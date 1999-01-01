새로운 소유 구조를 통해 Castrol은 다음 성장 단계를 뒷받침할 더 큰 재무적·운영적 유연성을 확보하게 됩니다

Castrol의 새 이사회가 구성되며, 의장은 Clariant AG 회장이자 Shell plc 전 최고경영자인 Ben van Beurden이 맡게 됩니다

런던 및 뉴욕, 2026년 11월 2일 – 인프라에 특화된 선도적인 대체 투자 회사인 Stonepeak은 오늘 BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP)로부터 글로벌 윤활유 선도 기업 Castrol의 65% 지분 인수를 완료했다고 발표했습니다. bp는 Castrol의 35% 소수 지분을 계속 보유합니다.

Stonepeak의 투자 지원과 bp의 지속적인 지원을 바탕으로, Castrol은 승용차, 상용차 및 산업용 최종 시장에 핵심적인 윤활유와 열관리 유액을 공급하는 세계 최대 공급업체 중 하나로서의 입지를 더욱 공고히 해 나갈 것입니다. 새로운 소유 구조를 통해 Castrol은 더 큰 재무적·운영적 유연성을 확보하여, 브랜드의 기술력과 고객 관계, 글로벌 네트워크를 바탕으로 기존 사업 기반과 인접 시장에서 성장을 가속화할 수 있게 됩니다.

이는 Castrol의 127년 역사에서 의미 있는 이정표이며, 여기에 함께할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. Castrol의 뛰어난 경영진 및 직원들과 긴밀히 협력하여, 당사는 단기적으로 운영 개선과 지속 가능한 성장에 주력할 것입니다. 당사는 Castrol의 앞날에 눈부신 미래가 펼쳐질 것으로 확신하며, Castrol이 시장 선도 지위를 더욱 확대하고 고객에게 지속적으로 가치를 제공하며 다음 성장 단계를 이끌어 갈 수 있도록 적극 지원하기를 기대합니다. Anthony Borreca Stonepeak 선임 매니징 디렉터

Castrol은 신뢰받는 브랜드와 탄탄한 고객 관계, 뛰어난 동료, 명확한 성장 전략이라는 확고한 기반 위에서 다음 여정을 시작합니다. 저는 bp의 일원으로서 우리가 이뤄낸 성과가 자랑스럽습니다. 저는 또한 Stonepeak과 함께 이 흐름을 이어가며 Castrol의 잠재력을 최대한 끌어내고 이해관계자에게 더 큰 가치를 제공할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. Michelle Jou Castrol 최고경영자

인수 발표 보도자료에서 밝혔듯이, Canada Pension Plan Investment Board(“CPP Investments”)도 이번 거래를 지원하기 위해 간접 소수 지분 투자자로 참여할 것입니다.

거래 종결과 함께 Castrol의 새 이사회가 구성되었으며, Clariant AG 회장이자 Shell plc 전 최고경영자인 Ben van Beurden이 의장을 맡게 됩니다. 이사회는 의장을 포함한 독립 이사 4명, Stonepeak 계열 이사 3명, bp 출신 이사 2명, CPP Investments 출신 이사 1명으로 구성됩니다. 각 이사는 Castrol에 도움이 될 만한 풍부하고 관련성 높은 전문성을 갖추고 있습니다.