A nova estrutura de propriedade oferece à Castrol maior flexibilidade financeira e operacional para apoiar sua próxima fase de crescimento

Estabelece um novo Conselho de Administração para a Castrol, presidido por Ben van Beurden, presidente do Conselho de Administração da Clariant AG e ex-CEO da Shell plc

Londres e Nova Iorque, 2 de novembro de 2026 – A Stonepeak, uma empresa líder em investimentos alternativos especializada em infraestrutura, anunciou hoje que concluiu a aquisição de uma participação de 65% na Castrol, líder global em lubrificantes, da BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). A bp manterá uma participação minoritária de 35% na Castrol.

Com o apoio da Stonepeak e o suporte contínuo da bp, a Castrol continuará a consolidar sua posição como uma das maiores fornecedoras mundiais de lubrificantes essenciais e fluidos de gerenciamento térmico para o mercado automotivo, comercial e industrial. A nova estrutura de propriedade dá à Castrol maior flexibilidade financeira e operacional, permitindo que o negócio acelere o crescimento em sua área de atuação existente e em mercados adjacentes, respaldado pela tecnologia da marca, pelos relacionamentos com os clientes e pelo alcance global.

Este é um marco emocionante na história de 127 anos da Castrol, e estamos entusiasmados por fazer parte disso. Em estreita colaboração com a excepcional equipe de liderança e os funcionários da Castrol, nossos esforços a curto prazo se concentrarão na melhoria operacional e no crescimento sustentável. . Acreditamos que a Castrol tem um futuro extremamente promissor e estamos entusiasmados com a oportunidade de ajudá-la a fortalecer sua posição de liderança no mercado, continuar atendendo às necessidades de seus clientes e impulsionar sua próxima fase de crescimento Anthony Borreca Diretor Geral Sênior na Stonepeak

A Castrol inicia a próxima parte de sua jornada a partir de uma posição sólida, com marcas confiáveis, relacionamento forte com clientes, colegas talentosos e uma estratégia clara para o crescimento. Tenho orgulho do que conquistamos como parte da bp Também estou entusiasmada em trabalhar com a Stonepeak para dar continuidade a esse impulso, desenvolver todo o potencial da Castrol e gerar mais valor para nossos stakeholders. Michelle Jou CEO da Castrol

Conforme declarado no comunicado que anunciou a operação, o Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments") também investirá para apoiar a transação, Na condição de investidor minoritário indireto.

Com a conclusão da operação, um novo Conselho de Administração foi nomeado para a Castrol, que será presidido por Ben van Beurden, Chairman da Clariant AG e ex-CEO da Shell plc. O Conselho será composto por quatro conselheiros independentes, incluindo o Presidente, três conselheiros afiliados à Stonepeak, dois da bp, e um da CPP Investments. Cada um dos diretores traz ampla experiência e conhecimentos relevantes que contribuirão para a Castrol.