الإشارة في موقع الويب هذا إلى "كاسترول" أو "مجموعة كاسترول" تعني شركة كاسترول المحدودة وشركاتها الفرعية والشركات التابعة لها، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك.

يلتزم زوار هذا الموقع الإلكتروني بالشروط والأحكام الواردة أدناه. التقدم إلى ما بعد هذا الشاشة يعني قبولك لهذه الشروط والأحكام. إن بيان الخصوصية الخاص بنا يحكم استخدام أي بيانات شخصية تقدمها لنا عبر هذا الموقع الإلكتروني. انقر فوق الرابط الموجود في تذييل هذه الصفحة لقراءة بيان الخصوصية الخاص بنا.

مسؤوليتنا تجاهك

توفر شركة كاسترول المحدودة موقع الويب هذا "كما هو" أو "كما هو متاح"، ولا تقدم أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بموقع الويب هذا أو محتوياته. المعلومات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني ليست شاملة. بالرغم من جهودنا، فقد لا تكون هذا المعلومات دقيقة أو محدّثة أو قابلة للتطبيق على ظروف أي حالة خاصة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي معلومات غير دقيقة أو حذف في موقع الويب هذا، وأي قرارات تتخذها بناءً على المعلومات الواردة في موقع الويب هذا تتحمل وحدك مسؤوليتها. لا تتحمل شركة كاسترول المحدودة أو مجموعة كاسترول المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر أو خاص أو تبعي من أي نوع قد ينشأ من الوصول إلى موقع الويب هذا أو استخدامه أو أي معلومات موجودة فيه. بصرف النظر عما تقدم، فإن شركة كاسترول المحدودة ومجموعة كاسترول لا تزالان مسؤولتان عن أي حالات تحريف زائفة واردة في موقع الويب هذا وعن أي حالة وفاة أو إصابة شخصية تنشأ نتيجة إهمال منا.

يكون تنزيل المواد من موقع الويب هذا على مسؤوليتك الخاصة. لا تضمن شركة كاسترول المحدودة خلو هذه المواد من الفيروسات أو الفيروسات المتنقلة أو أحصنة طروادة أو التعليمات البرمجية المدمرة الأخرى. أنت وحدك المسؤول عن تنفيذ ضمانات لحماية نظام الكمبيوتر والبيانات لديك ومسؤول كذلك عن تحمل التكاليف الكاملة لعمليات الصيانة أو الإصلاح أو التصحيح الضرورية الناتجة عن استخدام هذا الموقع.

تنطبق القيود والاستثناءات الواردة في موقع الويب هذا إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به.



معلومات المنتج

تم اتخاذ جميع سبل العناية المعقولة لضمان دقة جميع المعلومات عن منتجات كاسترول الواردة على موقع الويب هذا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نشرات بيانات المنتج ونشرات بيانات السلامة ونشرات البيانات التقنية، وقت إصدار هذه المستندات. على الرغم من ذلك، قد تتأثر هذه المعلومات بالتغييرات التي يتم إجراؤها بعد تاريخ الإصدار على صياغة المزيج أو طرق تطبيق أي من المنتجات المشار إليها أو متطلبات أي مواصفات محددة متعلقة بأي من هذه المنتجات. قد تختلف خصائص ومواصفات منتجات كاسترول من بلد لآخر. يرجى الاتصال بمكتب كاسترول المحلي قبل استخدام أي من المنتجات بطريقة خلاف المحددة. لتجنب الشك، تكون المسؤولية عن معلومات المنتج على موقع الويب هذا محكومة بشروط قسم "مسؤوليتنا تجاهك" أعلاه.



استخدام أي ارتباط تشعبي

لا تتحمل شركة كاسترول المحدودة أو مجموعة كاسترول المسؤولية عن محتوى أي موقع ويب آخر، بما في ذلك أي موقع ويب يمكنك من خلاله الوصول إلى موقعنا أو الوصول إليه من موقعنا. لا نتحمل أي مسؤولية تتعلق بأي من هذه المواقع أو الروابط.

عندما نوفر ارتباطًا تشعبيًا لموقع ويب تابع لجهة خارجية، فإننا نفعل ذلك لأننا نعتقد بحسن نية أن هذا الموقع يحتوي أو قد يحتوي على مواد تتعلق بموقع الويب الخاص بنا. لا يشير هذا الارتباط التشعبي إلى أن شركة كاسترول المحدودة أو مجموعة كاسترول قد راجعت أو وافقت على موقع الويب المتصل التابع للجهة الخارجية أو محتوياته - في حالات معينة في الواقع قد ينقلك الارتباط التشعبي إلى موقع ويب تابع لجهة خارجية يتضمن وجهات نظر مختلفة عن تلك الموجودة في موقع الويب الخاص بنا أو تلك التي تتبناها شركة كاسترول المحدودة أو مجموعة كاسترول. قد تنطبق شروط وأحكام مختلفة على استخدامك لمواقع الويب الخاصة بالأطراف الخارجية وأدوات المشاركة، وننصحك بمراجعة هذه الشروط والأحكام قبل الاستخدام. علاوة على ذلك، قد يكون لدى مقدمي هذه المواقع الإلكترونية الخاصة بالأطراف الخارجية وأدوات المشاركة سياسات وممارسات خصوصية مختلفة عن بيان الخصوصية الخاص بنا. ننصحك بمراجعة سياسات وممارسات الخصوصية الخاصة بهؤلاء الموفرين والاتصال بالمشغل إذا كانت لديك أي مخاوف أو أسئلة.



العلامات التجارية

كاسترول واسم وشعار كاسترول هما علامتان تجاريتان مسجلتان مملوكتان لشركة كاسترول المحدودة وتستخدمان بموجب ترخيص. جميع العلامات التجارية الأخرى وأسماء المنتجات وأسماء الشركات أو الشعارات المستخدمة في موقع الويب هذا مملوكة لأصحابها المعنيين أو شركة كاسترول المحدودة. لا يُمنح أي إذن أو ترخيص (سواء كان صريحًا أو ضمنيًا) يتعلق باستخدام أي من هذه العلامات التجارية أو الرموز أو أسماء المنتجات أو الشعارات أو العناوين، وقد يشكل هذا الاستخدام انتهاكًا لحقوق المالكين.



حقوق النشر

حقوق النشر الخاصة بأي محتويات وتنزيلات في موقع الويب هذا مملوكة لشركة كاسترول المحدودة أو مجموعة كاسترول أو جهات خارجية. جميع الحقوق محفوظة. كاسترول المحدودة, كاسترول Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Berkshire, RG8 7QR United Kingdom.

أنت مسؤول عن الامتثال لجميع قوانين حقوق النشر المعمول بها. نسمح لك بإنشاء نسخ من موقع الويب هذا كأعمال عرضية ضرورية أثناء استعراضك للموقع ويمكنك عمل نسخة مخصصة لاستخدامك الشخصي لهذا الموقع بالنطاق المعقول للأغراض الشخصية. الاستخدامات الأخرى محظورة تمامًا. لا يجوز لك ربط هذا الموقع بصفحة أخرى غير الصفحة الرئيسية له دون إذن كتابي صريح منا.



المعلومات غير الشخصية

بخلاف المعلومات الشخصية التي سيتم التعامل معها وفقًا لبيان الخصوصية الوارد في هذا الموقع الإلكتروني، فأنت (ومن يتصرف بالنيابة عنك) توافق إذا قدمت إلينا أي معلومات أو مفاهيم أو طريقة عمل أو أفكار على أن لدينا حقوق غير محدودة بخصوص هذه المعلومات دون تقديم مدفوعات لك أو لآخرين وأنه يجوز لنا استخدامها بالطريقة التي نختارها. وستعتبر هذه المعلومات غير سرية وغير خاصة.

أنت مسؤول عن ضمان أن أي معلومات مادية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات أو النصوص أو البرامج أو الموسيقى أو الصوت أو الصور الفوتوغرافية أو الرسومات أو الفيديو أو الرسائل أو أي مواد أخرى أيًا كانت)، تضعها على الموقع الإلكتروني أو تنقلها من خلاله صادقة ودقيقة وغير مضللة، وأنها معروضة بحسن نية وأن لك الحق في نشر هذه المعلومات أو نقلها.

نحتفظ بالحق (ولكن ليس الالتزام) وفقًا لتقديرنا الخاص في رفض أو حذف أي من محتواك وكذلك تعليق وصولك إلى الموقع الإلكتروني أو إنهائه دون إشعار مسبق عند انتهاك أو محاولة انتهاك شروط وأحكام هذا الموقع الإلكتروني.



الإجراءات المحظورة

عند استخدامك للموقع، يجب عدم:

إدخال الفيروسات أو أحصنة طروادة أو الفيروسات المتنقلة أو القنابل المنطقية أو غيرها من المواد الضارة أو الضارة تقنيًا عن علم؛

محاولة الوصول غير المصرح به إلى موقعنا الإلكتروني أو الخادم الذي يتم تخزين موقعنا الإلكتروني عليه أو أي خادم أو كمبيوتر أو قاعدة بيانات متصلة بموقعنا الإلكتروني؛

التدخل في أي نظام أو بيانات أو معلومات أو اعتراضها أو مصادرتها؛

نشر الموقع الإلكتروني أو إرساله بالبريد الإلكتروني أو ربطه أو نقله أو استخدامه بأي طريقة أخرى لتعزيز أي مواد غير قانونية أو ضارة أو مضايقة أو تشهيرية أو غير مرغوب فيها بأي طريقة أخرى من أي نوع، أو أي مواد لا ترغب كاسترول في نشرها أو نقلها على الموقع الإلكتروني وفقًا لتقديرها الخاص؛

نشر الصور أو البرامج أو النصوص أو المواد الأخرى المحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو نقلها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قوانين حقوق الطبع والنشر أو العلامات التجارية وحقوق الخصوصية ما لم تكن تمتلك حقوقًا فيها أو تتحكم فيها أو حصلت على جميع التصاريح اللازمة للقيام بذلك؛

المشاركة في و/أو تشجيع السلوك الذي ينتهك أي قانون أو لائحة معمول بها؛• المشاركة في سلوك يمكن أن يضر أو يضعف التشغيل المقصود للموقع الإلكتروني؛

انتحال شخصية أي فرد أو كيان أو التصريح كذبًا بهويتك أو انتمائك بأي شكل من الأشكال أو تحريفه؛

المشاركة في تسويق أو ترويج السلع أو الخدمات؛

مساعدة أو السماح لأي شخص بالمشاركة في أي من الأنشطة الموضحة أعلاه.

مناطق اتصالات المستخدم

قد يحتوي الموقع الإلكتروني على مناطق يتواصل فيها المستخدمون مع بعضهم البعض، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المدونات أو لوحات الإعلانات أو التقويمات أو مناطق الدردشة أو صفحات الويب الشخصية. يحق لشركة كاسترول، ولكن ليس لزامًا عليها، مراقبة أو مراجعة أي جزء من الموقع الإلكتروني بما في ذلك مناطق اتصال المستخدم.

يجوز لشركة كاسترول، وفقًا لتقديرها الخاص ودون إشعار مسبق، في أي وقت مراجعة أي مادة منشورة أو إزالتها أو حظرها. باستثناء ما هو منصوص عليه في قسم "مسؤوليتنا تجاهك" من هذه الشروط والأحكام، لن تتحمل كاسترول أي مسؤولية فيما يتعلق بمحتوى أي اتصالات تتم في هذه المناطق.

من خلال تقديم أي محتوى إلى الموقع الإلكتروني، تمنح بموجب هذه الوثيقة لكاسترول الحق غير المحدود والإذن باستخدام التقديم أو أي جزء منه، واسمك، صورتك، شكلك، صوتك، أدائك، ومعلومات السيرة الذاتية وكذلك أي معلومات أخرى تقدمها إلى كاسترول، في أي مكان في العالم، في أي وقت، بأي شكل من الأشكال، وسائل الإعلام أو المكان (سواءً كان معروفًا الآن أو يتم ابتكاره لاحقًا) ولأي غرض قانوني أيًا كان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، لأغراض الإعلان، الترويج لكاسترول ومنتجاتها وخدماتها أو التجارة في الترويج لها والإعلان عنها.



التغييرات في هذا الموقع الإلكتروني

قد يتم تغيير المعلومات والمواد والمحتوى المقدم في صفحات موقع الويب هذا في أي وقت دون إشعار. كما قد يتم إجراء تغييرات أيضًا على الشروط والأحكام في أي وقت. أنت توافق على مراجعة الشروط والأحكام بشكل منتظم وأن وصولك المستمر إلى موقع الويب هذا أو استخدامك له يعني أنك توافق على أي تغييرات. قد تحل أيضًا الأحكام أو الإشعارات المنشورة في مكان آخر على هذا الموقع الإلكتروني محل بعض الأحكام الواردة في هذه الشروط والأحكام.



ما القانون الذي يخضع له هذا الموقع الإلكتروني؟

إن استخدامك لهذا الموقع وتنزيل المواد منه وتنفيذ هذه الشروط والأحكام خاضع لقوانين إنجلترا وويلز. محاكم إنجلترا وويلز لها السلطة القضائية الحصرية بشأن أي نزاع ينشأ عن استخدامك لموقع الويب هذا.

في حالة اعتبار أي سلطة مختصة أن أيًا من هذه الشروط والأحكام أو جزء منها غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ إلى أي حد، فسيتم استبعاد هذا الجزء فقط وتظل بقية الشروط والأحكام صالحة وقابلة للتنفيذ إلى أقصى حد يسمح به القانون الساري.

ملاحظة التصديق

حقوق الطبع والنشر لعام ٢٠٢٣ محفوظة لشركة كاسترول المحدودة

