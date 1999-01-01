عندما تزور أيًا من مواقعنا الإلكترونية أو تطبيقاتنا ("الأصل الرقمي")، أو تشارك في أحد برامجنا أو فعالياتنا، أو تتصل بنا، أو تشتري منتجاتنا وخدماتنا، و/أو تزاول أعمالاً معنا بأي طريقة أخرى، قد يقوم كيان أو شركة تابعة لشركة Castrol") Castrol أو نحن أو لنا") بجمع بياناتك الشخصية ومعالجتها.
يغطي بيان الخصوصية هذا ("بيان الخصوصية"، أو هذا "البيان") البيانات الشخصية للأفراد التاليين:
يشرح هذا البيان أنواع البيانات الشخصية التي نعالجها عنك، والأغراض التي تدفعنا لمعالجة بياناتك الشخصية، وكيفية استخدامها وحمايتها، ومدة احتفاظنا بها، وحقوقك فيما يتعلق ببياناتك الشخصية.
حيثما أمكن، قد نزودك ببيانات خصوصية تكميلية أو إشعارات خاصة بالاختصاص القضائي لتقديم معلومات إضافية حول أنشطة المعالجة لدينا، وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها والممارسات المحلية.
البيانات الشخصية، أو المعلومات الشخصية، تعني أي معلومات عن فرد يمكن من خلالها تحديد هوية هذا الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر. قد نعالج البيانات الشخصية التالية عنك:
|الفئة
|نقاط البيانات النموذجية
|المصادر النموذجية
|البيانات التعريفية وبيانات الاتصال
|رقم الهاتف والعنوان البريدي أو البريد الإلكتروني.
|أنت/الواجهة التي تتعامل معها
|بيانات اعتماد الحساب
|أسماء المستخدمين وكلمات المرور.
|أنت/ما نجمعه أو ننشئه نحن
|بيانات المعاملات
|تفاصيل المعاملات التي تجريها من خلال قنواتنا، وتنفيذ الخدمات التي نقدمها وتفاصيل الدفع.
|أنت/ما ننشئه نحن
|البيانات المهنية
|المسمى الوظيفي واسم الشركة وعنوان البريد الإلكتروني للشركة ورقم هاتف العمل وعنوان العمل.
|أنت/جهة خارجية
|بيانات التفضيل
|تفضيلات التسويق أو الاستخدام التي تقدمها لنا أو التي قد نستنتجها من البيانات الأخرى المقدمة لنا.
|ما ننشئه نحن/جهة خارجية
|المراسلات
|سنحتفظ عادةً بسجل للمراسلات المتبادلة معك. وقد يشمل ذلك المكالمات الهاتفية، التي نسجلها لمساعدتنا في تدريب موظفينا وإجراء فحوصات الجودة.
|أنت/النصوص التي ننشئها
|بيانات استخدام الأصول الرقمية
|عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ونوع المتصفح وإصداره، وإعداد المنطقة الزمنية وموقعها، وأنواع المكونات الإضافية للمتصفح وإصداراتها، ونظام التشغيل والمنصة، وغيرها من التقنيات على الأجهزة التي تستخدمها للوصول إلى أصولنا الرقمية (على سبيل المثال، استخدام ملفات تعريف الارتباط وأدوات التتبع الأخرى).
|ما ننشئه نحن أو جهة خارجية
عندما تزور أصولنا الرقمية، قد نستخدم نحن ومقدمو خدماتنا ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة لجمع معلومات حول استخدامك لأصولنا الرقمية.
يمكنك إدارة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط من خلال صفحة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط المتاحة على أصلنا الرقمي. يمكنك أيضًا ضبط إعدادات متصفحك لرفض جميع ملفات تعريف الارتباط أو بعضها أو لإخطارك عند استخدام ملفات تعريف الارتباط. يُرجى ملاحظة أن تعطيل بعض ملفات تعريف الارتباط قد يؤثر على وظائف أو توفر بعض ميزات أصولنا الرقمية.
لمزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها وكيف يمكنك إدارة تفضيلاتك، يُرجى الرجوع إلى صفحة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط المتاحة على كل أصل من أصولنا الرقمية.
عندما نستخدم بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في بيان الخصوصية هذا، فإننا نضمن وجود أساس قانوني للقيام بذلك.
الأسس القانونية
حيثما يقتضي القانون المعمول به، نضمن أن يكون لدينا أساس قانوني مناسب أو أي مبرر مشروع آخر لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا البيان. اعتمادًا على الاختصاص القضائي والمتطلبات المعمول بها، قد نعتمد على أساس أو أكثر من الأسس القانونية أو أسس المعالجة المتاحة لنا، بما في ذلك تلك الموضحة أدناه:
يوضح الجدول أدناه بمزيد من التفصيل سبب جمعنا لبياناتك وأسسنا القانونية وكيفية استخدامها بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها.
|نشاط المعالجة
|المعلومات التي نستخدمها
|الأسس القانونية ذات الصلة
لأغراض إدارة العملاء وإدارة أعمالنا وتحسينها (بما في ذلك خدماتنا ومنتجاتنا). ويشمل ذلك:
- كجزء من عملية تسجيل المستخدم الخاصة بنا؛
- مراسلتك؛
- إدارة وتسيير شؤون عملائنا وأعمالنا؛
- تحسين وتطوير أعمالنا (بما في ذلك من خلال تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي)؛ و/أو
- تحسين جودة مراسلاتنا ومحتواها وملاءمتها (إذا اشتركت في تلقي مراسلاتنا) من خلال متابعة تفاعلاتك مع تلك المراسلات، كأن تتلقى رسالة بريد إلكتروني أو تفتحها أو تنقر على رابط بداخلها.
- البيانات التعريفية وبيانات الاتصال
- بيانات اعتماد الحساب
- البيانات المهنية
- بيانات التفضيل
- بيانات استخدام الأصول الرقمية
- المراسلات
|المصالح المشروعة (لإدارة وتقديم الخدمات لك بفعالية وتحسين خدماتنا)، ما لم يكن الحصول على الموافقة مطلوبًا بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.
لصيانة الأصل الرقمي وإدارته. ويشمل ذلك:
- المراجعة والتحسين المستمرين للمعلومات المقدمة على أصولنا الرقمية لضمان سهولة استخدامها ومنع أي انقطاعات محتملة أو هجمات سيبرانية؛
- إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها/التحليل اللازم للكشف عن التعليمات البرمجية/الجهات الفاعلة الضارة وفهم كيف يمكن أن يؤثر ذلك على نظام تكنولوجيا المعلومات لديك؛ و/أو
- المراقبة والتحليل الإحصائي للهجمات الحالية على الأجهزة والأنظمة وللتكيف المستمر مع الحلول المقدمة لتأمين الأجهزة والأنظمة ضد تلك الهجمات.
- قد نقوم أيضًا بإخفاء هوية البيانات الشخصية لهذا الغرض.
- البيانات التعريفية وبيانات الاتصال
- بيانات اعتماد الحساب
- البيانات المهنية
- بيانات التفضيل
- بيانات استخدام الأصول الرقمية
- المراسلات
|المصالح المشروعة (الحفاظ على خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارتها وأمن الشبكات والبيانات ومنع الاحتيال)، ما لم يكن الحصول على الموافقة مطلوبًا بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.
|للغرض الموضح في بيان ملفات تعريف الارتباط
- بيانات اعتماد الحساب
- بيانات التفضيل
- بيانات استخدام الأصول الرقمية
المصلحة المشروعة (توفير الوظائف اللازمة لأصولنا الرقمية)، ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.
الموافقة فقط عندما يقتضي قانون حماية البيانات المعمول به ذلك، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم الحصول عليها من ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية والتقنيات المماثلة. يمكنك سحب هذه الموافقة في أي وقت في تفضيلات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك.
لأغراض التحليلات والإحصاء وإعداد ملفات التعريف والرؤى. ويشمل ذلك:
- فهم احتياجات عملائنا واهتماماتهم
- إجراء تجزئة السوق (بما في ذلك لأغراض التسويق)؛
- إجراء أنشطة رؤى السوق؛ و/أو تخصيص الأصول أو الخدمات الرقمية أو الاتصالات بناءً على بيانات ملف التعريف التي طبقناها عليك.
قد نقوم أيضًا بإخفاء هوية المعلومات الشخصية لهذا الغرض.
- البيانات التعريفية وبيانات الاتصال
- بيانات اعتماد الحساب
- البيانات المهنية
- بيانات التفضيل
- بيانات استخدام الأصول الرقمية
- المراسلات
|المصالح المشروعة (تطوير وتحسين نموذج أعمالنا وخدماتنا، وفهم عملائنا بشكل أفضل)، ما لم تكن الموافقة مطلوبة بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.
لأغراض التسويق/ الترويج، يشمل ذلك:
- التواصل معك لتزويدك بمعلومات حول الخدمات و/أو المنتجات و/أو الفعاليات التي قد تهمك عبر البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي
- إجراء تجزئة السوق (بما في ذلك لأغراض التسويق)؛
- إجراء أنشطة رؤى السوق؛ و/أو تخصيص الأصول أو الخدمات الرقمية أو الاتصالات بناءً على بيانات ملف التعريف التي طبقناها عليك.
يجوز لنا أيضًا إخفاءهوية معلوماتك الشخصية لهذا الغرض.
- البيانات التعريفية وبيانات الاتصال
- بيانات اعتماد الحساب
- البيانات المهنية
- بيانات التفضيل
- بيانات استخدام الأصول الرقمية
- المراسلات
|المصلحة المشروعة (إبلاغ عملائنا بالأصل الرقمي ومنتجاتنا وخدماتنا)، ما لم تكن الموافقة مطلوبة بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.
يمكنك سحب هذه الموافقة/إلغاء الاشتراك في أي وقت بالنقر فوق رابط إلغاء الاشتراك في كل مراسلة.
لأغراض قانونية وتنظيمية، يشمل ذلك:
- الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها والسياسات والإجراءات الداخلية وتقييمها؛
- إجراء فحوصات اعرف عميلك وفحوصات مكافحة غسل الأموال وفحوصات العناية الواجبة الأخرى؛
- منع الاحتيال و/أو أي نشاط إجرامي أو سوء سلوك واكتشافه؛ و/أو
- إقامة المطالبات القانونية والتعامل معها
- البيانات التعريفية وبيانات الاتصال
- البيانات المهنية
- بيانات استخدام الأصول الرقمية
- المراسلات
- تحديد الهوية/معرفة بيانات العميل
- بيانات مكافحة غسيل الأموال
- بيانات المعاملات
|الالتزامات القانونية، حيث يكون نشاط المعالجة مطلوبًا بموجب القانون أو اللوائح.
في جميع الحالات الأخرى، المصالح المشروعة (للامتثال لالتزاماتنا وممارسة حقوقنا القانونية).
|تلقي دعم الأعمال (مثل الخدمات الاستشارية والمصرفية والقانونية والتأمينية والمحاسبية) أو إعادة هيكلة أعمالنا، بما في ذلك في سياق المبيعات وعمليات النقل وعمليات الدمج والاستحواذ (والمفاوضات بشأن ما سبق).
- البيانات التعريفية وبيانات الاتصال
- بيانات اعتماد الحساب
- البيانات المهنية
- بيانات التفضيل
- بيانات استخدام الأصول الرقمية
- المراسلات
|المصلحة المشروعة (إعادة هيكلة أعمالنا)، ما لم تكن الموافقة مطلوبة بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.
يمكنك اختيار عدم تزويدنا ببياناتك الشخصية. ومع ذلك، إذا اخترت عدم تقديمها، فقد لا نتمكن من تقديم بعض خدماتنا لك.
يجوز لنا تطبيق ملفات التعريف عليك بناءً على البيانات الشخصية الموضحة أعلاه. يمكن استخدام ملفات التعريف هذه لتخصيص الأصل الرقمي أو الخدمات، وتحديد ما سيتم الإعلان عنه لك و/أو كجزء من اكتشاف التهديدات الأمنية ومنعها.
المشاركة داخل المجموعة
قد نشارك بياناتك الشخصية مع كيانات أخرى داخل مجموعة شركاتنا كجزء من عملياتنا التجارية.
مقدمو الخدمات من الجهات الخارجية
قد نشارك بياناتك الشخصية مع مقدمي الخدمات والوكلاء والمقاولين من الجهات الخارجية لتقديم الخدمات لنا (على سبيل المثال، المحاسبون والمستشارون المهنيون ومقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات). قد نشارك أيضًا بياناتك الشخصية مع شركائنا التجاريين الذين قد يستخدمونها لأغراضهم الخاصة (على النحو الذي يسمح به قانون حماية البيانات المعمول به)، مثل إدارة منتجاتهم/خدماتهم والترويج لها. يجب على أي مقدم خدمة خارجي نعيّنه حماية بياناتك الشخصية بما يتماشى مع التدابير الأمنية المتفق عليها تعاقديًا.
منصات وسائل التواصل الاجتماعي
إلى الحد المحدود الذي ينطبق عليه ذلك، قد نستخدم بياناتك الشخصية لإجراء حملات إعلانية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn وInstagram وFacebook لتقديم معلومات حول الخدمات القادمة أو المنتجات الجديدة، ولضمان تلقيك الإعلانات ذات الصلة فقط حول منتجاتنا وخدماتنا. قد نشارك بياناتك الشخصية مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي حتى ترى إعلانات عن منتجاتنا وخدماتنا أو منتجات شركائنا وخدماتهم، والتي نعتقد أنك ستكون مهتمًا بها عند تفاعلك مع منصة وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة. قد نشارك أيضًا بياناتك الشخصية مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتنا في تقديم الإعلانات ذات الصلة للأفراد الذين تحدد منصات وسائل التواصل الاجتماعي أنهم من المرجح أن يكون لهم اهتمامات مماثلة بالنسبة لك.
الإفصاحات القانونية والتنظيمية
يجوز لنا الإفصاح عن بياناتك الشخصية على النحو الذي يقتضيه القانون، أو عندما نعتقد أن الإفصاح ضروري لحماية حقوقنا و/أو الامتثال لإجراء قضائي أو أمر محكمة أو طلب من جهة تنظيمية أو أي عملية قانونية أخرى يتم تبليغنا بها. قد نشارك أيضًا بياناتك الشخصية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية. قد تقع هذه الهيئات خارج نطاق اختصاصك القضائي. في هذه الحالات، سيتم اعتبار السلطة القانونية و/أو التنظيمية جهة تحكّم في البيانات (لا تتصرف وفقًا لتعليماتنا) وستكون مسؤولة في المقام الأول عن تحديد كيفية الاحتفاظ ببياناتك الشخصية واستخدامها بمجرد مشاركتها من جانبنا.
قد نشارك أيضًا بياناتك الشخصية مع الوكالات المرجعية الائتمانية ووكالات منع الاحتيال لأغراض تقييم الجدارة الائتمانية وملاءمة المنتج والتحقق من هويتك وإدارة حسابك ومنع النشاط الإجرامي.
الجهات المتلقية في حالات إعادة الهيكلة
قد نشارك بياناتك الشخصية مع جهات خارجية (ومستشاريها) قد نختار بيع أجزاء من أعمالنا أو أصولنا إليها، أو نقلها إليها، أو دمجها معها.
بصفتنا شركة دولية، قد نقوم بتخزين بياناتك الشخصية أو نقلها إلى كيانات أخرى تابعة للمجموعة حول العالم. وفي هذه الحالة، سنضمن أن الاختصاص القضائي المستورد يوفر مستوى كافٍ من حماية البيانات، أو سنوفر البيانات الشخصية بموجب إطار امتثال شامل ومرن وعالمي ينفذ التدابير والضمانات المناسبة (بما في ذلك الوحدة ذات الصلة من البنود التعاقدية القياسية للاتحاد الأوروبي وملحق المملكة المتحدة، حيثما أمكن) لضمان حماية بياناتك الشخصية وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها.
وبالمثل، عندما ننقل البيانات الشخصية إلى جهة خارجية تقع في اختصاص قضائي مختلف، سنضمن تطبيق التدابير المناسبة لضمان مستوى كافٍ من الحماية لبياناتك الشخصية، مثل تضمين البنود المناسبة في اتفاقياتنا مع الجهات الخارجية.
يمكنك طلب المزيد من المعلومات حول عمليات النقل الدولية والضمانات التعاقدية التي ننفذها باستخدام تفاصيل الاتصال أدناه.
ستختلف مدة احتفاظنا ببياناتك الشخصية بناءً على الغرض الذي نستخدمها من أجله. سنحتاج إلى الاحتفاظ ببياناتك الشخصية طالما كان ذلك ضروريًا لكل غرض بما يتماشى مع احتياجات أعمالنا، كما هو موثق في سياساتنا الداخلية. وقد تختلف هذه الفترات بين الاختصاصات القضائية. على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة وكان لدينا عقد معك، فسوف نحتفظ عادةً ببياناتك الشخصية لمدة 6 سنوات بعد إنهاء هذا العقد، ما لم يكن من المتوقع نشوء نزاع قضائي، ففي هذه الحالة نحتفظ بها لفترة أطول.
نحن نحسب فترة الاحتفاظ بناءً على الوقت الذي تكون فيه البيانات الشخصية مطلوبة من أجل: (أ) تحقيق الأغراض الموضحة في بيان الخصوصية هذا، و(ب) الوفاء بالجداول الزمنية المطلوبة أو الموصى بها من قبل السلطات التنظيمية أو الهيئات المهنية أو الجمعيات، و(ج) الامتثال للقوانين المعمول بها والحفظ القانوني والالتزامات القانونية الأخرى (بما في ذلك الالتزامات التعاقدية)، و(د) الامتثال لطلباتك.
قد تكون هناك قوانين أو لوائح تحدد حدًا أدنى للفترة التي يجب أن نحتفظ فيها ببياناتك الشخصية. سنحتفظ ببياناتك لفترة الاحتفاظ المحددة فقط، قبل إخفاء هوية البيانات أو حذفها. يعني إخفاء هوية البيانات الشخصية ضمان استحالة ربط البيانات بهويتك شخصياً. نقوم بذلك إما عن طريق تجميع البيانات (على سبيل المثال، للوصول إلى نتيجة عن مجموعة من الأشخاص بدلاً من فرد معين) أو عن طريق إزالة أي معرفات شخصية (على سبيل المثال، معلومات الاتصال) حتى نتمكن من الاستمرار في استخدام البيانات لتحديد الاتجاهات والأنماط ولكن لا يمكننا ربط هذه البيانات بك.
إذا اخترت إلغاء الاشتراك في إحدى الخدمات، فقد نحتفظ "بقائمة استبعاد" تحتوي على بياناتك حتى نعرف أنك قد ألغيت اشتراكك ولضمان عدم الاتصال بك مرة أخرى. لن تُستخدم بياناتك الشخصية المحفوظة في قائمة الاستبعاد لأي غرض آخر.
ستسري عليك بعض الحقوق المنصوص عليها أدناه أو جميعها بناءً على مكان إقامتك. على سبيل المثال، إذا كنت مقيمًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، فإنك تحصل على جميع الحقوق المنصوص عليها أدناه، وإذا كنت في أستراليا، يحق لك الوصول إلى بياناتك الشخصية وتصحيحها.
عندما نعالج بياناتك الشخصية بناءً على مصالح مشروعة، يحق لك في أي وقت الاعتراض على هذه المعالجة، بما في ذلك التنميط، لأسباب تتعلق بوضعك الخاص.
إذا مارست حقك في الاعتراض، فسنتوقف عن معالجة بياناتك الشخصية في هذا السياق. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد نثبت أن لدينا أسبابًا مشروعة مقنعة لمواصلة معالجة بياناتك الشخصية وإذا كان الأمر كذلك، فسنبلغك بذلك.
نحن ملتزمون بالعمل معك للحصول على حل عادل لأي شكوى حول استخدامنا لمعلوماتك. إذا كانت لديك أي مخاوف أو ترغب في تقديم شكوى إلى فرق الخصوصية لدينا (بما في ذلك مسؤولي حماية البيانات المعنيين)، فيُرجى استخدام التفاصيل الواردة أدناه في قسم "اتصل بنا".
قد يحق لك تقديم شكوى إلى سلطة إشرافية مختصة.
يُرجى العلم بأن جميع الحقوق المذكورة أعلاه ليست مطلقة وهناك مواقف لا يمكن فيها ممارستها أو لا تكون ذات صلة.
كيان Castrol المسؤول عن معالجة بياناتك الشخصية هو إما Castrol Group Holdings Limited، أو شركة Castrol ذات الصلة التي تعمل في بلدك أو منطقتك. عند الحاجة، يُرجى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول شركة Castrol المحلية في الملحق الخاص بكل بلد. اعتمادًا على نشاط المعالجة، قد تقوم شركات مجموعة Castrol الأخرى أيضًا بمعالجة بياناتك الشخصية.
إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا البيان أو ممارسات الخصوصية لدينا أو حقوق حماية بياناتك، فيُرجى التواصل معنا عبر privacy.response@castrol.com، بما في ذلك مسؤولي حماية البيانات أو جهات الاتصال الأخرى المعنية بالخصوصية، حيثما أمكن.
عند الاتصال بنا، يُرجى الإشارة إلى البلد و/أو الولاية التي تقيم فيها حتى نتمكن من تزويدك بالمعلومات المناسبة والتعامل مع طلبك وفقًا للقوانين المعمول بها.
عندما تمارس حقوق الخصوصية الخاصة بك، قد نطلب منك تقديم المعلومات اللازمة للتحقق من هويتك. إذا قدمت طلبًا من خلال جهة خارجية معتمدة، فقد نطلب دليلاً على أن الجهة الخارجية مصرح لها بالتصرف نيابةً عنك قبل معالجة طلبك.
قد تحتوي أصولنا الرقمية على روابط لمواقع إلكترونية أو خدمات أو محتوى خارجي تقدمه جهات خارجية، خارج سيطرتنا ولا يغطيها هذا البيان. قد يسمح التفاعل مع هذا المحتوى الخارجي لجهات خارجية بجمع أو مشاركة معلومات عنك. تخضع ممارسات الخصوصية لدى هذه الجهات الخارجية لبيانات الخصوصية الخاصة بها. نشجعك على قراءة شروط هذه الجهات الخارجية، لفهم ممارسات الخصوصية لديها بشكل أفضل.
تم آخر تحديث لهذا البيان في أكتوبر 2026. وسنقوم بتحديثه مرة أخرى عند الضرورة ليعكس التغييرات في القانون وممارساتنا. إذا أجرينا تغييرًا جوهريًا على بيان الخصوصية هذا، فسيتم تزويدك بإشعار بريد إلكتروني مناسب وفقًا للمتطلبات القانونية. نشجعك على مراجعة هذا البيان بشكل دوري للبقاء على علم بمعالجتنا لبياناتك الشخصية.