Datos personales, o información personal, significa cualquier información sobre un individuo a partir de la cual se puede identificar, directa o indirectamente, a esa persona. Podemos procesar los siguientes datos personales sobre usted:

Cuando sea aplicable, podemos proporcionarle declaraciones de privacidad complementarias o avisos específicos de jurisdicción para brindar información adicional sobre nuestras actividades de procesamiento, de acuerdo con los requisitos legales aplicables y las prácticas locales.

Esta Declaración explica los tipos de datos personales que procesamos sobre usted, los propósitos para los cuales procesamos sus datos personales, cómo los usamos y protegemos, cuánto tiempo los conservamos y sus derechos en relación con sus datos personales.

Esta declaración de privacidad (“ Declaración de Privacidad ” o esta “ Declaración ”) cubre los datos personales de las siguientes personas:

Cuando visita cualquiera de nuestros sitios web o aplicaciones (el " Activo Digital "), participa en uno de nuestros esquemas o eventos, se pone en contacto con nosotros, compra nuestros productos y servicios, y/o realiza negocios con nosotros de cualquier otra manera, una entidad o filial de Castrol (" Castrol ", " nosotros ", " nos " o " nuestro ") puede recopilar y procesar tus datos personales.

La tabla a continuación detalla con más detalle por qué recopilamos y cómo usamos sus datos, y nuestras bases legales bajo las leyes de protección de datos aplicables.

Cuando lo exige la ley aplicable, nos aseguramos de tener una base legal adecuada u otra justificación válida para procesar sus datos personales para los fines descritos en esta Declaración. Dependiendo de la jurisdicción y los requisitos aplicables, podemos basarnos en una o más de las bases legales o motivos para el procesamiento disponibles para nosotros, incluidas las descritas a continuación:

Cuando usamos sus datos personales para los fines descritos en esta Declaración de Privacidad, nos aseguramos de tener una base legal para hacerlo.

Para obtener más información sobre las cookies que usamos y cómo puede gestionar sus preferencias, consulte la página de Preferencias de Cookies disponible en cada uno de nuestros Activos Digitales.

Puede gestionar sus preferencias de cookies mediante nuestra página de Preferencias de Cookies disponible en nuestro Activo Digital. También puede configurar los ajustes de su navegador para rechazar todas o algunas cookies o para que se le notifique cuando se están colocando cookies. Tenga en cuenta que la desactivación de ciertas cookies puede afectar la funcionalidad o disponibilidad de algunas características de nuestros Activos Digitales.

Cuando visita nuestro Activo Digital, nosotros y nuestros proveedores de servicios podemos utilizar cookies y tecnologías similares para recopilar información sobre su uso de nuestros Activos Digitales.

- para realizar verificaciones de KYC, verificaciones contra el lavado de dinero y otras verificaciones de diligencia debida;

- cumplir y evaluar el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables, así como las políticas y los procedimientos internos;

- para realizar actividades de análisis de mercado; y/o para personalizar los activos digitales, servicios o comunicaciones basadas en los datos de perfil que le hemos asignado.

- comunicarnos con usted para proporcionarle información sobre servicios, productos y/o eventos que puedan ser de su interés mediante correo electrónico, teléfono, redes sociales

- para realizar actividades de análisis de mercado; y/o para personalizar los activos digitales, servicios o comunicaciones basadas en los datos de perfil que le hemos asignado.

Consentimiento solo cuando lo requiera la ley de protección de datos aplicable, por ejemplo, en relación con información obtenida de cookies no esenciales y tecnologías similares. Puede retirar este consentimiento en cualquier momento en sus preferencias de cookies.

Interés legítimo (proporcionando la funcionalidad necesaria de nuestro activo digital), a menos que sea necesario el consentimiento según la ley de protección de datos aplicable.

- para el monitoreo y análisis estadístico de los ataques actuales en dispositivos y sistemas, y para la adaptación continua de las soluciones proporcionadas para asegurar dispositivos y sistemas contra ataques actuales.

- para llevar a cabo la resolución de problemas/análisis necesarios para detectar código/actores maliciosos y entender cómo esto puede afectar su sistema de TI; y/o

- Revisión continua y mejora de la información proporcionada en nuestros activos digitales para asegurar que sean fáciles de usar y prevenir cualquier posible interrupción o ciberataque;

- para mejorar la calidad, contenido y relevancia de nuestras comunicaciones (cuando se ha suscrito para recibir nuestras comunicaciones) siguiendo sus interacciones con esa comunicación, como si recibe, abre o hace clic en un enlace dentro de una comunicación por correo electrónico.

- para mejorar y desarrollar nuestro negocio (incluido el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial); y/o

Para fines de gestión de clientes y para administrar y mejorar nuestro negocio (incluidos nuestros servicios y productos) . Esto incluye lo siguiente:

Usted puede optar por no proporcionarnos sus datos personales. Sin embargo, si decide no proporcionarlos, es posible que no podamos ofrecerle algunos de nuestros servicios.

Elaboración de perfiles

Podemos elaborar perfiles sobre usted basados en los datos personales establecidos anteriormente. Tales perfiles pueden usarse para personalizar el activo digital o los servicios, decidir qué publicitarle y/o como parte de la detección y prevención de amenazas de seguridad.

4. Información que compartimos

Intercambio dentro del grupo

Podemos compartir sus datos personales con otras entidades dentro de nuestro grupo de empresas como parte de nuestras operaciones comerciales.

Proveedores de servicios de terceros

Podemos compartir sus datos personales con proveedores de servicios externos, agentes y contratistas para que nos proporcionen servicios (por ejemplo, nuestros contadores, asesores profesionales y proveedores de TI y comunicaciones). También podemos compartir sus datos personales con nuestros socios comerciales, quienes pueden usarlos para sus propios fines (según lo permita la ley de protección de datos aplicable), como administrar y promocionar sus productos/servicios. Cualquier proveedor externo que nombremos debe proteger sus datos personales de acuerdo con las medidas de seguridad exigidas contractualmente.

Plataformas de redes sociales

En la medida limitada en que resulte aplicable, podemos usar sus datos personales para llevar a cabo campañas publicitarias en plataformas de redes sociales como LinkedIn, Instagram y Facebook para proporcionar información sobre servicios futuros o nuevos productos, y para asegurarnos de que solo reciba publicidad relevante sobre nuestros productos y servicios. Es posible que compartamos sus datos personales con plataformas de redes sociales para que vea publicidad sobre nuestros productos y servicios, o los de nuestros socios, que creemos le interesarán cuando interactúe con la plataforma de redes sociales correspondiente. También es posible que compartamos sus datos personales con plataformas de redes sociales para ayudarnos a presentar publicidad relevante a personas que, según determinen las plataformas de redes sociales, probablemente tengan intereses similares a los suyos.

Divulgaciones legales y regulatorias

Es posible que divulguemos sus datos personales según lo requiera la ley, o cuando creamos que la divulgación es necesaria para proteger nuestros derechos y/o cumplir con un procedimiento judicial, una orden judicial, una solicitud de un regulador o cualquier otro proceso legal que se nos presente. También es posible que compartamos sus datos personales en relación con procedimientos legales. Estos organismos pueden estar situados fuera de su jurisdicción. En estos casos, la autoridad legal y/o reguladora se considerará un responsable del tratamiento de datos (no actuando bajo nuestras instrucciones) y será principalmente responsable de decidir cómo se mantiene y utiliza su información personal una vez que la compartamos nosotros.

También podemos compartir su información personal con agencias de información crediticia y agencias de prevención de fraude con el fin de evaluar la solvencia y adecuación del producto, verificar su identidad, gestionar su cuenta y prevenir actividades delictivas.

Reestructuración de destinatarios

Podemos compartir sus datos personales con terceros (y sus asesores) a quienes podamos optar por vender, transferir o fusionar partes de nuestro negocio o nuestros activos.

5. Transferencias internacionales

Como empresa internacional, podemos almacenar o transferir sus datos personales a otras entidades del grupo en todo el mundo. En tales casos, nos aseguraremos de que la jurisdicción importadora ofrezca un nivel adecuado de protección de datos, o proporcionaremos los datos personales bajo un marco de cumplimiento integral, flexible y global que implemente medidas y salvaguardias apropiadas (incluyendo el módulo relevante de las cláusulas contractuales estándar de la UE y el Anexo del Reino Unido, cuando sea aplicable) para garantizar que sus datos personales estén protegidos de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables.

De manera similar, cuando transferimos datos personales a un tercero ubicado en una jurisdicción diferente, nos aseguraremos de que estén en vigor medidas apropiadas para garantizar un nivel adecuado de protección para sus datos personales, como la inclusión de cláusulas apropiadas en nuestros acuerdos con terceros.

Puede solicitar más información sobre nuestras transferencias internacionales y las medidas de seguridad contractuales que implementamos utilizando los detalles de contacto a continuación.

6. Retención de sus datos

El tiempo que conservaremos sus datos personales variará según el propósito para el cual los estemos utilizando. Necesitaremos conservar sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para cada propósito, de acuerdo con las necesidades de nuestro negocio, tal como se documenta en nuestras políticas internas. Esto puede variar entre jurisdicciones. Por ejemplo, si usted está en el Reino Unido y tenemos un contrato con usted, típicamente conservaremos sus datos personales durante 6 años después de la terminación de ese contrato, a menos que se anticipe un litigio, en cuyo caso los mantendremos por más tiempo.

Calculamos el período de retención basado en el tiempo que se necesita la información personal para: (a) cumplir los propósitos descritos en esta Declaración de Privacidad, (b) cumplir los plazos requeridos o recomendados por las autoridades reguladoras, cuerpos profesionales o asociaciones, (c) cumplir las leyes aplicables, retenciones legales y otras obligaciones legales (incluidas las obligaciones contractuales), y (d) cumplir con sus solicitudes.

Puede haber leyes o regulaciones que establezcan un período mínimo durante el cual debemos conservar su información personal. Solo mantendremos sus datos por el período de retención definido, antes de anonimizar los datos o eliminarlos. Anonimizar los datos personales significa garantizar que los datos ya no puedan identificarlo personalmente. Hacemos esto ya sea agregando los datos (por ejemplo, para realizar un hallazgo sobre un grupo de personas en lugar de sobre un individuo específico) o eliminando cualquier identificador personal (por ejemplo, información de contacto) para que aún podamos usar los datos para identificar tendencias y patrones, pero no podamos vincular estos datos con usted.

Si decide darse de baja de un servicio, podemos mantener una ‘lista de supresión’ que contenga sus datos para saber que se ha dado de baja y asegurarnos de que no se le contacte nuevamente. Sus datos personales incluidos en una lista de supresión no se utilizarán para ningún otro propósito.

7. Sus derechos

Algunos o todos los derechos enumerados a continuación se le aplicarán dependiendo de su ubicación. Por ejemplo, si está ubicado en el EEE o el Reino Unido, se le otorgan todos los derechos establecidos a continuación, y si está en Australia, tiene derecho a acceder y corregir sus datos personales.

7.1 Derechos de protección de datos

Acceso a sus datos personales . Cuando sea aplicable, tiene derecho a recibir una copia de los datos personales que tenemos sobre usted.

. Cuando sea aplicable, tiene derecho a recibir una copia de los datos personales que tenemos sobre usted. Corrección de los datos personales que tenemos sobre usted. Puede solicitar que corrijamos cualquier dato incompleto o inexacto que tengamos sobre usted, aunque es posible que necesitemos verificar la exactitud de los nuevos datos que nos proporcione. Es importante que los datos personales que tenemos sobre usted sean precisos y estén actualizados. Contáctenos usando los datos de contacto a continuación para informarnos en caso de cualquier cambio en sus datos personales.

Puede solicitar que corrijamos cualquier dato incompleto o inexacto que tengamos sobre usted, aunque es posible que necesitemos verificar la exactitud de los nuevos datos que nos proporcione. Es importante que los datos personales que tenemos sobre usted sean precisos y estén actualizados. Contáctenos usando los datos de contacto a continuación para informarnos en caso de cualquier cambio en sus datos personales. Eliminación de sus datos personales. Puede solicitar que eliminemos datos personales cuando no haya una razón imperante para que sigamos procesándolos. También tiene el derecho de pedirnos que eliminemos sus datos personales cuando haya ejercido con éxito su derecho a objetar el procesamiento (ver a continuación), cuando hayamos procesado su información de manera ilegal o cuando estemos obligados a borrar sus datos personales para cumplir con nuestras obligaciones legales.

Puede solicitar que eliminemos datos personales cuando no haya una razón imperante para que sigamos procesándolos. También tiene el derecho de pedirnos que eliminemos sus datos personales cuando haya ejercido con éxito su derecho a objetar el procesamiento (ver a continuación), cuando hayamos procesado su información de manera ilegal o cuando estemos obligados a borrar sus datos personales para cumplir con nuestras obligaciones legales. Restricción del procesamiento de sus datos personales. Puede pedir que se suspenda el procesamiento de sus datos personales en los siguientes escenarios:

Si desea que confirmemos la precisión de los datos; - Cuando el uso que hacemos de los datos es ilegal pero no desea que los borremos; Cuando necesita que conservemos los datos incluso si ya no los necesitamos, ya que los necesita para establecer, ejercer o defender reclamos legales; o Ha objetado nuestro uso de su información, pero necesitamos verificar si tenemos razones legítimas imperantes para continuar procesándola.

Puede pedir que se suspenda el procesamiento de sus datos personales en los siguientes escenarios: Transferencia de algunos de sus datos personales a usted o a un tercero. Cuando este derecho sea aplicable, le proporcionaremos a usted, o a un tercero que haya elegido, sus datos personales en un formato estructurado, de uso común, y de legible por máquina. Tenga en cuenta que este derecho solo se aplica a la información que nos proporcionó y que procesamos en función del consentimiento o cuando sea necesario para cumplir un contrato con usted.

Retirar el consentimiento cuando dependemos del consentimiento para procesar sus datos personales. La retirada no afectará la legalidad de ningún procesamiento realizado antes de que retire su consentimiento. Si retira su consentimiento, es posible que no podamos proporcionarle ciertos productos o servicios. Le avisaremos si este es el caso en el momento en que retire su consentimiento. Cuando solicitamos su consentimiento, se puede retirar mediante una herramienta de gestión de consentimiento digital o enviando un correo electrónico a los datos de contacto que se indican a continuación.

7.2 Derecho a oponerse

Cuando procesamos sus datos personales en función de intereses legítimos, tiene derecho a oponerse a dicho procesamiento, incluida la elaboración de perfiles, por motivos relacionados con su situación particular, en cualquier momento.

Si ejerce su derecho a oponerse, dejaremos de procesar sus datos personales en ese contexto. Sin embargo, en algunos casos, podemos demostrar que tenemos motivos legítimos convincentes para continuar procesando sus datos personales y si este es el caso, se lo informaremos.

7.3 Derecho a presentar una queja ante su autoridad de supervisión

Nos comprometemos a trabajar con usted para obtener una resolución justa de cualquier queja sobre nuestro uso de su información. Si tiene alguna inquietud o desea presentar una queja a nuestros equipos de privacidad (incluidos los oficiales de protección de datos relevantes), utilice los detalles proporcionados a continuación en la sección Contáctenos.

Es posible que tenga derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora competente.

Tenga en cuenta que todos los derechos enumerados anteriormente no son absolutos y existen situaciones en las que no pueden ejercerse o no son relevantes.

8. Quién es responsable de sus datos personales

La entidad de Castrol responsable de procesar sus datos personales es Castrol Group Holdings Limited, o la empresa de Castrol relevante que opera en su país o región. Cuando sea necesario, consulte más información sobre la empresa local de Castrol en su Anexo Específico de su País. Dependiendo de la actividad de procesamiento, otras empresas del grupo Castrol también pueden procesar sus datos personales.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Declaración, nuestras prácticas de privacidad o sus derechos de protección de datos, contáctenos en privacy.response@castrol.com, incluidos los Oficiales de Protección de Datos u otros contactos de privacidad, donde corresponda.

Al contactarnos, indique el país y/o estado en el que reside para que podamos proporcionarle la información adecuada y manejar su solicitud de acuerdo con las leyes aplicables.

Cuando ejerza sus derechos de privacidad, es posible que le pidamos que proporcione información necesaria para verificar su identidad. Si presenta una solicitud mediante un tercero autorizado, es posible que requiramos evidencia de que el tercero está autorizado para actuar en su nombre antes de procesar su solicitud.

9. Sitios web de terceros a los que enlazamos

Nuestros activos digitales pueden contener enlaces a sitios web externos, servicios o contenido proporcionado por terceros, que están fuera de nuestro control y no están cubiertos por esta Declaración. Interactuar con este contenido externo puede permitir a terceros recopilar o compartir información sobre usted. Las prácticas de privacidad de estos terceros están regidas por sus propias declaraciones de privacidad. Le recomendamos que lea los términos y condiciones de estos terceros para comprender mejor sus prácticas de privacidad.

10. Cambio de esta Declaración de Privacidad

Esta declaración fue actualizada por última vez en octubre de 2026. La actualizaremos nuevamente cuando sea necesario para reflejar cambios en la ley y nuestras prácticas. Si hacemos un cambio material a esta Declaración de Privacidad, se le notificará adecuadamente por correo electrónico de acuerdo con los requisitos legales. Le recomendamos que revise periódicamente esta Declaración para mantenerse informado sobre nuestro procesamiento de sus datos personales.