La nueva estructura de propiedad otorga a Castrol una mayor flexibilidad financiera y operativa para respaldar su próxima fase de crecimiento

Establece un nuevo Consejo de Administración para Castrol, presidido por Ben van Beurden, presidente de Clariant AG y ex director ejecutivo de Shell plc

Londres y Nueva York, 2 de noviembre de 2026 – Stonepeak, una firma líder en inversiones alternativas especializada en infraestructura, anunció hoy que completó la adquisición de una participación del 65 % en Castrol, líder mundial en lubricantes, de BP p.l.c. («bp») (NYSE: BP) (LON: BP). bp conservará una participación minoritaria del 35 % en Castrol.

Con el respaldo de Stonepeak y el apoyo continuo de bp, Castrol reforzará su posición como uno de los mayores proveedores mundiales de lubricantes y fluidos de gestión térmica de importancia crítica, destinados a los mercados finales de automoción de consumo, comercial e industrial. La nueva estructura de propiedad otorga a Castrol una mayor flexibilidad financiera y operativa, lo que le permitirá acelerar su crecimiento tanto en los mercados en los que ya opera como en mercados adyacentes, con el respaldo de la tecnología de la marca, sus relaciones con los clientes y su alcance global.

Este es un hito emocionante en los 127 años de historia de Castrol, y nos entusiasma formar parte de él. En estrecha colaboración con el equipo de liderazgo y empleados excepcionales de Castrol, nuestros esfuerzos a corto plazo se centrarán en la mejora operativa y el crecimiento sostenible. Creemos que a Castrol le espera un futuro sumamente prometedor, y nos entusiasma poder ayudar a la empresa a ampliar su posición de liderazgo en el mercado, seguir ofreciendo resultados a sus clientes e impulsar su próxima etapa de crecimiento. Anthony Borreca Director general sénior en Stonepeak

Castrol inicia la siguiente etapa de su trayectoria desde una posición de gran fortaleza, contando con marcas de confianza, sólidas relaciones con los clientes, colegas con talento y una estrategia clara de crecimiento. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado como parte de bp. También me entusiasma trabajar con Stonepeak para aprovechar ese impulso, liberar todo el potencial de Castrol y generar un mayor valor para nuestras partes interesadas. Michelle Jou Directora ejecutiva de Castrol

Tal como se indica en el comunicado de prensa, Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”) también invertirá en apoyo a la operación en calidad de titular minoritario indirecto.

Con motivo del cierre, se ha designado un nuevo Consejo de Administración para Castrol, el cual estará presidido por Ben van Beurden, presidente de Clariant AG y ex director ejecutivo de Shell plc. El Consejo estará compuesto por cuatro directores independientes, incluidos el presidente, tres directores afiliados a Stonepeak, dos directores de bp y un director de CPP Investments. Cada uno de los directores aporta una experiencia significativa y relevante que será beneficiosa para Castrol.