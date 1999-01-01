عند زيارتك لأي من مواقعنا الإلكترونية أو تطبيقاتنا ("الأصل الرقمي")، أو مشاركتك في أحد مخططاتنا أو فعالياتنا، أو تواصلك معنا، أو شرائك لمنتجاتنا وخدماتنا، و/أو القيام بأعمال تجارية معنا بأي طريقة أخرى، قد يقوم كيان أو شركة تابعة لكاسترول ("كاسترول"، "نحن"، "لنا" أو "خاصتنا") بجمع ومعالجة بياناتك الشخصية.
يغطي بيان الخصوصية هذا (“بيان الخصوصية”، أو هذا “البيان”) البيانات الشخصية للأفراد التاليين:
توضح هذه البيان أنواع البيانات الشخصية التي نعالجها عنك، الأغراض التي من أجلها نعالج بياناتك الشخصية، كيفية استخدامنا وحمايتنا لها، المدة التي نحتفظ بها، وحقوقك المتعلقة ببياناتك الشخصية.
عند الاقتضاء، قد نزودك ببيانات خصوصية مكملة أو إشعارات تخص ولاية قضائية معينة لتوفير معلومات إضافية حول أنشطتنا المعالجة، وفقًا للمتطلبات القانونية السارية والممارسات المحلية.
البيانات الشخصية، أو المعلومات الشخصية، تعني أي معلومات عن فرد يمكن من خلالها تحديد ذلك الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر. قد نقوم بمعالجة البيانات الشخصية التالية عنك:
|الفئة
|نقاط البيانات النموذجية
|المصادر النموذجية
|البيانات البيوغرافية وبيانات الاتصال
|رقم الهاتف والعنوان البريدي أو البريد الإلكتروني.
|أنت/الواجهة التي يتم تحفيزها بواسطتك
|معلومات حساب الاعتماد
|أسماء المستخدمين، كلمات المرور.
|أنت/المُنشأة من قبلنا
|بيانات المعاملة
|تفاصيل المعاملات التي تقوم بها من خلال قنواتنا، والتي تشمل تنفيذ الخدمات التي نقدمها وتفاصيل الدفع.
|أنت/ مُولّدة من قبلنا
|بيانات مهنية
|المسمى الوظيفي، اسم الشركة، عنوان البريد الإلكتروني للشركة، رقم الهاتف التجاري، عنوان العمل.
|أنت/طرف ثالث
|بيانات التفضيل
|تفضيلات التسويق أو الاستخدام التي تقدمها لنا أو التي قد نستنتجها من البيانات الأخرى المقدمة إلينا.
|مولدة من قبلنا/طرف ثالث
|المراسلات
|سنحتفظ عادةً بسجل للمراسلات معك. قد يشمل ذلك المكالمات الهاتفية، والتي نسجلها لمساعدتنا في تدريب موظفينا وإجراء فحوصات الجودة.
|أنت/النصوص المولدة بواسطتنا
|بيانات استخدام الأصول الرقمية
|عنوان بروتوكول الإنترنت، نوع المتصفح وإصداره، إعدادات المنطقة الزمنية والموقع، أنواع وإصدارات المكونات الإضافية للمتصفح، نظام التشغيل والمنصة، والتقنية الأخرى على الأجهزة التي تستخدمها للوصول إلى أصولنا الرقمية (على سبيل المثال، باستخدام ملفات تعريف الارتباط وأدوات التتبع الأخرى).
|تم إنشاؤه بواسطتنا أو بواسطة طرف ثالث
عند زيارتك لأصلنا الرقمي، قد نستخدم نحن ومقدمو الخدمات لدينا ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المماثلة لجمع معلومات حول استخدامك لأصولنا الرقمية.
يمكنك إدارة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك من خلال صفحة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط المتوفرة على أصولنا الرقمية. يمكنك أيضًا تكوين إعدادات المتصفح لديك لرفض جميع ملفات تعريف الارتباط أو بعضها أو لإعلامك عند وضع ملفات تعريف الارتباط. يرجى ملاحظة أن تعطيل بعض ملفات تعريف الارتباط قد يؤثر على وظيفة أو توفر بعض ميزات أصولنا الرقمية.
لمزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها وكيف يمكنك إدارة تفضيلاتك، يرجى الرجوع إلى صفحة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط المتاحة على كل من أصولنا الرقمية.
عندما نستخدم بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في بيان الخصوصية هذا، نضمن أن لدينا أساسًا قانونيًا للقيام بذلك.
الأسس القانونية
حيثما يقتضي القانون المعمول به، نتأكد من أن لدينا أساسًا قانونيًا مناسبًا أو تبريرًا صحيحًا آخر لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا البيان. اعتمادًا على الاختصاص القضائي والمتطلبات المعمول بها، قد نعتمد على واحد أو أكثر من الأسس أو الجوانب القانونية المتاحة لنا للمعالجة، بما في ذلك تلك المذكورة أدناه:
يوضح الجدول أدناه بمزيد من التفصيل لماذا نجمع وكيف نستخدم بياناتك وأسسنا القانونية بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها.
|نشاط المعالجة
|المعلومات التي نستخدمها
|الأسس القانونية ذات الصلة
لأغراض إدارة العملاء ولإدارة وتحسين أعمالنا (بما في ذلك خدماتنا ومنتجاتنا). وهذا يتضمن:
- كجزء من عملية تسجيل المستخدم لدينا؛
- مراسلتك؛
- لإدارة وتسيير عملائنا وأعمالنا؛
- لتحسين وتطوير أعمالنا (بما في ذلك من خلال تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي)؛ و/أو
- لتحسين جودة ومحتوى وملاءمة اتصالاتنا (حيثما اشتركت في تلقي اتصالاتنا) من خلال متابعة تفاعلاتك مع تلك الاتصالات، مثل ما إذا كنت تستلم، أو تفتح، أو تنقر على رابط داخل التواصل عبر البريد الإلكتروني.
- البيانات البيوغرافية وبيانات الاتصال
- بيانات اعتماد الحساب
- البيانات المهنية
- بيانات التفضيلات
- بيانات استخدام الأصول الرقمية
- المراسلات
|المصالح المشروعة (لإدارة وتقديم الخدمات لك بفعالية ولتحسين خدماتنا)، ما لم يكن المطلوب بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.
لأغراض الصيانة والإدارة للأصول الرقمية. وهذا يتضمن:
- المراجعة والتحسين المستمر للمعلومات المقدمة على أصولنا الرقمية لضمان أنها سهلة الاستخدام ولمنع أي اضطرابات محتملة أو هجمات إلكترونية.
- إجراء استكشاف الأخطاء/ التحليل المطلوب لاكتشاف التعليمات البرمجية الضارة/ الجهات الفاعلة وفهم كيفية تأثير ذلك على نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بك؛ و/أو
- للمراقبة الإحصائية وتحليل الهجمات الحالية على الأجهزة والأنظمة وللتكيف المستمر للحلول المقدمة لتأمين الأجهزة والأنظمة ضد الهجمات الحالية.
- قد نقوم أيضًا بإخفاء هويتك البيانات الشخصية لهذا الغرض.
- البيانات البيوغرافية وبيانات الاتصال
- بيانات حساب الدخول
- البيانات المهنية
- بيانات التفضيلات
- بيانات استخدام الأصول الرقمية
- المراسلات
|المصالح المشروعة (الحفاظ على خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارتها، أمن الشبكات والبيانات ومنع الاحتيال)، ما لم يُطلب الموافقة بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.
|لغرض الموضح في بيان ملفات تعريف الارتباط الخاص بنا
- بيانات اعتماد الحساب
- بيانات التفضيل
- بيانات استخدام الأصول الرقمية
مصلحة مشروعة (توفير الوظائف الضرورية لأصلنا الرقمي)، ما لم يكن الموافقة مطلوبة وفقًا لقانون حماية البيانات المعمول به.
الموافقة فقط حيثما كان ذلك مطلوبًا بموجب قانون حماية البيانات المعمول به، على سبيل المثال فيما يتعلق بالمعلومات التي تم الحصول عليها من ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية والتقنيات المشابهة. يمكنك سحب هذه الموافقة في أي وقت في تفضيلات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك.
للأغراض التحليلية والإحصائية والتوصيفية والإطلاعية. يشمل ذلك:
- لفهم احتياجات واهتمامات عملائنا
- لإجراء تجزئة السوق (بما في ذلك لأغراض التسويق);
- لإجراء أنشطة الإطلاع على السوق و/أو لتخصيص الأصول أو الخدمات الرقمية أو الاتصالات بناءً على بيانات الملف الشخصي التي قمنا بتطبيقها عليك.
قد نقوم أيضًا بإخفاء هويتك معلوماتك الشخصية لهذا الغرض.
- البيانات البيوغرافية وبيانات الاتصال
- بيانات اعتماد الحساب
- البيانات المهنية
- بيانات التفضيل
- بيانات استخدام الأصول الرقمية
- المراسلات
|المصالح المشروعة (تحسين وتعزيز نموذج عملنا وخدماتنا، فهم أفضل لعملائنا)، ما لم يكن هناك حاجة للحصول على موافقة بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.
للأغراض التسويقية/ الترويجية، يشمل ذلك:
- للتواصل معك لتزويدك بمعلومات حول الخدمات أو المنتجات أو/و الأحداث التي قد تهمك عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي
- لإجراء تجزئة السوق (بما في ذلك لأغراض التسويق);
- لإجراء أنشطة الإطلاع على السوق و/أو لتخصيص الأصول أو الخدمات الرقمية أو الاتصالات بناءً على بيانات الملف الشخصي التي قمنا بتطبيقها عليك.
قد نقوم أيضًا بإخفاء هويتك المعلومات الشخصية لهذا الغرض.
- البيانات البيوغرافية وبيانات الاتصال
- بيانات اعتماد الحساب
- البيانات المهنية
- بيانات التفضيل
- بيانات استخدام الأصول الرقمية
- المراسلات
|المصلحة المشروعة (إبلاغ عملائنا عن الأصول الرقمية ومنتجاتنا وخدماتنا)، ما لم يكن مطلوباً بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.
يمكنك سحب هذا الموافقة/إلغاء الاشتراك في أي وقت من خلال النقر على رابط إلغاء الاشتراك داخل كل تواصل.
لأغراض قانونية وتنظيمية، يتضمن هذا:
- للامتثال والتقييم وفق القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، والسياسات والإجراءات الداخلية؛
- لإجراء فحوصات اعرف عميلك، وفحوصات مكافحة غسل الأموال، وفحوصات العناية الواجبة الأخرى؛
- لمنع واكتشاف الاحتيال و/أو النشاط الجنائي أو سوء التصرف الآخر؛ و/أو
- إنشاء ومعالجة المطالبات القانونية
- البيانات التعريفية وبيانات الاتصال
- البيانات المهنية
- بيانات استخدام الأصول الرقمية
- المراسلات
- البيانات التعريفية/اعرف عميلك
- بيانات مكافحة غسل الأموال
- بيانات المعاملات
|الالتزامات القانونية, حيث تكون نشاطات المعالجة مطلوبة بموجب القانون أو اللوائح.
في جميع الحالات الأخرى، المصالح المشروعة (للامتثال لالتزاماتنا وممارسة حقوقنا القانونية).
|لتلقي الدعم التجاري (مثل الاستشارات، والخدمات المصرفية، والخدمات القانونية، والتأمين وخدمات المحاسبة) أو لإعادة هيكلة أعمالنا، بما في ذلك في سياق المبيعات، التحويلات، الاندماجات والاستحواذات (ومفاوضات ما سبق).
- البيانات البيوغرافية وبيانات الاتصال
- بيانات اعتماد الحساب
- البيانات المهنية
- بيانات التفضيل
- بيانات استخدام الأصول الرقمية
- المراسلات
|مصلحة مشروعة (إعادة هيكلة أعمالنا)، ما لم يكن الحصول على موافقة مطلوبًا بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.
يمكنك أن تختار عدم تزويدنا ببياناتك الشخصية. ومع ذلك، إذا اخترت عدم تزويدنا بها، قد لا نتمكن من تقديم بعض من خدماتنا لك.
قد نقوم بتطبيق ملفات تعريفية لك بناءً على البيانات الشخصية المذكورة أعلاه. قد تُستخدم هذه الملفات التعريفية لتخصيص الأصول الرقمية أو الخدمات، تحديد ما سيتم الإعلان عليك و/أو كجزء من كشف ومنع التهديدات الأمنية.
مشاركة داخل المجموعة
قد نشارك بياناتك الشخصية مع كيانات أخرى ضمن مجموعتنا من الشركات كجزء من عمليات عملنا.
مقدمي الخدمات من جهات خارجية
قد نشارك بياناتك الشخصية مع مزودي الخدمات الخارجيين، والوكلاء، والمقاولين لتقديم خدمات لنا (على سبيل المثال، محاسبونا، المستشارون المهنيون، ومزودو خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات). قد نشارك أيضاً بياناتك الشخصية مع شركائنا التجاريين الذين قد يستخدمونها لأغراضهم الخاصة (كما هو مسموح به بموجب قانون حماية البيانات الساري)، مثل إدارة وترويج منتجاتهم/خدماتهم. يجب على أي مزود خارجي نعينه حماية بياناتك الشخصية بما يتماشى مع التدابير الأمنية المطلوبة تعاقدياً.
منصات التواصل الاجتماعي
إلى الحد المحدود الذي ينطبق فيه، قد نستخدم بياناتك الشخصية للقيام بحملات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn وInstagram وFacebook لتقديم معلومات حول الخدمات القادمة أو المنتجات الجديدة، ولضمان تلقيك إعلانات ذات صلة فقط حول منتجاتنا وخدماتنا. قد نشارك بياناتك الشخصية مع منصات التواصل الاجتماعي لتتمكن من رؤية الإعلانات المتعلقة بمنتجات وخدماتنا أو شركائنا، والتي نعتقد أنك ستكون مهتماً بها عند تفاعلك مع منصة التواصل الاجتماعي ذات الصلة. قد نشارك أيضاً بياناتك الشخصية مع منصات التواصل الاجتماعي لمساعدتنا في تقديم إعلانات ملائمة للأفراد الذين تحددهم منصات التواصل الاجتماعي على أنهم من المحتمل أن يكون لهم اهتمامات مشابهة لك.
الإفصاحات القانونية والتنظيمية
قد نفصح عن بياناتك الشخصية كما هو مطلوب بموجب القانون، أو عندما نعتقد أن الإفصاح ضروري لحماية حقوقنا و/أو الامتثال لإجراءات قضائية أو أمر محكمة أو طلب من جهة تنظيمية أو أي إجراء قانوني آخر مقدم إلينا. قد نشارك بياناتك الشخصية أيضًا في سياق الإجراءات القانونية. قد تكون هذه الجهات موجودة خارج نطاق اختصاصك. في هذه الحالات، ستُعتبر السلطة القانونية و/أو التنظيمية مسؤولة عن معالجة البيانات (وليست تعمل بتعليماتنا) وستكون مسؤولة بشكل رئيسي عن تحديد كيفية الاحتفاظ ببياناتك الشخصية واستخدامها بمجرد مشاركتها من قبلنا.
قد نشارك أيضًا بياناتك الشخصية مع وكالات مرجعية الائتمان ووكالات منع الاحتيال لأغراض تقييم الجدارة المالية وملاءمة المنتج والتحقق من هويتك وإدارة حسابك ومنع الأنشطة الإجرامية.
جهات إعادة الهيكلة
قد نشارك بياناتك الشخصية مع أطراف ثالثة (ومستشاريهم) الذين قد نختار بيع أو نقل أو دمج أجزاء من أعمالنا أو أصولنا معهم.
بصفتنا شركة دولية، قد نقوم بتخزين أو نقل بياناتك الشخصية إلى كيانات أخرى في المجموعة حول العالم. حيثما كان هذا هو الحال، سنضمن أن توفر الولاية القضائية المستوردة مستوى كافياً من حماية البيانات، أو سنقوم بتوفير البيانات الشخصية تحت إطار امتثال شامل ومرن وعالمي ينفذ التدابير والضمانات المناسبة (بما في ذلك النموذج ذو الصلة من البنود التعاقدية القياسية للاتحاد الأوروبي والملحق البريطاني، حيثما ينطبق) للتأكد من أن بياناتك الشخصية محمية وفقاً لقوانين حماية البيانات المعمول بها.
وبالمثل، عندما ننقل البيانات الشخصية إلى طرف ثالث موجود في ولاية قضائية مختلفة، سنضمن وجود تدابير مناسبة لضمان مستوى كافٍ من الحماية لبياناتك الشخصية، مثل تضمين بنود مناسبة في عقودنا مع الأطراف الثالثة.
يمكنك طلب مزيد من المعلومات عن تحويلاتنا الدولية والضمانات التعاقدية التي نطبقها باستخدام بيانات الاتصال أدناه.
المدة التي سنحتفظ بها ببياناتك الشخصية ستختلف بناءً على الغرض الذي نستخدمها من أجله. سنحتاج إلى الاحتفاظ ببياناتك الشخصية طالما كان ذلك ضرورياً لكل غرض بما يتماشى مع احتياجات أعمالنا، كما هو موثق في سياساتنا الداخلية. قد تختلف هذه المدة بين الولايات القضائية. على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة وكان لدينا عقد معك، فعادةً ما نحتفظ ببياناتك الشخصية لمدة 6 سنوات بعد انتهاء ذلك العقد، إلا إذا كان من المتوقع حدوث دعاوى قانونية، حيث سنحتفظ بها لفترة أطول.
نحسب فترة الاحتفاظ استنادًا إلى الوقت الذي تكون فيه البيانات الشخصية مطلوبة لـ: (أ) تحقيق الأغراض الموضحة في بيان الخصوصية هذا، (ب) الوفاء بالجداول الزمنية المطلوبة أو الموصى بها من قبل السلطات التنظيمية أو الهيئات المهنية أو الجمعيات، (ج) الامتثال للقوانين السارية، والإجراءات القانونية، والالتزامات القانونية الأخرى (بما في ذلك الالتزامات التعاقدية)، و(د) الامتثال لطلباتك.
قد تكون هناك قوانين أو لوائح تحدد الحد الأدنى للفترة التي يجب علينا الاحتفاظ ببياناتك الشخصية خلالها. سنحتفظ ببياناتك فقط للفترة المحددة للاحتفاظ قبل أن نقوم بجعل البيانات مجهولة أو حذفها. جعل البيانات الشخصية مجهولة يعني التأكد من أن البيانات لم تعد قابلة للتعريف بك شخصيًا. نفعل ذلك إما عن طريق تجميع البيانات (على سبيل المثال، لاستخلاص نتيجة حول مجموعة من الأشخاص بدلًا من فرد محدد) أو عن طريق إزالة أي محددات شخصية (على سبيل المثال، معلومات الاتصال) بحيث يمكننا استخدام البيانات لاكتشاف الاتجاهات والأنماط ولكن لا يمكن ربط هذه البيانات بك.
إذا اخترت إلغاء الاشتراك من خدمة ما، فقد نحافظ على "قائمة الحظر" التي تحتوي على تفاصيلك حتى نعرف أنك ألغيت الاشتراك ولن يتم الاتصال بك مرة أخرى. لن يتم استخدام بياناتك الشخصية المدرجة في قائمة الحظر لأي غرض آخر.
ستطبق عليك بعض أو كل الحقوق الموضحة أدناه بناءً على مكان تواجدك. على سبيل المثال، إذا كنت متواجدًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، يتم منحك جميع الحقوق الموضحة أدناه، وإذا كنت في أستراليا، لديك الحق في الوصول إلى بياناتك الشخصية وتصحيحها.
حيث نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية بناءً على مصالح مشروعة، يحق لك الاعتراض على مثل هذه المعالجة، بما في ذلك التنميط على أسس تتعلق بوضعك الخاص، في أي وقت.
إذا مارست حقك في الاعتراض، سنتوقف عن معالجة بياناتك الشخصية في هذا السياق. في بعض الحالات، مع ذلك، قد نثبت أن لدينا أسباب مشروعة قوية لمواصلة معالجة بياناتك الشخصية وإذا كان هذا هو الحال، سنقوم بإعلامك.
نحن ملتزمون بالعمل معك للحصول على حل عادل لأي شكوى تتعلق باستخدامنا لمعلوماتك. إذا كانت لديك أية مخاوف أو ترغب في تقديم شكوى إلى فرق الخصوصية لدينا (بما في ذلك مسؤولي حماية البيانات المعنيين)، يرجى استخدام التفاصيل المذكورة أدناه في قسم اتصل بنا.
قد يكون لك الحق في تقديم شكوى إلى سلطة إشرافية مختصة.
يرجى العلم بأن جميع الحقوق المذكورة أعلاه ليست مطلقة وهناك مواقف لا يمكن ممارستها فيها أو تكون غير ذات صلة.
الكيان المسؤول في كاسترول عن معالجة بياناتك الشخصية هو إما Castrol Group Holdings Limited، أو شركة كاسترول المعنية التي تعمل في بلدك أو منطقتك. حيثما كان ذلك مطلوبًا، يُرجى العثور على المزيد من المعلومات حول شركة كاسترول المحلية في الملحق الخاص ببلدك. اعتمادًا على نشاط المعالجة، قد تعالج شركات أخرى ضمن مجموعة كاسترول بياناتك الشخصية أيضًا.
إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا البيان، أو ممارسات الخصوصية الخاصة بنا أو حقوق حماية بياناتك، يرجى الاتصال بنا على privacy.response@castrol.com، بما في ذلك مسؤولو حماية البيانات أو جهات الاتصال الأخرى المتعلقة بالخصوصية، حيثما ينطبق ذلك.
عند الاتصال بنا، يرجى الإشارة إلى الدولة و/أو الولاية التي تقيم فيها حتى نتمكن من تزويدك بالمعلومات المناسبة ومعالجة طلبك وفقًا للقوانين المعمول بها.
عند ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك، قد نطلب منك تقديم المعلومات اللازمة للتحقق من هويتك. إذا قمت بتقديم طلب من خلال طرف ثالث مفوض، فقد نطلب دليلًا على أن الطرف الثالث مفوض للتصرف نيابة عنك قبل معالجة طلبك.
قد تحتوي أصولنا الرقمية على روابط لمواقع خارجية أو خدمات أو محتوى مقدم من أطراف ثالثة، وهي خارج نطاق سيطرتنا ولا يشملها هذا البيان. قد يؤدي التفاعل مع هذا المحتوى الخارجي إلى جمع أطراف ثالثة معلومات عنك أو مشاركتها. الممارسات الخاصة بالأطراف الثالثة هذه تخضع لبيانات الخصوصية الخاصة بهم. نشجعك على قراءة شروط الأطراف الثالثة هذه، لفهم أفضل لممارساتهم المتعلقة بالخصوصية.
تم تحديث هذا البيان آخر مرة في أكتوبر 2026. سنقوم بتحديثه مرة أخرى عند الضرورة ليعكس التغييرات في القانون وممارساتنا. إذا قمنا بإجراء تغيير جوهري في بيان الخصوصية هذا، سيتم تزويدك بإشعار بالبريد الإلكتروني المناسب وفقًا للمتطلبات القانونية. نحن نشجعك على مراجعة هذا البيان بشكل دوري للبقاء على اطلاع بعمليات معالجة بياناتك الشخصية.