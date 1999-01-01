0W-20 กับ 5W-30 ต่างกันอย่างไร? อ่านเบอร์และมาตรฐานให้เข้าใจ พร้อมเทียบ Castrol EDGE, MAGNATEC และ GTX เพื่อเลือกให้ตรงกับรถ
0W-20 กับ 5W-30 ต่างกันที่ชั้นความหนืดทั้งในอุณหภูมิต่ำและเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ตัวเลขก่อน W บอกเกณฑ์การสตาร์ทและการสูบจ่ายน้ำมันในอุณหภูมิต่ำ ส่วนเลขหลัง W บอกชั้นความหนืดในอุณหภูมิสูง เบอร์ที่เหมาะจึงต้องเริ่มจากคู่มือรถ ไม่ใช่เลือกจากเลขมากหรือน้อยอย่างเดียวครับ
0W-20 มีชั้นความหนืดที่อุณหภูมิทำงานต่ำกว่า 5W-30 ส่วน 0W ผ่านเกณฑ์อุณหภูมิต่ำที่เย็นกว่า 5W จึงเป็นคนละส่วนของการอ่านเบอร์ ไม่ได้หมายความว่ารถจะใช้ได้เฉพาะในอากาศหนาว
สำหรับเครื่องยนต์ที่ออกแบบให้ใช้ 0W-20 การเลือกน้ำมันเครื่องเบอร์นี้พร้อมมาตรฐานที่ตรงกันช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานตามที่ออกแบบไว้ ความหนืดต่ำก็สามารถให้การปกป้องที่เหมาะสมได้ จึงควรดูมาตรฐานสมรรถนะควบคู่กับเบอร์เสมอ
5W-30 มีชั้นความหนืดที่อุณหภูมิทำงานสูงกว่า 0W-20 เหมาะเมื่อผู้ผลิตรถกำหนดหรืออนุญาตเบอร์นี้ โดยยังต้องดูมาตรฐานของรุ่นน้ำมันเครื่องร่วมด้วย
คำว่า “หนากว่า” จึงไม่ได้แปลว่า “ปกป้องดีกว่าในรถทุกคัน” และไม่ได้หมายความว่ารถเก่าหรือรถที่วิ่งทางไกลต้องขยับมาใช้ 5W-30 เสมอครับ
วิธีที่ง่ายที่สุดคือ “เริ่มจากเบอร์ที่รถต้องการ แล้วเลือกจุดเด่นที่คุณให้ความสำคัญ” หากคู่มืออนุญาตหลายเบอร์ จึงค่อยพิจารณาเงื่อนไขอุณหภูมิและการใช้งานที่ผู้ผลิตรถระบุ
ใช้ได้กับรถที่กำหนด 0W-20 และมาตรฐานที่ผลิตภัณฑ์รองรับ ไม่ว่าจะเป็นรถเบนซินหรือไฮบริดที่มีข้อกำหนดตรงกัน ไม่ควรเลือกจากคำว่า “อีโคคาร์” หรือ “ไฮบริด” เพียงอย่างเดียว
เลือก 5W-30 เมื่อคู่มือกำหนดหรืออนุญาต แล้วตรวจ API, ACEA หรือข้อกำหนดผู้ผลิตรถให้ครบ หากรถมีอาการน้ำมันเครื่องพร่อง ควรตรวจหาสาเหตุก่อนปรับเบอร์
หากรถกำหนดเพียง 0W-20 ไม่ควรเปลี่ยนเป็น 5W-30 เอง หรือหากกำหนดเพียง 5W-30 ก็ไม่ควรลดลงมาเป็น 0W-20 เพื่อหวังประหยัดเชื้อเพลิง หากมีข้อสงสัย ให้นำคู่มือไปปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญครับ
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เมื่อคู่มือรถอนุญาตทั้งสองเบอร์ จึงค่อยเปรียบเทียบตามเงื่อนไขต่อไปนี้
ตรวจอะไร
เหตุผล
ตารางเบอร์ SAE ในคู่มือ
ยืนยันว่าทั้งสองเบอร์ใช้กับรถคันนั้นได้จริง
API, ILSAC, ACEA
เบอร์ SAE เดียวกันอาจผ่านมาตรฐานต่างกัน
ข้อกำหนดหรือการอนุมัติจากผู้ผลิตรถ (OEM)
รถบางรุ่นกำหนดมากกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป
อุณหภูมิและเงื่อนไขประกอบ
ใช้เฉพาะตามวิธีที่คู่มือระบุ
Castrol มีตัวเลือกทั้ง EDGE, MAGNATEC และ GTX ในเบอร์ที่เกี่ยวข้อง โดยตัวอย่างต่อไปนี้เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ และมีจุดเด่นต่างกัน
ผลิตภัณฑ์ Castrol
เบอร์และมาตรฐานอุตสาหกรรม
จุดเด่นเทคโนโลยี
MAGNATEC 0W-20
0W-20 / API SQ / ILSAC GF-7
Clings-Locks-Protects ปกป้องตั้งแต่สตาร์ท
มาตรฐาน HYSPEC ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เครื่องยนต์ไฮบริด
GTX 0W-20
0W-20 / API SP / ILSAC GF-6
Catch-Control-Clean ทำความสะอาดเครื่องยนต์
EDGE 5W-30 K (C3)
5W-30 / API SQ / ACEA C3
Advanced Full Synthetic พร้อม PowerBoost เน้นสมรรถนะ
มาตรฐาน HYSPEC ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เครื่องยนต์ไฮบริด
MAGNATEC 5W-30
5W-30 / API SP / ACEA A3/B4
Clings-Locks-Protects ปกป้องตั้งแต่สตาร์ท
หากรถใช้ 0W-20 คุณสามารถพิจารณาระหว่างมาตรฐานอุตสาหกรรม และจุดเด่นของเทคโนโลยีของแบรนด์เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งาน อาทิ MAGNATEC กับ GTX ส่วน 5W-30 ต้องสังเกตเป็นพิเศษว่า EDGE 5W-30 K (C3) กับ MAGNATEC 5W-30 ระบุ ACEA ต่างกัน จึงไม่ควรเลือกแทนกันจากเลข 5W-30 เพียงอย่างเดียว
สำหรับรถไฮบริด EDGE 5W-30 K (C3), MAGNATEC 0W-20 และ MAGNATEC 5W-30 มีเครื่องหมาย HYSPEC ของ Castrol ให้พิจารณาควบคู่กับเบอร์และข้อกำหนดของรถรุ่นนั้น
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ไม่เพียงพอ ต้องตรวจ API, ILSAC, ACEA และข้อกำหนด OEM ที่คู่มือระบุด้วย เพราะน้ำมันเครื่องสองรุ่นที่เบอร์ SAEเหมือนกันอาจผ่านมาตรฐานต่างกัน
สรุปแล้ว 0W-20 กับ 5W-30 เป็นคนละชั้นความหนืด
และต้องเลือกให้ตรงกับรถก่อนเสมอ จากนั้นจึงพิจารณาจุดเด่นของ Castrol EDGE, MAGNATEC หรือ GTX ในรุ่นที่ตรงข้อกำหนด นำเบอร์และมาตรฐานจากคู่มือไปสอบถามศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย Castrol เพื่อเลือกได้เหมาะกับรถและการใช้งานของคุณครับ