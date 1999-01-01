Dados pessoais, ou informações pessoais, significam quaisquer informações sobre uma pessoa física por meio das quais ela possa ser identificada direta ou indiretamente. Poderemos tratar os seguintes dados pessoais a seu respeito:

Quando aplicável, poderemos fornecer declarações de privacidade complementares ou avisos específicos de determinada jurisdição, a fim de disponibilizar informações adicionais sobre nossas atividades de tratamento, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis e as práticas locais.

Esta Declaração explica os tipos de dados pessoais que tratamos a seu respeito, as finalidades para as quais tratamos seus dados pessoais, como os utilizamos e protegemos, por quanto tempo os conservamos e os seus direitos em relação aos seus dados pessoais.

outras pessoas que interajam conosco por meio de nossos ativos digitais, programas, eventos, consultas e outras atividades comerciais.

Quando você visita qualquer um de nossos sites ou aplicativos (o “ Ativo Digital ”), participa de um de nossos programas ou eventos, entra em contato conosco, adquire nossos produtos e serviços e/ou realiza negócios conosco de qualquer outra forma, uma entidade ou afiliada da Castrol (“ Castrol ”, “ nós ”, “ nos ” ou “ nosso ”) poderá coletar e tratar seus dados pessoais.

Endereço IP, tipo e versão do navegador, configuração de fuso horário e localização, tipos e versões de plug-ins do navegador, sistema operacional e plataforma, além de outras tecnologias presentes nos dispositivos que você utiliza para acessar nossos Ativos Digitais (por exemplo, por meio de cookies e outros rastreadores).

Normalmente manteremos um registro das comunicações mantidas com você. Isso pode incluir chamadas telefônicas, que gravamos para auxiliar no treinamento de nossa equipe e na realização de controles de qualidade.

Preferências de marketing ou de uso que você nos fornece ou que podemos inferir a partir de outros dados disponibilizados a nós.

Detalhes das transações que você realiza por meio de nossos canais, da prestação dos serviços que fornecemos e dados de pagamento.

A tabela abaixo apresenta, com mais detalhes, por que coletamos e como utilizamos seus dados, bem como as bases legais aplicáveis nos termos da legislação de proteção de dados.

Quando exigido pela legislação aplicável, asseguramos que contamos com uma base legal adequada ou outra justificativa válida para tratar seus dados pessoais para as finalidades descritas nesta Declaração. Dependendo da jurisdição e dos requisitos aplicáveis, poderemos nos valer de uma ou mais bases legais ou fundamentos de tratamento disponíveis, incluindo os descritos abaixo:

Quando utilizamos seus dados pessoais para as finalidades descritas nesta Declaração de Privacidade, asseguramos que dispomos de uma base legal para fazê-lo.

Para obter mais informações sobre os cookies que utilizamos e sobre como gerenciar suas preferências, consulte a página de Preferências de Cookies disponível em cada um de nossos Ativos Digitais.

Você pode gerenciar suas preferências de cookies por meio da página de Preferências de Cookies disponível em nosso Ativo Digital. Também pode configurar seu navegador para recusar todos ou alguns cookies ou para notificá-lo quando cookies estiverem sendo inseridos. Observe que a desativação de determinados cookies pode afetar o funcionamento ou a disponibilidade de alguns recursos de nossos Ativos Digitais.

Quando você visita nosso Ativo Digital, nós e nossos prestadores de serviços podemos utilizar cookies e tecnologias semelhantes para coletar informações sobre o seu uso de nossos Ativos Digitais.

(como consultoria, bancos, serviços jurídicos, de seguros e contábeis) ou reestruturar nosso negócio, inclusive no contexto de vendas, transferências, fusões e aquisições (e as negociações do anterior).

• cumprir e avaliar a conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis, bem como com políticas e procedimentos internos;

Você pode retirar esse consentimento/cancelar a inscrição a qualquer momento clicando no link de cancelamento de cadastro em cada comunicação.

Interesse legítimo (informando nossos clientes sobre o Ativo Digital e nossos produtos e serviços), a menos que o consentimento seja exigido pela legislação aplicável de proteção de dados.

• realizar atividades de análise de mercado; e/ou personalizar os ativos, serviços ou comunicações digitais com base nos dados de perfil que aplicamos a você.

• para se comunicar com você e fornecer informações sobre serviços, produtos e/ou eventos que possam ser do seu interesse por e-mail, telefone e redes sociais • realizar segmentação de mercado (inclusive para fins de marketing);

Interesses legítimos (melhorar e aprimorar nosso modelo de negócios e serviços, melhor compreensão dos nossos clientes), a menos que o consentimento seja exigido pela legislação aplicável de proteção de dados.

• realizar atividades de análise de mercado; e/ou personalizar os ativos, serviços ou comunicações digitais com base nos dados de perfil que aplicamos a você.

Consentimento somente quando exigido pela lei aplicável de proteção de dados, por exemplo, em relação a informações obtidas de cookies não essenciais e tecnologias similares. Você pode retirar esse consentimento a qualquer momento em suas preferências de cookies

Interesse legítimo (fornecer funcionalidades necessárias do nosso ativo digital), a menos que o consentimento seja exigido pela lei aplicável de proteção de dados.

Interesses legítimos (manutenção e gestão de serviços de tecnologia da informação, segurança de redes e dados e prevenção de fraudes), a menos que o consentimento seja exigido pela legislação aplicável de proteção de dados.

• para monitoramento estatístico e análise de ataques atuais a dispositivos e sistemas e para a adaptação contínua das soluções fornecidas para proteger dispositivos e sistemas contra ataques atuais.

• para realizar a solução de problemas/análises necessárias para detectar códigos/atores maliciosos e entender como isso pode afetar seu sistema de TI; e/ou

• Revisão contínua e melhoria das informações fornecidas sobre nossos ativos digitais para garantir que sejam amigáveis ao usuário e para prevenir possíveis interrupções ou ataques cibernéticos;

Interesses legítimos (para gerenciar e fornecer serviços efetivamente a você e para melhorar nossos serviços), a menos que o consentimento seja exigido pela lei aplicável de proteção a dados.

• melhorar a qualidade, o conteúdo e a relevância de nossas comunicações (onde você assinou para receber nossas comunicações) acompanhando suas interações com essa comunicação, como se você recebe, abre ou clica em um link dentro de uma comunicação por e-mail.

Para fins de gestão de clientes e para administrar e melhorar nosso negócio (incluindo nossos serviços e produtos). Isso inclui:

Você pode optar por não nos fornecer seus dados pessoais. No entanto, se optar por não fornecê-los, pode ser que não possamos oferecer alguns de nossos serviços para você.

Perfilamento

Podemos aplicar perfis a você com base nos dados pessoais mencionados acima. Esses perfis podem ser usados para personalizar o Ativo Digital ou serviços, decidir o que anunciar para você e/ou como parte da detecção e prevenção de ameaças de segurança.

4. Informações que compartilhamos

Compartilhamento intragrupo

Podemos compartilhar seus dados pessoais com outras entidades do nosso grupo de empresas como parte das operações de negócios.

Provedores de serviços terceirizados

Podemos compartilhar seus dados pessoais com provedores de serviços terceirizados, agentes e contratados para nos fornecer serviços (por exemplo, nossos contadores, consultores profissionais e provedores de TI e comunicação). Também podemos compartilhar seus dados pessoais com nossos parceiros comerciais, que podem utilizá-los para seus próprios fins (conforme permitido pela lei aplicável de proteção de dados), como administrar e promover seus produtos/serviços. Qualquer fornecedor terceirizado que contratarmos deve proteger seus dados pessoais de acordo com as medidas de segurança contratualmente exigidas.

Plataformas de mídia social

Na medida em que for aplicável, podemos usar seus dados pessoais para realizar campanhas publicitárias em plataformas de mídia social como LinkedIn, Instagram e Facebook para fornecer informações sobre novos serviços ou produtos futuros, e para garantir que você receba apenas publicidade relevante sobre nossos produtos e serviços. Podemos compartilhar seus dados pessoais com plataformas de redes sociais para que você veja publicidade sobre nossos produtos e serviços ou de nossos parceiros que acreditamos que você terá interesse ao interagir com a plataforma relevante de mídia social. Também podemos compartilhar seus dados pessoais com plataformas de mídia social para nos ajudar a apresentar publicidade relevante para pessoas que as redes sociais consideram que provavelmente têm interesses semelhantes aos seus.

Divulgações legais e regulatórias

Podemos divulgar seus dados pessoais conforme exigido por lei, ou quando acreditarmos que a divulgação é necessária para proteger nossos direitos e/ou cumprir um processo judicial, ordem judicial, solicitação de um regulador ou qualquer outro processo legal que nos tenha sido entregue. Também podemos compartilhar seus dados pessoais em conexão com processos judiciais. Esses órgãos podem estar situados fora da sua jurisdição. Nesses casos, a autoridade legal e/ou regulatória será considerada um controlador de dados (não agindo sob nossas instruções) e será a principal responsável por decidir como seus dados pessoais serão mantidos e utilizados após serem compartilhados por nós.

Também podemos compartilhar seus dados pessoais com agências de referência de crédito e agências de prevenção a fraudes para fins de avaliação de crédito e adequação do produto, verificação da sua identidade, gerenciamento da sua conta e prevenção de atividades criminosas.

Beneficiários da reestruturação

Podemos compartilhar seus dados pessoais com terceiros (e seus consultores) para quem podemos escolher vender, transferir ou unir partes do nosso negócio ou de nossos ativos.

5. Transferências internacionais

Como empresa internacional, podemos armazenar ou transferir seus dados pessoais para outras entidades do grupo ao redor do mundo. Quando isso acontece, garantiremos que a jurisdição importadora ofereça um nível adequado de proteção de dados, ou forneceremos os dados pessoais sob um marco de conformidade abrangente, flexível e global, que implemente medidas e salvaguardas apropriadas (incluindo o módulo relevante das cláusulas contratuais padrão da UE e o Adendo do Reino Unido, quando aplicável) para garantir que seus dados pessoais sejam protegidos de acordo com as leis aplicáveis de proteção de dados.

Da mesma forma, quando transferimos dados pessoais para terceiros localizados em outra jurisdição, garantiremos que medidas adequadas estejam em vigor para garantir um nível adequado de proteção para seus dados pessoais, como incluindo cláusulas apropriadas em nossos acordos com terceiros.

Você pode solicitar mais informações sobre nossas transferências internacionais e as salvaguardas contratuais que implementamos usando os dados de contato abaixo.

6. Retenção dos seus dados

O tempo que iremos manter seus dados pessoais variará conforme o propósito para o qual os estamos utilizando. Precisaremos manter seus dados pessoais pelo tempo necessário para cada finalidade, conforme conforme nossas necessidades comerciais, conforme documentado em nossas políticas internas. Essas regras podem variar entre jurisdições. Por exemplo, se você estiver no Reino Unido e tivermos um contrato com você, normalmente reteremos seus dados pessoais por 6 anos após a rescisão desse contrato, a menos que haja litígio, caso contrário os guardaremos por mais tempo.

Calculamos o período de retenção com base no tempo em que os dados pessoais são necessários para: (a) cumprir os propósitos descritos nesta Declaração de Privacidade, (b) cumprir os prazos exigidos ou recomendados por autoridades reguladoras, órgãos profissionais ou associações, (c) cumprir as leis aplicáveis, cláusulas legais e outras obrigações legais (incluindo obrigações contratuais), e (d) cumprir suas solicitações.

Podem existir leis ou regulamentos que estabelecem um período mínimo pelo qual devemos manter seus dados pessoais. Só guardaremos seus dados pelo período definido de retenção, antes de anonimizar ou excluir os dados. Anonimizar dados pessoais significa garantir que os dados não sejam mais identificáveis para você pessoalmente. Fazemos isso agregando os dados (por exemplo, para fazer uma constatação sobre um grupo de pessoas em vez de um indivíduo específico) ou removendo quaisquer identificadores pessoais (por exemplo, informações de contato) para que ainda possamos usar dados para identificar tendências e padrões, mas não podemos vinculá-los a você.

Se você optar por cancelar a inscrição de um serviço, podemos manter uma 'lista de supressão' contendo seus dados para saber que você se inscreveu e para garantir que não seja mais contatado. Seus dados pessoais mantidos em uma lista de supressão não serão usados para nenhum outro propósito.

7. Seus Direitos

Alguns ou todos os direitos listados abaixo se aplicarão a você dependendo de onde estiver localizado. Por exemplo, se você estiver localizado no EEE ou no Reino Unido, você terá direito a todos os direitos listados abaixo, e se estiver na Austrália, terá o direito de acessar e corrigir seus dados pessoais.

7.1 Direitos de Proteção de Dados

Acesso aos seus dados pessoais. Quando aplicável, você tem direito a receber uma cópia dos dados pessoais que possuímos sobre você.

Quando aplicável, você tem direito a receber uma cópia dos dados pessoais que possuímos sobre você. Correção dos dados pessoais que possuímos sobre você. Você pode solicitar que corrijam quaisquer dados incompletos ou imprecisos que possuímos sobre você, embora possamos precisar verificar a precisão dos novos dados que você nos fornece. É importante que os dados pessoais que possuímos sobre você sejam precisos e atualizados. Por favor, entre em contato conosco usando os dados de contato abaixo para nos atualizar caso haja qualquer alteração em seus dados pessoais.

Você pode solicitar que corrijam quaisquer dados incompletos ou imprecisos que possuímos sobre você, embora possamos precisar verificar a precisão dos novos dados que você nos fornece. É importante que os dados pessoais que possuímos sobre você sejam precisos e atualizados. Por favor, entre em contato conosco usando os dados de contato abaixo para nos atualizar caso haja qualquer alteração em seus dados pessoais. Apagamento dos seus dados pessoais. Você pode solicitar que excluamos ou removamos dados pessoais quando não houver motivo prioritário para continuarmos a processá-los. Você também tem o direito de nos pedir que excluamos ou removamos seus dados pessoais quando tenha exercido com sucesso seu direito de se opor ao processamento (veja abaixo), quando processamos suas informações ilegalmente ou quando somos obrigados a apagar seus dados pessoais para cumprir nossas obrigações legais.

Você pode solicitar que excluamos ou removamos dados pessoais quando não houver motivo prioritário para continuarmos a processá-los. Você também tem o direito de nos pedir que excluamos ou removamos seus dados pessoais quando tenha exercido com sucesso seu direito de se opor ao processamento (veja abaixo), quando processamos suas informações ilegalmente ou quando somos obrigados a apagar seus dados pessoais para cumprir nossas obrigações legais. Restrição ao processamento de seus dados pessoais. Você pode solicitar a suspensão do processamento dos seus dados pessoais nos seguintes cenários:

Se quiser que estabeleçamos a precisão dos dados; - Quando nosso uso dos dados é ilegal, mas você não quer que os apaguemos; Onde você precisa que possamos manter os dados mesmo que não precisemos mais deles, pois você precisa deles para estabelecer, exercer ou defender reivindicações legais; ou Você se opôs ao nosso uso das informações, mas precisamos verificar se temos fundamentos legítimos para continuar processando.

Você pode solicitar a suspensão do processamento dos seus dados pessoais nos seguintes cenários: Transferência de certos de seus dados pessoais para você ou para terceiros. Quando esse direito se aplicar, forneceremos a você, ou a um terceiro escolhido, seus dados pessoais em um formato estruturado, comumente usado e legível por máquina. Por favor, note que esse direito se aplica apenas às informações que você nos forneceu e que processamos com base em consentimento ou quando necessário para cumprir um contrato com você.

Quando esse direito se aplicar, forneceremos a você, ou a um terceiro escolhido, seus dados pessoais em um formato estruturado, comumente usado e legível por máquina. Por favor, note que esse direito se aplica apenas às informações que você nos forneceu e que processamos com base em consentimento ou quando necessário para cumprir um contrato com você. Retirar o consentimento quando dependemos do consentimento para processar seus dados pessoais. A retirada não afetará a legalidade de qualquer processamento realizado antes de você retirar seu consentimento. Se você retirar seu consentimento, pode ser que não possamos fornecer certos produtos ou serviços a você. Informaremos se esse for o caso no momento em que você retirar seu consentimento. Quando buscarmos consentimento, ele pode ser retirado por meio de uma ferramenta digital de gerenciamento de consentimento ou enviando um e-mail para os dados de contato listados abaixo.

7.2 Direito de protestar

Quando processamos seus dados pessoais com base em interesses legítimos, você tem o direito de se opor a tal tratamento, incluindo perfilamento por motivos relacionados à sua situação particular, a qualquer momento.

Se você exercer seu direito de contestação, cessaremos o processamento de seus dados pessoais nesse contexto. Em alguns casos, entretanto, podemos demonstrar que temos motivos legítimos de validação para continuar processando seus dados pessoais e, se for o caso, informaremos você.

7.3 Direito de reclamar à sua autoridade supervisora

Estamos comprometidos em trabalhar com você para obter uma resolução justa de qualquer reclamação sobre o uso de suas informações. Se você tiver alguma preocupação ou desejar fazer uma reclamação às nossas equipes de privacidade (incluindo os agentes de proteção de dados relevantes), por favor, utilize os detalhes fornecidos abaixo na seção Contato-Conosco.

Você pode ter o direito de reclamar a uma autoridade supervisora competente.

Por favor, esteja ciente de que todos os direitos listados acima não são absolutos e existem situações em que não podem ser exercidos ou não são relevantes.

8. Quem é responsável pelos seus dados pessoais

A entidade Castrol responsável pelo processamento dos seus dados pessoais é ou Castrol Group Holdings Limited, ou a empresa Castrol relevante que opera em seu país ou região. Quando necessário, encontre mais informações sobre a empresa local da Castrol no Adendo específico do seu país. Dependendo da atividade de processamento, outras empresas do grupo Castrol também podem processar seus dados pessoais.

Se você tiver alguma dúvida sobre esta Declaração, nossas práticas de privacidade ou seus direitos de proteção de dados, por favor, entre em contato conosco pelo privacy.response@castrol.com, incluindo Oficiais de Proteção de Dados ou outros contatos de privacidade, quando aplicável.

Ao entrar em contato conosco, por favor, indique o país e/ou estado onde você reside para que possamos fornecer as informações apropriadas e tratar sua solicitação de acordo com as leis aplicáveis.

Quando você exerce seus direitos de privacidade, podemos solicitar que forneça informações necessárias para verificar sua identidade. Se você enviar uma solicitação por meio de um terceiro autorizado, podemos exigir evidências de que o terceiro está autorizado a agir em seu nome antes de processar sua solicitação.

9. Sites de terceiros para os quais estamos linkados

Nossos Ativos Digitais podem conter links para sites, serviços ou conteúdos externos fornecidos por terceiros, que estão fora do nosso controle e não são cobertos por esta Declaração. Interagir com este conteúdo externo pode permitir que terceiros coletem ou compartilhem informações sobre você. As práticas de privacidade desses terceiros são regidas por suas próprias declarações de privacidade. Incentivamos você a ler os termos destes terceiros para entender melhor suas práticas de privacidade.

10. Alteração nesta Declaração de Privacidade

Esta declaração foi atualizada pela última vez em outubro de 2026. Atualizaremos novamente quando necessário para refletir mudanças na lei e em nossas práticas. Se fizermos uma alteração significativa nesta Declaração de Privacidade, você receberá um aviso por e-mail apropriado, de acordo com os requisitos legais. Incentivamos que você revise periodicamente esta Declaração para se manter informado sobre o tratamento dos seus dados pessoais.