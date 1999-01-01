Personenbezogene Daten bzw. personenbezogene Informationen sind alle Informationen über eine Person, anhand derer diese Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Wir können die folgenden personenbezogenen Daten über Sie verarbeiten:

Gegebenenfalls stellen wir Ihnen ergänzende Datenschutzerklärungen oder Hinweise für bestimmte Rechtsordnungen zur Verfügung, um Ihnen in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Anforderungen und lokalen Gepflogenheiten zusätzliche Informationen über unsere Verarbeitungstätigkeiten zu geben.

Diese Erklärung erläutert, welche Arten personenbezogener Daten wir über Sie verarbeiten, zu welchen Zwecken wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wie wir sie verwenden und schützen, wie lange wir sie aufbewahren und welche Rechte Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben.

Wenn Sie eine unserer Websites oder Apps (die „ digitale Ressource “) besuchen, an einem unserer Programme oder einer unserer Veranstaltungen teilnehmen, uns kontaktieren, unsere Produkte und Dienstleistungen erwerben und/oder auf andere Weise mit uns Geschäfte tätigen, kann ein Unternehmen der Castrol-Gruppe („ Castrol “, „ wir “, „ uns “ oder „ unsere “) oder ein verbundenes Unternehmen Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten.

Die nachstehende Tabelle enthält nähere Angaben dazu, warum wir Ihre Daten erheben, wie wir sie verwenden und auf welche Rechtsgrundlagen wir uns nach den geltenden Datenschutzgesetzen stützen.

Soweit nach geltendem Recht erforderlich, stellen wir sicher, dass für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den in dieser Erklärung beschriebenen Zwecken eine geeignete Rechtsgrundlage oder eine andere gültige Rechtfertigung besteht. Je nach Rechtsordnung und den geltenden Anforderungen können wir uns auf eine oder mehrere der uns zur Verfügung stehenden Rechtsgrundlagen oder sonstigen Gründe für die Verarbeitung stützen, darunter die nachstehend beschriebenen:

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke verwenden, stellen wir sicher, dass dafür eine Rechtsgrundlage besteht.

Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und zur Verwaltung Ihrer Präferenzen finden Sie auf der Seite Cookie-Einstellungen, die auf jeder unserer digitalen Ressourcen verfügbar ist.

Sie können Ihre Cookie-Einstellungen über die auf unserer digitalen Ressource verfügbare Seite „Cookie-Einstellungen” verwalten. Sie können Ihre Browsereinstellungen auch so konfigurieren, dass alle oder bestimmte Cookies abgelehnt werden oder Sie benachrichtigt werden, wenn Cookies gesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung bestimmter Cookies die Funktionsweise oder Verfügbarkeit einiger Funktionen unserer digitalen Ressourcen beeinträchtigen kann.

Wenn Sie unsere digitalen Ressourcen besuchen, können wir und unsere Dienstleister Cookies und ähnliche Technologien verwenden, um Informationen über Ihre Nutzung unserer digitalen Ressourcen zu erheben.

– die Kommunikation mit Ihnen per E-Mail, Telefon oder über soziale Medien, um Ihnen Informationen über Dienstleistungen, Produkte und/oder Veranstaltungen bereitzustellen, die für Sie von Interesse sein könnten

Einwilligung nur, soweit dies nach geltendem Datenschutzrecht erforderlich ist, z. B. in Bezug auf Informationen, die durch nicht notwendige Cookies und ähnliche Technologien gewonnen werden. Sie können diese Einwilligung jederzeit über Ihre Cookie-Einstellungen widerrufen.

– die statistische Überwachung und Analyse aktueller Angriffe auf Geräte und Systeme sowie die laufende Anpassung der bereitgestellten Lösungen zum Schutz von Geräten und Systemen vor aktuellen Angriffen.

– die Durchführung von Fehlerbehebungs- und Analysemaßnahmen, die erforderlich sind, um Schadcode bzw. böswillige Akteure zu erkennen und zu verstehen, wie sich diese auf Ihr IT-System auswirken können; und/oder

– die laufende Überprüfung und Verbesserung der auf unseren digitalen Ressourcen bereitgestellten Informationen, um deren Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen und potenzielle Störungen oder Cyberangriffe zu verhindern;

– die Verbesserung der Qualität, des Inhalts und der Relevanz unserer Mitteilungen (wenn Sie den Erhalt unserer Mitteilungen abonniert haben), indem wir Ihre Interaktionen mit diesen Mitteilungen nachverfolgen, z. B. ob Sie eine E-Mail-Mitteilung erhalten oder öffnen oder auf einen darin enthaltenen Link klicken.

Für Zwecke des Kundenmanagements sowie zur Verwaltung und Verbesserung unseres Geschäfts (einschließlich unserer Dienstleistungen und Produkte) . Dies umfasst:

Sie können sich entscheiden, uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden, Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitzustellen, können wir Ihnen möglicherweise einige unserer Dienstleistungen nicht anbieten.

Profilierung

Wir können auf Grundlage der oben genannten personenbezogenen Daten Profile über Sie erstellen. Solche Profile können verwendet werden, um die digitale Ressource oder Dienstleistungen zu personalisieren, zu bestimmen, welche Werbung Ihnen angezeigt wird, und/oder Sicherheitsbedrohungen zu erkennen und zu verhindern.

4. Informationen, die wir weitergeben

Konzerninterne Weitergabe

Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit können wir Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen innerhalb unserer Unternehmensgruppe weitergeben.

Externe Dienstleister

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an externe Dienstleister, Vertreter und Auftragnehmer weitergeben, damit diese Dienstleistungen für uns erbringen (z. B. unsere Buchhalter, fachlichen Berater sowie IT- und Kommunikationsdienstleister). Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an unsere Geschäftspartner weitergeben, die diese für eigene Zwecke verwenden können (soweit dies nach geltendem Datenschutzrecht zulässig ist), z. B. zur Verwaltung und Bewerbung ihrer Produkte/Dienstleistungen. Jeder von uns beauftragte Drittanbieter muss Ihre personenbezogenen Daten gemäß den vertraglich vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen schützen.

Social-Media-Plattformen

Soweit dies in begrenztem Umfang zutrifft, können wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um Werbekampagnen auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, Instagram und Facebook durchzuführen, Sie über bevorstehende Dienstleistungen oder neue Produkte zu informieren und sicherzustellen, dass Sie nur relevante Werbung zu unseren Produkten und Dienstleistungen erhalten. Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Social-Media-Plattformen weitergeben, damit Ihnen bei der Nutzung der jeweiligen Social-Media-Plattform Werbung für unsere Produkte und Dienstleistungen oder diejenigen unserer Partner angezeigt wird, von der wir annehmen, dass sie für Sie von Interesse ist. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an Social-Media-Plattformen weitergeben, damit wir Personen relevante Werbung anzeigen können, bei denen die Social-Media-Plattformen davon ausgehen, dass sie ähnliche Interessen wie Sie haben.

Rechtlich und regulatorisch erforderliche Offenlegungen

Wir können Ihre personenbezogenen Daten offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn wir der Auffassung sind, dass die Offenlegung erforderlich ist, um unsere Rechte zu schützen und/oder einem Gerichtsverfahren, einer gerichtlichen Anordnung, einer Anfrage einer Aufsichtsbehörde oder einem sonstigen uns zugestellten rechtlichen Verfahren nachzukommen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch im Zusammenhang mit Rechtsverfahren weitergeben. Diese Stellen können sich außerhalb Ihrer Rechtsordnung befinden. In diesen Fällen gilt die Rechts- und/oder Aufsichtsbehörde als Verantwortlicher (der nicht auf unsere Weisung handelt) und ist in erster Linie dafür verantwortlich zu entscheiden, wie Ihre personenbezogenen Daten nach der Weitergabe durch uns gespeichert und verwendet werden.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an Kreditauskunfteien und Betrugspräventionsstellen weitergeben, um Ihre Kreditwürdigkeit und Produkteignung zu beurteilen, Ihre Identität zu überprüfen, Ihr Konto zu verwalten und kriminelle Aktivitäten zu verhindern.

Empfänger im Rahmen von Umstrukturierungen

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte (und deren Berater) weitergeben, an die wir Teile unseres Geschäfts oder unserer Vermögenswerte verkaufen oder übertragen oder mit denen wir diese zusammenführen möchten.

5. Internationale Datenübermittlungen

Als international tätiges Unternehmen können wir Ihre personenbezogenen Daten weltweit speichern oder an andere Unternehmen unserer Unternehmensgruppe übermitteln. In diesem Fall stellen wir sicher, dass die Rechtsordnung des Empfängers ein angemessenes Datenschutzniveau bietet, oder wir übermitteln die personenbezogenen Daten auf Grundlage eines umfassenden, flexiblen und globalen Compliance-Rahmens, der geeignete Maßnahmen und Garantien vorsieht (einschließlich des jeweils einschlägigen Moduls der EU-Standardvertragsklauseln und, soweit anwendbar, des UK Addendum), um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen geschützt sind.

Ebenso stellen wir bei der Übermittlung personenbezogener Daten an einen Dritten in einer anderen Rechtsordnung sicher, dass geeignete Maßnahmen getroffen wurden, um ein angemessenes Schutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten zu gewährleisten, z. B. durch die Aufnahme geeigneter Klauseln in unsere Vereinbarungen mit Dritten.

Weitere Informationen zu unseren internationalen Datenübermittlungen und den von uns eingesetzten vertraglichen Garantien können Sie über die unten angegebenen Kontaktdaten anfordern.

6. Aufbewahrung Ihrer Daten

Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren, hängt von dem Zweck ab, für den wir sie verwenden. Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten für jeden Zweck so lange aufbewahren, wie dies entsprechend unseren in internen Richtlinien dokumentierten geschäftlichen Erfordernissen notwendig ist. Diese Fristen können je nach Rechtsordnung unterschiedlich sein. Wenn Sie sich beispielsweise im Vereinigten Königreich befinden und wir einen Vertrag mit Ihnen haben, bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten in der Regel sechs Jahre nach Beendigung dieses Vertrags auf, es sei denn, ein Rechtsstreit ist absehbar; in diesem Fall bewahren wir sie länger auf.

Wir berechnen die Aufbewahrungsfrist danach, wie lange die personenbezogenen Daten benötigt werden, um: (a) die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen, (b) die von Aufsichtsbehörden, Berufsorganisationen oder Verbänden vorgeschriebenen oder empfohlenen Fristen einzuhalten, (c) geltende Gesetze, rechtliche Aufbewahrungsanordnungen und andere rechtliche Verpflichtungen (einschließlich vertraglicher Verpflichtungen) einzuhalten und (d) Ihren Anfragen nachzukommen.

Es kann Gesetze oder Vorschriften geben, die eine Mindestdauer festlegen, für die wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren müssen. Wir bewahren Ihre Daten nur für die festgelegte Aufbewahrungsfrist auf und anonymisieren oder löschen sie anschließend. Die Anonymisierung personenbezogener Daten bedeutet, dass sichergestellt wird, dass die Daten nicht mehr Ihrer Person zugeordnet werden können. Dies erfolgt entweder durch Aggregation der Daten (z. B. um Aussagen über eine Personengruppe statt über eine bestimmte Person zu treffen) oder durch Entfernen personenbezogener Identifikatoren (z. B. Kontaktdaten), sodass wir die Daten weiterhin zur Ermittlung von Trends und Mustern verwenden können, ohne sie wieder mit Ihnen in Verbindung bringen zu können.

Wenn Sie sich von einem Dienst abmelden, können wir Ihre Daten in einer „Sperrliste“ speichern, damit wir wissen, dass Sie sich abgemeldet haben, und sicherstellen können, dass Sie nicht erneut kontaktiert werden. Ihre in einer Sperrliste gespeicherten personenbezogenen Daten werden für keinen anderen Zweck verwendet.

7. Ihre Rechte

Je nachdem, wo Sie sich befinden, gelten einige oder alle der nachstehend aufgeführten Rechte für Sie. Wenn Sie sich beispielsweise im EWR oder im Vereinigten Königreich befinden, stehen Ihnen alle nachstehend aufgeführten Rechte zu; wenn Sie sich in Australien befinden, haben Sie das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten und auf deren Berichtigung.

7.1 Datenschutzrechte

Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten . Soweit anwendbar, sind Sie berechtigt, eine Kopie der personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir über Sie gespeichert haben.

. Soweit anwendbar, sind Sie berechtigt, eine Kopie der personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir über Sie gespeichert haben. Berichtigung der personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Sie können verlangen, dass wir unvollständige oder unrichtige Daten, die wir über Sie gespeichert haben, berichtigen. Gegebenenfalls müssen wir jedoch die Richtigkeit der neuen Daten überprüfen, die Sie uns zur Verfügung stellen. Es ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, richtig und aktuell sind. Bitte verwenden Sie die unten angegebenen Kontaktdaten, um uns über Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten zu informieren.

Sie können verlangen, dass wir unvollständige oder unrichtige Daten, die wir über Sie gespeichert haben, berichtigen. Gegebenenfalls müssen wir jedoch die Richtigkeit der neuen Daten überprüfen, die Sie uns zur Verfügung stellen. Es ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, richtig und aktuell sind. Bitte verwenden Sie die unten angegebenen Kontaktdaten, um uns über Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten zu informieren. Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können verlangen, dass wir personenbezogene Daten löschen, wenn kein vorrangiger Grund für ihre weitere Verarbeitung besteht. Sie haben außerdem das Recht, von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn Sie erfolgreich von Ihrem Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Gebrauch gemacht haben (siehe unten), wenn wir Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet haben oder wenn wir aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen zur Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet sind.

Sie können verlangen, dass wir personenbezogene Daten löschen, wenn kein vorrangiger Grund für ihre weitere Verarbeitung besteht. Sie haben außerdem das Recht, von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn Sie erfolgreich von Ihrem Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Gebrauch gemacht haben (siehe unten), wenn wir Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet haben oder wenn wir aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen zur Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet sind. Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können in den folgenden Fällen verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausgesetzt wird:

Wenn Sie möchten, dass wir die Richtigkeit der Daten überprüfen; – Wenn unsere Verwendung der Daten unrechtmäßig ist, Sie jedoch nicht möchten, dass wir sie löschen; Wenn Sie möchten, dass wir die Daten aufbewahren, obwohl wir sie nicht mehr benötigen, weil Sie sie zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen; oder Wenn Sie unserer Verwendung Ihrer Daten widersprochen haben, wir jedoch prüfen müssen, ob unsere berechtigten Gründe für die weitere Verarbeitung überwiegen.

Sie können in den folgenden Fällen verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausgesetzt wird: Übermittlung bestimmter Ihrer personenbezogenen Daten an Sie oder einen Dritten. Soweit dieses Recht gilt, stellen wir Ihnen oder einem von Ihnen bestimmten Dritten Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass dieses Recht nur für Informationen gilt, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben und die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten oder deren Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist.

Widerruf Ihrer Einwilligung, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten. Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die vor dem Widerruf Ihrer Einwilligung erfolgt ist. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, können wir Ihnen möglicherweise bestimmte Produkte oder Dienstleistungen nicht mehr bereitstellen. Sollte dies der Fall sein, werden wir Sie zum Zeitpunkt des Widerrufs Ihrer Einwilligung darüber informieren. Wenn wir eine Einwilligung einholen, kann diese über ein digitales Tool zur Verwaltung von Einwilligungen oder per E-Mail an die unten angegebenen Kontaktdaten widerrufen werden.

7.2 Widerspruchsrecht

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage berechtigter Interessen verarbeiten, haben Sie das Recht, dieser Verarbeitung, einschließlich eines darauf beruhenden Profilings, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit zu widersprechen.

Wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht ausüben, stellen wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang ein. In einigen Fällen können wir jedoch zwingende schutzwürdige Gründe für die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nachweisen. Ist dies der Fall, werden wir Sie darüber informieren.

7.3 Recht auf Beschwerde bei Ihrer Aufsichtsbehörde

Wir sind bestrebt, gemeinsam mit Ihnen eine faire Lösung für Beschwerden über unsere Verwendung Ihrer Daten zu finden. Wenn Sie Bedenken haben oder eine Beschwerde bei unseren Datenschutzteams (einschließlich der zuständigen Datenschutzbeauftragten) einreichen möchten, verwenden Sie bitte die unten im Abschnitt „Kontakt“ angegebenen Kontaktdaten.

Sie haben möglicherweise das Recht, bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.

Bitte beachten Sie, dass die oben aufgeführten Rechte nicht uneingeschränkt gelten und es Situationen gibt, in denen sie nicht ausgeübt werden können oder nicht einschlägig sind.

8. Für Ihre personenbezogenen Daten zuständige Stelle

Das für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche Castrol-Unternehmen ist entweder Castrol Group Holdings Limited oder das jeweilige Castrol-Unternehmen, das in Ihrem Land oder Ihrer Region tätig ist. Soweit erforderlich, finden Sie weitere Informationen über das lokale Castrol-Unternehmen in Ihrem länderspezifischen Nachtrag. Je nach Verarbeitungstätigkeit können auch andere Unternehmen der Castrol-Gruppe Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

Wenn Sie Fragen zu dieser Erklärung, unseren Datenschutzpraktiken oder Ihren Datenschutzrechten haben, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy.response@castrol.com. Dies gilt gegebenenfalls auch für die Kontaktaufnahme mit Datenschutzbeauftragten oder anderen Datenschutzansprechpartnern.

Wenn Sie uns kontaktieren, geben Sie bitte das Land und/oder das Bundesland an, in dem Sie wohnen, damit wir Ihnen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen und Ihre Anfrage gemäß den geltenden Gesetzen bearbeiten können.

Wenn Sie Ihre Datenschutzrechte ausüben, können wir Sie auffordern, Informationen bereitzustellen, die zur Überprüfung Ihrer Identität erforderlich sind. Wenn Sie eine Anfrage über einen bevollmächtigten Dritten einreichen, können wir einen Nachweis darüber verlangen, dass der Dritte berechtigt ist, in Ihrem Namen zu handeln, bevor wir Ihre Anfrage bearbeiten.

9. Websites Dritter, auf die wir verlinken

Unsere digitalen Ressourcen können Links zu externen Websites, Dienstleistungen oder Inhalten Dritter enthalten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und nicht von dieser Erklärung erfasst werden. Durch die Interaktion mit diesen externen Inhalten können Dritte möglicherweise Informationen über Sie erheben oder weitergeben. Für die Datenschutzpraktiken dieser Dritten gelten deren eigene Datenschutzerklärungen. Wir empfehlen Ihnen, die Bedingungen dieser Dritten zu lesen, um deren Datenschutzpraktiken besser zu verstehen.

10. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Diese Erklärung wurde zuletzt im Oktober 2026 aktualisiert. Wir werden sie bei Bedarf erneut aktualisieren, um Änderungen der Rechtslage und unserer Praktiken zu berücksichtigen. Wenn wir diese Datenschutzerklärung wesentlich ändern, erhalten Sie gemäß den gesetzlichen Anforderungen eine entsprechende Benachrichtigung per E-Mail. Wir empfehlen Ihnen, diese Erklärung regelmäßig zu lesen, um über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns auf dem Laufenden zu bleiben.