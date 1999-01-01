Web sitelerimizden veya uygulamalarımızdan herhangi birini ("Dijital Varlık") ziyaret ettiğinizde, programlarımızdan veya etkinliklerimizden birine katıldığınızda, bizimle iletişime geçtiğinizde, ürün ve hizmetlerimizi satın aldığınızda ve/veya bizimle başka herhangi bir şekilde iş yaptığınızda, bir Castrol ("Castrol", "biz", "bize" veya "bizim") kuruluşu veya bağlı şirketi kişisel verilerinizi toplayabilir ve işleyebilir.
Bu gizlilik beyanı (“Gizlilik Beyanı” veya bu “Beyan”), aşağıdaki kişilerin kişisel verilerini kapsamaktadır:
Bu Beyanda, hakkınızda işlediğimiz kişisel veri türleri, kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimiz, bu verileri nasıl kullandığımız ve koruduğumuz, ne kadar süreyle sakladığımız ve kişisel verilerinizle ilgili haklarınız açıklanmaktadır.
Uygun olduğu durumlarda, geçerli yasal gereklilikler ve yerel uygulamalar doğrultusunda, veri işleme faaliyetlerimiz hakkında ek bilgi sağlamak amacıyla size ek gizlilik beyanları veya belirli yargı bölgelerine özgü bildirimler sunabiliriz.
Kişisel veriler veya kişisel bilgiler, bir bireyle ilgili, o kişinin doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinin tespit edilmesini sağlayan her türlü bilgiyi ifade eder. Sizinle ilgili aşağıdaki kişisel verileri işleyebiliriz:
|Kategori
|Tipik veri noktaları
|Tipik kaynaklar
|Kimlik ve İletişim Verileri
|Telefon numarası ve posta adresi veya e-posta adresi.
|Siz/sizin tarafınızdan tetiklenen arayüz
|Hesap Kimlik Bilgileri
|Kullanıcı adları, şifreler.
|Siz/tarafımızca oluşturulan
|İşlem Verileri
|Kanallarımız aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz işlemlerin ayrıntıları, sunduğumuz hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin bilgiler ve ödeme ayrıntıları.
|Siz/tarafımızca oluşturulan
|Mesleki Bilgiler
|Görev unvanı, şirket adı, şirket e-posta adresi, iş telefonu numarası, iş adresi.
|Siz/Üçüncü taraf
|Tercih Verileri
|Bize sağladığınız veya bize sağlanan diğer verilerden çıkarabileceğimiz pazarlama ya da kullanım tercihleri.
|Tarafımızca/Üçüncü taraflarca oluşturulan
|Yazışmalar
|Genellikle sizinle yaptığımız yazışmaların kaydını tutarız. Bunlar arasında, personelimizin eğitimine ve kalite kontrollerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olması amacıyla kaydettiğimiz telefon görüşmeleri de yer alabilir.
|Siz/Tarafımızca oluşturulan transkriptler
|Dijital Varlık Kullanım Verileri
|IP adresi, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı ve konum, tarayıcı eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platform ile Dijital Varlıklarımıza erişmek için kullandığınız cihazlardaki diğer teknolojiler (örneğin, çerezler ve diğer izleme araçları).
|Tarafımızca veya üçüncü taraflarca oluşturulan
Dijital Varlığımızı ziyaret ettiğinizde, biz ve hizmet sağlayıcılarımız, Dijital Varlıklarımızı kullanımınızla ilgili bilgi toplamak amacıyla çerezler ve benzer teknolojiler kullanabiliriz.
Çerez tercihlerinizi, Dijital Varlığımızda bulunan Çerez Tercihleri sayfamız aracılığıyla yönetebilirsiniz. Ayrıca, tarayıcınızın ayarlarını, tüm çerezleri veya bazı çerezleri reddetmek ya da çerezler yerleştirildiğinde size bildirimde bulunmak üzere yapılandırabilirsiniz. Belirli çerezleri devre dışı bırakmanın, Dijital Varlıklarımızın bazı özelliklerinin işlevselliğini veya kullanılabilirliğini etkileyebileceğini lütfen unutmayın.
Kullandığımız çerezler ve tercihlerinizi nasıl yönetebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen tüm Dijital Varlıklarımızda bulunan Çerez Tercihleri sayfasına bakın.
Kişisel verilerinizi bu Gizlilik Beyanında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullandığımızda, bunu yapmak için yasal bir dayanağımız olduğundan emin oluruz.
Yasal dayanaklar
Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda, kişisel verilerinizi bu Beyanda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlemek için uygun bir yasal dayanak veya başka bir geçerli gerekçeye sahip olduğumuzdan emin oluruz. Yargı yetkisi ve geçerli gerekliliklere bağlı olarak, aşağıda açıklananlar da dahil olmak üzere, elimizdeki veri işleme yasal dayanaklarından veya gerekçelerinden birine veya birkaçına dayanabiliriz:
Aşağıdaki tabloda, verilerinizi neden topladığımızı ve nasıl kullandığımızı, ayrıca geçerli veri koruma kanunları kapsamında yasal dayanaklarımızı daha ayrıntılı olarak açıklamaktayız.
|İşleme Faaliyeti
|Kullandığımız bilgiler
|İlgili Yasal Dayanaklar
Müşteri yönetimi amacıyla ve işimizi (hizmetlerimiz ve ürünlerimiz dahil) yönetmek ve iyileştirmek için. Bunlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
- kullanıcı kayıt sürecimizin bir parçası olarak;
- sizinle yazışmak amacıyla;
- müşterilerimizin ve iş faaliyetlerimizin yönetimi ve idaresi amacıyla;
- işletmemizi iyileştirmek ve geliştirmek (yapay zeka sistemlerinin eğitilmesi dahil) amacıyla; ve/veya
- e-posta iletişimi içindeki bir bağlantıyı alıp almadığınızı, açıp açmadığınızı veya tıklayıp tıklamadığınız gibi, söz konusu iletişimle olan etkileşimlerinizi takip ederek iletişimlerimizin kalitesini, içeriğini ve alaka düzeyini iyileştirmek amacıyla (iletişimlerimizi almayı kabul ettiğiniz durumlarda),.
-Kimlik ve İletişim Verileri
- Hesap Kimlik Bilgileri
- Mesleki Bilgiler
- Tercih Verileri
- Dijital Varlık Kullanım Verileri
- Yazışmalar
|Meşru menfaatler (size sunduğumuz hizmetleri etkin bir şekilde yönetmek ve sunmak ile hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla), geçerli veri koruma mevzuatı uyarınca rıza gerekmediği sürece.
Dijital Varlığın bakımı ve yönetimi için. Bunlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
- Dijital varlıklarımızda sunulan bilgilerin kullanıcı dostu olmasını sağlamak ve olası aksaklıkları veya siber saldırıları önlemek amacıyla bu bilgilerin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi;
- kötü amaçlı kodları/aktörleri tespit etmek ve bunun BT sisteminizi nasıl etkileyebileceğini anlamak için gerekli sorun giderme ve analiz işlemlerini yürütmek ve/veya
- cihazlara ve sistemlere yönelik güncel saldırıların istatistiksel olarak izlenmesi ve analiz edilmesi ile cihazları ve sistemleri bu saldırılara karşı korumak üzere sunulan çözümlerin sürekli olarak güncellenmesi amacıyla.
Ayrıca, bu amaçla kişisel verilerinizi anonim hale getirebiliriz.
- Kimlik ve İletişim Verileri
- Hesap Kimlik Bilgileri
- Mesleki Bilgiler
- Tercih Verileri
- Dijital Varlık Kullanım Verileri
- Yazışmalar
|Meşru menfaatler (bilgi teknolojisi hizmetlerinin sürdürülmesi ve yönetimi, ağ ve veri güvenliği ile dolandırıcılığın önlenmesi), geçerli veri koruma mevzuatı uyarınca rıza gerekmediği sürece.
|Çerez bildirimimizde belirtilen amaçlar doğrultusunda
- Hesap kimlik bilgileri
- Tercih verileri
- Dijital varlık kullanım verileri
Geçerli veri koruma mevzuatı uyarınca rıza gerekmediği sürece meşru menfaat (dijital varlığımızın gerekli işlevselliğini sağlamak).
Rıza, yalnızca geçerli veri koruma mevzuatı tarafından zorunlu kılınan durumlarda verilir; örneğin, zorunlu olmayan çerezlerden ve benzer teknolojilerden elde edilen bilgilerle ilgili olarak. Bu rızayı, çerez tercihlerinizden istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
Analitik, istatistik, profil oluşturma ve içgörü elde etme amaçları için. Bunlar arasında aşağıdakiler yer alır:
- müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını anlamak
- pazar segmentasyonu yapmak (pazarlama amaçları dahil);
- pazar analizi faaliyetlerini yürütmek; ve/veya sizinle ilgili olarak elimizde bulunan profil verilerine dayanarak dijital varlıkları, hizmetleri veya iletişimi kişiselleştirmek.
Ayrıca, bu amaçla kişisel verilerinizi anonim hale getirebiliriz.
- Kimlik ve İletişim Verileri
- Hesap Kimlik Bilgileri
- Mesleki Bilgiler
- Tercih Verileri
- Dijital Varlık Kullanım Verileri
- Yazışmalar
|Meşru menfaatler (iş modelimizi ve hizmetlerimizi iyileştirme ve geliştirme, müşterilerimizi daha iyi anlama), geçerli veri koruma mevzuatı uyarınca rıza gerekmediği sürece.
Pazarlama/tanıtım amaçları doğrultusunda, bunlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
- ilginizi çekebilecek hizmetler, ürünler ve/veya etkinlikler hakkında size bilgi vermek amacıyla e-posta, telefon ve sosyal medya kanalları üzerinden sizinle iletişim kurmak
- pazar segmentasyonu yapmak (pazarlama amaçları dahil);
- pazar analizi faaliyetlerini yürütmek; ve/veya sizinle ilgili olarak elimizde bulunan profil verilerine dayanarak dijital varlıkları, hizmetleri veya iletişimi kişiselleştirmek.
Bu amaçla kişisel bilgilerinizi anonim hale getirebiliriz.
- Kimlik ve İletişim Verileri
- Hesap Kimlik Bilgileri
- Mesleki Bilgiler
- Tercih Verileri
- Dijital Varlık Kullanım Verileri
- Yazışmalar
|Geçerli veri koruma mevzuatı uyarınca rıza gerekmediği sürece meşru menfaat (müşterilerimizi Dijital Varlık ile ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek).
Her bir iletide yer alan abonelikten çıkma bağlantısına tıklayarak bu rızayı istediğiniz zaman geri çekebilir veya abonelikten çıkabilirsiniz.
Yasal ve düzenleyici amaçlar doğrultusunda, bunlar aşağıdakileri içerir:
- yürürlükteki kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere ile iç politikalara ve prosedürlere uymak ve bu kurallara uyum durumunu değerlendirmek;
- KYC kontrolleri, kara para aklamayla mücadele kontrolleri ve diğer durum tespiti kontrollerini gerçekleştirmek;
- dolandırıcılık ve/veya diğer suç faaliyetlerini ya da usulsüzlükleri önlemek ve tespit etmek ve/veya
- Hukuki taleplerin oluşturulması ve ele alınması
-Kimlik ve İletişim Verileri
- Mesleki Bilgiler
- Dijital Varlık Kullanım Verileri
- Yazışmalar
- Kimlik Doğrulama/Müşterini Tanı Verileri
- Kara Para Aklamanın Önlenmesi ile İlgili Veriler
- İşlem Verileri
|Yasal yükümlülükler; işleme faaliyetinin yasa veya yönetmelik gereği zorunlu olduğu durumlar.
Diğer tüm durumlarda, meşru menfaatler (yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yasal haklarımızı kullanmak).
|İş destek hizmetleri (danışmanlık, bankacılık, hukuk, sigorta ve muhasebe hizmetleri gibi) almak veya satış, devir, birleşme ve devralmalar (ve bunlarla ilgili müzakereler) dahil olmak üzere işimizi yeniden yapılandırmak amacıyla.
- Kimlik ve İletişim Verileri
- Hesap Kimlik Bilgileri
- Mesleki Bilgiler
- Tercih Verileri
- Dijital Varlık Kullanım Verileri
- Yazışmalar
|Meşru menfaat (işletmemizin yeniden yapılandırılması), geçerli veri koruma mevzuatı uyarınca rıza gerekmediği sürece.
Kişisel verilerinizi bize vermemeyi tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte, bu bilgileri paylaşmamayı tercih ederseniz, bazı hizmetlerimizi size sunamayabiliriz.
Yukarıda belirtilen kişisel verilere dayanarak size profiller uygulayabiliriz. Bu tür profiller, Dijital Varlığı veya hizmetleri kişiselleştirmek, size hangi reklamların gösterileceğine karar vermek ve/veya güvenlik tehditlerinin tespit edilmesi ve önlenmesi kapsamında kullanılabilir.
Grup içi paylaşım
Ticari faaliyetlerimizin bir parçası olarak, kişisel verilerinizi şirketler grubumuz bünyesindeki diğer kuruluşlarla paylaşabiliriz.
Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları
Hizmetlerimizi sunabilmemiz için kişisel verilerinizi üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, temsilciler ve yüklenicilerle paylaşabiliriz (örneğin, muhasebecilerimiz, profesyonel danışmanlarımız ile bilgi teknolojisi ve iletişim hizmet sağlayıcılarımız). Kişisel verilerinizi, ürünlerini/hizmetlerini yönetmek ve tanıtmak gibi kendi amaçları doğrultusunda (yürürlükteki veri koruma mevzuatının izin verdiği ölçüde) kullanabilecek iş ortaklarımızla da paylaşabiliriz. Atadığımız tüm üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, kişisel verilerinizi sözleşmede öngörülen güvenlik önlemlerine uygun olarak korumakla yükümlüdür.
Sosyal medya platformları
Uygulanabilir olduğu sınırlı ölçüde, kişisel verilerinizi LinkedIn, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında reklam kampanyaları yürütmek, gelecek hizmetler veya yeni ürünler hakkında bilgi vermek ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili yalnızca size uygun reklamları almanızı sağlamak amacıyla kullanabiliriz. İlgili sosyal medya platformuyla etkileşimde bulunduğunuzda, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, bize veya iş ortaklarımıza ait ürün ve hizmetlerle ilgili reklamları görebilmeniz için kişisel verilerinizi sosyal medya platformlarıyla paylaşabiliriz. Ayrıca, sosyal medya platformlarının sizinle benzer ilgi alanlarına sahip olabileceğini belirlediği kişilere alakalı reklamlar sunabilmemiz için kişisel verilerinizi bu platformlarla paylaşabiliriz.
Yasal ve düzenleyici açıklamalar
Yasaların gerektirdiği durumlarda veya haklarımızı korumak ve/veya bir adli işlem, mahkeme kararı, düzenleyici kurumdan gelen talep ya da bize tebliğ edilen diğer herhangi bir hukuki sürece uymak için ifşanın gerekli olduğuna inandığımız durumlarda kişisel verilerinizi ifşa edebiliriz. Ayrıca, yasal işlemler kapsamında kişisel verilerinizi paylaşabiliriz. Bu kurumlar, tabi olduğunuz yargı yetkisi dışında bulunabilir. Bu durumlarda, ilgili yasal ve/veya düzenleyici makam, (bizim talimatlarımız doğrultusunda hareket etmeyen) bir veri sorumlusu olarak kabul edilecek ve kişisel verileriniz tarafımızdan paylaşıldıktan sonra bu verilerin nasıl saklanacağına ve kullanılacağına ilişkin karar verme sorumluluğu öncelikle bu makama ait olacaktır.
Ayrıca, kredi değerliliğinizi ve ürün uygunluğunu değerlendirmek, kimliğinizi doğrulamak, hesabınızı yönetmek ve suç faaliyetlerini önlemek amacıyla kişisel verilerinizi kredi referans kurumları ve dolandırıcılık önleme kurumlarıyla paylaşabiliriz.
Yeniden yapılandırma kapsamındaki alıcılar
İşletmemizin veya varlıklarımızın bir kısmını satmayı, devretmeyi veya birleştirmeyi planladığımız üçüncü taraflarla (ve bunların danışmanlarıyla) kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
Uluslararası bir şirket olarak, kişisel verilerinizi saklayabilir veya dünyanın dört bir yanındaki diğer grup şirketlerine aktarabiliriz. Böyle bir durumda, verilerin aktarılacağı ülkenin yeterli düzeyde veri koruması sağladığından emin olacağız ya da kişisel verilerinizi, geçerli veri koruma yasalarına uygun şekilde korunmasını sağlamak üzere uygun önlemler ve güvenceler (uygulanabilir olduğu durumlarda, AB standart sözleşme maddelerinin ilgili modülü ve Birleşik Krallık Ek Belgesi dahil) içeren kapsamlı, esnek ve küresel bir uyum çerçevesi kapsamında sunacağız.
Benzer şekilde, kişisel verilerinizi farklı bir yargı bölgesinde bulunan bir üçüncü tarafa aktardığımız durumlarda, kişisel verileriniz için yeterli bir koruma düzeyini sağlamak üzere uygun önlemlerin alınmasını sağlayacağız; örneğin, üçüncü taraflarla yaptığımız sözleşmelere uygun hükümler ekleyerek.
Aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak, uluslararası transferlerimiz ve bu kapsamda uyguladığımız sözleşmesel güvenceler hakkında daha fazla bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklayacağımız, bu verileri hangi amaçla kullandığımıza bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Kişisel verilerinizi, iç politikalarımızda belirtildiği üzere, iş ihtiyaçlarımız doğrultusunda her bir amaç için gerekli olduğu sürece saklamamız gerekecektir. Bunlar, yargı bölgelerine göre farklılık gösterebilir. Örneğin, Birleşik Krallık’ta bulunuyorsanız ve sizinle bir sözleşmemiz varsa, söz konusu sözleşmenin sona ermesinden sonra kişisel verilerinizi genellikle 6 yıl boyunca saklarız; ancak bir dava ihtimali olması durumunda bu süre daha uzun olabilir.
Saklama süresini, kişisel verilerin şu amaçlar için gerekli olduğu süreyi esas alarak hesaplarız: (a) bu Gizlilik Beyanında açıklanan amaçları yerine getirmek, (b) düzenleyici makamlar, meslek kuruluşları veya dernekler tarafından gerekli görülen veya tavsiye edilen süreleri yerine getirmek, (c) yürürlükteki yasalara, yasal saklama yükümlülüklerine ve diğer yasal yükümlülüklere (sözleşmeden doğan yükümlülükler dahil) uymak ve (d) taleplerinize uymak.
Kişisel verilerinizi saklamamız gereken asgari süreyi belirleyen yasalar veya yönetmelikler olabilir. Verilerinizi yalnızca belirlenen saklama süresi boyunca saklayacağız; bu sürenin sonunda verileri anonimleştireceğiz veya sileceğiz. Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, verilerin artık sizinle kişisel olarak ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi anlamına gelir. Bunu, verileri toplu hale getirerek (örneğin, belirli bir birey yerine bir grup insan hakkında bir sonuç çıkarmak amacıyla) ya da kişisel tanımlayıcı bilgileri (örneğin, iletişim bilgileri) kaldırarak gerçekleştiririz; böylece verileri eğilimleri ve kalıpları belirlemek için kullanmaya devam edebiliriz ancak bu verileri sizinle ilişkilendiremeyiz.
Bir hizmetten aboneliğinizi iptal etmeyi tercih ederseniz, aboneliğinizi iptal ettiğinizi bilmemiz ve sizinle bir daha iletişime geçilmemesini sağlamak amacıyla, bilgilerinizi içeren bir “iletişim engelleme listesi” tutabiliriz. Engelleme listesinde yer alan kişisel verileriniz başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır.
Bulunduğunuz yere bağlı olarak, aşağıda belirtilen hakların bir kısmı veya tamamı sizin için geçerli olacaktır. Örneğin, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) veya Birleşik Krallık’ta ikamet ediyorsanız, aşağıda belirtilen tüm haklara sahipsiniz; Avustralya’da ikamet ediyorsanız ise kişisel verilerinize erişme ve bunları düzeltme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizi meşru menfaatler temelinde işlediğimiz durumlarda, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle profil oluşturma da dahil olmak üzere, söz konusu işleme her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.
İtiraz hakkınızı kullanırsanız, bu bağlamda kişisel verilerinizin işlenmesini durduracağız. Bununla birlikte, bazı durumlarda kişisel verilerinizi işlemeye devam etmek için ikna edici meşru gerekçelerimiz olduğunu kanıtlayabiliriz; böyle bir durumda sizi bilgilendireceğiz.
Bilgilerinizi kullanmamızla ilgili her türlü şikayetin adil bir şekilde çözüme kavuşturulması için sizinle işbirliği yapmaya kararlıyız. Herhangi bir endişeniz varsa veya gizlilik ekiplerimize (ilgili veri koruma görevlileri dahil) şikayette bulunmak istiyorsanız lütfen aşağıda “Bize Ulaşın” bölümünde yer alan iletişim bilgilerini kullanın.
Yetkili bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız olabilir.
Yukarıda sıralanan tüm hakların mutlak olmadığını ve bu hakların kullanılamayacağı ya da geçerli olmayacağı durumlar olabileceğini lütfen unutmayın.
Kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu Castrol kuruluşu, Castrol Group Holdings Limited ya da ülkenizde veya bölgenizde faaliyet gösteren ilgili Castrol şirketidir. Gerekli olduğu durumlarda, ülkenize özgü Ek Belgede yerel Castrol şirketi hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. İşleme faaliyetine bağlı olarak, Castrol grubuna ait diğer şirketler de kişisel verilerinizi işleyebilir.
Bu Beyan, gizlilik uygulamalarımız veya veri koruma haklarınızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen privacy.response@castrol.com adresinden bizimle iletişime geçin; uygun olduğu durumlarda Veri Koruma Görevlileri veya diğer gizlilik irtibat kişilerini de dahil edin.
Bizimle iletişime geçtiğinizde, size uygun bilgileri sunabilmemiz ve talebinizi yürürlükteki yasalara uygun şekilde işleyebilmemiz için lütfen ikamet ettiğiniz ülkeyi ve/veya eyaleti belirtin.
Gizlilik haklarınızı kullandığınızda, kimliğinizi doğrulamak için gerekli bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Yetkili bir üçüncü taraf aracılığıyla bir talepte bulunursanız talebinizi işleme almadan önce söz konusu üçüncü tarafın sizin adınıza hareket etmeye yetkili olduğuna dair kanıt talep edebiliriz.
Dijital Varlıklarımız, kontrolümüz dışında olan ve bu Beyan kapsamında yer almayan, üçüncü taraflarca sağlanan harici web sitelerine, hizmetlere veya içeriğe giden bağlantılar içerebilir. Bu harici içerikle etkileşimde bulunmanız, üçüncü tarafların sizinle ilgili bilgileri toplamasına veya paylaşmasına yol açabilir. Bu üçüncü tarafların gizlilik uygulamaları, kendi gizlilik bildirimlerine tabidir. Gizlilik uygulamalarını daha iyi anlayabilmeniz için bu üçüncü tarafların şartlarını okumanızı tavsiye ederiz.
Bu beyan en son Ekim 2026'da güncellenmiştir. Yasadaki ve uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla, gerektiğinde bu belgeyi yeniden güncelleyeceğiz. Bu Gizlilik Beyanında önemli bir değişiklik yaparsak yasal gerekliliklere uygun olarak size uygun bir e-posta bildirimi gönderilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin güncel bilgileri takip edebilmeniz için bu Beyanı düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.
İşbu ülkeye özgü gizlilik bildirimi (“CSA” veya “Ek”), Castrol Küresel Gizlilik Beyanının (“Küresel Beyan”) ayrılmaz bir parçasıdır ve Küresel Beyan ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanmak üzere Castrol Gizlilik Beyanını oluşturur.
Bu Ek ile Küresel Beyan arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, söz konusu çelişki kapsamında bu Ek geçerli olacaktır.
Bu Ek, Castrol’un Türkiye’de kişisel verileri işleme faaliyetleri hakkında genel bilgiler sunmaktadır. Bu belge, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında gerekli olan işleme faaliyetlerine özgü aydınlatma metninin yerini almaz. Belirli işleme faaliyetleri (örneğin, işe alım, etkinlikler veya web sitesi çerezleri) için Castrol, KVKK uyarınca size işleme faaliyetine özgü bir aydınlatma metni ve gerektiğinde ayrı bir açık rıza formu sunmaktadır.
KVKK kapsamında kişisel verilerinizin veri sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili’nde 282068-5 numarasıyla kayıtlı, İçerenköy Mah. Değirmenyolu Cad. Mengerler Blok No 28/1 İç Kapı No 12, 34752 Ataşehir, İstanbul adresinde bulunan Castrol Madeni Yağlar Ticaret Anonim Şirketi’dir (“Castrol”).
Küresel Beyan’da açıklanan kişisel veri kategorileri ve amaçları Türkiye’de de geçerli olabilir. Verileriniz, Küresel Beyan’da açıklanan yöntemler (doğrudan sizden, Dijital Varlıklarımız aracılığıyla, çerezler ve benzer teknolojiler yoluyla, üçüncü taraf veya kamuya açık kaynaklardan) kullanılarak, bir veri kayıt sisteminin parçası olan otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanabilir.
Castrol, kişisel verilerinizi yalnızca KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen yasal dayanaklardan birine dayanarak işler. Faaliyete bağlı olarak, Castrol aşağıdakilerden birine veya birkaçına dayanır:
Castrol'un açık rızanıza dayandığı durumlarda, bu rıza ayrıca, açık bir onay eylemi yoluyla alınır ve herhangi bir zamanda geri çekilebilir (aşağıda yer alan 7. Bölüme bakınız). Bu CSA bir bilgilendirme bildirimidir, rıza talebi değildir.
KVKK’nın 6. Maddesi uyarınca, ırk, etnik köken, siyasi görüş, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, görünüş ve giyim, dernek/vakıf/sendika üyeliği, sağlık, cinsel yaşam, adli mahkumiyet ve güvenlik tedbirleri ile biyometrik veya genetik veriler “özel kategorideki kişisel veriler” olarak kabul edilir.
Castrol, kural olarak, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi Küresel Beyanda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlemez. İstisnai durumlarda işleme gerek duyulması halinde, Kurum’un ek olarak gerekli gördüğü önlemlere tabi olmak kaydıyla, yalnızca KVKK’da belirtilen koşulların bulunması halinde işlenecektir.
Özel kategorideki kişisel verilerin işlendiği durumlarda, Castrol, aşağıdaki 5. Bölümde açıklanan Kurul’un ek zorunlu önlemlerini uygular.
Kişisel verileriniz, Türkiye içinde, Küresel Beyanda (diğer Castrol grup şirketleri, hizmet sağlayıcılar, iş ortakları ve yetkili kamu veya adli makamlar dahil) belirtilen ve aydınlatma metinlerinde yer alan alıcılara, Küresel Beyan’da ve aydınlanma metinlerinde açıklanan amaçlar ve yasal dayanaklar doğrultusunda aktarılabilir.
Kişisel verilerinizin Türkiye dışına, yurtdışında bulunan Castrol grup şirketlerine veya hizmet sağlayıcılara da dahil olmak üzere aktarılması durumunda, bu aktarımlar KVKK’nın 9. maddesi ve Kişisel Verilerin Sınır Ötesi Aktarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilir; söz konusu yönetmelik, bu tür aktarımların yasal olarak gerçekleştirilebileceği koşulları belirler; buna, imzalanmasından itibaren beş iş günü içinde Kurul’a bildirilen ve Kurul tarafından onaylanmış bir Standart Sözleşme uyarınca yapılan aktarımlar da dahildir.
Castrol, kişisel verilerinize yetkisiz erişimi, yasadışı işlenmesini veya ifşasını önlemek ve verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak için KVKK’nın gerektirdiği teknik ve idari önlemleri alır. Özel nitelikteki kişisel veriler için Castrol, mevzuatta belirtilen ek gerekli önlemleri uygular.
Bu önlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler, aşağıdaki 6. Bölüm’de açıklanan Castrol’un Saklama ve İmha Politikası’nda yer almaktadır.
Türkiye için lütfen Castrol’un Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikası'nı (Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikası, "Saklama ve İmha Politikası") da okuyun.
Bu politika, KVKK’nın 7. maddesi ve Kişisel Verilerin Silinmesi, İmha Edilmesi veya Anonimleştirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca, her bir işleme faaliyeti için saklama süresini, saklamayı gerektiren gerekçeleri ve bu sürenin dolması halinde uygulanan silme, imha veya anonimleştirme tekniklerini belirtmektedir.
Kişisel verileriniz Saklama ve İmha Politikası veya diğer ilgili Türk mevzuatı (vergi ve muhasebe kanunları gibi) uyarınca saklanır. Castrol, belirli aralıklarla süresi dolmuş verilerin imhasını gerçekleştirir.
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Castrol’a başvurarak:
Madde kapsamındaki haklarınızı kullanmak için, talebinizi Castrol’e Türkçe olarak, yazılı olarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de izin verilen yöntemlerden biri ile aşağıdaki adrese iletebilirsiniz:
KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, Castrol talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve otuz (30) gün içinde, talebin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarifesine göre belirlenen ücret hariç olmak üzere, ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Bu Ek, değişen koşulları ve yasal gereklilikleri yansıtmak üzere güncellenebilir. Güncellemeler www.castrol.com.tr adresinden takip edilebilir.
Bu Ek, en son Kasım 2026’da güncellenmiştir.
Castrol Madeni Yağlar Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No: 282068-5
Adres: İçerenköy Mah. Değirmenyolu Cad. Mengerler Blok No 28/1 İç Kapı No 12, 34752 Ataşehir, İstanbul, Türkiye
Kayıtlı e-posta (KEP): castrol@hs01.kep.tr
E-posta: privacy.response@castrol.com