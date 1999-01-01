Wenn Sie eine unserer Websites oder Apps (die „digitale Ressource“) besuchen, an einem unserer Programme oder einer unserer Veranstaltungen teilnehmen, uns kontaktieren, unsere Produkte und Dienstleistungen erwerben und/oder auf andere Weise mit uns Geschäfte tätigen, kann ein Unternehmen der Castrol-Gruppe („Castrol“, „wir“, „uns“ oder „unsere“) oder ein verbundenes Unternehmen Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten.
Diese Datenschutzerklärung („Datenschutzerklärung“ oder diese „Erklärung“) gilt für personenbezogene Daten der folgenden Personen:
Diese Erklärung erläutert, welche Arten personenbezogener Daten wir über Sie verarbeiten, zu welchen Zwecken wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wie wir sie verwenden und schützen, wie lange wir sie aufbewahren und welche Rechte Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben.
Gegebenenfalls stellen wir Ihnen ergänzende Datenschutzerklärungen oder Hinweise für bestimmte Rechtsordnungen zur Verfügung, um Ihnen in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Anforderungen und lokalen Gepflogenheiten zusätzliche Informationen über unsere Verarbeitungstätigkeiten zu geben.
Personenbezogene Daten bzw. personenbezogene Informationen sind alle Informationen über eine Person, anhand derer diese Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Wir können die folgenden personenbezogenen Daten über Sie verarbeiten:
|Kategorie
|Typische Datenpunkte
|Typische Quellen
|Biografische Daten und Kontaktdaten
|Telefonnummer sowie Post- oder E-Mail-Adresse.
|Sie/von Ihnen ausgelöste Interaktion
|Zugangsdaten zum Konto
|Benutzernamen, Passwörter.
|Sie/von uns generiert
|Transaktionsdaten
|Einzelheiten zu Transaktionen, die Sie über unsere Kanäle durchführen, zur Erbringung der von uns bereitgestellten Dienstleistungen sowie Zahlungsdaten.
|Sie/von uns generiert
|Berufliche Daten
|Berufsbezeichnung, Firmenname, geschäftliche E-Mail-Adresse, geschäftliche Telefonnummer, Geschäftsanschrift.
|Sie/Dritte
|Präferenzdaten
|Marketing- oder Nutzungspräferenzen, die Sie uns mitteilen oder die wir aus anderen uns zur Verfügung gestellten Daten ableiten können.
|Von uns generiert/Dritte
|Korrespondenz
|In der Regel führen wir Aufzeichnungen über unsere Korrespondenz mit Ihnen. Dazu können Telefonanrufe gehören, die wir aufzeichnen, um unsere Mitarbeiter zu schulen und Qualitätskontrollen durchzuführen.
|Sie/von uns erstellte Transkripte
|Nutzungsdaten zu digitalen Ressourcen
|IP-Adresse, Browsertyp und -version, Zeitzoneneinstellung und Standort, Browser-Plug-in-Typen und -Versionen, Betriebssystem und Plattform sowie andere Technologien auf den Geräten, die Sie für den Zugriff auf unsere digitalen Ressourcen verwenden (z. B. mittels Cookies und anderer Tracking-Technologien).
|Von uns oder Dritten generiert
Wenn Sie unsere digitalen Ressourcen besuchen, können wir und unsere Dienstleister Cookies und ähnliche Technologien verwenden, um Informationen über Ihre Nutzung unserer digitalen Ressourcen zu erheben.
Sie können Ihre Cookie-Einstellungen über die auf unserer digitalen Ressource verfügbare Seite „Cookie-Einstellungen” verwalten. Sie können Ihre Browsereinstellungen auch so konfigurieren, dass alle oder bestimmte Cookies abgelehnt werden oder Sie benachrichtigt werden, wenn Cookies gesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung bestimmter Cookies die Funktionsweise oder Verfügbarkeit einiger Funktionen unserer digitalen Ressourcen beeinträchtigen kann.
Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und zur Verwaltung Ihrer Präferenzen finden Sie auf der Seite Cookie-Einstellungen, die auf jeder unserer digitalen Ressourcen verfügbar ist.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke verwenden, stellen wir sicher, dass dafür eine Rechtsgrundlage besteht.
Rechtsgrundlagen
Soweit nach geltendem Recht erforderlich, stellen wir sicher, dass für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den in dieser Erklärung beschriebenen Zwecken eine geeignete Rechtsgrundlage oder eine andere gültige Rechtfertigung besteht. Je nach Rechtsordnung und den geltenden Anforderungen können wir uns auf eine oder mehrere der uns zur Verfügung stehenden Rechtsgrundlagen oder sonstigen Gründe für die Verarbeitung stützen, darunter die nachstehend beschriebenen:
Die nachstehende Tabelle enthält nähere Angaben dazu, warum wir Ihre Daten erheben, wie wir sie verwenden und auf welche Rechtsgrundlagen wir uns nach den geltenden Datenschutzgesetzen stützen.
|Verarbeitungsaktivität
|Informationen, die wir verwenden
|Relevante Rechtsgrundlagen
Für Zwecke des Kundenmanagements sowie zur Verwaltung und Verbesserung unseres Geschäfts (einschließlich unserer Dienstleistungen und Produkte). Dies umfasst:
– im Rahmen unseres Prozesses zur Nutzerregistrierung;
– die Korrespondenz mit Ihnen;
– die Verwaltung und Abwicklung unserer Kundenbeziehungen und unseres Geschäfts;
– die Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Geschäfts (einschließlich durch das Training von Systemen künstlicher Intelligenz); und/oder
– die Verbesserung der Qualität, des Inhalts und der Relevanz unserer Mitteilungen (wenn Sie den Erhalt unserer Mitteilungen abonniert haben), indem wir Ihre Interaktionen mit diesen Mitteilungen nachverfolgen, z. B. ob Sie eine E-Mail-Mitteilung erhalten oder öffnen oder auf einen darin enthaltenen Link klicken.
– Biografische Daten und Kontaktdaten
– Zugangsdaten zum Konto
– Berufliche Daten
– Präferenzdaten
– Nutzungsdaten zu digitalen Ressourcen
– Korrespondenz
|Berechtigte Interessen (zur effektiven Verwaltung und Bereitstellung von Dienstleistungen für Sie und zur Verbesserung unserer Dienstleistungen), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Für die Wartung und Verwaltung der digitalen Ressource. Dies umfasst:
– die laufende Überprüfung und Verbesserung der auf unseren digitalen Ressourcen bereitgestellten Informationen, um deren Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen und potenzielle Störungen oder Cyberangriffe zu verhindern;
– die Durchführung von Fehlerbehebungs- und Analysemaßnahmen, die erforderlich sind, um Schadcode bzw. böswillige Akteure zu erkennen und zu verstehen, wie sich diese auf Ihr IT-System auswirken können; und/oder
– die statistische Überwachung und Analyse aktueller Angriffe auf Geräte und Systeme sowie die laufende Anpassung der bereitgestellten Lösungen zum Schutz von Geräten und Systemen vor aktuellen Angriffen.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten zu diesem Zweck auch anonymisieren.
– Biografische Daten und Kontaktdaten
– Zugangsdaten zum Konto
– Berufliche Daten
– Präferenzdaten
– Nutzungsdaten zu digitalen Ressourcen
– Korrespondenz
|Berechtigte Interessen (Wartung und Verwaltung von IT-Diensten, Netzwerk- und Datensicherheit sowie Betrugsprävention), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
|Für die in unserer Cookie-Erklärung beschriebenen Zwecke
– Zugangsdaten zum Konto
– Präferenzdaten
– Nutzungsdaten zu digitalen Ressourcen
Berechtigtes Interesse (Bereitstellung der erforderlichen Funktionalität unserer digitalen Ressource), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Einwilligung nur, soweit dies nach geltendem Datenschutzrecht erforderlich ist, z. B. in Bezug auf Informationen, die durch nicht notwendige Cookies und ähnliche Technologien gewonnen werden. Sie können diese Einwilligung jederzeit über Ihre Cookie-Einstellungen widerrufen.
Für Analyse-, Statistik-, Profiling- und Erkenntniszwecke. Dies umfasst:
– Verständnis der Bedürfnisse und Interessen unserer Kunden
– Marktsegmentierungen vorzunehmen (einschließlich zu Marketingzwecken);
– Marktanalysen durchzuführen und/oder die digitalen Ressourcen, Dienstleistungen oder Mitteilungen anhand der Ihnen zugeordneten Profildaten zu personalisieren.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten zu diesem Zweck auch anonymisieren.
– Biografische Daten und Kontaktdaten
– Zugangsdaten zum Konto
– Berufliche Daten
– Präferenzdaten
– Nutzungsdaten zu digitalen Ressourcen
– Korrespondenz
|Berechtigte Interessen (Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells und unserer Dienstleistungen sowie besseres Verständnis unserer Kunden), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Für Marketing- und Werbezwecke umfasst dies:
– die Kommunikation mit Ihnen per E-Mail, Telefon oder über soziale Medien, um Ihnen Informationen über Dienstleistungen, Produkte und/oder Veranstaltungen bereitzustellen, die für Sie von Interesse sein könnten
– Marktsegmentierungen vorzunehmen (einschließlich zu Marketingzwecken);
– Marktanalysen durchzuführen und/oder die digitalen Ressourcen, Dienstleistungen oder Mitteilungen anhand der Ihnen zugeordneten Profildaten zu personalisieren.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten zu diesem Zweck auch anonymisieren.
– Biografische Daten und Kontaktdaten
– Zugangsdaten zum Konto
– Berufliche Daten
– Präferenzdaten
– Nutzungsdaten zu digitalen Ressourcen
– Korrespondenz
|Berechtigtes Interesse (Information unserer Kunden über die digitale Ressource sowie unsere Produkte und Dienstleistungen), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen bzw. sich abmelden, indem Sie in einer Mitteilung auf den Abmeldelink klicken.
Für rechtliche und regulatorische Zwecke umfasst dies:
– die Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und Regelungen sowie interner Richtlinien und Verfahren und die Überprüfung der Einhaltung;
– die Durchführung von KYC-Prüfungen, Geldwäscheprüfungen und sonstigen Due-Diligence-Prüfungen;
– die Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und/oder anderen kriminellen Handlungen oder Fehlverhalten; und/oder
– die Begründung und Bearbeitung von Rechtsansprüchen
– Biografische Daten und Kontaktdaten
– Berufliche Daten
– Nutzungsdaten zu digitalen Ressourcen
– Korrespondenz
– Identifizierungs-/KYC-Daten
– Daten zur Geldwäscheprävention
– Transaktionsdaten
|Rechtliche Verpflichtungen, wenn die Verarbeitungstätigkeit gesetzlich oder aufgrund von Vorschriften erforderlich ist.
In allen anderen Fällen berechtigte Interessen (zur Erfüllung unserer Verpflichtungen und zur Ausübung unserer gesetzlichen Rechte).
|Um geschäftliche Unterstützung (wie Beratungs-, Bank-, Rechts-, Versicherungs- und Buchhaltungsdienstleistungen) in Anspruch zu nehmen oder unser Geschäft umzustrukturieren, einschließlich im Zusammenhang mit Verkäufen, Übertragungen, Fusionen und Übernahmen (sowie den diesbezüglichen Verhandlungen).
– Biografische Daten und Kontaktdaten
– Zugangsdaten zum Konto
– Berufliche Daten
– Präferenzdaten
– Nutzungsdaten zu digitalen Ressourcen
– Korrespondenz
|Berechtigtes Interesse (Umstrukturierung unseres Geschäfts), sofern nicht nach geltendem Datenschutzrecht eine Einwilligung erforderlich ist.
Sie können sich entscheiden, uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden, Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitzustellen, können wir Ihnen möglicherweise einige unserer Dienstleistungen nicht anbieten.
Wir können auf Grundlage der oben genannten personenbezogenen Daten Profile über Sie erstellen. Solche Profile können verwendet werden, um die digitale Ressource oder Dienstleistungen zu personalisieren, zu bestimmen, welche Werbung Ihnen angezeigt wird, und/oder Sicherheitsbedrohungen zu erkennen und zu verhindern.
Konzerninterne Weitergabe
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit können wir Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen innerhalb unserer Unternehmensgruppe weitergeben.
Externe Dienstleister
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an externe Dienstleister, Vertreter und Auftragnehmer weitergeben, damit diese Dienstleistungen für uns erbringen (z. B. unsere Buchhalter, fachlichen Berater sowie IT- und Kommunikationsdienstleister). Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an unsere Geschäftspartner weitergeben, die diese für eigene Zwecke verwenden können (soweit dies nach geltendem Datenschutzrecht zulässig ist), z. B. zur Verwaltung und Bewerbung ihrer Produkte/Dienstleistungen. Jeder von uns beauftragte Drittanbieter muss Ihre personenbezogenen Daten gemäß den vertraglich vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen schützen.
Social-Media-Plattformen
Soweit dies in begrenztem Umfang zutrifft, können wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um Werbekampagnen auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, Instagram und Facebook durchzuführen, Sie über bevorstehende Dienstleistungen oder neue Produkte zu informieren und sicherzustellen, dass Sie nur relevante Werbung zu unseren Produkten und Dienstleistungen erhalten. Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Social-Media-Plattformen weitergeben, damit Ihnen bei der Nutzung der jeweiligen Social-Media-Plattform Werbung für unsere Produkte und Dienstleistungen oder diejenigen unserer Partner angezeigt wird, von der wir annehmen, dass sie für Sie von Interesse ist. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an Social-Media-Plattformen weitergeben, damit wir Personen relevante Werbung anzeigen können, bei denen die Social-Media-Plattformen davon ausgehen, dass sie ähnliche Interessen wie Sie haben.
Rechtlich und regulatorisch erforderliche Offenlegungen
Wir können Ihre personenbezogenen Daten offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn wir der Auffassung sind, dass die Offenlegung erforderlich ist, um unsere Rechte zu schützen und/oder einem Gerichtsverfahren, einer gerichtlichen Anordnung, einer Anfrage einer Aufsichtsbehörde oder einem sonstigen uns zugestellten rechtlichen Verfahren nachzukommen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch im Zusammenhang mit Rechtsverfahren weitergeben. Diese Stellen können sich außerhalb Ihrer Rechtsordnung befinden. In diesen Fällen gilt die Rechts- und/oder Aufsichtsbehörde als Verantwortlicher (der nicht auf unsere Weisung handelt) und ist in erster Linie dafür verantwortlich zu entscheiden, wie Ihre personenbezogenen Daten nach der Weitergabe durch uns gespeichert und verwendet werden.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an Kreditauskunfteien und Betrugspräventionsstellen weitergeben, um Ihre Kreditwürdigkeit und Produkteignung zu beurteilen, Ihre Identität zu überprüfen, Ihr Konto zu verwalten und kriminelle Aktivitäten zu verhindern.
Empfänger im Rahmen von Umstrukturierungen
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte (und deren Berater) weitergeben, an die wir Teile unseres Geschäfts oder unserer Vermögenswerte verkaufen oder übertragen oder mit denen wir diese zusammenführen möchten.
Als international tätiges Unternehmen können wir Ihre personenbezogenen Daten weltweit speichern oder an andere Unternehmen unserer Unternehmensgruppe übermitteln. In diesem Fall stellen wir sicher, dass die Rechtsordnung des Empfängers ein angemessenes Datenschutzniveau bietet, oder wir übermitteln die personenbezogenen Daten auf Grundlage eines umfassenden, flexiblen und globalen Compliance-Rahmens, der geeignete Maßnahmen und Garantien vorsieht (einschließlich des jeweils einschlägigen Moduls der EU-Standardvertragsklauseln und, soweit anwendbar, des UK Addendum), um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen geschützt sind.
Ebenso stellen wir bei der Übermittlung personenbezogener Daten an einen Dritten in einer anderen Rechtsordnung sicher, dass geeignete Maßnahmen getroffen wurden, um ein angemessenes Schutzniveau für Ihre personenbezogenen Daten zu gewährleisten, z. B. durch die Aufnahme geeigneter Klauseln in unsere Vereinbarungen mit Dritten.
Weitere Informationen zu unseren internationalen Datenübermittlungen und den von uns eingesetzten vertraglichen Garantien können Sie über die unten angegebenen Kontaktdaten anfordern.
Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren, hängt von dem Zweck ab, für den wir sie verwenden. Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten für jeden Zweck so lange aufbewahren, wie dies entsprechend unseren in internen Richtlinien dokumentierten geschäftlichen Erfordernissen notwendig ist. Diese Fristen können je nach Rechtsordnung unterschiedlich sein. Wenn Sie sich beispielsweise im Vereinigten Königreich befinden und wir einen Vertrag mit Ihnen haben, bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten in der Regel sechs Jahre nach Beendigung dieses Vertrags auf, es sei denn, ein Rechtsstreit ist absehbar; in diesem Fall bewahren wir sie länger auf.
Wir berechnen die Aufbewahrungsfrist danach, wie lange die personenbezogenen Daten benötigt werden, um: (a) die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen, (b) die von Aufsichtsbehörden, Berufsorganisationen oder Verbänden vorgeschriebenen oder empfohlenen Fristen einzuhalten, (c) geltende Gesetze, rechtliche Aufbewahrungsanordnungen und andere rechtliche Verpflichtungen (einschließlich vertraglicher Verpflichtungen) einzuhalten und (d) Ihren Anfragen nachzukommen.
Es kann Gesetze oder Vorschriften geben, die eine Mindestdauer festlegen, für die wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren müssen. Wir bewahren Ihre Daten nur für die festgelegte Aufbewahrungsfrist auf und anonymisieren oder löschen sie anschließend. Die Anonymisierung personenbezogener Daten bedeutet, dass sichergestellt wird, dass die Daten nicht mehr Ihrer Person zugeordnet werden können. Dies erfolgt entweder durch Aggregation der Daten (z. B. um Aussagen über eine Personengruppe statt über eine bestimmte Person zu treffen) oder durch Entfernen personenbezogener Identifikatoren (z. B. Kontaktdaten), sodass wir die Daten weiterhin zur Ermittlung von Trends und Mustern verwenden können, ohne sie wieder mit Ihnen in Verbindung bringen zu können.
Wenn Sie sich von einem Dienst abmelden, können wir Ihre Daten in einer „Sperrliste“ speichern, damit wir wissen, dass Sie sich abgemeldet haben, und sicherstellen können, dass Sie nicht erneut kontaktiert werden. Ihre in einer Sperrliste gespeicherten personenbezogenen Daten werden für keinen anderen Zweck verwendet.
Je nachdem, wo Sie sich befinden, gelten einige oder alle der nachstehend aufgeführten Rechte für Sie. Wenn Sie sich beispielsweise im EWR oder im Vereinigten Königreich befinden, stehen Ihnen alle nachstehend aufgeführten Rechte zu; wenn Sie sich in Australien befinden, haben Sie das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten und auf deren Berichtigung.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage berechtigter Interessen verarbeiten, haben Sie das Recht, dieser Verarbeitung, einschließlich eines darauf beruhenden Profilings, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit zu widersprechen.
Wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht ausüben, stellen wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang ein. In einigen Fällen können wir jedoch zwingende schutzwürdige Gründe für die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nachweisen. Ist dies der Fall, werden wir Sie darüber informieren.
Wir sind bestrebt, gemeinsam mit Ihnen eine faire Lösung für Beschwerden über unsere Verwendung Ihrer Daten zu finden. Wenn Sie Bedenken haben oder eine Beschwerde bei unseren Datenschutzteams (einschließlich der zuständigen Datenschutzbeauftragten) einreichen möchten, verwenden Sie bitte die unten im Abschnitt „Kontakt“ angegebenen Kontaktdaten.
Sie haben möglicherweise das Recht, bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.
Bitte beachten Sie, dass die oben aufgeführten Rechte nicht uneingeschränkt gelten und es Situationen gibt, in denen sie nicht ausgeübt werden können oder nicht einschlägig sind.
Das für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche Castrol-Unternehmen ist entweder Castrol Group Holdings Limited oder das jeweilige Castrol-Unternehmen, das in Ihrem Land oder Ihrer Region tätig ist. Soweit erforderlich, finden Sie weitere Informationen über das lokale Castrol-Unternehmen in Ihrem länderspezifischen Nachtrag. Je nach Verarbeitungstätigkeit können auch andere Unternehmen der Castrol-Gruppe Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.
Wenn Sie Fragen zu dieser Erklärung, unseren Datenschutzpraktiken oder Ihren Datenschutzrechten haben, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy.response@castrol.com. Dies gilt gegebenenfalls auch für die Kontaktaufnahme mit Datenschutzbeauftragten oder anderen Datenschutzansprechpartnern.
Wenn Sie uns kontaktieren, geben Sie bitte das Land und/oder das Bundesland an, in dem Sie wohnen, damit wir Ihnen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen und Ihre Anfrage gemäß den geltenden Gesetzen bearbeiten können.
Wenn Sie Ihre Datenschutzrechte ausüben, können wir Sie auffordern, Informationen bereitzustellen, die zur Überprüfung Ihrer Identität erforderlich sind. Wenn Sie eine Anfrage über einen bevollmächtigten Dritten einreichen, können wir einen Nachweis darüber verlangen, dass der Dritte berechtigt ist, in Ihrem Namen zu handeln, bevor wir Ihre Anfrage bearbeiten.
Unsere digitalen Ressourcen können Links zu externen Websites, Dienstleistungen oder Inhalten Dritter enthalten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und nicht von dieser Erklärung erfasst werden. Durch die Interaktion mit diesen externen Inhalten können Dritte möglicherweise Informationen über Sie erheben oder weitergeben. Für die Datenschutzpraktiken dieser Dritten gelten deren eigene Datenschutzerklärungen. Wir empfehlen Ihnen, die Bedingungen dieser Dritten zu lesen, um deren Datenschutzpraktiken besser zu verstehen.
Diese Erklärung wurde zuletzt im Oktober 2026 aktualisiert. Wir werden sie bei Bedarf erneut aktualisieren, um Änderungen der Rechtslage und unserer Praktiken zu berücksichtigen. Wenn wir diese Datenschutzerklärung wesentlich ändern, erhalten Sie gemäß den gesetzlichen Anforderungen eine entsprechende Benachrichtigung per E-Mail. Wir empfehlen Ihnen, diese Erklärung regelmäßig zu lesen, um über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns auf dem Laufenden zu bleiben.