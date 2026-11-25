Dünyanın önde gelen otomotiv markalarıyla ortak bir mühendislik hikayesi: İçinde Castrol Var
25 Kasım 2026
Castrol, yeni reklam kampanyasında Volkswagen, Škoda, Audi, Volvo, CUPRA, Ford ve Renault ile olan iş birliklerini “İçinde Castrol Var” söylemi altında buluşturuyor.
Kampanya; motor yağı performansını yalnızca bir ürün vaadi olarak değil, motor teknolojisi, OEM spesifikasyonları, test süreçleri ve birlikte geliştirilen teknik çözümler üzerinden anlatıyor. Castrol’ün otomotiv üreticileriyle yürüttüğü mühendislik çalışmaları; sürtünme yönetimi, aşınma koruması, termal dayanım, motor temizliği ve uzun dönem performans gibi kritik ihtiyaçlara yanıt veren yağ teknolojilerine dönüşüyor.
Bu yaklaşım, Castrol’ün yalnızca bir motor yağı markası değil; araç üreticilerinin teknik gereksinimleriyle birlikte çalışan, test eden ve geliştiren bir mühendislik partneri olduğunu ortaya koyuyor.
Çünkü performansın, korumanın ve mühendisliğin #İçindeCastrolVar.
Volvo’nun Bi’ Bildiği Var, İçinde Castrol Var
Volkswagen’in Bi’ Bildiği Var, İçinde Castrol Var
Volkswagen’in Bi’ Bildiği Var, İçinde Castrol Var
Skoda’nın Bi’ Bildiği Var, İçinde Castrol Var
Ford’un Bi’ Bildiği Var, İçinde Castrol Var
Audi’nin Bi’ Bildiği Var, İçinde Castrol Var
Cupra’nın Bi’ Bildiği Var, İçinde Castrol Var
Renault’nun Bi’ Bildiği Var, İçinde Castrol Var
Sürüşün heyecanını yaşamak isteyenler için. Castrol EDGE motorun gerçek performansını ortaya çıkarır.
Aracınızla birlikte daha uzun yollar katetmek için. Castrol GTX motor ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
Motorunuzu en çok ihtiyaç duyduğu anda koruyun. Castrol MAGNATEC harekete geçtiğiniz andan itibaren durmaksızın koruma sağlar.