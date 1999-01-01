新たな株主構成のもと、Castrolは財務・事業運営の柔軟性を高め、次の成長段階へ

Clariant AG会長でShell plc元CEOのBen van Beurden氏を会長に迎え、Castrolの新たな取締役会を発足

ロンドン／ニューヨーク、2026年11月2日 - インフラ分野を中心に投資を行う大手投資会社Stonepeakは本日、BP p.l.c.（以下「bp」）から、世界有数の潤滑油ブランドであるCastrolの株式65％を取得する取引を完了したと発表しました。これによりStonepeakがCastrolの経営権を取得し、bpは引き続き35％の株式を保有します。

Stonepeakによる支援とbpからの継続的なサポートのもと、Castrolは、乗用車、商用車、産業用途向けの重要な潤滑油およびサーマルマネジメントフルードを世界規模で提供する大手企業として、さらなる成長を目指します。

新たな株主構成により、Castrolは財務面および事業運営面でこれまで以上に柔軟性を高めることができます。これまで培ってきた技術力、顧客との強固な関係、世界的な事業基盤を生かし、既存市場での成長をさらに加速するとともに、周辺市場への事業拡大を進めていきます。

Stonepeakのシニア・マネージング・ディレクター、Anthony Borreca氏は、次のように述べています。

「今回の取引は、Castrolの127年の歴史における大きな節目であり、その一員となれることを大変うれしく思います。Castrolの優れた経営陣や従業員の皆さんと緊密に連携し、当面は事業運営の改善と持続的な成長に注力していきます。Castrolには非常に明るい未来があると確信しています。今後も業界をリードする地位をさらに強固なものとし、お客様への価値提供を続けながら、次の成長段階へ進んでいけるよう支援していきます。」

Castrol最高経営責任者（CEO）のMichelle Jou氏は、次のように述べています。

「Castrolは、信頼されるブランド、顧客との強固な関係、優れた人材、そして明確な成長戦略という確かな強みを持って、新たな一歩を踏み出します。bpの一員としてこれまで成し遂げてきたことを誇りに思います。また、Stonepeakとともにこれまでの成長をさらに加速させ、Castrolが持つ可能性を最大限に引き出し、ステークホルダーの皆さまにより大きな価値を提供していけることを楽しみにしています。」

発表済みのプレスリリースのとおり、Canada Pension Plan Investment Board（CPP Investments）も、本取引を支援する間接的な少数株主として出資します。

また、本取引の完了に伴い、Castrolでは新たな取締役会が発足しました。会長には、Clariant AG会長でShell plcの元最高経営責任者（CEO）であるBen van Beurden氏が就任します。

取締役会は、会長を含む独立取締役4名、Stonepeak関係者3名、bpから2名、CPP Investmentsから1名の計10名で構成されます。それぞれの取締役が持つ豊富な経験と専門知識を、Castrolの今後の成長に生かしていきます。

取締役会会長のBen van Beurden氏は、次のように述べています。

「Castrolほど、世界の「動き」と深く関わっている企業は多くありません。このたび会長に就任できることを大変うれしく思います。Castrolの優れたチームとStonepeakの知見を生かし、この象徴的なブランドが長年築いてきた信頼と品質をさらに発展させていきます。お客様やパートナーの皆さまの期待にこれからも応え、それを上回る価値を提供することで、世界のあらゆる「動き」を支え続けていきます。Castrolの未来を心から楽しみにしており、新たな取り組みを始められることを大変うれしく思います。」