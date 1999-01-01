Kişisel veriler veya kişisel bilgiler, bir bireyle ilgili, o kişinin doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinin tespit edilmesini sağlayan her türlü bilgiyi ifade eder. Sizinle ilgili aşağıdaki kişisel verileri işleyebiliriz:

Uygun olduğu durumlarda, geçerli yasal gereklilikler ve yerel uygulamalar doğrultusunda, veri işleme faaliyetlerimiz hakkında ek bilgi sağlamak amacıyla size ek gizlilik beyanları veya belirli yargı bölgelerine özgü bildirimler sunabiliriz.

Bu Beyanda, hakkınızda işlediğimiz kişisel veri türleri, kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimiz, bu verileri nasıl kullandığımız ve koruduğumuz, ne kadar süreyle sakladığımız ve kişisel verilerinizle ilgili haklarınız açıklanmaktadır.

Bu gizlilik beyanı (“Gizlilik Beyanı” veya bu “Beyan”), aşağıdaki kişilerin kişisel verilerini kapsamaktadır:

Web sitelerimizden veya uygulamalarımızdan herhangi birini (" Dijital Varlık ") ziyaret ettiğinizde, programlarımızdan veya etkinliklerimizden birine katıldığınızda, bizimle iletişime geçtiğinizde, ürün ve hizmetlerimizi satın aldığınızda ve/veya bizimle başka herhangi bir şekilde iş yaptığınızda, bir Castrol (" Castrol ", " biz ", " bize " veya " bizim ") kuruluşu veya bağlı şirketi kişisel verilerinizi toplayabilir ve işleyebilir.

Aşağıdaki tabloda, verilerinizi neden topladığımızı ve nasıl kullandığımızı, ayrıca geçerli veri koruma kanunları kapsamında yasal dayanaklarımızı daha ayrıntılı olarak açıklamaktayız.

Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda, kişisel verilerinizi bu Beyanda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlemek için uygun bir yasal dayanak veya başka bir geçerli gerekçeye sahip olduğumuzdan emin oluruz. Yargı yetkisi ve geçerli gerekliliklere bağlı olarak, aşağıda açıklananlar da dahil olmak üzere, elimizdeki veri işleme yasal dayanaklarından veya gerekçelerinden birine veya birkaçına dayanabiliriz:

Kişisel verilerinizi bu Gizlilik Beyanında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullandığımızda, bunu yapmak için yasal bir dayanağımız olduğundan emin oluruz.

Kullandığımız çerezler ve tercihlerinizi nasıl yönetebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen tüm Dijital Varlıklarımızda bulunan Çerez Tercihleri sayfasına bakın.

Çerez tercihlerinizi, Dijital Varlığımızda bulunan Çerez Tercihleri sayfamız aracılığıyla yönetebilirsiniz. Ayrıca, tarayıcınızın ayarlarını, tüm çerezleri veya bazı çerezleri reddetmek ya da çerezler yerleştirildiğinde size bildirimde bulunmak üzere yapılandırabilirsiniz. Belirli çerezleri devre dışı bırakmanın, Dijital Varlıklarımızın bazı özelliklerinin işlevselliğini veya kullanılabilirliğini etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

Dijital Varlığımızı ziyaret ettiğinizde, biz ve hizmet sağlayıcılarımız, Dijital Varlıklarımızı kullanımınızla ilgili bilgi toplamak amacıyla çerezler ve benzer teknolojiler kullanabiliriz.

- dolandırıcılık ve/veya diğer suç faaliyetlerini ya da usulsüzlükleri önlemek ve tespit etmek ve/veya

- yürürlükteki kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere ile iç politikalara ve prosedürlere uymak ve bu kurallara uyum durumunu değerlendirmek;

- pazar analizi faaliyetlerini yürütmek; ve/veya sizinle ilgili olarak elimizde bulunan profil verilerine dayanarak dijital varlıkları, hizmetleri veya iletişimi kişiselleştirmek.

- pazar analizi faaliyetlerini yürütmek; ve/veya sizinle ilgili olarak elimizde bulunan profil verilerine dayanarak dijital varlıkları, hizmetleri veya iletişimi kişiselleştirmek.

Analitik, istatistik, profil oluşturma ve içgörü elde etme amaçları için. Bunlar arasında aşağıdakiler yer alır:

Rıza, yalnızca geçerli veri koruma mevzuatı tarafından zorunlu kılınan durumlarda verilir; örneğin, zorunlu olmayan çerezlerden ve benzer teknolojilerden elde edilen bilgilerle ilgili olarak. Bu rızayı, çerez tercihlerinizden istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

- cihazlara ve sistemlere yönelik güncel saldırıların istatistiksel olarak izlenmesi ve analiz edilmesi ile cihazları ve sistemleri bu saldırılara karşı korumak üzere sunulan çözümlerin sürekli olarak güncellenmesi amacıyla.

- kötü amaçlı kodları/aktörleri tespit etmek ve bunun BT sisteminizi nasıl etkileyebileceğini anlamak için gerekli sorun giderme ve analiz işlemlerini yürütmek ve/veya

- Dijital varlıklarımızda sunulan bilgilerin kullanıcı dostu olmasını sağlamak ve olası aksaklıkları veya siber saldırıları önlemek amacıyla bu bilgilerin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi;

Dijital Varlığın bakımı ve yönetimi için . Bunlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

- e-posta iletişimi içindeki bir bağlantıyı alıp almadığınızı, açıp açmadığınızı veya tıklayıp tıklamadığınız gibi, söz konusu iletişimle olan etkileşimlerinizi takip ederek iletişimlerimizin kalitesini, içeriğini ve alaka düzeyini iyileştirmek amacıyla (iletişimlerimizi almayı kabul ettiğiniz durumlarda),.

Müşteri yönetimi amacıyla ve işimizi (hizmetlerimiz ve ürünlerimiz dahil) yönetmek ve iyileştirmek için . Bunlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

Kişisel verilerinizi bize vermemeyi tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte, bu bilgileri paylaşmamayı tercih ederseniz, bazı hizmetlerimizi size sunamayabiliriz.

Profil Oluşturma

Yukarıda belirtilen kişisel verilere dayanarak size profiller uygulayabiliriz. Bu tür profiller, Dijital Varlığı veya hizmetleri kişiselleştirmek, size hangi reklamların gösterileceğine karar vermek ve/veya güvenlik tehditlerinin tespit edilmesi ve önlenmesi kapsamında kullanılabilir.

4. Paylaştığımız bilgiler

Grup içi paylaşım

Ticari faaliyetlerimizin bir parçası olarak, kişisel verilerinizi şirketler grubumuz bünyesindeki diğer kuruluşlarla paylaşabiliriz.

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları

Hizmetlerimizi sunabilmemiz için kişisel verilerinizi üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, temsilciler ve yüklenicilerle paylaşabiliriz (örneğin, muhasebecilerimiz, profesyonel danışmanlarımız ile bilgi teknolojisi ve iletişim hizmet sağlayıcılarımız). Kişisel verilerinizi, ürünlerini/hizmetlerini yönetmek ve tanıtmak gibi kendi amaçları doğrultusunda (yürürlükteki veri koruma mevzuatının izin verdiği ölçüde) kullanabilecek iş ortaklarımızla da paylaşabiliriz. Atadığımız tüm üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, kişisel verilerinizi sözleşmede öngörülen güvenlik önlemlerine uygun olarak korumakla yükümlüdür.

Sosyal medya platformları

Uygulanabilir olduğu sınırlı ölçüde, kişisel verilerinizi LinkedIn, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında reklam kampanyaları yürütmek, gelecek hizmetler veya yeni ürünler hakkında bilgi vermek ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili yalnızca size uygun reklamları almanızı sağlamak amacıyla kullanabiliriz. İlgili sosyal medya platformuyla etkileşimde bulunduğunuzda, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, bize veya iş ortaklarımıza ait ürün ve hizmetlerle ilgili reklamları görebilmeniz için kişisel verilerinizi sosyal medya platformlarıyla paylaşabiliriz. Ayrıca, sosyal medya platformlarının sizinle benzer ilgi alanlarına sahip olabileceğini belirlediği kişilere alakalı reklamlar sunabilmemiz için kişisel verilerinizi bu platformlarla paylaşabiliriz.

Yasal ve düzenleyici açıklamalar

Yasaların gerektirdiği durumlarda veya haklarımızı korumak ve/veya bir adli işlem, mahkeme kararı, düzenleyici kurumdan gelen talep ya da bize tebliğ edilen diğer herhangi bir hukuki sürece uymak için ifşanın gerekli olduğuna inandığımız durumlarda kişisel verilerinizi ifşa edebiliriz. Ayrıca, yasal işlemler kapsamında kişisel verilerinizi paylaşabiliriz. Bu kurumlar, tabi olduğunuz yargı yetkisi dışında bulunabilir. Bu durumlarda, ilgili yasal ve/veya düzenleyici makam, (bizim talimatlarımız doğrultusunda hareket etmeyen) bir veri sorumlusu olarak kabul edilecek ve kişisel verileriniz tarafımızdan paylaşıldıktan sonra bu verilerin nasıl saklanacağına ve kullanılacağına ilişkin karar verme sorumluluğu öncelikle bu makama ait olacaktır.

Ayrıca, kredi değerliliğinizi ve ürün uygunluğunu değerlendirmek, kimliğinizi doğrulamak, hesabınızı yönetmek ve suç faaliyetlerini önlemek amacıyla kişisel verilerinizi kredi referans kurumları ve dolandırıcılık önleme kurumlarıyla paylaşabiliriz.

Yeniden yapılandırma kapsamındaki alıcılar

İşletmemizin veya varlıklarımızın bir kısmını satmayı, devretmeyi veya birleştirmeyi planladığımız üçüncü taraflarla (ve bunların danışmanlarıyla) kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

5. Uluslararası aktarımlar

Uluslararası bir şirket olarak, kişisel verilerinizi saklayabilir veya dünyanın dört bir yanındaki diğer grup şirketlerine aktarabiliriz. Böyle bir durumda, verilerin aktarılacağı ülkenin yeterli düzeyde veri koruması sağladığından emin olacağız ya da kişisel verilerinizi, geçerli veri koruma yasalarına uygun şekilde korunmasını sağlamak üzere uygun önlemler ve güvenceler (uygulanabilir olduğu durumlarda, AB standart sözleşme maddelerinin ilgili modülü ve Birleşik Krallık Ek Belgesi dahil) içeren kapsamlı, esnek ve küresel bir uyum çerçevesi kapsamında sunacağız.

Benzer şekilde, kişisel verilerinizi farklı bir yargı bölgesinde bulunan bir üçüncü tarafa aktardığımız durumlarda, kişisel verileriniz için yeterli bir koruma düzeyini sağlamak üzere uygun önlemlerin alınmasını sağlayacağız; örneğin, üçüncü taraflarla yaptığımız sözleşmelere uygun hükümler ekleyerek.

Aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak, uluslararası transferlerimiz ve bu kapsamda uyguladığımız sözleşmesel güvenceler hakkında daha fazla bilgi talep edebilirsiniz.

6. Verilerinizin saklanması

Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklayacağımız, bu verileri hangi amaçla kullandığımıza bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Kişisel verilerinizi, iç politikalarımızda belirtildiği üzere, iş ihtiyaçlarımız doğrultusunda her bir amaç için gerekli olduğu sürece saklamamız gerekecektir. Bunlar, yargı bölgelerine göre farklılık gösterebilir. Örneğin, Birleşik Krallık’ta bulunuyorsanız ve sizinle bir sözleşmemiz varsa, söz konusu sözleşmenin sona ermesinden sonra kişisel verilerinizi genellikle 6 yıl boyunca saklarız; ancak bir dava ihtimali olması durumunda bu süre daha uzun olabilir.

Saklama süresini, kişisel verilerin şu amaçlar için gerekli olduğu süreyi esas alarak hesaplarız: (a) bu Gizlilik Beyanında açıklanan amaçları yerine getirmek, (b) düzenleyici makamlar, meslek kuruluşları veya dernekler tarafından gerekli görülen veya tavsiye edilen süreleri yerine getirmek, (c) yürürlükteki yasalara, yasal saklama yükümlülüklerine ve diğer yasal yükümlülüklere (sözleşmeden doğan yükümlülükler dahil) uymak ve (d) taleplerinize uymak.

Kişisel verilerinizi saklamamız gereken asgari süreyi belirleyen yasalar veya yönetmelikler olabilir. Verilerinizi yalnızca belirlenen saklama süresi boyunca saklayacağız; bu sürenin sonunda verileri anonimleştireceğiz veya sileceğiz. Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, verilerin artık sizinle kişisel olarak ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi anlamına gelir. Bunu, verileri toplu hale getirerek (örneğin, belirli bir birey yerine bir grup insan hakkında bir sonuç çıkarmak amacıyla) ya da kişisel tanımlayıcı bilgileri (örneğin, iletişim bilgileri) kaldırarak gerçekleştiririz; böylece verileri eğilimleri ve kalıpları belirlemek için kullanmaya devam edebiliriz ancak bu verileri sizinle ilişkilendiremeyiz.

Bir hizmetten aboneliğinizi iptal etmeyi tercih ederseniz, aboneliğinizi iptal ettiğinizi bilmemiz ve sizinle bir daha iletişime geçilmemesini sağlamak amacıyla, bilgilerinizi içeren bir “iletişim engelleme listesi” tutabiliriz. Engelleme listesinde yer alan kişisel verileriniz başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır.

7. Haklarınız

Bulunduğunuz yere bağlı olarak, aşağıda belirtilen hakların bir kısmı veya tamamı sizin için geçerli olacaktır. Örneğin, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) veya Birleşik Krallık’ta ikamet ediyorsanız, aşağıda belirtilen tüm haklara sahipsiniz; Avustralya’da ikamet ediyorsanız ise kişisel verilerinize erişme ve bunları düzeltme hakkına sahipsiniz.

7.1 Veri Koruma Hakları

Kişisel verilerinize erişim . Uygun olduğu durumlarda, hakkınızda elimizde bulunan kişisel verilerin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.

. Uygun olduğu durumlarda, hakkınızda elimizde bulunan kişisel verilerin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz. Hakkınızda elimizde bulunan kişisel verilerin düzeltilmesi. Hakkınızda elimizde bulunan eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz; ancak bize sağladığınız yeni verilerin doğruluğunu teyit etmemiz gerekebilir. Hakkınızda elimizde bulunan kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

Hakkınızda elimizde bulunan eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz; ancak bize sağladığınız yeni verilerin doğruluğunu teyit etmemiz gerekebilir. Hakkınızda elimizde bulunan kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin. Kişisel verilerinizin silinmesi. Kişisel verilerin işlenmesine devam etmemiz için ağır basan bir neden bulunmadığı durumlarda, bu verilerin silinmesini veya kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca, işleme karşı itiraz hakkınızı başarıyla kullandığınız durumlarda (aşağıda belirtildiği üzere), bilgilerinizi hukuka aykırı olarak işlediğimiz durumlarda veya yasal yükümlülüklerimize uymak için kişisel verilerinizi silmemiz gerektiği durumlarda, bizden kişisel verilerinizin silinmesini veya kaldırılmasını talep etme hakkına da sahipsiniz.

Kişisel verilerin işlenmesine devam etmemiz için ağır basan bir neden bulunmadığı durumlarda, bu verilerin silinmesini veya kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca, işleme karşı itiraz hakkınızı başarıyla kullandığınız durumlarda (aşağıda belirtildiği üzere), bilgilerinizi hukuka aykırı olarak işlediğimiz durumlarda veya yasal yükümlülüklerimize uymak için kişisel verilerinizi silmemiz gerektiği durumlarda, bizden kişisel verilerinizin silinmesini veya kaldırılmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanması. Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin askıya alınmasını talep edebilirsiniz:

Verilerin doğruluğunu tespit etmemizi istiyorsanız; - Verileri kullanmamızın hukuka aykırı olduğu halde, sizin tarafınızdan bu verilerin silinmesini istemediğiniz durumlarda; Yasal hak taleplerini oluşturmak, kullanmak veya savunmak için verilere ihtiyacınız olduğu için, bizim artık bu verilere ihtiyacımız olmasa bile verileri saklamamızı istediğiniz durumlarda veya Bilgilerinizi kullanmamıza itiraz ettiğiniz; ancak bu bilgileri işlemeye devam etmek için daha ağır basan meşru gerekçelerimiz olup olmadığını doğrulamamız gerektiği durumlarda.

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin askıya alınmasını talep edebilirsiniz: Kişisel verilerinizin bir kısmının size veya bir üçüncü tarafa aktarılması. Bu hakkın uygulanabilir olduğu durumlarda, kişisel verilerinizi size veya sizin seçtiğiniz bir üçüncü tarafa, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde sunacağız. Lütfen bu hakkın, yalnızca bize sağladığınız ve bizim rızanıza dayalı olarak ya da sizinle yapılan bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olduğu durumlarda işlediğimiz bilgiler için geçerli olduğunu unutmayın.

Kişisel verilerinizi işlemek için rızaya dayandığımız durumlarda, rızanızı geri çekebilirsiniz. Rızanızı geri çekmeniz, rızanızı geri çekmeden önce gerçekleştirilen herhangi bir veri işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Rızanızı geri çekerseniz, size belirli ürün veya hizmetleri sunamayabiliriz. Rızanızı geri çektiğiniz anda, durumun böyle olması halinde sizi bilgilendireceğiz. Rıza talep ettiğimiz durumlarda, bu rıza bir dijital rıza yönetim aracı aracılığıyla veya aşağıda belirtilen iletişim bilgilerine e-posta gönderilerek geri çekilebilir.

7.2 İtiraz hakkı

Kişisel verilerinizi meşru menfaatler temelinde işlediğimiz durumlarda, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle profil oluşturma da dahil olmak üzere, söz konusu işleme her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.

İtiraz hakkınızı kullanırsanız, bu bağlamda kişisel verilerinizin işlenmesini durduracağız. Bununla birlikte, bazı durumlarda kişisel verilerinizi işlemeye devam etmek için ikna edici meşru gerekçelerimiz olduğunu kanıtlayabiliriz; böyle bir durumda sizi bilgilendireceğiz.

7.3 Denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Bilgilerinizi kullanmamızla ilgili her türlü şikayetin adil bir şekilde çözüme kavuşturulması için sizinle işbirliği yapmaya kararlıyız. Herhangi bir endişeniz varsa veya gizlilik ekiplerimize (ilgili veri koruma görevlileri dahil) şikayette bulunmak istiyorsanız lütfen aşağıda “Bize Ulaşın” bölümünde yer alan iletişim bilgilerini kullanın.

Yetkili bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız olabilir.

Yukarıda sıralanan tüm hakların mutlak olmadığını ve bu hakların kullanılamayacağı ya da geçerli olmayacağı durumlar olabileceğini lütfen unutmayın.

8. Kişisel verilerinizden kim sorumludur?

Kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu Castrol kuruluşu, Castrol Group Holdings Limited ya da ülkenizde veya bölgenizde faaliyet gösteren ilgili Castrol şirketidir. Gerekli olduğu durumlarda, ülkenize özgü Ek Belgede yerel Castrol şirketi hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. İşleme faaliyetine bağlı olarak, Castrol grubuna ait diğer şirketler de kişisel verilerinizi işleyebilir.

Bu Beyan, gizlilik uygulamalarımız veya veri koruma haklarınızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen privacy.response@castrol.com adresinden bizimle iletişime geçin; uygun olduğu durumlarda Veri Koruma Görevlileri veya diğer gizlilik irtibat kişilerini de dahil edin.

Bizimle iletişime geçtiğinizde, size uygun bilgileri sunabilmemiz ve talebinizi yürürlükteki yasalara uygun şekilde işleyebilmemiz için lütfen ikamet ettiğiniz ülkeyi ve/veya eyaleti belirtin.

Gizlilik haklarınızı kullandığınızda, kimliğinizi doğrulamak için gerekli bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Yetkili bir üçüncü taraf aracılığıyla bir talepte bulunursanız talebinizi işleme almadan önce söz konusu üçüncü tarafın sizin adınıza hareket etmeye yetkili olduğuna dair kanıt talep edebiliriz.

9. Bağlantı sunduğumuz üçüncü taraf web siteleri

Dijital Varlıklarımız, kontrolümüz dışında olan ve bu Beyan kapsamında yer almayan, üçüncü taraflarca sağlanan harici web sitelerine, hizmetlere veya içeriğe giden bağlantılar içerebilir. Bu harici içerikle etkileşimde bulunmanız, üçüncü tarafların sizinle ilgili bilgileri toplamasına veya paylaşmasına yol açabilir. Bu üçüncü tarafların gizlilik uygulamaları, kendi gizlilik bildirimlerine tabidir. Gizlilik uygulamalarını daha iyi anlayabilmeniz için bu üçüncü tarafların şartlarını okumanızı tavsiye ederiz.

10. Bu Gizlilik Beyanında Yapılan Değişiklikler

Bu beyan en son Ekim 2026'da güncellenmiştir. Yasadaki ve uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla, gerektiğinde bu belgeyi yeniden güncelleyeceğiz. Bu Gizlilik Beyanında önemli bir değişiklik yaparsak yasal gerekliliklere uygun olarak size uygun bir e-posta bildirimi gönderilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin güncel bilgileri takip edebilmeniz için bu Beyanı düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.