Castrol Österreich Lubricants GmbH

c/o CRS Consulting Related Services e.U.

Küniglberggasse 7

1130 Wien

Österreich

Telefon: +43 81022 78765

E-Mail: Kundenservice@castrol.com

Geschäftsführer/In:



- Björn Wagner

- Gerhard Wolf

Firmenbuchnummer: FN 530766 p

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien

Sitz: Wien

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU76042505

für den Inhalt verantwortlich: Castrol Österreich Lubricants GmbH, Küniglberggasse 7, 1130 Wien, Österreich



Gewerbe: Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent, Erzeugung von Betriebsstoffen (Industriebetrieb)



Castrol Österreich Lubricants GmbH ist Mitglied bei der Wirtschaftskammer Österreich sowie bei deren Länderorganisationen und ist zur Erzeugung von und zum Handel mit Betriebsstoffen berechtigt.



Zugang zu den gewerberechtlichen Vorschriften: Die Gewerbeordnung in der jeweils gültigen Fassung ist unter http://www.ris.bka.gv.at zu finden.