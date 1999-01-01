Stonepeak, bp로부터 Castrol 과반수 지배 지분 인수 완료
런던 및 뉴욕, 2026년 11월 2일 – 인프라에 특화된 선도적인 대체 투자 회사인 Stonepeak은 오늘 BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP)로부터 글로벌 윤활유 선도 기업 Castrol의 65% 지분 인수를 완료했다고 발표했습니다. bp는 Castrol의 35% 소수 지분을 계속 보유합니다.
Stonepeak의 투자 지원과 bp의 지속적인 지원을 바탕으로, Castrol은 승용차, 상용차 및 산업용 최종 시장에 핵심적인 윤활유와 열관리 유액을 공급하는 세계 최대 공급업체 중 하나로서의 입지를 더욱 공고히 해 나갈 것입니다. 새로운 소유 구조를 통해 Castrol은 더 큰 재무적·운영적 유연성을 확보하여, 브랜드의 기술력과 고객 관계, 글로벌 네트워크를 바탕으로 기존 사업 기반과 인접 시장에서 성장을 가속화할 수 있게 됩니다.
인수 발표 보도자료에서 밝혔듯이, Canada Pension Plan Investment Board(“CPP Investments”)도 이번 거래를 지원하기 위해 간접 소수 지분 투자자로 참여할 것입니다.
거래 종결과 함께 Castrol의 새 이사회가 구성되었으며, Clariant AG 회장이자 Shell plc 전 최고경영자인 Ben van Beurden이 의장을 맡게 됩니다. 이사회는 의장을 포함한 독립 이사 4명, Stonepeak 계열 이사 3명, bp 출신 이사 2명, CPP Investments 출신 이사 1명으로 구성됩니다. 각 이사는 Castrol에 도움이 될 만한 풍부하고 관련성 높은 전문성을 갖추고 있습니다.
Castrol은 자동차, 해양, 산업 및 에너지 분야의 고객과 소비자에게 서비스를 제공하는 세계적인 윤활유 브랜드 중 하나입니다. Castrol 브랜드는 혁신과 첨단 기술을 향한 회사의 노력에 힘입어 프리미엄 품질과 고성능으로 전 세계에서 인정받고 있습니다. Castrol 제품은 150개국이 넘는 곳에서 판매되고 있으며, Castrol은 127년 넘게 도로와 경주로, 하늘과 바다, 우주에서 세상이 움직이는 데 기여해 왔습니다.
Castrol은 과반수 지배 지분을 보유한 선도적인 대체 투자 회사 Stonepeak와 BP p.l.c.(“bp”)(NYSE: BP)(LON: BP)의 지원을 받고 있습니다. Castrol의 본사는 영국에 있으며 전 세계적으로 6,000명이 넘는 직원이 근무하고 있습니다. 자세한 정보는 www.castrol.com에서 확인하십시오.
Stonepeak은 인프라에 특화된 선도적인 대체 투자 회사로, 약 980억 달러의 운용 자산을 보유하고 있습니다. Stonepeak은 전 세계의 방어적 실물 자산 사업에 투자하여, 하방 위험 보호와 탄탄한 위험 조정 수익률을 중시하면서 투자자와 포트폴리오 기업에 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다. Stonepeak은 사모펀드 및 크레딧 투자 펀드의 스폰서로서, 디지털 인프라, 에너지·에너지 전환, 운송·물류, 부동산 등 중점 부문의 투자를 확대하기 위해 자본과 운영 지원, 확고한 파트너십을 제공합니다.
Stonepeak의 본사는 뉴욕에 있으며, 휴스턴, 워싱턴 D.C., 런던, 홍콩, 서울, 싱가포르, 시드니, 도쿄, 아부다비, 리야드에 사무소를 두고 있습니다. 자세한 정보는 www.stonepeak.com에서 확인하십시오.
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson