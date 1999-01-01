البيانات الشخصية، أو المعلومات الشخصية، تعني أي معلومات عن فرد يمكن من خلالها تحديد ذلك الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر. قد نقوم بمعالجة البيانات الشخصية التالية عنك:

عند الاقتضاء، قد نزودك ببيانات خصوصية مكملة أو إشعارات تخص ولاية قضائية معينة لتوفير معلومات إضافية حول أنشطتنا المعالجة، وفقًا للمتطلبات القانونية السارية والممارسات المحلية.

توضح هذه البيان أنواع البيانات الشخصية التي نعالجها عنك، الأغراض التي من أجلها نعالج بياناتك الشخصية، كيفية استخدامنا وحمايتنا لها، المدة التي نحتفظ بها، وحقوقك المتعلقة ببياناتك الشخصية.

يغطي بيان الخصوصية هذا (“ بيان الخصوصية ”، أو هذا “ البيان ”) البيانات الشخصية للأفراد التاليين:

عند زيارتك لأي من مواقعنا الإلكترونية أو تطبيقاتنا (" الأصل الرقمي ")، أو مشاركتك في أحد مخططاتنا أو فعالياتنا، أو تواصلك معنا، أو شرائك لمنتجاتنا وخدماتنا، و/أو القيام بأعمال تجارية معنا بأي طريقة أخرى، قد يقوم كيان أو شركة تابعة لكاسترول (" كاسترول "، " نحن "، " لنا " أو " خاصتنا ") بجمع ومعالجة بياناتك الشخصية.

حيثما يقتضي القانون المعمول به، نتأكد من أن لدينا أساسًا قانونيًا مناسبًا أو تبريرًا صحيحًا آخر لمعالجة بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في هذا البيان. اعتمادًا على الاختصاص القضائي والمتطلبات المعمول بها، قد نعتمد على واحد أو أكثر من الأسس أو الجوانب القانونية المتاحة لنا للمعالجة، بما في ذلك تلك المذكورة أدناه:

عندما نستخدم بياناتك الشخصية للأغراض الموضحة في بيان الخصوصية هذا، نضمن أن لدينا أساسًا قانونيًا للقيام بذلك.

لمزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها وكيف يمكنك إدارة تفضيلاتك، يرجى الرجوع إلى صفحة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط المتاحة على كل من أصولنا الرقمية.

يمكنك إدارة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك من خلال صفحة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط المتوفرة على أصولنا الرقمية. يمكنك أيضًا تكوين إعدادات المتصفح لديك لرفض جميع ملفات تعريف الارتباط أو بعضها أو لإعلامك عند وضع ملفات تعريف الارتباط. يرجى ملاحظة أن تعطيل بعض ملفات تعريف الارتباط قد يؤثر على وظيفة أو توفر بعض ميزات أصولنا الرقمية.

- لمنع واكتشاف الاحتيال و/أو النشاط الجنائي أو سوء التصرف الآخر؛ و/أو

- لإجراء أنشطة الإطلاع على السوق و/أو لتخصيص الأصول أو الخدمات الرقمية أو الاتصالات بناءً على بيانات الملف الشخصي التي قمنا بتطبيقها عليك.

- للتواصل معك لتزويدك بمعلومات حول الخدمات أو المنتجات أو/و الأحداث التي قد تهمك عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي

- لإجراء أنشطة الإطلاع على السوق و/أو لتخصيص الأصول أو الخدمات الرقمية أو الاتصالات بناءً على بيانات الملف الشخصي التي قمنا بتطبيقها عليك.

الموافقة فقط حيثما كان ذلك مطلوبًا بموجب قانون حماية البيانات المعمول به، على سبيل المثال فيما يتعلق بالمعلومات التي تم الحصول عليها من ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية والتقنيات المشابهة. يمكنك سحب هذه الموافقة في أي وقت في تفضيلات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك.

- لتحسين جودة ومحتوى وملاءمة اتصالاتنا (حيثما اشتركت في تلقي اتصالاتنا) من خلال متابعة تفاعلاتك مع تلك الاتصالات، مثل ما إذا كنت تستلم، أو تفتح، أو تنقر على رابط داخل التواصل عبر البريد الإلكتروني.

- لتحسين وتطوير أعمالنا (بما في ذلك من خلال تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي)؛ و/أو

يمكنك أن تختار عدم تزويدنا ببياناتك الشخصية. ومع ذلك، إذا اخترت عدم تزويدنا بها، قد لا نتمكن من تقديم بعض من خدماتنا لك.

التحليل الشخصي

قد نقوم بتطبيق ملفات تعريفية لك بناءً على البيانات الشخصية المذكورة أعلاه. قد تُستخدم هذه الملفات التعريفية لتخصيص الأصول الرقمية أو الخدمات، تحديد ما سيتم الإعلان عليك و/أو كجزء من كشف ومنع التهديدات الأمنية.

4. المعلومات التي نشاركها

مشاركة داخل المجموعة

قد نشارك بياناتك الشخصية مع كيانات أخرى ضمن مجموعتنا من الشركات كجزء من عمليات عملنا.

مقدمي الخدمات من جهات خارجية

قد نشارك بياناتك الشخصية مع مزودي الخدمات الخارجيين، والوكلاء، والمقاولين لتقديم خدمات لنا (على سبيل المثال، محاسبونا، المستشارون المهنيون، ومزودو خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات). قد نشارك أيضاً بياناتك الشخصية مع شركائنا التجاريين الذين قد يستخدمونها لأغراضهم الخاصة (كما هو مسموح به بموجب قانون حماية البيانات الساري)، مثل إدارة وترويج منتجاتهم/خدماتهم. يجب على أي مزود خارجي نعينه حماية بياناتك الشخصية بما يتماشى مع التدابير الأمنية المطلوبة تعاقدياً.

منصات التواصل الاجتماعي

إلى الحد المحدود الذي ينطبق فيه، قد نستخدم بياناتك الشخصية للقيام بحملات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn وInstagram وFacebook لتقديم معلومات حول الخدمات القادمة أو المنتجات الجديدة، ولضمان تلقيك إعلانات ذات صلة فقط حول منتجاتنا وخدماتنا. قد نشارك بياناتك الشخصية مع منصات التواصل الاجتماعي لتتمكن من رؤية الإعلانات المتعلقة بمنتجات وخدماتنا أو شركائنا، والتي نعتقد أنك ستكون مهتماً بها عند تفاعلك مع منصة التواصل الاجتماعي ذات الصلة. قد نشارك أيضاً بياناتك الشخصية مع منصات التواصل الاجتماعي لمساعدتنا في تقديم إعلانات ملائمة للأفراد الذين تحددهم منصات التواصل الاجتماعي على أنهم من المحتمل أن يكون لهم اهتمامات مشابهة لك.

الإفصاحات القانونية والتنظيمية

قد نفصح عن بياناتك الشخصية كما هو مطلوب بموجب القانون، أو عندما نعتقد أن الإفصاح ضروري لحماية حقوقنا و/أو الامتثال لإجراءات قضائية أو أمر محكمة أو طلب من جهة تنظيمية أو أي إجراء قانوني آخر مقدم إلينا. قد نشارك بياناتك الشخصية أيضًا في سياق الإجراءات القانونية. قد تكون هذه الجهات موجودة خارج نطاق اختصاصك. في هذه الحالات، ستُعتبر السلطة القانونية و/أو التنظيمية مسؤولة عن معالجة البيانات (وليست تعمل بتعليماتنا) وستكون مسؤولة بشكل رئيسي عن تحديد كيفية الاحتفاظ ببياناتك الشخصية واستخدامها بمجرد مشاركتها من قبلنا.

قد نشارك أيضًا بياناتك الشخصية مع وكالات مرجعية الائتمان ووكالات منع الاحتيال لأغراض تقييم الجدارة المالية وملاءمة المنتج والتحقق من هويتك وإدارة حسابك ومنع الأنشطة الإجرامية.

جهات إعادة الهيكلة

قد نشارك بياناتك الشخصية مع أطراف ثالثة (ومستشاريهم) الذين قد نختار بيع أو نقل أو دمج أجزاء من أعمالنا أو أصولنا معهم.

5. التحويلات الدولية

بصفتنا شركة دولية، قد نقوم بتخزين أو نقل بياناتك الشخصية إلى كيانات أخرى في المجموعة حول العالم. حيثما كان هذا هو الحال، سنضمن أن توفر الولاية القضائية المستوردة مستوى كافياً من حماية البيانات، أو سنقوم بتوفير البيانات الشخصية تحت إطار امتثال شامل ومرن وعالمي ينفذ التدابير والضمانات المناسبة (بما في ذلك النموذج ذو الصلة من البنود التعاقدية القياسية للاتحاد الأوروبي والملحق البريطاني، حيثما ينطبق) للتأكد من أن بياناتك الشخصية محمية وفقاً لقوانين حماية البيانات المعمول بها.

وبالمثل، عندما ننقل البيانات الشخصية إلى طرف ثالث موجود في ولاية قضائية مختلفة، سنضمن وجود تدابير مناسبة لضمان مستوى كافٍ من الحماية لبياناتك الشخصية، مثل تضمين بنود مناسبة في عقودنا مع الأطراف الثالثة.

يمكنك طلب مزيد من المعلومات عن تحويلاتنا الدولية والضمانات التعاقدية التي نطبقها باستخدام بيانات الاتصال أدناه.

6. الاحتفاظ ببياناتك

المدة التي سنحتفظ بها ببياناتك الشخصية ستختلف بناءً على الغرض الذي نستخدمها من أجله. سنحتاج إلى الاحتفاظ ببياناتك الشخصية طالما كان ذلك ضرورياً لكل غرض بما يتماشى مع احتياجات أعمالنا، كما هو موثق في سياساتنا الداخلية. قد تختلف هذه المدة بين الولايات القضائية. على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة وكان لدينا عقد معك، فعادةً ما نحتفظ ببياناتك الشخصية لمدة 6 سنوات بعد انتهاء ذلك العقد، إلا إذا كان من المتوقع حدوث دعاوى قانونية، حيث سنحتفظ بها لفترة أطول.

نحسب فترة الاحتفاظ استنادًا إلى الوقت الذي تكون فيه البيانات الشخصية مطلوبة لـ: (أ) تحقيق الأغراض الموضحة في بيان الخصوصية هذا، (ب) الوفاء بالجداول الزمنية المطلوبة أو الموصى بها من قبل السلطات التنظيمية أو الهيئات المهنية أو الجمعيات، (ج) الامتثال للقوانين السارية، والإجراءات القانونية، والالتزامات القانونية الأخرى (بما في ذلك الالتزامات التعاقدية)، و(د) الامتثال لطلباتك.

قد تكون هناك قوانين أو لوائح تحدد الحد الأدنى للفترة التي يجب علينا الاحتفاظ ببياناتك الشخصية خلالها. سنحتفظ ببياناتك فقط للفترة المحددة للاحتفاظ قبل أن نقوم بجعل البيانات مجهولة أو حذفها. جعل البيانات الشخصية مجهولة يعني التأكد من أن البيانات لم تعد قابلة للتعريف بك شخصيًا. نفعل ذلك إما عن طريق تجميع البيانات (على سبيل المثال، لاستخلاص نتيجة حول مجموعة من الأشخاص بدلًا من فرد محدد) أو عن طريق إزالة أي محددات شخصية (على سبيل المثال، معلومات الاتصال) بحيث يمكننا استخدام البيانات لاكتشاف الاتجاهات والأنماط ولكن لا يمكن ربط هذه البيانات بك.

إذا اخترت إلغاء الاشتراك من خدمة ما، فقد نحافظ على "قائمة الحظر" التي تحتوي على تفاصيلك حتى نعرف أنك ألغيت الاشتراك ولن يتم الاتصال بك مرة أخرى. لن يتم استخدام بياناتك الشخصية المدرجة في قائمة الحظر لأي غرض آخر.

7. حقوقك

ستطبق عليك بعض أو كل الحقوق الموضحة أدناه بناءً على مكان تواجدك. على سبيل المثال، إذا كنت متواجدًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، يتم منحك جميع الحقوق الموضحة أدناه، وإذا كنت في أستراليا، لديك الحق في الوصول إلى بياناتك الشخصية وتصحيحها.

7.1 حقوق حماية البيانات

الوصول إلى بياناتك الشخصية . حيثما كان ذلك ممكنًا، يحق لك الحصول على نسخة من البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك.

. حيثما كان ذلك ممكنًا، يحق لك الحصول على نسخة من البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك. تصحيح البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك. يمكنك طلب تصحيح أي بيانات غير مكتملة أو غير دقيقة نحتفظ بها عنك، ومع ذلك قد نحتاج إلى التحقق من دقة البيانات الجديدة التي تقدمها لنا. من المهم أن تكون البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك دقيقة وحديثة. يرجى الاتصال بنا باستخدام تفاصيل الاتصال أدناه لتحديثنا في حالة حدوث أي تغييرات في بياناتك الشخصية.

يمكنك طلب تصحيح أي بيانات غير مكتملة أو غير دقيقة نحتفظ بها عنك، ومع ذلك قد نحتاج إلى التحقق من دقة البيانات الجديدة التي تقدمها لنا. من المهم أن تكون البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك دقيقة وحديثة. يرجى الاتصال بنا باستخدام تفاصيل الاتصال أدناه لتحديثنا في حالة حدوث أي تغييرات في بياناتك الشخصية. محو بياناتك الشخصية. يمكنك طلب منا حذف أو إزالة البيانات الشخصية حيث لا يوجد سبب مستمر لنا لمواصلة معالجتها. لديك أيضًا الحق في طلب حذف أو إزالة البيانات الشخصية الخاصة بك حيث كنت قد مارست بنجاح حقك في الاعتراض على المعالجة (انظر أدناه)، حيث قمنا بمعالجة معلوماتك بطريقة غير قانونية أو حيث يتعين علينا محو بياناتك الشخصية للامتثال بالتزاماتنا القانونية.

يمكنك طلب منا حذف أو إزالة البيانات الشخصية حيث لا يوجد سبب مستمر لنا لمواصلة معالجتها. لديك أيضًا الحق في طلب حذف أو إزالة البيانات الشخصية الخاصة بك حيث كنت قد مارست بنجاح حقك في الاعتراض على المعالجة (انظر أدناه)، حيث قمنا بمعالجة معلوماتك بطريقة غير قانونية أو حيث يتعين علينا محو بياناتك الشخصية للامتثال بالتزاماتنا القانونية. تقييد معالجة بياناتك الشخصية. يمكنك طلب تعليق معالجة بياناتك الشخصية في السيناريوهات التالية:

إذا كنت تريد منا التحقق من دقة البيانات؛ - حيث يكون استخدامنا للبيانات غير قانوني ولكنك لا تريد منا محوها؛ حيث تحتاج منا الاحتفاظ بالبيانات حتى لو لم نعد بحاجة إليها لأنك تحتاجها لإثبات أو ممارسة أو الدفاع عن مطالب قانونية؛ أو لقد اعترضت على استخدامنا لمعلوماتك، ولكننا بحاجة إلى التحقق مما إذا كان لدينا أسباب شرعية تتجاوز للاستخدام للاستمرار في معالجتها.

يمكنك طلب تعليق معالجة بياناتك الشخصية في السيناريوهات التالية: نقل بعض بياناتك الشخصية إليك أو إلى طرف ثالث. حيثما ينطبق هذا الحق، سنوفر لك أو للطرف الثالث الذي اخترته بياناتك الشخصية بتنسيق منظم يستخدم بشكل شائع ويمكن قراءته آلياً. يرجى ملاحظة أن هذا الحق ينطبق فقط على المعلومات التي قدمتها لنا والتي نعالجها بناءً على موافقتك أو عندما يكون ذلك ضرورياً لإتمام عقد معك.

سحب الموافقة حيث نعتمد على الموافقة لمعالجة بياناتك الشخصية. لن يؤثر السحب على قانونية أي معالجة تم إجراؤها قبل سحب الموافقة منك. إذا سحبت موافقتك، فقد لا نتمكن من تقديم منتجات أو خدمات معينة لك. سوف نعلمك إذا كانت هذه هي الحالة في الوقت الذي تسحب فيه موافقتك. عندما نطلب الموافقة، يمكن سحبها من خلال أداة إدارة الموافقة الرقمية، أو بإرسال بريد إلكتروني إلى تفاصيل الاتصال المحددة أدناه.

7.2 الحق في الاعتراض

حيث نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية بناءً على مصالح مشروعة، يحق لك الاعتراض على مثل هذه المعالجة، بما في ذلك التنميط على أسس تتعلق بوضعك الخاص، في أي وقت.

إذا مارست حقك في الاعتراض، سنتوقف عن معالجة بياناتك الشخصية في هذا السياق. في بعض الحالات، مع ذلك، قد نثبت أن لدينا أسباب مشروعة قوية لمواصلة معالجة بياناتك الشخصية وإذا كان هذا هو الحال، سنقوم بإعلامك.

7.3 الحق في تقديم شكوى إلى السلطة الإشرافية الخاصة بك

نحن ملتزمون بالعمل معك للحصول على حل عادل لأي شكوى تتعلق باستخدامنا لمعلوماتك. إذا كانت لديك أية مخاوف أو ترغب في تقديم شكوى إلى فرق الخصوصية لدينا (بما في ذلك مسؤولي حماية البيانات المعنيين)، يرجى استخدام التفاصيل المذكورة أدناه في قسم اتصل بنا.

قد يكون لك الحق في تقديم شكوى إلى سلطة إشرافية مختصة.

يرجى العلم بأن جميع الحقوق المذكورة أعلاه ليست مطلقة وهناك مواقف لا يمكن ممارستها فيها أو تكون غير ذات صلة.

8. من هو المسؤول عن بياناتك الشخصية

الكيان المسؤول في كاسترول عن معالجة بياناتك الشخصية هو إما Castrol Group Holdings Limited، أو شركة كاسترول المعنية التي تعمل في بلدك أو منطقتك. حيثما كان ذلك مطلوبًا، يُرجى العثور على المزيد من المعلومات حول شركة كاسترول المحلية في الملحق الخاص ببلدك. اعتمادًا على نشاط المعالجة، قد تعالج شركات أخرى ضمن مجموعة كاسترول بياناتك الشخصية أيضًا.

إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا البيان، أو ممارسات الخصوصية الخاصة بنا أو حقوق حماية بياناتك، يرجى الاتصال بنا على privacy.response@castrol.com، بما في ذلك مسؤولو حماية البيانات أو جهات الاتصال الأخرى المتعلقة بالخصوصية، حيثما ينطبق ذلك.

عند الاتصال بنا، يرجى الإشارة إلى الدولة و/أو الولاية التي تقيم فيها حتى نتمكن من تزويدك بالمعلومات المناسبة ومعالجة طلبك وفقًا للقوانين المعمول بها.

عند ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك، قد نطلب منك تقديم المعلومات اللازمة للتحقق من هويتك. إذا قمت بتقديم طلب من خلال طرف ثالث مفوض، فقد نطلب دليلًا على أن الطرف الثالث مفوض للتصرف نيابة عنك قبل معالجة طلبك.

٩. مواقع الطرف الثالث التي نرتبط بها

قد تحتوي أصولنا الرقمية على روابط لمواقع خارجية أو خدمات أو محتوى مقدم من أطراف ثالثة، وهي خارج نطاق سيطرتنا ولا يشملها هذا البيان. قد يؤدي التفاعل مع هذا المحتوى الخارجي إلى جمع أطراف ثالثة معلومات عنك أو مشاركتها. الممارسات الخاصة بالأطراف الثالثة هذه تخضع لبيانات الخصوصية الخاصة بهم. نشجعك على قراءة شروط الأطراف الثالثة هذه، لفهم أفضل لممارساتهم المتعلقة بالخصوصية.

١٠. تغيير في بيان الخصوصية هذا

تم تحديث هذا البيان آخر مرة في أكتوبر 2026. سنقوم بتحديثه مرة أخرى عند الضرورة ليعكس التغييرات في القانون وممارساتنا. إذا قمنا بإجراء تغيير جوهري في بيان الخصوصية هذا، سيتم تزويدك بإشعار بالبريد الإلكتروني المناسب وفقًا للمتطلبات القانونية. نحن نشجعك على مراجعة هذا البيان بشكل دوري للبقاء على اطلاع بعمليات معالجة بياناتك الشخصية.