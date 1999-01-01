Persondata betyder alle oplysninger om en enkeltperson, ud fra hvilke den pågældende person kan identificeres direkte eller indirekte. Vi kan behandle følgende persondata om dig:

Hvis det er relevant, kan vi give dig supplerende databeskyttelseserklæringer eller jurisdiktionsspecifikke erklæringer for at tilvejebringe yderligere oplysninger om vores behandlingsaktiviteter i overensstemmelse med gældende lov og lokale praksisser.

Denne erklæring forklarer de typer af persondata, som vi behandler om dig, formålene hvortil vi behandler dine persondata, hvordan vi bruger og beskytter dem, hvor længe vi opbevarer dem, og dine rettigheder med hensyn til dine persondata.

Når du besøger et af vores netsteder eller apper (det " digitale aktiv "), deltager i en af vores ordninger eller begivenheder, kontakter os, køber vores produkter og tjenester og/eller på anden vis gør forretning med os, kan en Castrol-enhed eller et tilknyttet Castrol-selskab (" Castrol ", " vi ", " os " eller " vores ") indsamle og behandle dine persondata.

Hvis loven kræver det, sikrer vi, at vi har et passende lovligt grundlag eller anden gyldig begrundelse for behandling af dine persondata til de formål, der er beskrevet i denne erklæring. Afhængigt af jurisdiktionen og gældende krav kan vi påberåbe os et eller flere af de retsgrundlag eller begrundelser for behandling, der er tilgængelige for os, herunder dem, der er beskrevet nedenfor:

Når vi bruger dine persondata til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, sikrer vi, at vi har et lovlig grundlag for at gøre det.

Vil du have mere information om de cookier, vi bruger, og hvordan du kan administrere dine præferencer, henvises der til siden for cookiepræferencer, som er tilgængelig på hvert af vores digitale aktiver.

Du kan administrere dine cookiepræferencer gennem vores side for cookiepræferencer, som er tilgængelig på vores digitale aktiv. Du kan også konfigurere dine netlæserindstillinger til at afvise alle eller nogle cookier eller til at informere dig, når cookier bliver placeret. Bemærk, at deaktivering af visse cookier kan påvirke funktionaliteten eller tilgængeligheden af nogle funktioner i vores digitale aktiver.

Når du besøger vores digitale aktiv, kan vi og vores tjenesteudbydere bruge cookier og lignende teknologier til at indsamle oplysninger om din brug af vores digitale aktiver.

- for at gennemføre kend din kunde-kontroller, kontroller for hvidvaskning af penge og andre kontroller for behørig omhu

- for at udføre markedsindsigtsaktiviteter og/eller for personligt at tilpasse de digitale aktiver eller tjenester eller kommunikation baseret på profiloplysninger, som vi har anvendt på dig.

- for at kommunikere med dig for at tilvejebringe oplysninger om tjenester, produkter og/eller begivenheder, der kan være af interesse for dig, via e-mail, telefon, sociale medier

- for at udføre markedsindsigtsaktiviteter og/eller for personligt at tilpasse de digitale aktiver eller tjenester eller kommunikation baseret på profiloplysninger, som vi har anvendt på dig.

Samtykke kun hvis det kræves ifølge gældende databeskyttelseslov, f.eks. i forbindelse med oplysninger indhentet fra ikke-nødvendige cookier og lignende teknologier. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage i dine cookiepræferencer.

- til statistisk overvågning og analyse af aktuelle angreb på enheder og systemer samt til den løbende tilpasning af de løsninger, der leveres for at beskytte enheder og systemer mod aktuelle angreb

- for at udføre fejlfinding/analyse, der kræves for at opdage ondsindet kode/aktører og forstå, hvordan dette kan påvirke dit IT-system

- løbende gennemgang og forbedring af de oplysninger, der tilvejebringes på vores digitale aktiver for at sikre, at de er brugervenlige, og for at forhindre eventuelle potentielle forstyrrelser eller cyberangreb

- for at forbedre kvaliteten, indholdet og relevansen af vores kommunikation (hvis du har tilmeldt dig modtagelse af vores kommunikation) ved at følge dine interaktioner med den pågældende kommunikation, såsom hvorvidt du modtager, åbner eller klikker på et link i en e-mailmeddelelse

Til kundeforvaltning og for at administrere og forbedre vores forretning (herunder vores tjenester og produkter) . Dette omfatter:

Du kan vælge ikke at tilvejebringe dine persondata for os. Men hvis du vælger ikke at give dem, kan vi muligvis ikke levere nogle af vores tjenester til dig.

Profilering

Vi kan anvende profiler på dig baseret på de persondata, der er angivet ovenfor. Sådanne profiler kan bruges til personligt at tilpasse det digitale aktiv eller tjenester, beslutte, hvad der skal annonceres til dig, og/eller som en del af opdagelse og forebyggelse af sikkerhedstrusler.

4. Oplysninger, som vi deler

Koncernintern deling

Vi kan dele dine persondata med andre enheder inden for vores koncern som en del af vores forretningsdrift.

Tredjepartstjenesteudbydere

Vi kan dele dine persondata med tredjepartstjenesteudbydere, agenter og kontrahenter for at levere tjenester til os (for eksempel, vores revisorer, faglige rådgivere og IT- og kommunikationsudbydere). Vi kan også dele dine persondata med vores forretningspartnere, som muligvis vil bruge dem til deres egne formål (som tilladt ifølge gældende databeskyttelseslov), såsom til administration og markedsføring af deres produkter/tjenester. En tredjepartsudbyder, som vi udpeger, skal beskytte dine persondata i henhold til de kontraktmæssigt krævede sikkerhedsforanstaltninger.

Sociale medier

I det begrænsede omfang, det er relevant, kan vi bruge dine persondata til at udføre annonceringskampagner på sociale medier som LinkedIn, Instagram og Facebook for at give information om kommende tjenester eller nye produkter, og til at sikre, at du kun modtager relevant annoncering om vores produkter og tjenester. Vi kan dele dine persondata med sociale medier, så du ser annoncering om vores eller vores partneres produkter og tjenester, som vi mener, du vil være interesseret i, når du interagerer med det relevante sociale medie. Vi kan også dele dine persondata med sociale medier for at hjælpe os med at vise relevant annoncering til enkeltpersoner, som de sociale medier vurderer sandsynligvis har lignende interesser som dig.

Juridiske og forskriftsmæssige oplysninger

Vi kan videregive dine persondata, hvis loven kræver det, eller hvis vi mener, at videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder og/eller overholde en retsproces, retskendelse, anmodning fra en tilsynsmyndighed eller en hvilken som helst anden retsprocedure, der forkyndes for os. Vi kan også dele dine persondata i forbindelse med retssager. Disse organer kan være beliggende uden for din jurisdiktion. I disse tilfælde vil retsmyndigheden og/eller tilsynsmyndigheden blive anset for at være en dataansvarlig (som ikke handler i henhold til vores anvisninger), og den vil være den primære ansvarlige for at beslutte, hvordan dine persondata opbevares og bruges, når de deles af os.

Vi kan også dele dine persondata med kreditvurderingsbureauer og bureauer til forebyggelse af svig med henblik på vurdering af kreditværdighed og produktegnethed, kontrol af din identitet, administration af din konto og forebyggelse af kriminel aktivitet.

Omstruktureringsmodtagere

Vi kan dele dine persondata med tredjeparter (og deres rådgivere), som vi måtte vælge at sælge, overføre eller fusionere dele af vores virksomhed eller vores aktiver til/med.

5. Internationale overførsler

Som et internationalt selskab kan vi opbevare eller overføre dine persondata til andre koncernselskaber rundt om i verden. Hvis dette er tilfældet, vil vi sikre, at den importerende jurisdiktion tilbyder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, eller vi vil tilvejebringe persondataene i henhold til et omfattende, fleksibelt og globalt overholdelsesrammeværk, der implementerer passende tiltag og sikkerhedsforanstaltninger (herunder det relevante modul af EU's standardkontraktbestemmelser og det britiske tillæg, hvis relevant) for at sikre, at dine persondata beskyttes i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

Tilsvarende, hvis vi overfører persondata til en tredjepart beliggende i en anden jurisdiktion, vil vi sikre, at der indføres passende foranstaltninger til at sikre et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse for dine persondata, såsom ved at medtage passende bestemmelser i vores aftaler med tredjeparter.

Du kan anmode om yderligere oplysninger om vores internationale overførsler og de kontraktlige sikkerhedsforanstaltninger, som vi implementerer, ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.

6. Opbevaring af dine oplysninger

Hvor længe, vi opbevarer dine persondata, varierer afhængigt af det formål, hvortil vi bruger dem. Vi skal opbevare dine persondata så længe som nødvendigt for hvert formål i overensstemmelse med vores forretningsbehov, som dokumenteret i vores interne politikker. Disse kan variere mellem jurisdiktioner. Hvis du for eksempel befinder dig i Storbritannien, og vi har en kontrakt med dig, vil vi som regel opbevare dine persondata i 6 år efter kontraktens ophør, medmindre der forventes retssager, og i så fald vil vi opbevare dem længere.

Vi beregner opbevaringsperioden baseret på den tidsperiode, hvor persondataene er nødvendige for at: (a) opfylde de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, (b) opfylde de tidsfrister, der kræves eller anbefales af tilsynsmyndigheder, faglige organer eller brancheforeninger, (c) overholde gældende love, retlig tilbageholdelse samt andre juridiske forpligtelser (herunder kontraktlige forpligtelser), og (d) efterkomme dine anmodninger.

Der kan være love eller forordninger, der fastsætter en minimumsperiode, hvori vi skal opbevare dine persondata. Vi vil kun opbevare dine data i den definerede opbevaringsperiode, før vi anonymiserer dataene eller sletter dem. Anonymisering af persondata betyder at sikre, at dataene ikke længere kan knyttes til dig personligt. Vi gør dette enten ved at aggregere dataene (for eksempel for at drage en konklusion om en gruppe af mennesker i stedet for en specifik enkeltperson) eller ved at fjerne eventuelle personlige identifikatorer (for eksempel kontaktoplysninger), så vi stadig kan bruge data til at identificere tendenser og mønstre, men ikke kan knytte disse data til dig.

Hvis du vælger at framelde dig en tjeneste, kan vi føre en “undertrykkelsesliste”, der indeholder dine oplysninger, så vi ved, at du har frameldt dig, og for at sikre, at du ikke bliver kontaktet igen. Dine persondata, der opbevares på en undertrykkelsesliste, vil ikke blive brugt til andre formål.

7. Dine rettigheder

Nogle eller alle de rettigheder, der er beskrevet nedenfor, gælder for dig afhængigt af, hvor du befinder dig. Hvis du for eksempel befinder dig i EØS eller Storbritannien, har du alle de rettigheder, der er beskrevet nedenfor, og hvis du befinder dig i Australien, har du ret til at få indsigt i og berigtige dine persondata.

7.1 Databeskyttelsesrettigheder

Indsigt i dine persondata . Hvis det er relevant, har du ret til at modtage en kopi af de persondata, som vi opbevarer om dig.

. Hvis det er relevant, har du ret til at modtage en kopi af de persondata, som vi opbevarer om dig. Berigtigelse af de persondata, som vi opbevarer om dig. Du kan anmode om, at vi berigtiger eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, som vi opbevarer om dig, selvom vi muligvis skal bekræfte nøjagtigheden af de nye oplysninger, som du tilvejebringer for os. Det er vigtigt, at de persondata, som vi opbevarer om dig, er nøjagtige og ajourførte. Du bedes kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor for at opdatere os i tilfælde af ændringer til dine persondata.

Du kan anmode om, at vi berigtiger eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, som vi opbevarer om dig, selvom vi muligvis skal bekræfte nøjagtigheden af de nye oplysninger, som du tilvejebringer for os. Det er vigtigt, at de persondata, som vi opbevarer om dig, er nøjagtige og ajourførte. Du bedes kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor for at opdatere os i tilfælde af ændringer til dine persondata. Sletning af dine persondata. Du kan anmode om, at vi sletter eller fjerner persondata, hvis der ikke er nogen tvingende årsag til, at vi fortsætter med at behandle dem. Du har også ret til at bede os om at slette eller fjerne dine persondata, hvis du har udøvet din ret til at gøre indsigelse mod behandling (se nedenfor), hvis vi har behandlet dine oplysninger ulovligt, eller hvis vi er forpligtede til at slette dine persondata for at overholde vores juridiske forpligtelser.

Du kan anmode om, at vi sletter eller fjerner persondata, hvis der ikke er nogen tvingende årsag til, at vi fortsætter med at behandle dem. Du har også ret til at bede os om at slette eller fjerne dine persondata, hvis du har udøvet din ret til at gøre indsigelse mod behandling (se nedenfor), hvis vi har behandlet dine oplysninger ulovligt, eller hvis vi er forpligtede til at slette dine persondata for at overholde vores juridiske forpligtelser. Begrænsning af behandling af dine persondata. Du kan anmode om at suspendere behandlingen af dine persondata:

hvis du ønsker, at vi skal fastslå nøjagtigheden af dataene hvis vores brug af dataene er ulovlig, men du ikke ønsker, at vi sletter dem hvis du har brug for, at vi opbevarer dataene, selvom vi ikke længere har brug for dem, da du har brug for dem med henblik på at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af dine oplysninger, men vi skal bekræfte, om vi har tvingende legitime årsager til at fortsætte med at behandle dem

Du kan anmode om at suspendere behandlingen af dine persondata: Overførsel af visse af dine persondata til dig eller en tredjepart. Hvis denne ret finder anvendelse, giver vi dig eller en tredjepart, som du har valgt, dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Bemærk, at denne ret kun gælder for oplysninger, som du har tilvejebragt for os, og som vi behandler baseret på samtykke, eller hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.

Tilbagetrækning af samtykke, hvis vi påberåber os samtykke til at behandle dine persondata. Tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af en behandling, der blev udført, før du trak dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan vi muligvis ikke levere visse produkter eller tjenester til dig. Vi underretter dig, hvis dette er tilfældet på det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage. Hvor vi søger samtykke, kan det trækkes tilbage ved hjælp af et digitalt værktøj til administration af samtykke eller ved at sende en e-mail til kontaktoplysningerne angivet nedenfor.

7.2 Ret til at gøre indsigelse

Hvis vi behandler dine persondata baseret på legitime interesser, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling, herunder profilering, på baggrund af årsager, der vedrører din specifikke situation.

Hvis du udøver din ret til at gøre indsigelse, vil vi stoppe behandlingen af dine persondata i den pågældende sammenhæng. I nogle tilfælde kan vi dog påvise, at vi har tvingende legitime årsager til at fortsætte med at behandle dine persondata, og hvis dette er tilfældet, informerer vi dig herom.

7.3 Ret til at indgive en klage til din tilsynsmyndighed.

Vi har forpligtet os til at samarbejde med dig om at finde frem til en rimelig løsning på eventuel klage over vores brug af dine oplysninger. Hvis du har anliggender eller ønsker at indgive en klage til vores databeskyttelsesafdelinger (herunder relevante databeskyttelsesrådgivere), bedes du bruge de oplysninger, der er angivet nedenfor i afsnittet “Kontakt os”.

Du kan have ret til at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed.

Vær opmærksom på, at alle de ovenfor angivne rettigheder ikke er absolutte, og der er situationer, hvor de ikke kan udøves eller ikke er relevante.

8. Hvem er ansvarlig for dine persondata

Den Castrol-enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata, er enten Castrol Group Holdings Limited eller det relevante Castrol-selskab, der driver virksomhed i dit land eller område. Hvis det er nødvendigt, kan du finde flere oplysninger om det lokale Castrol-selskab i dit landespecifikke tillæg. Afhængigt af behandlingsaktiviteten kan andre Castrol-koncernselskaber også behandle dine persondata.

Hvis du har spørgsmål om denne erklæring, vores databeskyttelsespraksisser eller dine databeskyttelsesrettigheder, bedes du kontakte os på privacy.response@castrol.com, herunder databeskyttelsesrådgivere eller andre databeskyttelseskontakter, hvis det er relevant.

Når du kontakter os, bedes du angive det land og/eller den stat, hvor du bor, så vi kan give dig de relevante oplysninger og behandle din anmodning i overensstemmelse med gældende love.

Når du udøver dine databeskyttelsesrettigheder, kan vi bede dig om at tilvejebringe oplysninger, som er nødvendige for at bekræfte din identitet. Hvis du indsender en anmodning gennem en autoriseret tredjepart, kan vi kræve beviser for, at tredjeparten er autoriseret til at handle på dine vegne, før vi behandler din anmodning.

9. Tredjepartsnetsteder, som vi har link til

Vores digitale aktiver kan indeholde link til eksterne netsteder, tjenester eller indhold leveret af tredjeparter, som er uden for vores kontrol og ikke omfattet af denne erklæring. Interaktion med dette eksterne indhold kan give tredjeparter mulighed for at indsamle eller dele oplysninger om dig. Disse tredjeparters databeskyttelsespraksisser reguleres af deres egne databeskyttelseserklæringer. Vi opfordrer dig til at læse disse tredjepartsvilkår for bedre at forstå deres databeskyttelsespraksisser.

10. Ændring af denne databeskyttelseserklæring

Denne erklæring blev sidst opdateret i oktober 2026. Vi opdaterer den igen, når det er nødvendigt for at afspejle ændringer i loven og vores praksisser. Hvis vi foretager en væsentlig ændring af denne databeskyttelseserklæring, vil du modtage passende e-mailunderretning i overensstemmelse med lovens krav. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne erklæring for at holde dig informeret om vores behandling af dine persondata.