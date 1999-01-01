プレスリリース

2026年11月12日

BPカストロール株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：平川雅規）は、エンジンオイル「カストロール エッジ」を購入して応募すると景品をプレゼントする「500円分ポイントが必ずもらえる！ カストロール エッジ レシート応募キャンペーン」を2026年11月13日（金）～2027年1月12日（火）＊１まで実施いたします。

キャンペーンページ にアクセスし、必要事項に答えて応募すると、デジタルポイント500円分をプレゼントします。デジタルポイントは楽天ポイントもしくはVポイントからご選択いただけます。

さらに、「カストロールエンジンシャンプー」を同時購入いただいた方には、

「絶対にもらえる景品：フロントサンシェード」をもれなくプレゼント。



同時に抽選で5名様に「ジャガーTCSレーシングペア応援チケット」が当たります。たくさんのご応募をお待ちしています。

＊１：キャンペーン期間（レシート有効期間）：2026年11月13日（金）00:00～2027年1月5日（火）23:59

【キャンペーン概要】

名称：500円分ポイントが必ずもらえる！ カストロール エッジ レシート応募キャンペーン内容：

キャンペーン期間中に、「キャンペーン告知のある実施店」にて

「カストロール エッジ」3L以上をご購入の上キャンペーンページにアクセスし、対象商品購入時のレシートをアップロードし、必要事項をご入力のうえ応募すると、デジタルポイントをプレゼントいたします。

※国内カーショップ一店頭、一部ホームセンターにて実施中。一部店舗では実施されていない場合がございます。あらかじめご了承ください。

実施状況は店頭にてご確認ください。

※ネットショップ購入分は対象外です。 「カストロール エンジンシャンプー」を「カストロール エッジ」と

同時購入の上、キャンペーンページにアクセスし対象商品購入時のレシートをアップロードし、必要事項をご入力いただくと、ロゴ入りのオリジナル「フロントサンシェード」をもれなくプレゼント。さらに「ジャガーTCSレーシング ペア応援チケット」が5名様に当たる抽選にご応募いただけます。

※賞品は2027年2月下旬から順次発送となります。諸般の事情により、遅れる場合もございますのでご了承ください。



【一般お問い合わせ先】

カストロール エッジ レシート応募キャンペーン 事務局

電話番号：0120-371-786

※おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付期間：2026年11月11日（水）10:00～2027年3月31日（水）17:00

受付時間：10:00~17:00 ※土日祝日除く平日