Yeni sahiplik yapısı, Castrol’e bir sonraki büyüme aşamasını desteklemek için daha fazla finansal ve operasyonel esneklik sağlıyor

Castrol için, Clariant AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Shell plc’ün eski İcra Kurulu Başkanı olan Ben van Beurden’in başkanlık edeceği yeni Yönetim Kurulu oluşturuldu

Londra ve New York, 2 Kasım 2026 – Altyapı alanında uzmanlaşmış önde gelen alternatif yatırım şirketi Stonepeak, bugün, madeni yağ sektöründe dünya lideri olan Castrol’ün %65 hissesini, BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP) şirketinden satın alma işlemini tamamladığını duyurdu. bp, Castrol’daki %35’lik azınlık hissesini elinde tutmaya devam edecek.

Stonepeak’in desteği ve bp’nin süregelen katkısıyla Castrol, otomotiv, ticari ve endüstriyel son kullanıcı pazarlarına yönelik, kritik öneme sahip madeni yağlar ve termal yönetim sıvıları alanında dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olarak konumunu daha da güçlendirecektir. Yeni sahiplik yapısı, Castrol’a daha fazla finansal ve operasyonel esneklik kazandırıyor. Bu sayede şirket, markanın teknolojisi, müşteri ilişkileri ve küresel erişiminden güç alarak mevcut faaliyet alanlarında ve ilişkili pazarlarda büyümesini hızlandırabilecek.

Bu, Castrol’un 127 yıllık tarihinde heyecan verici bir dönüm noktasıdır ve bunun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” Castrol’un olağanüstü yönetim ekibi ve çalışanlarıyla yakın işbirliği içinde, kısa vadeli çabalarımız, operasyonel iyileştirmelere ve sürdürülebilir büyümeye odaklanacaktır. “Castrol’un önünde son derece parlak bir gelecek olduğuna inanıyoruz ve Castrol’un pazardaki lider konumunu daha da güçlendirmesine, müşterilerine değer sunmaya devam etmesine ve bir sonraki büyüme aşamasını gerçekleştirmesine katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Anthony Borreca Stonepeak’in Kıdemli Genel Müdürü

Castrol, güvenilir markaları, sağlam müşteri ilişkileri, yetenekli çalışanları ve net bir büyüme stratejisiyle, son derece güçlü bir konumdan, yolculuğunun bir sonraki aşamasına başlıyor. bp bünyesinde başardıklarımızdan gurur duyuyorum. Ayrıca Stonepeak ile birlikte bu ivmeyi daha da ileriye taşımak, Castrol’un tüm potansiyelini ortaya çıkarmak ve paydaşlarımıza daha fazla değer sunmak için çalışmaktan büyük heyecan duyuyorum. Michelle Jou Castrol İcra Kurulu Başkanı

İşlemin duyurulduğu basın bülteninde belirtildiği üzere, Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu (“CPP Investments”) da dolaylı bir azınlık hissedarı olarak bu işlemi desteklemek amacıyla yatırım yapacaktır.

İşlemin tamamlanmasıyla birlikte, Castrol için yeni atanan Yönetim Kurulu’na Clariant AG’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Shell plc’nın eski İcra Kurulu Başkanı olan Ben van Beurden başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu, Başkan dahil dört bağımsız yönetim kurulu üyesi, Stonepeak’e bağlı üç yönetim kurulu üyesi, bp’den iki yönetim kurulu üyesi ve CPP Investments’tan bir yönetim kurulu üyesinden oluşacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin her biri, Castrol’a katkı sağlayacak önemli ve ilgili uzmanlıklara sahiptir.