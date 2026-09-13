Ali Türkkan, Junior WRC Dünya Şampiyonu!

13 Eylül 2026

Castrol Ford Team Türkiye, 2026 Junior WRC sezonunu dünya şampiyonluğuyla tamamlayarak Türk motor sporları tarihine geçti. Sezon boyunca sürdürdüğü kararlı mücadeleyi Şili Rallisi’nde şampiyonlukla taçlandıran takım, Türkiye’ye ralli branşında Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki ilk şampiyonluğu kazandırdı.

Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, co-pilotu Bilge Ayan ile birlikte sezonun final yarışı Şili Rallisi’nde elde ettiği sonuçla şampiyonluk unvanını aldı. Böylece Ali Türkkan, Junior WRC’de dünya şampiyonu olan ilk Türk pilot olarak da tarihe geçti.

Yaklaşık 30 yıldır ulusal ve uluslararası arenada mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye, 2026 sezonu boyunca ortaya koyduğu performans, kararlılık ve güçlü ekip ruhuyla şampiyonluk mücadelesini son yarışa kadar taşıdı. Ali Türkkan, Junior WRC takviminde Hırvatistan ve Portekiz rallilerini kazanarak dünya şampiyonluğu yolunda önemli sonuçlara imza attı.

Zorlu mücadele Şili’de şampiyonlukla taçlandı

Castrol Ford Team Türkiye, sezonun final yarışı Şili Rallisi’ne dünya şampiyonluğu hedefiyle geldi ve yarış boyunca belirlediği stratejiye bağlı kalarak bu özel başarıya ulaştı. Takım, sezon içerisinde karşılaştığı zorluklara rağmen şampiyonluk mücadelesinden hiçbir zaman kopmadı.

Yunanistan Acropolis Rallisi’nde yaşanan kazanın ardından tedavisi devam eden Oytun Albayrak’ın yerine Bilge Ayan’ın co-pilotluğunda yoluna devam eden ekip, değişen koşullara hızlı şekilde uyum sağlayarak sezonu dünya şampiyonluğuyla tamamladı.

Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, takımın sergilediği ilham verici mücadelenin Türk motor sporları açısından tarihi bir başarıya dönüştüğünün altını çizerek,

Sezon boyunca ortaya konan mücadele, bugün tarihi ve sonuna kadar hak edilmiş bir dünya şampiyonluğuyla taçlandı. Türkiye’ye ralli branşındaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran Castrol Ford Team Türkiye ile büyük bir gurur yaşıyoruz. Motor sporları, Castrol’ün yüz yılı aşkın süredir performans, dayanıklılık, sürekli gelişim ve güçlü takım çalışması anlayışını yansıttığı önemli bir alan. Castrol Ford Team Türkiye ile yıllardır birlikte çıktığımız bu yolculuğun böylesine tarihi bir başarıya ulaşması bizim için çok özel. Ali Türkkan’ı, Şili’de onunla birlikte bu başarıya imza atan Bilge Ayan’ı, sezonun önemli bölümünde bu mücadelenin parçası olan Oytun Albayrak’ı ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm ekibi yürekten kutluyorum. Bu şampiyonluğun yeni başarıların önünü açacağına inanıyorum, Nilay Tatlısöz, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü

Başarı yolculuğunda yeni bir dönüm noktası oldu

1998 yılından bu yana uluslararası arenada mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye’nin Junior WRC’de elde ettiği dünya şampiyonluğu, takımın uzun yıllara yayılan başarı yolculuğunda yeni bir dönüm noktası oldu. Ali Türkkan, 2025 WRC sezonunda Acropolis Rallisi’nde Türkiye adına ilk etap birinciliğine imza atmasının ardından, 2026’da Junior WRC dünya şampiyonluğuna ulaşarak uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi.