Den nye ejerstruktur giver Castrol større finansiel og driftsmæssig fleksibilitet til at understøtte sin næste vækstfase

Etablerer en ny bestyrelse for Castrol ledet af Ben van Beurden, bestyrelsesformand for Clariant AG og tidligere administrerende direktør hos Shell plc

London og New York, 2. november 2026 – Stonepeak, et førende alternativt investeringsfirma specialiseret i infrastruktur, meddelte i dag, at det har gennemført overtagelsen af en andel på 65 % i Castrol, en global leder inden for smøremidler, fra BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). bp beholder en 35 % minoritetsandel i Castrol.

Med Stonepeaks opbakning og fortsat støtte fra bp vil Castrol bygge videre på sin position som en af verdens største leverandører af missionskritiske smøremidler og varmestyringsvæsker til slutmarkeder inden for personbiler, erhverv og industri. Den nye ejerstruktur giver Castrol større finansiel og driftsmæssig fleksibilitet, hvilket gør det muligt for virksomheden at accelerere vækst på tværs af dens eksisterende fodaftryk og på tilstødende markeder, understøttet af mærkets teknologi, kunderelationer og globale rækkevidde.

Dette er en spændende milepæl i Castrols 127-årige historie, og vi er begejstrede for at være en del af den. I tæt samarbejde med Castrols enestående ledelse og medarbejdere vil vores kortsigtede indsats fokusere på driftsmæssige forbedringer og bæredygtig vækst. Vi tror på, at Castrol har en utrolig lys fremtid foran sig, og vi ser frem til at hjælpe Castrol med at udvide sin markedsførende position, fortsætte med at levere til sine kunder og drive sin næste vækstfase. Anthony Borreca Administrerende direktør hos Stonepeak

Castrol begynder næste del af sin rejse fra en position af reel styrke, med betroede mærker, stærke kunderelationer, talentfulde medarbejdere og en klar vækststrategi. Jeg er stolt af det, vi har opnået som en del af bp. Jeg er også begejstret for at arbejde sammen med Stonepeak om at bygge videre på det momentum, realisere Castrols fulde potentiale og levere større værdi for vores interessenter. Michelle Jou Administrerende direktør for Castrol

Som angivet i pressemeddelelsen vil Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments") også investere for at understøtte transaktionen som en indirekte minoritetsejer.

I forbindelse med gennemførelsen af transaktionen er der blevet udpeget en ny bestyrelse for Castrol, som vil blive ledet af Ben van Beurden, bestyrelsesformand for Clariant AG og tidligere administrerende direktør hos Shell plc. Bestyrelsen vil bestå af fire uafhængige direktører, herunder bestyrelsesformanden, tre direktører tilknyttet Stonepeak, to direktører fra bp, og en direktør fra CPP Investments. Hver af direktørerne bringer betydelig og relevant ekspertise, der vil være gavnlig for Castrol.