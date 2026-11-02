Stonepeak, Castrol’deki çoğunluk hisselerini bp’den satın alma işlemini tamamladı
Londra ve New York, 2 Kasım 2026 – Altyapı alanında uzmanlaşmış önde gelen alternatif yatırım şirketi Stonepeak, bugün, madeni yağ sektöründe dünya lideri olan Castrol’ün %65 hissesini, BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP) şirketinden satın alma işlemini tamamladığını duyurdu. bp, Castrol’daki %35’lik azınlık hissesini elinde tutmaya devam edecek.
Stonepeak’in desteği ve bp’nin süregelen katkısıyla Castrol, otomotiv, ticari ve endüstriyel son kullanıcı pazarlarına yönelik, kritik öneme sahip madeni yağlar ve termal yönetim sıvıları alanında dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olarak konumunu daha da güçlendirecektir. Yeni sahiplik yapısı, Castrol’a daha fazla finansal ve operasyonel esneklik kazandırıyor. Bu sayede şirket, markanın teknolojisi, müşteri ilişkileri ve küresel erişiminden güç alarak mevcut faaliyet alanlarında ve ilişkili pazarlarda büyümesini hızlandırabilecek.
İşlemin duyurulduğu basın bülteninde belirtildiği üzere, Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu (“CPP Investments”) da dolaylı bir azınlık hissedarı olarak bu işlemi desteklemek amacıyla yatırım yapacaktır.
İşlemin tamamlanmasıyla birlikte, Castrol için yeni atanan Yönetim Kurulu’na Clariant AG’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Shell plc’nın eski İcra Kurulu Başkanı olan Ben van Beurden başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu, Başkan dahil dört bağımsız yönetim kurulu üyesi, Stonepeak’e bağlı üç yönetim kurulu üyesi, bp’den iki yönetim kurulu üyesi ve CPP Investments’tan bir yönetim kurulu üyesinden oluşacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin her biri, Castrol’a katkı sağlayacak önemli ve ilgili uzmanlıklara sahiptir.
Castrol, otomotiv, denizcilik, sanayi ve enerji sektörlerindeki müşterilere ve tüketicilere hizmet veren, dünyanın önde gelen yağlama maddesi markalarından biridir. Castrol markaları, şirketin yenilikçiliğe ve en son teknolojiye olan bağlılığıyla şekillenen üstün kalitesi ve yüksek performansı ile dünya çapında tanınmaktadır. 150’den fazla ülkede ürünleri satılan Castrol, 127 yılı aşkın süredir kara yollarında, yarış pistlerinde, havada, denizde ve uzayda her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunmuştur.
Castrol, çoğunluk kontrol hissesine sahip önde gelen bir alternatif yatırım şirketi olan Stonepeak ve BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP) tarafından desteklenmektedir. Castrol’un genel merkezi Birleşik Krallık’ta bulunmaktadır ve dünya çapında 6.000’den fazla çalışanı vardır. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.castrol.com
Stonepeak, altyapı alanında uzmanlaşmış, yaklaşık 98 milyar dolar yönetilen varlığa sahip önde gelen bir alternatif yatırım şirketidir. Stonepeak, dünya çapında ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklı, fiziki varlığa dayalı işletmelere yaptığı yatırımlar yoluyla, aşağı yönlü riskten korunma ve güçlü risk ayarlı getirilere odaklanarak yatırımcıları ve portföy şirketleri için değer yaratmayı hedeflemektedir. Stonepeak, özel sermaye ve kredi yatırım araçlarının sponsoru olarak, dijital altyapı, enerji ve enerji dönüşümü, ulaştırma ve lojistik ile gayrimenkul gibi hedef sektörlerindeki yatırımların büyümesini sağlamak amacıyla sermaye, operasyonel destek ve kararlı bir ortaklık sunmaktadır.
Stonepeak’in genel merkezi New York’tadır ve Houston, Washington, D.C., Londra, Hong Kong, Seul, Singapur, Sidney, Tokyo, Abu Dabi ve Riyad’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.stonepeak.com adresini ziyaret edin.
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
Victoria Johnson