Stonepeak gennemfører overtagelse af en kontrollerende majoritetsandel i Castrol fra bp
London og New York, 2. november 2026 – Stonepeak, et førende alternativt investeringsfirma specialiseret i infrastruktur, meddelte i dag, at det har gennemført overtagelsen af en andel på 65 % i Castrol, en global leder inden for smøremidler, fra BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). bp beholder en 35 % minoritetsandel i Castrol.
Med Stonepeaks opbakning og fortsat støtte fra bp vil Castrol bygge videre på sin position som en af verdens største leverandører af missionskritiske smøremidler og varmestyringsvæsker til slutmarkeder inden for personbiler, erhverv og industri. Den nye ejerstruktur giver Castrol større finansiel og driftsmæssig fleksibilitet, hvilket gør det muligt for virksomheden at accelerere vækst på tværs af dens eksisterende fodaftryk og på tilstødende markeder, understøttet af mærkets teknologi, kunderelationer og globale rækkevidde.
Som angivet i pressemeddelelsen vil Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments") også investere for at understøtte transaktionen som en indirekte minoritetsejer.
I forbindelse med gennemførelsen af transaktionen er der blevet udpeget en ny bestyrelse for Castrol, som vil blive ledet af Ben van Beurden, bestyrelsesformand for Clariant AG og tidligere administrerende direktør hos Shell plc. Bestyrelsen vil bestå af fire uafhængige direktører, herunder bestyrelsesformanden, tre direktører tilknyttet Stonepeak, to direktører fra bp, og en direktør fra CPP Investments. Hver af direktørerne bringer betydelig og relevant ekspertise, der vil være gavnlig for Castrol.
Castrol er et af verdens førende smøremiddelmærker, der betjener kunder og forbrugere inden for bil-, marine-, industri- og energisektoren. Castrol-mærker er globalt anerkendt for deres førsteklasses kvalitet og høje ydeevne, der formes af virksomhedens engagement i innovation og avanceret teknologi. Med produkter solgt i mere end 150 lande har Castrol hjulpet med at holde verden i bevægelse på veje og racerbaner, i luften, til søs og i rummet i over 127 år.
Castrol støttes af Stonepeak, et førende alternativt investeringsfirma, der har en majoritetsandel, og BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). Castrol har hovedkvarter i Storbritannien og har mere end 6.000 medarbejdere verden over. Få flere oplysninger på: www.castrol.com
Stonepeak er et førende alternativt investeringsfirma, der specialiserer sig i infrastruktur med cirka 98 milliarder dollar under forvaltning. Gennem sin investering i defensive, hårdføre virksomheder globalt sigter Stonepeak mod at skabe værdi for sine investorer og porteføljeselskaber med fokus på beskyttelse mod tab og stærke risikojusterede afkast. Stonepeak leverer som sponsor af instrumenter til kapitalfonde og kreditinvestering kapital, driftsmæssig støtte og engageret partnerskab for at øge investeringer i sine målsektorer, som omfatter digital infrastruktur, energi og energiomstilling, transport og logistik samt fast ejendom.
Stonepeak har hovedkontor i New York med kontorer i Houston, Washington, D.C., London, Hongkong, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, Abu Dhabi og Riyadh. Få flere oplysninger på www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson