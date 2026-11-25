25 Kasım 2026

Castrol, yeni reklam kampanyasında Volkswagen, Škoda, Audi, Volvo, CUPRA, Ford ve Renault ile olan iş birliklerini “İçinde Castrol Var” söylemi altında buluşturuyor.

Kampanya; motor yağı performansını yalnızca bir ürün vaadi olarak değil, motor teknolojisi, OEM spesifikasyonları, test süreçleri ve birlikte geliştirilen teknik çözümler üzerinden anlatıyor. Castrol’ün otomotiv üreticileriyle yürüttüğü mühendislik çalışmaları; sürtünme yönetimi, aşınma koruması, termal dayanım, motor temizliği ve uzun dönem performans gibi kritik ihtiyaçlara yanıt veren yağ teknolojilerine dönüşüyor.



Bu yaklaşım, Castrol’ün yalnızca bir motor yağı markası değil; araç üreticilerinin teknik gereksinimleriyle birlikte çalışan, test eden ve geliştiren bir mühendislik partneri olduğunu ortaya koyuyor.

Çünkü performansın, korumanın ve mühendisliğin #İçindeCastrolVar.