜 미디어 플랫폼이 귀하와 유사한 관심사를 가질 가능성이 있다고 판단하는 개인에게 관련 광고를 제공하는 데 도움을 주기 위해 소셜 미디어 플랫폼과 귀하의 개인 데이터를 공유할 수 있습니다.

법적 및 규제 공개사항

법률에 의해 요구되는 경우, 또는 권리를 보호하고/또는 사법 절차, 법원 명령, 규제 기관의 요청 또는 기타 법적 절차를 준수하는 것이 필요하다고 판단될 때 귀하의 개인 데이터를 공개할 수 있습니다. 법적 절차와 관련하여 귀하의 개인 데이터를 공유할 수도 있습니다. 이 기관들은 귀하의 관할권 밖에 위치할 수 있습니다. 이 경우, 법적 및/또는 규제 당국은 데이터 컨트롤러로 간주되며(당사의 지시에 따라 행동하지 않음), 공유된 귀하의 개인 데이터를 어떻게 보관하고 사용할지 주로 책임지게 됩니다.

당사는 또한 신용도 및 제품 적합성 평가, 신원 확인, 계정 관리, 범죄 활동 예방을 목적으로 신용 조회 기관 및 사기 방지 기관과 귀하의 개인 데이터를 공유할 수 있습니다.

구조 조정 수령인

당사는 당사의 비즈니스나 자산의 일부를 매각, 양도 또는 합병하고자 하는 제3자(및 그 자문가)와 귀하의 개인 데이터를 공유할 수 있습니다.

5. 국제 전송

다국적 기업으로서 당사는 귀하의 개인 데이터를 전 세계의 다른 그룹 법인에 저장하거나 전송할 수 있습니다. 이 경우 당사는 수입 관할 구역이 적절한 수준의 데이터 보호를 제공하도록 보장하거나, 적용 가능한 데이터 보호법에 따라 귀하의 개인 데이터가 보호되도록 보장하는 적절한 조치 및 안전장치(해당하는 경우 EU 표준 계약 조항의 관련 모듈 및 UK 부속서 포함)를 구현하는 포괄적이고 유연하며 글로벌한 준수 프레임워크에 따라 개인 데이터를 제공할 것입니다.

마찬가지로, 다른 관할 구역에 위치한 제3자에게 개인 데이터를 전송하는 경우, 제3자와의 계약에 적절한 조항을 포함하는 등 귀하의 개인 데이터에 대한 적절한 수준의 보호를 보장하기 위한 적절한 조치가 마련되도록 보장할 것입니다.

아래의 연락처 세부 정보를 사용하여 당사의 국제 전송 및 당사가 구현하는 계약적 안전장치에 대한 추가 정보를 요청할 수 있습니다.

6. 데이터 보유

당사가 귀하의 개인 데이터를 보유하는 기간은 당사가 이를 사용하는 목적에 따라 달라집니다. 당사는 당사의 내부 정책에 문서화된 비즈니스 요구에 부합하는 각 목적에 필요한 기간 동안 귀하의 개인 데이터를 보관해야 합니다. 이는 관할 구역에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 귀하가 영국에 있고 당사가 귀하와 계약을 체결한 경우, 소송이 예상되어 더 오래 보관해야 하는 경우를 제외하고, 일반적으로 해당 계약 종료 후 6년 동안 귀하의 개인 데이터를 보유합니다.

당사는 (a) 본 개인정보 처리방침에 기술된 목적 달성, (b) 규제 기관, 전문 기관 또는 협회에서 요구하거나 권장하는 기한 준수, (c) 적용 가능한 법률, 법적 보존 및 기타 법적 의무(계약상 의무 포함) 준수, (d) 귀하의 요청 준수를 위해 개인 데이터가 필요한 시간을 기준으로 보유 기간을 계산합니다.

당사가 귀하의 개인 데이터를 보관해야 하는 최소 기간을 정하는 법률 또는 규정이 있을 수 있습니다. 당사는 데이터를 익명화하거나 삭제하기 전 지정된 보유 기간 동안만 귀하의 데이터를 보관합니다. 개인 데이터를 익명화한다는 것은 데이터가 더 이상 개인적으로 귀하를 식별할 수 없도록 하는 것을 의미합니다. 당사는 데이터를 집계하거나(예: 특정 개인이 아닌 사람 그룹에 대한 결과를 도출하기 위해) 개인 식별자(예: 연락처 정보)를 제거함으로써, 데이터를 사용하여 동향과 패턴을 계속 식별할 수 있지만 이 데이터를 다시 귀하와 연결할 수는 없도록 합니다.

서비스 구독을 취소하기로 선택한 경우, 귀하의 세부 정보가 포함된 ‘차단 목록’을 유지하여 구독을 취소했음을 알고 다시 연락하지 않도록 할 수 있습니다. 차단 목록에 보관된 귀하의 개인 데이터는 다른 목적으로 사용되지 않을 것입니다.

7. 귀하의 권리

아래에 명시된 권리 중 일부 또는 전부가 귀하의 위치에 따라 적용될 수 있습니다. 예를 들어, 귀하가 EEA 또는 영국에 위치하고 있다면 아래에 나열된 모든 권리를 보장받게 되며, 호주에 있는 경우에는 개인 데이터에 대한 접근 및 수정 권한을 가집니다.

7.1 데이터 보호 권리

개인 데이터에 대한 접근 . 해당하는 경우, 귀하는 당사가 보유한 귀하의 개인 데이터 사본을 받을 권리가 있습니다.

. 해당하는 경우, 귀하는 당사가 보유한 귀하의 개인 데이터 사본을 받을 권리가 있습니다. 당사가 보유한 귀하의 개인 데이터 수정. 귀하는 당사가 보유한 귀하에 대한 불완전하거나 부정확한 데이터의 수정을 요청할 수 있습니다. 단, 귀하가 당사에 제공하는 새로운 데이터의 정확성을 당사가 검증해야 할 수도 있습니다. 당사가 보유한 귀하의 개인 데이터가 정확하고 최신 상태인 것이 중요합니다. 귀하의 개인 데이터에 변경 사항이 있는 경우, 아래의 연락처 정보를 사용하여 당사에 알려 업데이트해 주시기 바랍니다.

귀하는 당사가 보유한 귀하에 대한 불완전하거나 부정확한 데이터의 수정을 요청할 수 있습니다. 단, 귀하가 당사에 제공하는 새로운 데이터의 정확성을 당사가 검증해야 할 수도 있습니다. 당사가 보유한 귀하의 개인 데이터가 정확하고 최신 상태인 것이 중요합니다. 귀하의 개인 데이터에 변경 사항이 있는 경우, 아래의 연락처 정보를 사용하여 당사에 알려 업데이트해 주시기 바랍니다. 귀하의 개인 데이터 삭제. 당사가 처리를 계속 처리해야 할 타당한 사유가 없는 경우, 당사에 개인 데이터의 삭제 또는 제거를 요청할 수 있습니다. 귀하는 또한 귀하가 처리에 반대할 권리를 성공적으로 행사한 경우(아래 참조), 당사가 귀하의 정보를 불법적으로 처리한 경우 또는 법적 의무를 준수하기 위해 당사가 귀하의 개인 데이터를 삭제해야 하는 경우 당사에 개인 데이터의 삭제 또는 제거를 요청할 권리가 있습니다.

당사가 처리를 계속 처리해야 할 타당한 사유가 없는 경우, 당사에 개인 데이터의 삭제 또는 제거를 요청할 수 있습니다. 귀하는 또한 귀하가 처리에 반대할 권리를 성공적으로 행사한 경우(아래 참조), 당사가 귀하의 정보를 불법적으로 처리한 경우 또는 법적 의무를 준수하기 위해 당사가 귀하의 개인 데이터를 삭제해야 하는 경우 당사에 개인 데이터의 삭제 또는 제거를 요청할 권리가 있습니다. 귀하의 개인 데이터 처리 제한. 다음과 같은 경우에 귀하의 개인 데이터 처리 중단을 요청할 수 있습니다:

데이터의 정확성을 확인하고자 하는 경우. - 당사의 데이터 사용이 불법적이나 귀하가 당사가 데이터를 삭제하는 것을 원하지 않는 경우. 당사는 더 이상 데이터를 필요로 하지 않으나 귀하가 법적 청구의 설정, 행사 또는 방어를 위해 당사가 데이터를 보관할 것을 요구하는 경우. 또는 귀하가 당사의 정보 사용에 반대했으나, 당사가 처리를 계속하기 위한 우선적인 정당한 근거가 있는지 당사가 검증해야 하는 경우.

다음과 같은 경우에 귀하의 개인 데이터 처리 중단을 요청할 수 있습니다: 귀하의 일부 개인 데이터를 귀하 또는 제3자에게 이전. 이 권리가 적용되는 경우 당사는 귀하 또는 귀하가 선택한 제3자에게 구조화되고 통상적으로 사용되며 기계 판독이 가능한 형식으로 귀하의 개인 데이터를 제공합니다. 이 권리는 귀하가 제공한 정보에만 적용되며, 동의를 기반으로 처리하거나 귀하와의 계약을 이행하기 위해 필요한 경우에만 해당됩니다.

당사가 귀하의 개인 데이터를 처리하기 위해 동의에 의존하는 경우의 동의 철회. 철회는 귀하가 동의를 철회하기 전 수행된 모든 처리의 적법성에 영향을 미치지 않습니다. 귀하가 동의를 철회할 경우, 특정 제품이나 서비스를 제공할 수 없을 수도 있습니다. 동의를 철회할 때 이러한 경우가 발생하면 알려드리겠습니다. 동의를 요청하는 경우, 디지털 동의 관리 도구를 통해서나 아래에 기재된 연락처로 이메일을 보내 철회할 수 있습니다.

7.2 이의 제기 권리

정당한 이익에 근거하여 귀하의 개인 데이터를 처리하는 경우, 귀하는 특정 상황과 관련된 근거로 언제든지 그러한 처리(프로파일링 포함)에 대해 이의를 제기할 권리가 있습니다.

귀하가 이의 제기 권리를 행사하는 경우, 해당 상황에서 귀하의 개인 데이터 처리를 중단할 것입니다. 그러나 일부 경우, 당사는 귀하의 개인 데이터를 계속 처리해야 할 강력하고 정당한 근거가 있음을 입증할 수 있으며, 이 경우 귀하에게 통지할 것입니다.

7.3 귀하의 감독 기관에 불만을 제기할 권리

당사는 당사의 정보 사용과 관련된 모든 불만을 공정하게 해결하기 위해 귀하와 협력할 것을 약속합니다. 개인정보 보호팀(관련 데이터 보호 책임자 포함)에게 우려 사항이나 불만을 제기하고자 하는 경우, 아래의 연락처 정보 섹션에 제공된 세부 정보를 사용하십시오.

귀하는 적절한 감독 기관에 불만을 제기할 권리가 있을 수 있습니다.

위에 나열된 모든 권리가 절대적인 것은 아니며, 행사할 수 없거나 관련이 없는 상황도 있다는 점을 유의하십시오.

8. 귀하의 개인 데이터에 대한 책임자

귀하의 개인 데이터를 처리하는 책임이 있는 Castrol 법인은 Castrol Group Holdings Limited 또는 귀하의 국가나 지역에서 운영되는 해당 Castrol 회사입니다. 필요한 경우, 귀하의 국가별 부록에서 현지 Castrol 회사에 대한 자세한 정보를 확인하시기 바랍니다. 처리 활동에 따라, 다른 Castrol 그룹 회사들도 귀하의 개인 데이터를 처리할 수 있습니다.

본 처리방침, 당사의 개인정보 보호 관행 또는 데이터 보호 권리에 대한 질문이 있으시면, 해당되는 경우 데이터 보호 책임자 또는 기타 개인정보 보호 담당자를 포함하여 privacy.response@castrol.com으로 문의하시기 바랍니다.

당사에 연락할 때, 거주하는 국가 및/또는 주를 명시하여 주시면 해당 법률에 따라 적절한 정보를 제공하고 요청을 처리해 드릴 수 있습니다.

개인정보 보호 권리를 행사하실 때, 본인임을 확인하기 위한 정보를 제공해 주실 것을 요청할 수 있습니다. 만약 권한을 부여받은 제3자를 통해 요청을 제출하는 경우, 요청을 처리하기 전에 해당 제3자가 귀하를 대리할 권한이 있음을 증명하는 증거를 요구할 수 있습니다.

9. 당사가 연결하는 제3자 웹사이트

당사의 디지털 자산은 당사의 통제를 벗어난 제3자가 제공하는 외부 웹사이트, 서비스 또는 콘텐츠에 대한 링크를 포함할 수 있으며, 이 처리방침의 적용을 받지 않습니다. 이 외부 콘텐츠와 상호작용하면 제3자가 귀하에 대한 정보를 수집하거나 공유할 수 있습니다. 이러한 제3자들의 개인정보 보호 관행은 자체적인 개인정보 처리방침의 적용을 받습니다. 이러한 제3자들의 개인정보 보호 관행을 더 잘 이해하기 위해 해당 약관을 읽어보실 것을 권장합니다.

10. 본 개인정보 처리방침 변경

본 처리방침은 2026년 10월에 마지막으로 업데이트되었습니다. 법률 및 당사의 관행에 변화가 있을 경우 필요에 따라 다시 업데이트할 것입니다. 본 개인정보 처리방침에 중대한 변경이 있을 경우, 법적 요구 사항에 따라 적절한 이메일 통지가 귀하에게 제공됩니다. 귀하의 개인 데이터 처리에 대한 정보를 계속 파악하실 수 있도록 본 처리방침을 주기적으로 검토하시기를 권장합니다.