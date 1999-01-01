Informativa sulla privacy – campagna Castrol MCO – da utilizzare in europa

La presente informativa sulla privacy spiega chi siamo, quali informazioni raccogliamo su di te, come le utilizziamo, con chi le condividiamo, la base giuridica del trattamento e per quanto tempo le conserviamo, in relazione alla tua partecipazione alla campagna Castrol MCO.

Informazioni sul titolare del trattamento

Lubricants UK Limited, con sede legale in Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7BP (“Castrol”, “noi” o “ci”), è responsabile dei dati personali trattati per la campagna Castrol MCO (la presente “Campagna”) tramite il sito web di Castrol, inclusa l’estrazione a premi.

Raccolta e utilizzo dei dati personali

Raccogliamo il tuo nome, le informazioni di contatto e l’indirizzo postale. I tuoi dati personali saranno raccolti e utilizzati esclusivamente per le finalità di (i) gestione della campagna, inclusa la spedizione di articoli al tuo indirizzo, e (ii) ove tu ci abbia autorizzato a farlo, invio di future comunicazioni di marketing.

Ci basiamo sull’esecuzione di un contratto per la finalità (i) e sul tuo consenso per la finalità (ii), in conformità alla presente Informativa sulla privacy. Puoi revocare il consenso in qualsiasi momento inviando un’e-mail a GDPREurope@Castrol.com.

Informazioni sui cookie

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Destinatari dei dati personali

I tuoi dati personali possono essere comunicati a fornitori di servizi terzi con cui collaboriamo al fine di gestire l’estrazione a premi e, ove tu abbia prestato il consenso, inviare comunicazioni e-mail di Castrol. Le comunicazioni a fornitori di servizi terzi che agiscono per nostro conto saranno soggette a clausole contrattuali volte a garantire che tali terzi dispongano di adeguate misure tecniche e organizzative per la protezione della privacy e della sicurezza. Una copia di tali clausole è disponibile su richiesta.

Ci riserviamo inoltre il diritto di comunicare i tuoi dati personali quando richiesto dalla legge o quando la comunicazione sia necessaria per proteggere i nostri diritti e/o ottemperare a un procedimento giudiziario, a un’ordinanza del tribunale, a una richiesta di un’autorità di regolamentazione o a qualsiasi altro procedimento legale notificato a bp o Castrol. Ove applicabile, ciò include il nostro obbligo di rispettare eventuali requisiti dell’autorità locale per gli standard pubblicitari di pubblicare o rendere disponibile su richiesta il nome e la contea dei vincitori dei premi. Tale comunicazione sarà effettuata in conformità ai nostri Termini e Condizioni e non conterrà informazioni diverse da nome, cognome e contea del vincitore.

Trasferimento dei dati personali al di fuori del see

Castrol può comunicare i tuoi dati personali ad altre entità BP che potrebbero trovarsi al di fuori del SEE. In tal caso, i tuoi dati personali resteranno sempre protetti nell’ambito del quadro di conformità globale, flessibile e completo di BP, che implementa misure e garanzie adeguate, incluse le clausole contrattuali standard dell’UE, per assicurare che i tuoi dati personali siano protetti in conformità alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

Periodo di conservazione

Il periodo per il quale conserveremo i tuoi dati personali varierà in base alla finalità per cui li utilizziamo. Calcoliamo il periodo di conservazione in base al tempo necessario affinché i dati personali siano utilizzati per: (a) adempiere alle finalità descritte nella presente Informativa sulla privacy, (b) rispettare le tempistiche richieste o raccomandate dalle autorità di regolamentazione, dagli organismi professionali o dalle associazioni, (c) conformarsi alle leggi applicabili, ai blocchi legali e ad altri obblighi legali, inclusi gli obblighi contrattuali, e (d) soddisfare le tue richieste.

Diritti di accesso, rettifica e cancellazione

Ti sono riconosciuti tutti i diritti indicati di seguito:

Accesso ai tuoi dati personali. Ove applicabile, hai diritto a ricevere una copia dei dati personali che deteniamo su di te.

Rettifica dei dati personali che deteniamo su di te. Puoi richiedere la correzione di eventuali dati incompleti o inesatti che deteniamo su di te, sebbene potremmo dover verificare l’accuratezza dei nuovi dati che ci fornisci. È importante che i dati personali che deteniamo su di te siano accurati e aggiornati.

Cancellazione dei tuoi dati personali. Puoi richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati personali quando non esiste un motivo prevalente che ci imponga di continuare a trattarli. Hai inoltre il diritto di chiederci di cancellare o rimuovere i tuoi dati personali qualora tu abbia esercitato con successo il diritto di opporti al trattamento (vedi sotto), qualora abbiamo trattato i tuoi dati personali illecitamente o qualora siamo tenuti a cancellare i tuoi dati personali per adempiere ai nostri obblighi legali.

Trasferimento di alcuni dei tuoi dati personali a te o a una terza parte. Ove tale diritto si applichi, forniremo a te, o a una terza parte da te scelta, le tue informazioni personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Revoca del consenso. La revoca non pregiudicherà la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima della revoca del consenso. Se revochi il consenso, potremmo non essere in grado di fornirti determinati prodotti o servizi. Ti informeremo qualora ciò si verifichi al momento della revoca del consenso.

Diritto di presentare reclamo alla tua autorità di controllo. Ci impegniamo a collaborare con te per ottenere una risoluzione equa di qualsiasi reclamo relativo al nostro utilizzo delle tue informazioni. Puoi presentare un reclamo ai nostri team privacy, inclusi i responsabili della protezione dei dati pertinenti, utilizzando l’e-mail indicata di seguito.

Puoi revocare il consenso in qualsiasi momento inviando un’e-mail a GDPREurope@Castrol.com.

Modifiche alla presente informativa sulla privacy

Potremmo rivedere la presente Informativa sulla privacy e modificarla di tanto in tanto. La presente Informativa sulla privacy è stata aggiornata l’ultima volta a marzo 2026.