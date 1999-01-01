Stonepeak conclui aquisição de participação majoritária de controle na Castrol junto à bp
Londres e Nova Iorque, 2 de novembro de 2026 – A Stonepeak, uma empresa líder em investimentos alternativos especializada em infraestrutura, anunciou hoje que concluiu a aquisição de uma participação de 65% na Castrol, líder global em lubrificantes, da BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). A bp manterá uma participação minoritária de 35% na Castrol.
Com o apoio da Stonepeak e o suporte contínuo da bp, a Castrol continuará a consolidar sua posição como uma das maiores fornecedoras mundiais de lubrificantes essenciais e fluidos de gerenciamento térmico para o mercado automotivo, comercial e industrial. A nova estrutura de propriedade dá à Castrol maior flexibilidade financeira e operacional, permitindo que o negócio acelere o crescimento em sua área de atuação existente e em mercados adjacentes, respaldado pela tecnologia da marca, pelos relacionamentos com os clientes e pelo alcance global.
Conforme declarado no comunicado que anunciou a operação, o Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments") também investirá para apoiar a transação, Na condição de investidor minoritário indireto.
Com a conclusão da operação, um novo Conselho de Administração foi nomeado para a Castrol, que será presidido por Ben van Beurden, Chairman da Clariant AG e ex-CEO da Shell plc. O Conselho será composto por quatro conselheiros independentes, incluindo o Presidente, três conselheiros afiliados à Stonepeak, dois da bp, e um da CPP Investments. Cada um dos diretores traz ampla experiência e conhecimentos relevantes que contribuirão para a Castrol.
A Castrol é uma das principais marcas de lubrificantes do mundo, atendendo clientes e consumidores nos setores automotivo, marinho, industrial e de energia. As marcas Castrol são reconhecidas globalmente por sua qualidade premium e alto desempenho, moldadas pelo compromisso da empresa com a inovação e tecnologia de ponta. Com produtos vendidos em mais de 150 países, a Castrol tem ajudado a manter as coisas em movimento em estradas e pistas de corrida, no ar, no mar e no espaço por mais de 127 anos.
A Castrol é apoiada pela Stonepeak, uma empresa líder em investimentos alternativos que detém uma participação majoritária de controle, e pela BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). A sede da Castrol fica no Reino Unido e a empresa possui mais de 6.000 funcionários ao redor do mundo. Para mais informações, por favor visite: www.castrol.com
A Stonepeak é uma empresa líder em investimentos alternativos, especializada em infraestrutura, com aproximadamente $98 bilhões em ativos sob gestão. Através do seu investimento em negócios defensivos e de ativos reais globalmente, a Stonepeak visa criar valor para seus investidores e empresas do portfólio, com foco na proteção contra perdas e em retornos fortes ajustados ao risco. A Stonepeak, como patrocinadora de veículos de investimento em private equity e crédito, fornece capital, suporte operacional e parceria comprometida para crescer investimentos em seus setores-alvo, que incluem infraestrutura digital, energia e transição energética, transporte e logística, e imóveis.
A Stonepeak está sediada em Nova Iorque, com escritórios em Houston, Washington, D.C., Londres, Hong Kong, Seul, Singapura, Sydney, Tóquio, Abu Dhabi e Riade. Para mais informações, por favor visite www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
publicaffairs@stonepeak.com
Castrol:
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