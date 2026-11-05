B2C – MCO – Campagna Ultimate motorcycle moment mercato italia

Idoneità

1. Il Concorso MCO – Ultimate Motorcycle Moment Campaign (il “Concorso”) è aperto esclusivamente ai residenti in Italia e San Marino. I presenti Termini e Condizioni si applicano esclusivamente ai partecipanti residenti in Italia e San Marino.

2. Prodotti promossi

Il marchio promosso è Castrol Italia S.p.A. Tutti i partecipanti al Concorso devono avere almeno 18 anni. Castrol si riserva il diritto di verificare l’età dei partecipanti.

3. Periodo di iscrizione

Le iscrizioni al Concorso dovranno pervenire tra il 24 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 (il “Periodo di Iscrizione”). Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni che abbiano rispettato integralmente e correttamente la Procedura di Iscrizione e che siano pervenute durante il Periodo di Iscrizione (le “Iscrizioni Idonee” e, singolarmente, un’“Iscrizione Idonea”). Castrol Italia S.p.A e le sue Affiliate non saranno responsabili per iscrizioni tardive o inviate ma non ricevute. La verbalizzazione e estrazione finale saranno effettuate entro e non oltre il 5 novembre 2026.Castrol Italia S.p.A

4. È consentita una sola iscrizione per persona; le iscrizioni multiple saranno eliminate.

5. Il Concorso non è aperto a persone (o ai loro familiari) che siano dipendenti, consulenti, collaboratori, appaltatori o agenti di Castrol Italia S.p.A o delle sue Affiliate, incluse le officine della rete di assistenza Castrol Italia S.p.A, le officine indipendenti locali, le officine in franchising, i costruttori di veicoli o motocicli, né a chiunque altro (o ai relativi familiari) sia professionalmente coinvolto nel Concorso. Ai fini dei presenti Termini, per “Affiliata” di Castrol Italia S.p.A (come definita di seguito) si intende l’impresa controllante di Castrol Italia S.p.A, una sua impresa controllata, un’impresa controllata della relativa controllante o qualsiasi altro soggetto controllato, direttamente o indirettamente, da Castrol Italia S.p.A o sottoposto al medesimo controllo.

6. Promotore / titolare del trattamento

Il promotore e titolare del trattamento del presente Concorso è Castrol Italia S.p.A, con sede legale in Via Gaetano de Castillia 23, 20124 Milano, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di MI-1021273 e P. IVA n. IT11086240154 e Codice fiscale 01144480587.

7. Tutti i partecipanti che presentino un’Iscrizione Idonea (come definita di seguito) saranno ammessi al Concorso. Un partecipante avrà la possibilità di vincere due biglietti per l’Ultimate MotoGP Experience con Castrol Italia S.p.A in occasione del MotoGP di Valencia (il “Premio Principale”), destinati al vincitore e a un accompagnatore, del valore indicativo di € 12.500,00 (IVA inclusa n.sc.). Inoltre, 150 vincitori secondari avranno la possibilità di vincere un cappellino LCR Honda Team (ciascuno, un “Premio Cappellino” e, congiuntamente, i “Premi Cappellino”), ciascuno del valore di €35 (IVA inclusa).

Castrol Italia S.p.A Il valore del Premio Principale corrisponde al prezzo di listino massimo stimabile al pubblico del pacchetto premio al momento della redazione dei presenti Termini e Condizioni.

Il Premio Principale comprende:

Pass hospitality VIP, in particolare Paddock Pass , che consentono l’accesso al paddock del Team e al motorhome LCR Honda.

in particolare , che consentono l’accesso al e al Un tour del paddock, che si svolgerà all’interno del paddock di supporto MotoGP.

Il montepremi totale massimo ammonterà a un valore di €17,750 (iva inclusa

.sc.).

Viaggio di andata e ritorno in classe economica dall’Italia. Il mezzo di trasporto, nonché le date e gli orari del viaggio, saranno stabiliti una volta conosciute le esigenze del vincitore.

Due pernottamenti in un hotel a 4 stelle selezionato da Castrol Italia S.p.A. I dettagli completi dell’hotel saranno comunicati ai vincitori prima della partenza; tuttavia, i vincitori non potranno richiedere la sostituzione dell’hotel.

Un totale di sei pasti durante il programma, e precisamente: cena il giorno di arrivo; colazione, pranzo e cena il secondo giorno; colazione e pranzo l’ultimo giorno. Trasferimenti locali giornalieri tra l’hotel e la sede dell’evento. Il programma si svolgerà dal 27 al 29 novembre 2026 .

e precisamente:

8. I dettagli dei premi sono corretti alla data di pubblicazione. Tuttavia, qualora il Promotore non sia in grado di consegnare il premio, si riserva il diritto di sostituire qualsiasi parte del premio con un premio alternativo o una soluzione di valore almeno equivalente. Il vincitore non potrà richiedere alcun risarcimento per danni derivanti dall’accettazione e/o dall’utilizzo del premio.

9. L’utilizzo dei Premi forniti da terzi sarà disciplinato dai termini e condizioni di qualsiasi accordo separato stipulato con tali terzi. Castrol Italia S.p.A e le sue Affiliate non si assumono alcuna responsabilità in relazione ai Premi forniti da terzi, anche qualora Castrol Italia S.p.A o le sue Affiliate siano state informate della possibilità di tali danni o possano prevederli. I Premi dovranno essere utilizzati nel rispetto di tutte le norme applicabili in materia di salute e sicurezza.

Come partecipare

10. Per qualificarsi e partecipare al Concorso, i partecipanti devono compilare e fornire le informazioni di contatto richieste nel modulo visualizzato sulla landing page della campagna, dalla quale i vincitori saranno selezionati casualmente. Per essere ammessi al Concorso, i partecipanti devono compilare tutti i campi obbligatori del modulo (nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono) (la “Procedura di Iscrizione”). La compilazione del campo facoltativo relativo alla condivisione del proprio momento “Ultimate Ride” non è necessaria per partecipare al Concorso.

Le iscrizioni non si considerano completate finché i partecipanti non vengono reindirizzati alla pagina di ringraziamento che conferma la ricezione dell’iscrizione. Partecipando al Concorso, i partecipanti riconoscono che il mancato rispetto dei presenti Termini comporterà l’immediata squalifica dal Concorso.

Una volta completate le procedure sopra indicate, dal 24 settembre 2026 al 31 ottobre 2026, il consumatore sarà iscritto al Concorso.

11. Castrol Italia S.p.A si riserva il diritto di verificare il rispetto dei requisiti applicabili.

12. Le iscrizioni pervenute al di fuori del Periodo di Iscrizione saranno considerate non valide.

Scelta dei vincitori

13. Il vincitore del Premio Principale e i vincitori dei Premi Cappellino saranno estratti a sorte entro il 05 novembre 2026. Le relative operazioni di selezione dei vincitori saranno verbalizzate alla presenza di un notaio o del funzionario della Camera di commercio competente per territorio, responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Tra tutte le iscrizioni idonee ricevute durante il Periodo della Promozione saranno selezionati 1 vincitore del Premio Principale e 150 vincitori dei Premi Cappellino, oltre a 3 riserve per ciascun premio.

Ai fini dell’assegnazione dei premi, ai vincitori potrà essere richiesto di fornire al Promotore una copia della carta d’identità o di un documento valido. Il Promotore si riserva inoltre il diritto di richiedere il codice del lotto e l’originale dello scontrino.

14. Riserve

Saranno estratte tre (3) riserve per ciascun Premio in palio.

Qualora il Premio non venga assegnato al vincitore, esso sarà assegnato alle riserve secondo l’ordine di estrazione.

Notifica AI vincitori

15. La notifica della vincita e le procedure di consegna del Premio avranno luogo dopo le necessarie operazioni di identificazione del vincitore, secondo quanto previsto dalla clausola 13. Il vincitore sarà informato mediante un’e-mail inviata all’indirizzo utilizzato per partecipare. Potrà essere richiesto di esibire un documento di identità. Dovrà rispondere all’e-mail attenendosi alle istruzioni fornite. Qualora il vincitore non risponda al primo contatto entro 5 giorni, fornendo i dati richiesti nell’e-mail, Castrol Italia S.p.A si riserva il diritto di squalificarlo. In caso di squalifica, Castrol Italia S.p.A si riserva il diritto di assegnare il Premio a una riserva selezionata secondo l’ordine di estrazione.

Qualora un vincitore non fornisca la conferma dell’idoneità, ove richiesta, non risponda entro il termine indicato oppure trasmetta documentazione non conforme, potrà essere squalificato e il premio potrà essere offerto a una riserva secondo l’ordine di estrazione. Alle riserve si applicherà lo stesso termine per accettare il premio.

Castrol Italia S.p.A verificherà la corrispondenza dei dati del vincitore e, qualora risultino corretti, invierà il premio.

Qualora né il vincitore né le riserve accettino il premio, questo sarà devoluto all’Ente benefico.

I Premi devono essere accettati da ciascun vincitore così come offerti, non possono essere differiti, sono non trasferibili e non sono convertibili in denaro. Ciascun partecipante potrà vincere un solo Premio nell’ambito del Concorso.

16. Castrol Italia S.p.A comunicherà la vincita ai vincitori all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di iscrizione. La vincita dei Premi Cappellino sarà comunicata con le medesime modalità e utilizzando gli stessi recapiti.

17. Castrol Italia S.p.A non sarà responsabile qualora un Premio Cappellino non sia disponibile o non possa essere utilizzato dal vincitore per cause al di fuori del controllo di Castrol Italia S.p.A.

18. Castrol Italia S.p.A non sarà responsabile per perdite, lesioni personali, danni, costi o spese sostenuti dal vincitore o dal suo accompagnatore durante il viaggio, il soggiorno o la partecipazione al Concorso, salvo che tali perdite o danni siano direttamente imputabili a negligenza di Castrol Italia S.p.A. Il vincitore e il suo accompagnatore sono tenuti ad assicurarsi di disporre di documenti di viaggio validi, di un’adeguata assicurazione di viaggio e degli eventuali visti, certificati sanitari o altri documenti necessari per effettuare il viaggio compreso nel Premio.

19. Condizioni dei Premi

I Premi non sono convertibili in denaro, non possono essere sostituiti con altri premi e non sono trasferibili. È severamente vietata la commercializzazione e/o la vendita di un Premio o del diritto a riceverlo.

Castrol Italia S.p.A non sarà responsabile dell’utilizzo del Premio promozionale da parte del vincitore.

Castrol Italia S.p.A non sarà responsabile dei servizi forniti da società terze in relazione al Premio Principale nell’ambito della presente Promozione, né di eventuali incidenti o inconvenienti verificatisi durante la relativa fruizione.

Castrol Italia S.p.A non sarà responsabile di perdite, danni, furti, appropriazioni indebite, ritardi o altri eventi imputabili a terzi che possano interessare il Premio Cappellino durante la spedizione o la consegna al vincitore.

Castrol Italia S.p.A si riserva il diritto di dichiarare nullo un Premio qualora sussistano ragionevoli motivi per ritenere che un partecipante abbia violato uno qualsiasi dei presenti Termini e Condizioni.

Ai fini della consegna del Premio, il vincitore dovrà presentare un documento d’identità valido dal quale risulti che il nome e il cognome corrispondono a quelli indicati nell’iscrizione vincente e dovrà autorizzare Castrol Italia S.p.A a svolgere una procedura di adeguata verifica della clientela (Customer Due Diligence, “CDD”). Tale procedura è necessaria per verificare che il vincitore non rientri tra i soggetti esclusi ai sensi della clausola 5. La mancata autorizzazione o il mancato conferimento dei dati necessari per lo svolgimento della CDD comporteranno la squalifica del vincitore.

La consegna del Premio sarà inoltre subordinata alla sottoscrizione, da parte del vincitore, di una dichiarazione di accettazione del Premio predisposta da Castrol Italia S.p.A.

Condizioni del Premio Principale

Il Premio Principale sarà organizzato via e-mail tra il Promotore e il vincitore. Il Promotore compirà ogni ragionevole sforzo per comunicare al vincitore i relativi dettagli nel più breve tempo possibile e avrà piena discrezionalità in merito a tutti gli elementi e agli aspetti organizzativi del Premio Principale. Una volta confermati i dettagli, comprese le date e le località, il vincitore non potrà modificarli.

L’accompagnatore deve avere compiuto 18 anni.

Il vincitore è responsabile del proprio comportamento e di quello del proprio accompagnatore durante la fruizione del Premio. Il Promotore si riserva il diritto, a propria insindacabile discrezione, di escludere il vincitore e/o il suo accompagnatore da qualsiasi parte del Premio qualora uno di essi non rispetti le indicazioni del Promotore o delle società coinvolte nell’erogazione del Premio, oppure tenga una condotta pericolosa, antisociale o tale da arrecare disturbo o molestia a terzi. Il mancato rispetto dei presenti Termini e Condizioni potrà comportare il diniego di accesso o l’allontanamento dall’evento o dalla sede.

Il vincitore e il suo accompagnatore devono rispettare i termini e le condizioni applicabili stabiliti dalle sedi comprese nel Premio e adottare la dovuta cautela durante gli spostamenti all’interno dell’evento o della sede.

I biglietti sono validi esclusivamente per le date e gli orari indicati; non saranno disponibili alternative. Qualora il vincitore non possa partecipare o annulli la prenotazione dopo avere confermato l’accettazione del Premio, non saranno emessi biglietti sostitutivi e non sarà riconosciuto alcun indennizzo né rimborso delle spese sostenute.

Il vincitore e il suo accompagnatore sono soggetti ai Termini e Condizioni pubblicati dal fornitore dei servizi di viaggio e sono tenuti a rispettarli.

Il viaggio dovrà essere effettuato negli orari indicati; non sono previste alternative. Una volta confermata la prenotazione, non sono consentite modifiche dei nominativi.

Il vincitore e il suo accompagnatore dovranno viaggiare insieme, nelle medesime date e nei medesimi orari, effettuare lo stesso itinerario e condividere le stesse camere negli alloggi messi a disposizione. Il vincitore perderà integralmente il diritto al Premio qualora non si presenti alla prenotazione programmata; in tal caso, il Promotore e i fornitori del Premio non avranno ulteriori obblighi nei suoi confronti. Tutti gli elementi del Premio devono essere fruiti congiuntamente.

Il Promotore sosterrà il costo di una camera standard e delle relative imposte.

Al momento del check-in sarà richiesta una carta di credito o di debito valida, da utilizzare a garanzia di eventuali spese accessorie, quali chiamate o servizi in camera.

Il vincitore sarà l’unico responsabile di qualsiasi spesa aggiuntiva sostenuta presso l’hotel durante il soggiorno, inclusi, a titolo esemplificativo, pasti, bevande, pernottamenti aggiuntivi, servizi e relative imposte.

Il Premio sarà perso qualora ragioni mediche, legali o di altra natura impediscano al vincitore di accettarlo o fruirne.

Il vincitore e il suo accompagnatore dovranno stipulare, a proprie spese, tutte le coperture assicurative pertinenti che risultino necessarie o prudenti, incluse, a titolo esemplificativo, l’assicurazione sanitaria e di viaggio e l’assicurazione contro furto, perdita o danneggiamento dei beni.

Il Premio deve essere fruito secondo quanto indicato e non sarà corrisposto alcun indennizzo qualora il vincitore non possa utilizzarlo nelle modalità previste. Il vincitore sosterrà tutti i costi e le spese non espressamente indicati e connessi alla richiesta o alla fruizione del Premio.

Il vincitore non avrà diritto ad alcun indennizzo né potrà avanzare pretese nei confronti degli organizzatori qualora qualsiasi parte del Premio sia ritardata, rinviata, riprogrammata o annullata.

A scanso di equivoci, il Premio non comprende viaggi o trasporti, alimenti, bevande, souvenir, mance, parcheggi, eccedenze bagaglio, escursioni o attrazioni aggiuntive né altri costi di natura personale, incluso il denaro per spese personali, che non siano espressamente indicati nei presenti Termini e Condizioni; né il Promotore né alcun fornitore di una parte del Premio saranno responsabili di tali costi.

Dopo l’emissione dei biglietti, il Promotore non sarà responsabile dell’inadempimento dei propri obblighi dovuto, a titolo esemplificativo, a condizioni meteorologiche, incendio, inondazione, sciopero, uragano, controversie sindacali, guerra, attività terroristica, ostilità, disordini politici, sommosse, tumulti civili, malattia di un artista o altre circostanze al di fuori del proprio controllo.

Il vincitore dovrà informare il Promotore di eventuali esigenze di accessibilità, incluse quelle relative all’uso di una sedia a rotelle.

20. Partecipazione gratuita

La partecipazione è gratuita, ma è necessario disporre di un accesso a Internet.

21. Comunicazione della Promozione

Castrol Italia S.p.A comunicherà la presente promozione attraverso mediante pubblicità sui canali digitali e social. Ogni comunicazione pubblicitaria sarà conforme ai presenti T&C. I T&C completi saranno disponibili su: https://www.castrol.com/it_it/italy/home/products/our-brands/two-wheelers/castrol-power1-ultimate/terms-and-conditions.html

22. Territorio

La presente promozione è valida in Italia e nella Repubblica di San Marino.

23. Garanzie

I dati dei partecipanti saranno raccolti online mediante un software, per il quale sarà rilasciata una perizia tecnica attestante il corretto funzionamento.



In conformità a quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001, sarà prestata una cauzione. La presente Promozione è svolta ai sensi del D.P.R. 430/2001 e della Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.



Partecipando alla presente Promozione, i partecipanti accettano incondizionatamente tutti i termini qui descritti, senza alcuna limitazione, incluso il valore dei premi.



In caso di tentativi di frode evidenti e riscontrabili e di dichiarazioni false o inesatte, il Promotore si riserva il diritto di procedere all’immediata esclusione dell’utente.

Le iscrizioni incomplete o illeggibili, effettuate da o tramite terzi o gruppi organizzati, mediante macro o altri strumenti automatizzati, inclusi sistemi programmabili per effettuare iscrizioni, e le iscrizioni che non soddisfano integralmente i requisiti dei presenti Termini e Condizioni saranno squalificate e non conteggiate. Qualora risulti che un partecipante utilizzi uno o più computer per eludere tale condizione, ad esempio mediante script, brute force o altri mezzi automatizzati al fine di aumentare le probabilità di vincita in modo contrario allo spirito della Promozione, le sue iscrizioni saranno squalificate e qualsiasi premio eventualmente assegnato sarà annullato. Pertanto, il Promotore o qualsiasi terzo da esso incaricato si riserva il diritto di agire nei confronti di tutti i partecipanti nel momento ritenuto più opportuno e nel rispetto della normativa applicabile.

Server

Il database sarà ospitato su un server per il quale sarà predisposto un sistema di mirroring, mediante il quale le informazioni inviate dai partecipanti saranno replicate in tempo reale da server esteri a server ubicati in Italia e destinati alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della Promozione. Il server è ubicato presso Milano, Italia.

24. Dispositivi tecnici

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema relativo al computer, agli strumenti tecnici e simili che possa impedire all’utente di partecipare alla Promozione.

Altri termini

25. Con il completamento della Procedura di Iscrizione, i partecipanti dichiarano di avere accettato i presenti Termini, si impegnano a rispettarli e acconsentono al trattamento dei propri dati personali da parte di Castrol Italia S.p.A ai fini della gestione del Concorso. Castrol Italia S.p.A non assume alcuna responsabilità per le iscrizioni non completate correttamente a causa di guasti o malfunzionamenti tecnici, guasti hardware o software, né per guasti di satelliti, reti o server di qualsiasi natura. Né Castrol Italia S.p.A né alcuna sua Affiliata esercitano alcun controllo sulle reti di comunicazione e, pertanto, non saranno responsabili per iscrizioni perse durante la trasmissione o pervenute in ritardo a causa di elevati volumi di traffico online, malfunzionamenti tecnici o altre cause analoghe.

26. Ove richiesto, il vincitore potrà essere invitato a partecipare, senza compenso, a ragionevoli attività promozionali connesse al Concorso. Castrol Italia S.p.A si riserva inoltre il diritto di rendere disponibili le informazioni necessarie a dimostrare la valida assegnazione dei Premi nell’ambito del Concorso, vale a dire il nome, la provincia e il Paese di residenza dei vincitori, secondo quanto previsto dalla clausola 27 che segue.

27. Inviando i dettagli del proprio “Ultimate Moment Ride” nell’apposito spazio del modulo di iscrizione, i partecipanti concedono a Castrol Italia S.p.A una licenza non esclusiva, gratuita e valida a livello mondiale per utilizzare, riprodurre e pubblicare tali contenuti esclusivamente sui canali social e digitali di Castrol Italia S.p.A non pubblicherà né comunicherà l’identità del partecipante associata ai contenuti inviati.

28. I dati personali dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente da Castrol Italia S.p.A e dalle sue Affiliate ai fini della gestione del Concorso e della comunicazione ai vincitori, in conformità all’Informativa sulla privacy di Castrol Italia S.p.A. Partecipando al Concorso, il partecipante acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte di Castrol Italia S.p.A.

Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, “GDPR”)

I dati personali conferiti volontariamente saranno trattati da Castrol Italia S.p.A, società di diritto italiano con socio unico, con sede legale in Via Gaetano de Castillia 23, 20124 Milano, prevalentemente con strumenti elettronici e di analisi, anche a fini statistici, per lo svolgimento di tutte le fasi del concorso a premi denominato “B2C – MCO – Ultimate Motorcycle Moment Campaign – Italy 2026”. I dati saranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi amministrativi e agli altri obblighi generali previsti dalla normativa italiana vigente e dagli atti dell’Unione europea e saranno conservati per il periodo stabilito da tale normativa. Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è obbligatorio; il mancato conferimento renderà impossibile gestire l’iniziativa e adempiere agli obblighi di legge.

I dati personali saranno messi a disposizione del funzionario della Camera di commercio competente per territorio, responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, nella misura necessaria ai fini del Concorso.

Ulteriori informazioni in merito ai diritti degli interessati di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei dati personali, nonché i recapiti del Responsabile della protezione dei dati (DPO) di Castrol Italia S.p.A, sono disponibili nell’Informativa sulla privacy di Castrol Italia S.p.A: https://www.castrol.com/it_it/italy/home/products/our-brands/two-wheelers/castrol-power1-ultimate/privacy-statement.html

La conservazione dei dati ai fini della gestione del Concorso sarà limitata al periodo necessario per completarne le singole fasi e avverrà nel rispetto della normativa applicabile. Successivamente, i dati saranno anonimizzati per la predisposizione di report statistici e tutti i dati identificativi saranno cancellati.

I dati saranno trattati da IPM Italia Srl – Viale Bianca Maria 24 – 20129 Milano (MI).

I soggetti autorizzati al trattamento comprendono il personale delle funzioni commerciali e marketing, il personale del call center e il personale addetto ai sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.

Ai sensi degli articoli 15-21 del GDPR, scrivendo al titolare del trattamento all’indirizzo postale di Castrol Italia S.p.A, l’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e oblio, limitazione del trattamento e opposizione al trattamento per motivi legittimi o per finalità informative e promozionali, anche limitatamente a specifici mezzi di contatto, quali e-mail, telefono fisso o mobile, SMS o posta. In mancanza di specificazione, l’opposizione si intenderà riferita a tutti i mezzi di contatto. La revoca del consenso, esercitabile in qualsiasi momento, non pregiudica la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso prestato prima della revoca, né del trattamento fondato su meccanismi alternativi di consenso previsti dalla legge. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. Scrivendo al medesimo indirizzo postale è possibile richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.

L’interessato ha infine diritto alla portabilità dei dati, ossia a ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché a trasmetterli direttamente a un altro titolare del trattamento affinché li tratti nei limiti stabiliti dall’interessato.

29. Beneficenza

Qualora il Premio non venga richiesto o assegnato, diversamente dal caso di premio rifiutato, sarà devoluto alla seguente associazione: ETS Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, con sede legale in Largo G. Gaslini 5, 16147 Genova, C.F. 95032940108.

30. Castrol Italia S.p.A potrà rifiutare l’assegnazione del Premio qualora ritenga, a propria insindacabile discrezione, che il partecipante non soddisfi i requisiti di ammissibilità, abbia violato i presenti Termini o abbia agito in violazione del principio di buona fede.

31. I presenti Termini e qualsiasi obbligo extracontrattuale derivante da essi o a essi connesso saranno disciplinati e interpretati in conformità alla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante dal Concorso o dai presenti Termini, o a essi connessa, sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani.

32. Nessuna disposizione dei presenti Termini può essere interpretata nel senso di limitare o escludere la responsabilità di Castrol Italia S.p.A per frode, decesso o lesioni personali causati da negligenza di Castrol Italia S.p.A, né qualsiasi altra responsabilità che non possa essere esclusa ai sensi della legge applicabile.

33. Qualora Castrol Italia S.p.A non adempia ai presenti Termini, sarà responsabile delle perdite o dei danni subiti dal partecipante che costituiscano una conseguenza prevedibile della violazione dei presenti Termini o dell’inosservanza del dovere di ragionevole diligenza e competenza. Castrol Italia S.p.A non sarà invece responsabile per perdite o danni non prevedibili. Una perdita o un danno sono prevedibili quando è evidente che si verificheranno oppure quando, al momento dell’accettazione dei presenti Termini da parte del partecipante, sia Castrol Italia S.p.A sia il partecipante erano consapevoli della possibilità che si verificassero. Fatto salvo quanto previsto dalla clausola 33, Castrol Italia S.p.A non assume alcuna responsabilità per gli atti o le omissioni di terzi.

34. Qualora una qualsiasi disposizione dei presenti Termini sia dichiarata illegittima, invalida o comunque inefficace, le restanti disposizioni continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

35. Tutti i marchi, i testi, le immagini e i loghi relativi a Castrol Italia S.p.A o a terzi coinvolti nel presente Concorso e utilizzati in relazione ad esso sono di proprietà esclusiva di Castrol Italia S.p.A o di tali terzi. La partecipazione al Concorso non conferisce al partecipante alcun diritto su tali contenuti né alcuna licenza o diritto di utilizzarli.

36. La prova dell’avvenuta iscrizione non costituisce automaticamente prova della relativa ricezione da parte di Castrol Italia S.p.A.

37. Castrol Italia S.p.A potrà, a propria esclusiva discrezione e in qualsiasi momento, sospendere o squalificare un partecipante, respingere qualsiasi iscrizione o sostituire i Premi con premi di valore pari o superiore a causa di un evento di forza maggiore. I partecipanti riconoscono che Castrol Italia S.p.A e le sue Affiliate non incorreranno in alcuna responsabilità in conseguenza di un evento di forza maggiore e che l’esercizio di tale facoltà da parte di Castrol Italia S.p.A non darà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento in favore di partecipanti o terzi. Ai fini dei presenti Termini, per “evento di forza maggiore” si intende qualsiasi evento che incida sullo svolgimento del Concorso o sull’adempimento di una disposizione dei presenti Termini e che derivi da atti, eventi, omissioni o incidenti al di fuori del ragionevole controllo di Castrol Italia S.p.A e/o delle sue Affiliate, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse, inondazioni, fulmini, tempeste, esplosioni, terremoti, cedimenti del terreno, danni strutturali, epidemie o altre calamità naturali, interruzioni o carenze nell’approvvigionamento energetico, guerre, operazioni militari, sommosse, disordini di massa, scioperi, serrate o altre azioni sindacali, atti terroristici, disordini civili, nonché leggi, regolamenti, provvedimenti o omissioni, inclusa la mancata concessione delle autorizzazioni necessarie, di governi, tribunali o autorità nazionali o internazionali competenti.