يمنح هيكل الملكية الجديد كاسترول مرونة مالية وتشغيلية أكبر، بما يدعم مرحلتها المقبلة من النمو

تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة كاسترول برئاسة بن فان بيردن، رئيس مجلس إدارة Clariant AG والرئيس التنفيذي السابق لشركة شل بي إل سي

لندن ونيويورك، 2 نوفمبر 2026 – أعلنت شركة ستون بيك اليوم، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار البديل ومتخصصة في البنية التحتية، إتمامها الاستحواذ على حصة بنسبة 65% في شركة كاسترول، الرائدة عالمياً في مجال زيوت التشحيم، من شركة BP p.l.c. ("bp") (المُدرجة في بورصة نيويورك باسم: BP) (المُدرجة في بورصة لندن باسم: BP). وستحتفظ شركة bp بحصة أقلية بنسبة 35% في شركة كاسترول.

بدعم من شركة ستون بيك ومواصلة مساندة شركة bp، ستعزز كاسترول مكانتها بوصفها إحدى أكبر الشركات العالمية المورّدة لزيوت التشحيم وسوائل التحكم الحرارية الحيوية لضمان استمرار العمليات، والتي تخدم أسواق السيارات الاستهلاكية والمركبات التجارية والقطاعات الصناعية. يمنح هيكل الملكية الجديد كاسترول مرونة مالية وتشغيلية أكبر، تتيح لها تسريع وتيرة نمو أعمالها في أسواقها الحالية والتوسع إلى أسواق مجاورة، مستفيدةً من قوة علامتها التجارية وتطورها التقني، وعلاقاتها الراسخة مع العملاء، وانتشارها العالمي.

يمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة كاسترول الممتدة على مدى 127 عاماً، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المرحلة المهمة. بالتعاون الوثيق مع فريق القيادة الاستثنائي لشركة كاسترول وموظفيها، سنركّز في المرحلة المقبلة على تحسين الأداء التشغيلي وتحقيق نمو مستدام. نؤمن بأن مستقبلاً واعداً للغاية ينتظر كاسترول، ونتطلع إلى دعمها في تعزيز مكانتها الرائدة في السوق، والاستمرار في تقديم الخدمات لعملائها، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو. أنتوني بوريكا، المدير العام الأول في شركة ستون بيك

تبدأ كاسترول الجزء التالي من مسيرتها وهي تنطلق من قاعدة راسخة من مقومات القوة، تتمثل في علامات تجارية موثوقة، وعلاقات قوية مع العملاء، وكفاءات متميّزة، واستراتيجية واضحة للنمو. أنا فخورة بما حققناه كجزء من bp. كما يسعدني العمل مع شركة ستون بيك للبناء على ما تحقق، وإطلاق العنان لكامل إمكانات كاسترول، وتحقيق قيمة أكبر لأصحاب المصلحة لدينا. ميشيل جو، الرئيس التنفيذي لشركة كاسترول

كما ورد في البيان الصحفي للإعلان عن الصفقة، سيساهم مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية ("CPP Investments") أيضاً من خلال احتفاظه بحصة أقلية غير مباشرة.

بالتزامن مع إتمام الصفقة، تم تعيين مجلس إدارة جديد لشركة كاسترول يرأسه بن فان بيردن، رئيس مجلس إدارة Clariant AG والرئيس التنفيذي السابق لشركة شل بي إل سي. سيتألف مجلس الإدارة من أربعة أعضاء مستقلين بمن فيهم رئيس المجلس، وثلاثة أعضاء مجلس إدارة تابعين لشركة ستون بيك واثنين من أعضاء مجلس إدارة شركة bp وعضو مجلس إدارة واحد من CPP Investments. يتمتع كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بخبرة واسعة وذات صلة ستعود بالنفع على شركة كاسترول.