Castrol Ford Team Türkiye, 2026 Junior WRC sezonunu dünya şampiyonluğuyla tamamlayarak Türk motor sporları tarihine geçti.
13 Eylül 2026
Castrol Ford Team Türkiye, 2026 Junior WRC sezonunu dünya şampiyonluğuyla tamamlayarak Türk motor sporları tarihine geçti. Sezon boyunca sürdürdüğü kararlı mücadeleyi Şili Rallisi’nde şampiyonlukla taçlandıran takım, Türkiye’ye ralli branşında Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki ilk şampiyonluğu kazandırdı.
Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, co-pilotu Bilge Ayan ile birlikte sezonun final yarışı Şili Rallisi’nde elde ettiği sonuçla şampiyonluk unvanını aldı. Böylece Ali Türkkan, Junior WRC’de dünya şampiyonu olan ilk Türk pilot olarak da tarihe geçti.
Yaklaşık 30 yıldır ulusal ve uluslararası arenada mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye, 2026 sezonu boyunca ortaya koyduğu performans, kararlılık ve güçlü ekip ruhuyla şampiyonluk mücadelesini son yarışa kadar taşıdı. Ali Türkkan, Junior WRC takviminde Hırvatistan ve Portekiz rallilerini kazanarak dünya şampiyonluğu yolunda önemli sonuçlara imza attı.
Zorlu mücadele Şili’de şampiyonlukla taçlandı
Castrol Ford Team Türkiye, sezonun final yarışı Şili Rallisi’ne dünya şampiyonluğu hedefiyle geldi ve yarış boyunca belirlediği stratejiye bağlı kalarak bu özel başarıya ulaştı. Takım, sezon içerisinde karşılaştığı zorluklara rağmen şampiyonluk mücadelesinden hiçbir zaman kopmadı.
Yunanistan Acropolis Rallisi’nde yaşanan kazanın ardından tedavisi devam eden Oytun Albayrak’ın yerine Bilge Ayan’ın co-pilotluğunda yoluna devam eden ekip, değişen koşullara hızlı şekilde uyum sağlayarak sezonu dünya şampiyonluğuyla tamamladı.
Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk
Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, takımın sergilediği ilham verici mücadelenin Türk motor sporları açısından tarihi bir başarıya dönüştüğünün altını çizerek,
Başarı yolculuğunda yeni bir dönüm noktası oldu
1998 yılından bu yana uluslararası arenada mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye’nin Junior WRC’de elde ettiği dünya şampiyonluğu, takımın uzun yıllara yayılan başarı yolculuğunda yeni bir dönüm noktası oldu. Ali Türkkan, 2025 WRC sezonunda Acropolis Rallisi’nde Türkiye adına ilk etap birinciliğine imza atmasının ardından, 2026’da Junior WRC dünya şampiyonluğuna ulaşarak uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi.
Madeni yağ teknolojisinin ve yeniliğin öncüsü Castrol, dünyada 125 yıldır, Türkiye’de de 67 yıldır faaliyet göstererek zorlu şartlar altında yüksek performans sağlayan, ileri teknolojiye sahip yağlar geliştiriyor.
5 kıtada ve 140 ülkede yer alan Castrol, Türkiye’deki İstanbul merkez ofisinden 10 ülkenin yönetimini yapıyor. Castrol MAGNATEC, Castrol EDGE, Castrol VECTON, Castrol CRB Turbomax ve Castrol POWER1 markaları ile öne çıkan kurum, otomobil, ticari araç ve motosikletler için ürettiği yağlara ek olarak endüstri, deniz, hava ve enerji sektörlerine de madeni yağ üretiyor.
Dünyanın önde gelen araç üreticileri ile ortak mühendislik çalışmaları yürüterek lider araç markalarının orijinal dolum yağı olan Castrol’ün Avrupa ve Afrika’daki 8 üretim tesisinden biri Gemlik’te yer alıyor ve burada üretilen madeni yağlar 24 ülkeye ihraç ediliyor.
Karada, havada, denizde ve hatta uzayda yakalanan teknolojik başarıların merkezinde yer alan yağlar üreten Castrol, 21 kez Dünya Kara Hız Rekoru’nun kırılmasında da rol almıştır. NASA 1960’lardan beri tercih ettiği Castrol teknolojisine, Mars’a 2020 yılında gönderdiği Perseverance Rover aracında da yer vermektedir.