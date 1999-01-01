สังเคราะห์แท้กับกึ่งสังเคราะห์ต่างกันอย่างไร? เข้าใจสูตรและวิธีเลือก พร้อมตัวอย่าง Castrol EDGE, MAGNATEC และ GTX ที่ตรงสเปกรถ
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า น้ำมันเครื่องในแกลลอนที่คุณซื้อ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ “น้ำมันพื้นฐาน (Base Oil)” และ สารเพิ่มคุณภาพ (Additives) ความแตกต่างระหว่างสังเคราะห์แท้กับกึ่งสังเคราะห์อยู่ที่การเลือกใช้น้ำมันพื้นฐาน ส่วนสมรรถนะของน้ำมันเครื่องต้องดูจากสูตรสำเร็จและมาตรฐานที่ผ่านร่วมกันครับ
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ใช้พื้นฐานน้ำมันที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์หรือปรับโครงสร้างขั้นสูง ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ออกแบบ เช่น การคงความหนืดและการปกป้องเครื่องยนต์ในสภาวะการใช้งานต่าง ๆ
คำว่า “สังเคราะห์ 100%” เป็นประเภทผลิตภัณฑ์ ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสารเพิ่มคุณภาพ และไม่ใช่ชื่อของเบอร์ความหนืด น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้จึงมีได้หลายเบอร์และหลายมาตรฐานครับ
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เป็นการผสมน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์กับน้ำมันแร่ แล้วเติมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อให้ได้สมรรถนะตามสูตร โดยสัดส่วนและคุณสมบัติแตกต่างกันได้ในแต่ละผลิตภัณฑ์
จุดที่หลายคนสนใจคือ “ความสมดุลระหว่างการใช้งานกับงบประมาณ” หากเบอร์และมาตรฐานตรงกับรถ กึ่งสังเคราะห์ก็เป็นทางเลือกที่นำมาเปรียบเทียบความคุ้มค่าได้
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ (Full-Synthetic)
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi-Synthetic)
ส่วนประกอบพื้นฐาน
ใช้น้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูงเป็นหลัก
ผสมน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์และน้ำมันแร่
การปกป้องเครื่องยนต์
⭐⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐
การหล่อลื่นขณะสตาร์ท
ไหลตัวเร็ว ปกป้องเครื่องยนต์ได้ทันทีหลังสตาร์ท
ไหลตัวดี แต่ช้ากว่าสังเคราะห์แท้
ทนความร้อนสูง
ดีเยี่ยม เหมาะกับเครื่องยนต์ยุคใหม่และเทอร์โบ
ดี เหมาะกับการใช้งานปกติ
ควบคุมคราบเขม่าและตะกอน
ช่วยรักษาความสะอาดเครื่องยนต์ได้ดีกว่า
ช่วยลดคราบได้ดีกว่าน้ำมันแร่
การระเหยของน้ำมัน
ระเหยน้อย ระดับน้ำมันลดช้ากว่า
ระเหยมากกว่าสังเคราะห์แท้
ความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
มีแนวโน้มช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มความประหยัด
ช่วยได้ในระดับหนึ่ง
เหมาะกับเครื่องยนต์เทอร์โบ / ไฮบริด
เหมาะอย่างยิ่ง
ใช้ได้หากผ่านสเปคที่ผู้ผลิตกำหนด
รองรับการใช้งานหนัก
ดีเยี่ยม เช่น รถติด ขับทางไกล ขับความเร็วสูง
เหมาะกับการใช้งานประจำวัน
การรักษาความหนืด
คงประสิทธิภาพได้ดีกว่าเมื่อใช้งานต่อเนื่อง
ดี แต่ด้อยกว่าสังเคราะห์แท้
รอบเปลี่ยน
ตามคู่มือรถ
ตามคู่มือรถ
ถ้ามองเรื่อง “ความคุ้มค่า” ให้เริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่ตรงสเปก แล้วเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อการเปลี่ยนหนึ่งครั้ง หากให้ความสำคัญกับ “สมรรถนะ” ให้ดูเทคโนโลยีและมาตรฐานของรุ่นที่สนใจเพิ่มเติม วิธีนี้ช่วยให้เลือกได้ตรงความต้องการกว่าดูประเภทน้ำมันเครื่องเพียงอย่างเดียวครับ
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ไม่เสมอไป ระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องขึ้นอยู่กับตารางบำรุงรักษาของรถ ระบบแจ้งเตือน และข้อกำหนดของผู้ผลิตรถเป็นหลัก การเปลี่ยนจากกึ่งสังเคราะห์เป็นสังเคราะห์แท้ไม่ได้ทำให้ยืดรอบเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติ หากคู่มือระบุระยะทางหรือระยะเวลาไว้ ให้ยึดกำหนดนั้น
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Castrol มีทางเลือกหลายประเภทในกลุ่มสินค้า Castrol EDGE, Castrol MAGNATEC และ Castrol GTX ให้เริ่มจากชนิดและเบอร์ที่รถต้องการ แล้วเลือกเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งาน
|เบอร์ SAE
|ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Castrol
|คุณสมบัติที่ต้องการ*
|มาตรฐานที่ระบุ
|5W-30
5W-40
EDGE 5W-30 K (C3)
EDGE 5W-40 A3/B4
|มอบสมรรถนะ พร้อมการปกป้องขั้นสุด
API SQ / ACEA C3 พร้อมมาตรฐานผู้ผลิต อาทิ MB, BMW
API SQ, ACEA A3/B4 พร้อมมาตรฐานผู้ผลิต อาทิ MB, BMW
MAGNATEC 5W-30
MAGNATEC 5W-40
|การปกป้องเครื่องยนต์เหนือชั้น
API SP, ACEA A3/B4
API SP, ACEA A3/B4
|0W-20
|MAGNATEC 0W-20
|API SQ / ILSAC GF-7
|GTX 0W-20
|เครื่องยนต์สะอาด ยืดอายุเครื่องยนต์
|API SP / ILSAC GF-6
|เบอร์ SAE
|ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Castrol
|คุณสมบัติที่ต้องการ*
|มาตรฐานที่ระบุ
|10W-30
10W-40
|MAGNATEC 10W-30
|การปกป้องเครื่องยนต์เหนือชั้น
|API SP / ACEA A3/B4
|MAGNATEC 10W-40
|API SP
|10W-40
|GTX 10W-40
|เครื่องยนต์สะอาด ยืดอายุเครื่องยนต์
|API SN
เบอร์ SAE
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Castrol
คุณสมบัติที่ต้องการ*
มาตรฐานที่ระบุ
|5W-30
|EDGE Pick-Up 5W-30
มอบสมรรถนะ พร้อมการปกป้องขั้นสุด
ACEA C3 (มาตรฐานยูโร 5)
|MAGNATEC Pick-Up 5W-30
การปกป้องเครื่องยนต์เหนือชั้น
ACEA C3 (มาตรฐานยูโร 5)
|10W-40
|GTX Diesel 10W-40
|เครื่องยนต์สะอาด ยืดอายุเครื่องยนต์
|API CI-4
|เบอร์ SAE
|ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Castrol
|คุณสมบัติที่ต้องการ*
|มาตรฐานที่ระบุ
|10W-30
15W-40
MAGNATEC Pick-Up 10W-30
MAGNATEC Pick-Up 15W-40
|การปกป้องเครื่องยนต์เหนือชั้น
API CI-4, API CK-4 (สำหรับเบอร์ 10W-30)
API CI-4
|10W-30
15W-40
GTX Diesel 10W-30
GTX Diesel 15W-40
|เครื่องยนต์สะอาด ยืดอายุเครื่องยนต์
API CI-4
API CI-4
ก่อนซื้อ ให้เทียบฉลากของรุ่นที่เลือกกับคู่มือรถ ทั้งเบอร์ SAE มาตรฐานสมรรถนะ และการรับรองจากผู้ผลิตรถ (ถ้ามี)
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