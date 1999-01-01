البيانات الشخصية، أو المعلومات الشخصية، تعني أي معلومات عن فرد يمكن من خلالها تحديد هوية هذا الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر. قد نعالج البيانات الشخصية التالية عنك:

حيثما أمكن، قد نزودك ببيانات خصوصية تكميلية أو إشعارات خاصة بالاختصاص القضائي لتقديم معلومات إضافية حول أنشطة المعالجة لدينا، وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها والممارسات المحلية.

يشرح هذا البيان أنواع البيانات الشخصية التي نعالجها عنك، والأغراض التي تدفعنا لمعالجة بياناتك الشخصية، وكيفية استخدامها وحمايتها، ومدة احتفاظنا بها، وحقوقك فيما يتعلق ببياناتك الشخصية.

يغطي بيان الخصوصية هذا ("بيان الخصوصية "، أو هذا " البيان ") البيانات الشخصية للأفراد التاليين:

عندما تزور أيًا من مواقعنا الإلكترونية أو تطبيقاتنا ("الأصل الرقمي ")، أو تشارك في أحد برامجنا أو فعالياتنا، أو تتصل بنا، أو تشتري منتجاتنا وخدماتنا، و/أو تزاول أعمالاً معنا بأي طريقة أخرى، قد يقوم كيان أو شركة تابعة لشركة Castrol") Castrol أو نحن أو لنا") بجمع بياناتك الشخصية ومعالجتها.

حيثما يقتضي القانون المعمول به، نضمن أن يكون لدينا أساس قانوني مناسب أو أي مبرر مشروع آخر لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا البيان. اعتمادًا على الاختصاص القضائي والمتطلبات المعمول بها، قد نعتمد على أساس أو أكثر من الأسس القانونية أو أسس المعالجة المتاحة لنا، بما في ذلك تلك الموضحة أدناه:

عندما نستخدم بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في بيان الخصوصية هذا، فإننا نضمن وجود أساس قانوني للقيام بذلك.

لمزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها وكيف يمكنك إدارة تفضيلاتك، يُرجى الرجوع إلى صفحة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط المتاحة على كل أصل من أصولنا الرقمية.

يمكنك إدارة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط من خلال صفحة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط المتاحة على أصلنا الرقمي. يمكنك أيضًا ضبط إعدادات متصفحك لرفض جميع ملفات تعريف الارتباط أو بعضها أو لإخطارك عند استخدام ملفات تعريف الارتباط. يُرجى ملاحظة أن تعطيل بعض ملفات تعريف الارتباط قد يؤثر على وظائف أو توفر بعض ميزات أصولنا الرقمية.

- منع الاحتيال و/أو أي نشاط إجرامي أو سوء سلوك واكتشافه؛ و/أو

- إجراء أنشطة رؤى السوق؛ و/أو تخصيص الأصول أو الخدمات الرقمية أو الاتصالات بناءً على بيانات ملف التعريف التي طبقناها عليك.

- التواصل معك لتزويدك بمعلومات حول الخدمات و/أو المنتجات و/أو الفعاليات التي قد تهمك عبر البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي

- إجراء أنشطة رؤى السوق؛ و/أو تخصيص الأصول أو الخدمات الرقمية أو الاتصالات بناءً على بيانات ملف التعريف التي طبقناها عليك.

الموافقة فقط عندما يقتضي قانون حماية البيانات المعمول به ذلك، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم الحصول عليها من ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية والتقنيات المماثلة. يمكنك سحب هذه الموافقة في أي وقت في تفضيلات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك.

المصلحة المشروعة (توفير الوظائف اللازمة لأصولنا الرقمية)، ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.

- إجراء استكشاف الأخطاء وإصلاحها/التحليل اللازم للكشف عن التعليمات البرمجية/الجهات الفاعلة الضارة وفهم كيف يمكن أن يؤثر ذلك على نظام تكنولوجيا المعلومات لديك؛ و/أو

- تحسين جودة مراسلاتنا ومحتواها وملاءمتها (إذا اشتركت في تلقي مراسلاتنا) من خلال متابعة تفاعلاتك مع تلك المراسلات، كأن تتلقى رسالة بريد إلكتروني أو تفتحها أو تنقر على رابط بداخلها.

- تحسين وتطوير أعمالنا (بما في ذلك من خلال تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي)؛ و/أو

يمكنك اختيار عدم تزويدنا ببياناتك الشخصية. ومع ذلك، إذا اخترت عدم تقديمها، فقد لا نتمكن من تقديم بعض خدماتنا لك.

التنميط

يجوز لنا تطبيق ملفات التعريف عليك بناءً على البيانات الشخصية الموضحة أعلاه. يمكن استخدام ملفات التعريف هذه لتخصيص الأصل الرقمي أو الخدمات، وتحديد ما سيتم الإعلان عنه لك و/أو كجزء من اكتشاف التهديدات الأمنية ومنعها.

4. المعلومات التي نشاركها

المشاركة داخل المجموعة

قد نشارك بياناتك الشخصية مع كيانات أخرى داخل مجموعة شركاتنا كجزء من عملياتنا التجارية.

مقدمو الخدمات من الجهات الخارجية

قد نشارك بياناتك الشخصية مع مقدمي الخدمات والوكلاء والمقاولين من الجهات الخارجية لتقديم الخدمات لنا (على سبيل المثال، المحاسبون والمستشارون المهنيون ومقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات). قد نشارك أيضًا بياناتك الشخصية مع شركائنا التجاريين الذين قد يستخدمونها لأغراضهم الخاصة (على النحو الذي يسمح به قانون حماية البيانات المعمول به)، مثل إدارة منتجاتهم/خدماتهم والترويج لها. يجب على أي مقدم خدمة خارجي نعيّنه حماية بياناتك الشخصية بما يتماشى مع التدابير الأمنية المتفق عليها تعاقديًا.

منصات وسائل التواصل الاجتماعي

إلى الحد المحدود الذي ينطبق عليه ذلك، قد نستخدم بياناتك الشخصية لإجراء حملات إعلانية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn وInstagram وFacebook لتقديم معلومات حول الخدمات القادمة أو المنتجات الجديدة، ولضمان تلقيك الإعلانات ذات الصلة فقط حول منتجاتنا وخدماتنا. قد نشارك بياناتك الشخصية مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي حتى ترى إعلانات عن منتجاتنا وخدماتنا أو منتجات شركائنا وخدماتهم، والتي نعتقد أنك ستكون مهتمًا بها عند تفاعلك مع منصة وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة. قد نشارك أيضًا بياناتك الشخصية مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتنا في تقديم الإعلانات ذات الصلة للأفراد الذين تحدد منصات وسائل التواصل الاجتماعي أنهم من المرجح أن يكون لهم اهتمامات مماثلة بالنسبة لك.

الإفصاحات القانونية والتنظيمية

يجوز لنا الإفصاح عن بياناتك الشخصية على النحو الذي يقتضيه القانون، أو عندما نعتقد أن الإفصاح ضروري لحماية حقوقنا و/أو الامتثال لإجراء قضائي أو أمر محكمة أو طلب من جهة تنظيمية أو أي عملية قانونية أخرى يتم تبليغنا بها. قد نشارك أيضًا بياناتك الشخصية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية. قد تقع هذه الهيئات خارج نطاق اختصاصك القضائي. في هذه الحالات، سيتم اعتبار السلطة القانونية و/أو التنظيمية جهة تحكّم في البيانات (لا تتصرف وفقًا لتعليماتنا) وستكون مسؤولة في المقام الأول عن تحديد كيفية الاحتفاظ ببياناتك الشخصية واستخدامها بمجرد مشاركتها من جانبنا.

قد نشارك أيضًا بياناتك الشخصية مع الوكالات المرجعية الائتمانية ووكالات منع الاحتيال لأغراض تقييم الجدارة الائتمانية وملاءمة المنتج والتحقق من هويتك وإدارة حسابك ومنع النشاط الإجرامي.

الجهات المتلقية في حالات إعادة الهيكلة

قد نشارك بياناتك الشخصية مع جهات خارجية (ومستشاريها) قد نختار بيع أجزاء من أعمالنا أو أصولنا إليها، أو نقلها إليها، أو دمجها معها.

5. التحويلات الدولية

بصفتنا شركة دولية، قد نقوم بتخزين بياناتك الشخصية أو نقلها إلى كيانات أخرى تابعة للمجموعة حول العالم. وفي هذه الحالة، سنضمن أن الاختصاص القضائي المستورد يوفر مستوى كافٍ من حماية البيانات، أو سنوفر البيانات الشخصية بموجب إطار امتثال شامل ومرن وعالمي ينفذ التدابير والضمانات المناسبة (بما في ذلك الوحدة ذات الصلة من البنود التعاقدية القياسية للاتحاد الأوروبي وملحق المملكة المتحدة، حيثما أمكن) لضمان حماية بياناتك الشخصية وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها.

وبالمثل، عندما ننقل البيانات الشخصية إلى جهة خارجية تقع في اختصاص قضائي مختلف، سنضمن تطبيق التدابير المناسبة لضمان مستوى كافٍ من الحماية لبياناتك الشخصية، مثل تضمين البنود المناسبة في اتفاقياتنا مع الجهات الخارجية.

يمكنك طلب المزيد من المعلومات حول عمليات النقل الدولية والضمانات التعاقدية التي ننفذها باستخدام تفاصيل الاتصال أدناه.

6. الاحتفاظ ببياناتك

ستختلف مدة احتفاظنا ببياناتك الشخصية بناءً على الغرض الذي نستخدمها من أجله. سنحتاج إلى الاحتفاظ ببياناتك الشخصية طالما كان ذلك ضروريًا لكل غرض بما يتماشى مع احتياجات أعمالنا، كما هو موثق في سياساتنا الداخلية. وقد تختلف هذه الفترات بين الاختصاصات القضائية. على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة وكان لدينا عقد معك، فسوف نحتفظ عادةً ببياناتك الشخصية لمدة 6 سنوات بعد إنهاء هذا العقد، ما لم يكن من المتوقع نشوء نزاع قضائي، ففي هذه الحالة نحتفظ بها لفترة أطول.

نحن نحسب فترة الاحتفاظ بناءً على الوقت الذي تكون فيه البيانات الشخصية مطلوبة من أجل: (أ) تحقيق الأغراض الموضحة في بيان الخصوصية هذا، و(ب) الوفاء بالجداول الزمنية المطلوبة أو الموصى بها من قبل السلطات التنظيمية أو الهيئات المهنية أو الجمعيات، و(ج) الامتثال للقوانين المعمول بها والحفظ القانوني والالتزامات القانونية الأخرى (بما في ذلك الالتزامات التعاقدية)، و(د) الامتثال لطلباتك.

قد تكون هناك قوانين أو لوائح تحدد حدًا أدنى للفترة التي يجب أن نحتفظ فيها ببياناتك الشخصية. سنحتفظ ببياناتك لفترة الاحتفاظ المحددة فقط، قبل إخفاء هوية البيانات أو حذفها. يعني إخفاء هوية البيانات الشخصية ضمان استحالة ربط البيانات بهويتك شخصياً. نقوم بذلك إما عن طريق تجميع البيانات (على سبيل المثال، للوصول إلى نتيجة عن مجموعة من الأشخاص بدلاً من فرد معين) أو عن طريق إزالة أي معرفات شخصية (على سبيل المثال، معلومات الاتصال) حتى نتمكن من الاستمرار في استخدام البيانات لتحديد الاتجاهات والأنماط ولكن لا يمكننا ربط هذه البيانات بك.

إذا اخترت إلغاء الاشتراك في إحدى الخدمات، فقد نحتفظ "بقائمة استبعاد" تحتوي على بياناتك حتى نعرف أنك قد ألغيت اشتراكك ولضمان عدم الاتصال بك مرة أخرى. لن تُستخدم بياناتك الشخصية المحفوظة في قائمة الاستبعاد لأي غرض آخر.

7. حقوقك

ستسري عليك بعض الحقوق المنصوص عليها أدناه أو جميعها بناءً على مكان إقامتك. على سبيل المثال، إذا كنت مقيمًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، فإنك تحصل على جميع الحقوق المنصوص عليها أدناه، وإذا كنت في أستراليا، يحق لك الوصول إلى بياناتك الشخصية وتصحيحها.

7.1 حقوق حماية البيانات

الوصول إلى بياناتك الشخصية . يحق لك، حيثما أمكن، الحصول على نسخة من البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك.

. يحق لك، حيثما أمكن، الحصول على نسخة من البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك. تصحيح البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك. يمكنك أن تطلب منا تصحيح أي بيانات غير مكتملة أو غير دقيقة نحتفظ بها عنك، على الرغم من أننا قد نحتاج إلى التحقق من دقة البيانات الجديدة التي تقدمها لنا. من المهم أن تكون البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك دقيقة وحديثة. يُرجى الاتصال بنا باستخدام تفاصيل الاتصال أدناه لإبلاغنا في حال حدوث أي تغييرات على بياناتك الشخصية.

يمكنك أن تطلب منا تصحيح أي بيانات غير مكتملة أو غير دقيقة نحتفظ بها عنك، على الرغم من أننا قد نحتاج إلى التحقق من دقة البيانات الجديدة التي تقدمها لنا. من المهم أن تكون البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك دقيقة وحديثة. يُرجى الاتصال بنا باستخدام تفاصيل الاتصال أدناه لإبلاغنا في حال حدوث أي تغييرات على بياناتك الشخصية. محو بياناتك الشخصية. يجوز لك أن تطلب منا حذف البيانات الشخصية أو إزالتها في حالة عدم وجود سبب رئيسي يدفعنا لمواصلة معالجتها. يحق لك أيضًا أن تطلب منا حذف بياناتك الشخصية أو إزالتها إذا كنت قد مارست بنجاح حقك في الاعتراض على المعالجة (انظر أدناه)، أو إذا قمنا بمعالجة معلوماتك بشكل غير قانوني أو إذا طُلب منا محو بياناتك الشخصية للامتثال لالتزاماتنا القانونية.

يجوز لك أن تطلب منا حذف البيانات الشخصية أو إزالتها في حالة عدم وجود سبب رئيسي يدفعنا لمواصلة معالجتها. يحق لك أيضًا أن تطلب منا حذف بياناتك الشخصية أو إزالتها إذا كنت قد مارست بنجاح حقك في الاعتراض على المعالجة (انظر أدناه)، أو إذا قمنا بمعالجة معلوماتك بشكل غير قانوني أو إذا طُلب منا محو بياناتك الشخصية للامتثال لالتزاماتنا القانونية. تقييد معالجة بياناتك الشخصية. يمكنك طلب تعليق معالجة بياناتك الشخصية في السيناريوهات التالية:

إذا كنت تريد منا إثبات دقة البيانات؛ - عندما يكون استخدامنا للبيانات غير قانوني ولكنك لا تريد منا محوها؛ عندما تحتاج إلينا للاحتفاظ بالبيانات حتى إذا لم نعد بحاجة إليها عند حاجتك إليها لإقامة الدعاوى القانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها؛ أو إذا اعترضت على استخدامنا لمعلوماتك، ولكننا نحتاج إلى التحقق مما إذا كان لدينا أسباب مشروعة راجحة تبرر مواصلة معالجتها.

يمكنك طلب تعليق معالجة بياناتك الشخصية في السيناريوهات التالية: نقل بعض بياناتك الشخصية إليك أو إلى جهة خارجية. وحيثما ينطبق هذا الحق، سنقدم لك أو لجهة خارجية اخترتها، بياناتك الشخصية بتنسيق منظم وشائع الاستخدام وقابل للقراءة آليًا. يُرجى ملاحظة أن هذا الحق لا ينطبق إلا على المعلومات التي قدمتها لنا والتي نعالجها بناءً على الموافقة أو عندما يكون من الضروري تنفيذ عقد معك.

سحب الموافقة عندما نعتمد على الموافقة لمعالجة بياناتك الشخصية. لن يؤثر الانسحاب على قانونية أي معالجة تتم قبل سحب موافقتك. إذا سحبت موافقتك، فقد لا نتمكن من تقديم منتجات أو خدمات معينة لك. سنخبرك إذا كان الأمر كذلك في وقت سحب موافقتك. عندما نسعى للحصول على الموافقة، يمكن سحبها من خلال أداة رقمية لإدارة الموافقة، أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى تفاصيل الاتصال الموضحة أدناه.

7.2 الحق في الاعتراض

عندما نعالج بياناتك الشخصية بناءً على مصالح مشروعة، يحق لك في أي وقت الاعتراض على هذه المعالجة، بما في ذلك التنميط، لأسباب تتعلق بوضعك الخاص.

إذا مارست حقك في الاعتراض، فسنتوقف عن معالجة بياناتك الشخصية في هذا السياق. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد نثبت أن لدينا أسبابًا مشروعة مقنعة لمواصلة معالجة بياناتك الشخصية وإذا كان الأمر كذلك، فسنبلغك بذلك.

7.3 الحق في تقديم شكوى إلى السلطة الإشرافية

نحن ملتزمون بالعمل معك للحصول على حل عادل لأي شكوى حول استخدامنا لمعلوماتك. إذا كانت لديك أي مخاوف أو ترغب في تقديم شكوى إلى فرق الخصوصية لدينا (بما في ذلك مسؤولي حماية البيانات المعنيين)، فيُرجى استخدام التفاصيل الواردة أدناه في قسم "اتصل بنا".

قد يحق لك تقديم شكوى إلى سلطة إشرافية مختصة.

يُرجى العلم بأن جميع الحقوق المذكورة أعلاه ليست مطلقة وهناك مواقف لا يمكن فيها ممارستها أو لا تكون ذات صلة.

8. من المسؤول عن بياناتك الشخصية

كيان Castrol المسؤول عن معالجة بياناتك الشخصية هو إما Castrol Group Holdings Limited، أو شركة Castrol ذات الصلة التي تعمل في بلدك أو منطقتك. عند الحاجة، يُرجى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول شركة Castrol المحلية في الملحق الخاص بكل بلد. اعتمادًا على نشاط المعالجة، قد تقوم شركات مجموعة Castrol الأخرى أيضًا بمعالجة بياناتك الشخصية.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا البيان أو ممارسات الخصوصية لدينا أو حقوق حماية بياناتك، فيُرجى التواصل معنا عبر privacy.response@castrol.com، بما في ذلك مسؤولي حماية البيانات أو جهات الاتصال الأخرى المعنية بالخصوصية، حيثما أمكن.

عند الاتصال بنا، يُرجى الإشارة إلى البلد و/أو الولاية التي تقيم فيها حتى نتمكن من تزويدك بالمعلومات المناسبة والتعامل مع طلبك وفقًا للقوانين المعمول بها.

عندما تمارس حقوق الخصوصية الخاصة بك، قد نطلب منك تقديم المعلومات اللازمة للتحقق من هويتك. إذا قدمت طلبًا من خلال جهة خارجية معتمدة، فقد نطلب دليلاً على أن الجهة الخارجية مصرح لها بالتصرف نيابةً عنك قبل معالجة طلبك.

٩. المواقع الإلكترونية للجهات الخارجية التي نرتبط بها

قد تحتوي أصولنا الرقمية على روابط لمواقع إلكترونية أو خدمات أو محتوى خارجي تقدمه جهات خارجية، خارج سيطرتنا ولا يغطيها هذا البيان. قد يسمح التفاعل مع هذا المحتوى الخارجي لجهات خارجية بجمع أو مشاركة معلومات عنك. تخضع ممارسات الخصوصية لدى هذه الجهات الخارجية لبيانات الخصوصية الخاصة بها. نشجعك على قراءة شروط هذه الجهات الخارجية، لفهم ممارسات الخصوصية لديها بشكل أفضل.

١٠. التعديلات التي تطرأ على بيان الخصوصية هذا

تم آخر تحديث لهذا البيان في أكتوبر 2026. وسنقوم بتحديثه مرة أخرى عند الضرورة ليعكس التغييرات في القانون وممارساتنا. إذا أجرينا تغييرًا جوهريًا على بيان الخصوصية هذا، فسيتم تزويدك بإشعار بريد إلكتروني مناسب وفقًا للمتطلبات القانونية. نشجعك على مراجعة هذا البيان بشكل دوري للبقاء على علم بمعالجتنا لبياناتك الشخصية.