EDGE購入で500円分ポイントが必ずもらえる！さらにカストロール エンジン シャンプー 同時購入で追加賞品も
2026年11月12日
BPカストロール株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：平川雅規）は、エンジンオイル「カストロール エッジ」を購入して応募すると景品をプレゼントする「500円分ポイントが必ずもらえる！ カストロール エッジ レシート応募キャンペーン」を2026年11月13日（金）～2027年1月12日（火）＊１まで実施いたします。
キャンペーンページ にアクセスし、必要事項に答えて応募すると、デジタルポイント500円分をプレゼントします。デジタルポイントは楽天ポイントもしくはVポイントからご選択いただけます。
さらに、「カストロールエンジンシャンプー」を同時購入いただいた方には、
「絶対にもらえる景品：フロントサンシェード」をもれなくプレゼント。
同時に抽選で5名様に「ジャガーTCSレーシングペア応援チケット」が当たります。たくさんのご応募をお待ちしています。
＊１：キャンペーン期間（レシート有効期間）：2026年11月13日（金）00:00～2027年1月5日（火）23:59
名称：500円分ポイントが必ずもらえる！ カストロール エッジ レシート応募キャンペーン内容：
カストロール エッジ レシート応募キャンペーン 事務局
電話番号：0120-371-786
※おかけ間違いのないようにご注意ください。
受付期間：2026年11月11日（水）10:00～2027年3月31日（水）17:00
受付時間：10:00~17:00 ※土日祝日除く平日