Når du besøger et af vores netsteder eller apper (det "digitale aktiv"), deltager i en af vores ordninger eller begivenheder, kontakter os, køber vores produkter og tjenester og/eller på anden vis gør forretning med os, kan en Castrol-enhed eller et tilknyttet Castrol-selskab ("Castrol", "vi", "os" eller "vores") indsamle og behandle dine persondata.
Denne databeskyttelseserklæring (“databeskyttelseserklæring”, eller denne “erklæring”) dækker persondata om følgende enkeltpersoner:
Denne erklæring forklarer de typer af persondata, som vi behandler om dig, formålene hvortil vi behandler dine persondata, hvordan vi bruger og beskytter dem, hvor længe vi opbevarer dem, og dine rettigheder med hensyn til dine persondata.
Hvis det er relevant, kan vi give dig supplerende databeskyttelseserklæringer eller jurisdiktionsspecifikke erklæringer for at tilvejebringe yderligere oplysninger om vores behandlingsaktiviteter i overensstemmelse med gældende lov og lokale praksisser.
Persondata betyder alle oplysninger om en enkeltperson, ud fra hvilke den pågældende person kan identificeres direkte eller indirekte. Vi kan behandle følgende persondata om dig:
|Kategori
|Typiske datapunkter
|Typiske kilder
|Biografiske oplysninger og kontaktoplysninger
|Telefonnummer og post- eller e-mailadresse.
|Dig/brugerflade udløst af dig
|Kontooplysninger
|Brugernavne, adgangskoder.
|Dig/genereret af os
|Transaktionsoplysninger
|Nærmere oplysninger om transaktioner, som du foretager gennem vores kanaler, om opfyldelsen af de tjenester, som vi tilbyder, og betalingsoplysninger.
|Dig/genereret af os
|Faglige oplysninger
|Stillingsbetegnelse, virksomhedsnavn, virksomhedens e-mailadresse, arbejdstelefonnummer, arbejdsadresse.
|Dig/tredjepart
|Oplysninger om præferencer
|Markedsførings- eller brugspræferencer, som du tilvejebringer for os, eller som vi kan udlede fra de andre oplysninger, der tilvejebringes for os.
|Genereret af os/tredjepart
|Korrespondance
|Vi vil som regel føre en optegnelse over korrespondance med dig. Dette kan omfatte telefonopkald, som vi optager for at hjælpe os med at træne vores personale og udføre kvalitetskontroller.
|Dig/udskrifter genereret af os
|Oplysninger om brug af digitale aktiver
|IP-adresse, netlæsertype og -version, tidszone og placering, typer og versioner af netlæsertilføjelser, operativsystem og platform samt anden teknologi på de enheder, som du bruger til at få adgang til vores digitale aktiver (f.eks. ved hjælp af cookier og andre sporingsteknologier).
|Genereret af os eller en tredjepart
Når du besøger vores digitale aktiv, kan vi og vores tjenesteudbydere bruge cookier og lignende teknologier til at indsamle oplysninger om din brug af vores digitale aktiver.
Du kan administrere dine cookiepræferencer gennem vores side for cookiepræferencer, som er tilgængelig på vores digitale aktiv. Du kan også konfigurere dine netlæserindstillinger til at afvise alle eller nogle cookier eller til at informere dig, når cookier bliver placeret. Bemærk, at deaktivering af visse cookier kan påvirke funktionaliteten eller tilgængeligheden af nogle funktioner i vores digitale aktiver.
Vil du have mere information om de cookier, vi bruger, og hvordan du kan administrere dine præferencer, henvises der til siden for cookiepræferencer, som er tilgængelig på hvert af vores digitale aktiver.
Når vi bruger dine persondata til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, sikrer vi, at vi har et lovlig grundlag for at gøre det.
Lovlige grundlag
Hvis loven kræver det, sikrer vi, at vi har et passende lovligt grundlag eller anden gyldig begrundelse for behandling af dine persondata til de formål, der er beskrevet i denne erklæring. Afhængigt af jurisdiktionen og gældende krav kan vi påberåbe os et eller flere af de retsgrundlag eller begrundelser for behandling, der er tilgængelige for os, herunder dem, der er beskrevet nedenfor:
Tabellen nedenfor beskriver mere detaljeret, hvorfor vi indsamler og hvordan vi bruger dine oplysninger, samt vores lovlige grundlag i henhold til gældende databeskyttelseslove.
|Behandlingsaktivitet
|Oplysninger, som vi bruger
|Relevante lovlige grundlag
Til kundeforvaltning og for at administrere og forbedre vores forretning (herunder vores tjenester og produkter). Dette omfatter:
- som en del af vores brugerregistreringsproces
- kommunikation med dig
- forvaltning og administration af vores kunder og forretning
- for at forbedre og udvikle vores forretning (herunder gennem træning af kunstige intelligenssystemer) og/eller
- for at forbedre kvaliteten, indholdet og relevansen af vores kommunikation (hvis du har tilmeldt dig modtagelse af vores kommunikation) ved at følge dine interaktioner med den pågældende kommunikation, såsom hvorvidt du modtager, åbner eller klikker på et link i en e-mailmeddelelse
- Biografiske oplysninger og kontaktoplysninger
- Kontooplysninger
- Faglige oplysninger
- Oplysninger om præferencer
- Oplysninger om brug af digitale aktiver
- Korrespondance
|Legitime interesser (for effektivt at administrere og levere tjenester til dig og for at forbedre vores tjenester), medmindre samtykke kræves ifølge gældende databeskyttelseslov.
Til vedligeholdelse og administration af det digitale aktiv. Dette omfatter:
- løbende gennemgang og forbedring af de oplysninger, der tilvejebringes på vores digitale aktiver for at sikre, at de er brugervenlige, og for at forhindre eventuelle potentielle forstyrrelser eller cyberangreb
- for at udføre fejlfinding/analyse, der kræves for at opdage ondsindet kode/aktører og forstå, hvordan dette kan påvirke dit IT-system
- til statistisk overvågning og analyse af aktuelle angreb på enheder og systemer samt til den løbende tilpasning af de løsninger, der leveres for at beskytte enheder og systemer mod aktuelle angreb
Vi kan også anonymisere dine persondata til dette formål.
- Biografiske oplysninger og kontaktoplysninger
- Kontooplysninger
- Faglige oplysninger
- Oplysninger om præferencer
- Oplysninger om brug af digitale aktiver
- Korrespondance
|Legitime interesser (vedligeholdelse og administration af it-tjenester, netværks- og datasikkerhed samt forebyggelse af svig), medmindre samtykke kræves ifølge gældende databeskyttelseslov.
|Til de formål, der er beskrevet i vores cookieerklæring
- Kontooplysninger
- Oplysninger om præferencer
- Oplysninger om brug af digitale aktiver
Legitim interesse (tilvejebringelse af nødvendig funktionalitet af vores digitale aktiv), medmindre samtykke kræves ifølge gældende databeskyttelseslov.
Samtykke kun hvis det kræves ifølge gældende databeskyttelseslov, f.eks. i forbindelse med oplysninger indhentet fra ikke-nødvendige cookier og lignende teknologier. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage i dine cookiepræferencer.
Med henblik på analyse, statistikker, profilering og indsigt. Dette omfatter:
- for at forstå vores kunders behov og interesser
- for at gennemføre markedssegmentering (herunder til markedsføringsformål)
- for at udføre markedsindsigtsaktiviteter og/eller for personligt at tilpasse de digitale aktiver eller tjenester eller kommunikation baseret på profiloplysninger, som vi har anvendt på dig.
Vi kan også anonymisere dine persondata til dette formål.
- Biografiske oplysninger og kontaktoplysninger
- Kontooplysninger
- Faglige oplysninger
- Oplysninger om præferencer
- Oplysninger om brug af digitale aktiver
- Korrespondance
|Legitime interesser (forbedring og styrkelse af vores forretningsmodel og tjenester, bedre forståelse af vores kunder), medmindre samtykke kræves ifølge gældende databeskyttelseslov.
Til markedsførings-/salgsfremmende formål. Dette omfatter:
- for at kommunikere med dig for at tilvejebringe oplysninger om tjenester, produkter og/eller begivenheder, der kan være af interesse for dig, via e-mail, telefon, sociale medier
- for at gennemføre markedssegmentering (herunder til markedsføringsformål)
- for at udføre markedsindsigtsaktiviteter og/eller for personligt at tilpasse de digitale aktiver eller tjenester eller kommunikation baseret på profiloplysninger, som vi har anvendt på dig.
Vi kan også anonymisere dine persondata til dette formål.
- Biografiske oplysninger og kontaktoplysninger
- Kontooplysninger
- Faglige oplysninger
- Oplysninger om præferencer
- Oplysninger om brug af digitale aktiver
- Korrespondance
|Legitim interesse (informere vores kunder om de digitale aktiver og vores produkter og tjenester), medmindre samtykke kræves ifølge gældende databeskyttelseslov.
Du kan til enhver tid tilbagetrække dette samtykke og afmelde dig ved at klikke på afmeldingslinket i hver meddelelse.
Til juridiske og regulatoriskeformål. Dette omfatter:
- for at overholde og vurdere overholdelse af gældende love, regler og forordninger, samt interne politikker og procedurer
- for at gennemføre kend din kunde-kontroller, kontroller for hvidvaskning af penge og andre kontroller for behørig omhu
- for at forebygge og opdage svig og/eller anden kriminel aktivitet eller forseelse og/eller
- fastlæggelse og håndtering af retskrav
- Biografiske oplysninger og kontaktoplysninger
- Faglige oplysninger
- Oplysninger om brug af digitale aktiver
- Korrespondance
- identifikations-/kend din kunde-oplysninger
- oplysninger om bekæmpelse af hvidvaskning af penge
- Transaktionsoplysninger
|juridiske forpligtelser, hvis behandlingsaktiviteten kræves ved lov eller forordning
i alle andre tilfælde, legitime interesser (for at overholde vores forpligtelser og udøve vores juridiske rettigheder)
|For at modtage forretningssupport (såsom rådgivning, bankvirksomhed, juridiske, forsikrings- og regnskabstjenester) eller for at omstrukturere vores virksomhed, herunder i forbindelse med salg, overførsler, fusioner og opkøb (og forhandlinger om det foregående).
- Biografiske oplysninger og kontaktoplysninger
- Kontooplysninger
- Faglige oplysninger
- Oplysninger om præferencer
- Oplysninger om brug af digitale aktiver
- Korrespondance
|Legitim interesse (omstrukturering af vores virksomhed), medmindre samtykke kræves ifølge gældende databeskyttelseslov.
Du kan vælge ikke at tilvejebringe dine persondata for os. Men hvis du vælger ikke at give dem, kan vi muligvis ikke levere nogle af vores tjenester til dig.
Vi kan anvende profiler på dig baseret på de persondata, der er angivet ovenfor. Sådanne profiler kan bruges til personligt at tilpasse det digitale aktiv eller tjenester, beslutte, hvad der skal annonceres til dig, og/eller som en del af opdagelse og forebyggelse af sikkerhedstrusler.
Koncernintern deling
Vi kan dele dine persondata med andre enheder inden for vores koncern som en del af vores forretningsdrift.
Tredjepartstjenesteudbydere
Vi kan dele dine persondata med tredjepartstjenesteudbydere, agenter og kontrahenter for at levere tjenester til os (for eksempel, vores revisorer, faglige rådgivere og IT- og kommunikationsudbydere). Vi kan også dele dine persondata med vores forretningspartnere, som muligvis vil bruge dem til deres egne formål (som tilladt ifølge gældende databeskyttelseslov), såsom til administration og markedsføring af deres produkter/tjenester. En tredjepartsudbyder, som vi udpeger, skal beskytte dine persondata i henhold til de kontraktmæssigt krævede sikkerhedsforanstaltninger.
Sociale medier
I det begrænsede omfang, det er relevant, kan vi bruge dine persondata til at udføre annonceringskampagner på sociale medier som LinkedIn, Instagram og Facebook for at give information om kommende tjenester eller nye produkter, og til at sikre, at du kun modtager relevant annoncering om vores produkter og tjenester. Vi kan dele dine persondata med sociale medier, så du ser annoncering om vores eller vores partneres produkter og tjenester, som vi mener, du vil være interesseret i, når du interagerer med det relevante sociale medie. Vi kan også dele dine persondata med sociale medier for at hjælpe os med at vise relevant annoncering til enkeltpersoner, som de sociale medier vurderer sandsynligvis har lignende interesser som dig.
Juridiske og forskriftsmæssige oplysninger
Vi kan videregive dine persondata, hvis loven kræver det, eller hvis vi mener, at videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder og/eller overholde en retsproces, retskendelse, anmodning fra en tilsynsmyndighed eller en hvilken som helst anden retsprocedure, der forkyndes for os. Vi kan også dele dine persondata i forbindelse med retssager. Disse organer kan være beliggende uden for din jurisdiktion. I disse tilfælde vil retsmyndigheden og/eller tilsynsmyndigheden blive anset for at være en dataansvarlig (som ikke handler i henhold til vores anvisninger), og den vil være den primære ansvarlige for at beslutte, hvordan dine persondata opbevares og bruges, når de deles af os.
Vi kan også dele dine persondata med kreditvurderingsbureauer og bureauer til forebyggelse af svig med henblik på vurdering af kreditværdighed og produktegnethed, kontrol af din identitet, administration af din konto og forebyggelse af kriminel aktivitet.
Omstruktureringsmodtagere
Vi kan dele dine persondata med tredjeparter (og deres rådgivere), som vi måtte vælge at sælge, overføre eller fusionere dele af vores virksomhed eller vores aktiver til/med.
Som et internationalt selskab kan vi opbevare eller overføre dine persondata til andre koncernselskaber rundt om i verden. Hvis dette er tilfældet, vil vi sikre, at den importerende jurisdiktion tilbyder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, eller vi vil tilvejebringe persondataene i henhold til et omfattende, fleksibelt og globalt overholdelsesrammeværk, der implementerer passende tiltag og sikkerhedsforanstaltninger (herunder det relevante modul af EU's standardkontraktbestemmelser og det britiske tillæg, hvis relevant) for at sikre, at dine persondata beskyttes i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.
Tilsvarende, hvis vi overfører persondata til en tredjepart beliggende i en anden jurisdiktion, vil vi sikre, at der indføres passende foranstaltninger til at sikre et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse for dine persondata, såsom ved at medtage passende bestemmelser i vores aftaler med tredjeparter.
Du kan anmode om yderligere oplysninger om vores internationale overførsler og de kontraktlige sikkerhedsforanstaltninger, som vi implementerer, ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.
Hvor længe, vi opbevarer dine persondata, varierer afhængigt af det formål, hvortil vi bruger dem. Vi skal opbevare dine persondata så længe som nødvendigt for hvert formål i overensstemmelse med vores forretningsbehov, som dokumenteret i vores interne politikker. Disse kan variere mellem jurisdiktioner. Hvis du for eksempel befinder dig i Storbritannien, og vi har en kontrakt med dig, vil vi som regel opbevare dine persondata i 6 år efter kontraktens ophør, medmindre der forventes retssager, og i så fald vil vi opbevare dem længere.
Vi beregner opbevaringsperioden baseret på den tidsperiode, hvor persondataene er nødvendige for at: (a) opfylde de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, (b) opfylde de tidsfrister, der kræves eller anbefales af tilsynsmyndigheder, faglige organer eller brancheforeninger, (c) overholde gældende love, retlig tilbageholdelse samt andre juridiske forpligtelser (herunder kontraktlige forpligtelser), og (d) efterkomme dine anmodninger.
Der kan være love eller forordninger, der fastsætter en minimumsperiode, hvori vi skal opbevare dine persondata. Vi vil kun opbevare dine data i den definerede opbevaringsperiode, før vi anonymiserer dataene eller sletter dem. Anonymisering af persondata betyder at sikre, at dataene ikke længere kan knyttes til dig personligt. Vi gør dette enten ved at aggregere dataene (for eksempel for at drage en konklusion om en gruppe af mennesker i stedet for en specifik enkeltperson) eller ved at fjerne eventuelle personlige identifikatorer (for eksempel kontaktoplysninger), så vi stadig kan bruge data til at identificere tendenser og mønstre, men ikke kan knytte disse data til dig.
Hvis du vælger at framelde dig en tjeneste, kan vi føre en “undertrykkelsesliste”, der indeholder dine oplysninger, så vi ved, at du har frameldt dig, og for at sikre, at du ikke bliver kontaktet igen. Dine persondata, der opbevares på en undertrykkelsesliste, vil ikke blive brugt til andre formål.
Nogle eller alle de rettigheder, der er beskrevet nedenfor, gælder for dig afhængigt af, hvor du befinder dig. Hvis du for eksempel befinder dig i EØS eller Storbritannien, har du alle de rettigheder, der er beskrevet nedenfor, og hvis du befinder dig i Australien, har du ret til at få indsigt i og berigtige dine persondata.
Hvis vi behandler dine persondata baseret på legitime interesser, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling, herunder profilering, på baggrund af årsager, der vedrører din specifikke situation.
Hvis du udøver din ret til at gøre indsigelse, vil vi stoppe behandlingen af dine persondata i den pågældende sammenhæng. I nogle tilfælde kan vi dog påvise, at vi har tvingende legitime årsager til at fortsætte med at behandle dine persondata, og hvis dette er tilfældet, informerer vi dig herom.
Vi har forpligtet os til at samarbejde med dig om at finde frem til en rimelig løsning på eventuel klage over vores brug af dine oplysninger. Hvis du har anliggender eller ønsker at indgive en klage til vores databeskyttelsesafdelinger (herunder relevante databeskyttelsesrådgivere), bedes du bruge de oplysninger, der er angivet nedenfor i afsnittet “Kontakt os”.
Du kan have ret til at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed.
Vær opmærksom på, at alle de ovenfor angivne rettigheder ikke er absolutte, og der er situationer, hvor de ikke kan udøves eller ikke er relevante.
Den Castrol-enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata, er enten Castrol Group Holdings Limited eller det relevante Castrol-selskab, der driver virksomhed i dit land eller område. Hvis det er nødvendigt, kan du finde flere oplysninger om det lokale Castrol-selskab i dit landespecifikke tillæg. Afhængigt af behandlingsaktiviteten kan andre Castrol-koncernselskaber også behandle dine persondata.
Hvis du har spørgsmål om denne erklæring, vores databeskyttelsespraksisser eller dine databeskyttelsesrettigheder, bedes du kontakte os på privacy.response@castrol.com, herunder databeskyttelsesrådgivere eller andre databeskyttelseskontakter, hvis det er relevant.
Når du kontakter os, bedes du angive det land og/eller den stat, hvor du bor, så vi kan give dig de relevante oplysninger og behandle din anmodning i overensstemmelse med gældende love.
Når du udøver dine databeskyttelsesrettigheder, kan vi bede dig om at tilvejebringe oplysninger, som er nødvendige for at bekræfte din identitet. Hvis du indsender en anmodning gennem en autoriseret tredjepart, kan vi kræve beviser for, at tredjeparten er autoriseret til at handle på dine vegne, før vi behandler din anmodning.
Vores digitale aktiver kan indeholde link til eksterne netsteder, tjenester eller indhold leveret af tredjeparter, som er uden for vores kontrol og ikke omfattet af denne erklæring. Interaktion med dette eksterne indhold kan give tredjeparter mulighed for at indsamle eller dele oplysninger om dig. Disse tredjeparters databeskyttelsespraksisser reguleres af deres egne databeskyttelseserklæringer. Vi opfordrer dig til at læse disse tredjepartsvilkår for bedre at forstå deres databeskyttelsespraksisser.
Denne erklæring blev sidst opdateret i oktober 2026. Vi opdaterer den igen, når det er nødvendigt for at afspejle ændringer i loven og vores praksisser. Hvis vi foretager en væsentlig ændring af denne databeskyttelseserklæring, vil du modtage passende e-mailunderretning i overensstemmelse med lovens krav. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne erklæring for at holde dig informeret om vores behandling af dine persondata.